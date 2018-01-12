17:55 12 января

Летчики ВВО провели первые в 2018 году боевые стрельбы

Летчики Восточного военного округа (ВВО) провели первые в новом году боевые пуски авиационных ракет на полигонах в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях. В полетах участвовали, в частности, вертолеты Ми-8АМТШ, истребители Су-30М2 и штурмовики "Грач", сообщает в пятницу пресс-служба ВВО.

Летчики ВВО провели первые в 2018 году боевые стрельбы


В ходе практического выполнения летно-тактических заданий летчики штурмовиков Су-25 "Грач", истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей Су-30СМ провели боевые пуски по различным мишеням неуправляемыми авиационными ракетами и практическими авиационными бомбами
- говорится в сообщении.


Кроме того, экипажи провели практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, поразив мишени, имитирующие различную технику "противника". Также профессиональное мастерство в небе оттачивали экипажи многоцелевых истребителей Су-35С, Су-30М2. На специализированных авиационных полигонах в Приморском и Забайкальском краях первые боевые стрельбы в 2018 году провели летчики армейской авиации, летно-тактические задания выполнили экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-24.

Всего было задействовано более 50 летательных аппаратов, отмечается в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Chertt Сегодня, 10:37
    Что с "Грачами" в МО решили, чем заменять будут? . Ресурс тикает
    Chertt
    1. Витас Сегодня, 10:42
      Либо Су-34, Су-30СМ или ждем что-то перспективное, 5-го поколения, не имеющего аналогов, которое примем на вооружение в ...надцатом году
      Витас
      1. Chertt Сегодня, 10:58
        Цитата: Витас
        или ждем что-то перспективное, 5-го поколения, не имеющего аналогов

        То есть с недорогим, надежным "летающим танком" , после выработки ресурса Су-25, прощаемся., жаль. Одно время были разговоры о работах на Улан-Удэнском АЗ..но сей час тишина
        Chertt
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
    ... либералы будут скулить - народные деньги "на ветер"... bully
    a.s.zzz888
    1. басмач Сегодня, 12:34
      Ага, а такие как вы "патриоты" будут урякать. .Если обычное рядовое событие:-"провели боевые пуски по различным мишеням неуправляемыми авиационными ракетами и практическими авиационными бомбами" выдают за событие, то я вас умоляю. В ША и ИБА это ВСЕГДА было рядовым событием. Обычные полёты.Из 4-5 вылетов в смену (на каждый самолёт, а с эскадры летало по 9-10 боевых) на полигон приходилось минимум 3 вылета.Вылет на полигон-это снаряжение "бомба( П-50-75)+пушка(10-15 снарядов) или УБ-32 (С-5 4шт) + пушка.Во всяком случае так у нас в полку летали постоянно. Полёты 2-3 лётных дня в неделю, в 2 смены. Событием были пуски УР ( мы пускали Х-29 ) за 3 года один раз. А то что написали- это рутина.
      басмач
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:35
        Абсолютно верно, такие новости можно каждый день на сайте печатать. Для су25 полигон это вообще- основа основ. Тем паче бомбы и НУРсы- обычное дело, АУР-да, событие своего рода, хотя сейчас и это уже ближе к обыденности. По дальникам сужу- в 90х -начале 2000хных, в полку пуски х22 были раз в год, 2 экипажа как правило: один 107 другой 108. Сейчас блин по 3-4 пусков в год да по 3-4 экипажа в основных, да бывает по 2 ракеты на борт- расход до 14 ракет в год!!!!! Стратеги тож как сумасшедшие пуляют- ту160 перед Новым годом 12ю ракетами захреначил!!! Прям крейсер воздушный.
        Рашнэйрфорс
  3. Alexey-74 Сегодня, 11:16
    Нормальные будни военной авиации.
    Alexey-74
  4. Андрей1978 Сегодня, 11:19
    Если менять то СУ-39? Его судьба?
    Андрей1978
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:37
      Молчёк что-то по этой теме. Даже в полках тихо, никто ничего не слышал ни про су39 ни про ПСШ. Все ждут су25см3( или2).
      Рашнэйрфорс
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