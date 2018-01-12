18:02 12 января

В России изучат документ, инициирующий переговоры Кабула с «Талибаном»

«Дорожная карта» по запуску переговорного процесса афганских властей с движением «Талибан» (запрещено в РФ) уже подготовлена афганским правительством и передана Москве для изучения, передает Интерфакс.

В России изучат документ, инициирующий переговоры Кабула с «Талибаном»


По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, Москва огласит свою позицию по документу 1 февраля на специальном заседании в столице республики.


Очень важно, чтобы документ устраивал все конфликтующие стороны – и Кабул, и "Талибан". Однако к документу есть и некоторые вопросы. 1 февраля в Афганистане пройдет встреча высокопоставленных персон, на которой будет представитель России. Тогда мы и выскажем свою позицию,
сказал дипломат в интервью газете «Известия».

Он отметил, что правительство Афганистана сделало шаг вперед в осознании необходимости переговоров и невозможности урегулирования ситуации другим путем.

Мы будем всеми возможными средствами поддерживать мирный процесс в Афганистане и прикладывать к этому дипломатические усилия,
заявил Кабулов.

Нынешнее состояние может привести к большому кризису, что не нужно России. Афганистан может стать главным мировым инкубатором международного терроризма. В Москве это понимают, пристально следят за ситуацией и готовы к возможной дестабилизации региона,
добавил он.

Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Комментарии 15

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    переговорного процесса афганских властей с движением «Талибан»
    Не потому ли американцы в конце года так усердно муссировали тему оказания Россией помощи талибам, чтобы не допустить планируемых переговоров?
    rotmistr60
    1. oldseaman1957 Сегодня, 11:43
      А возьмём - и поможем талибам! Кто матрасам враг - наш друг! Хватит жеманство изображать. Но что-то делать надо!!!
      oldseaman1957
      1. Комментарий был удален.
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:24
          В нашем любящем нас свято государстве именно это.
          Что-то вы мрачно-пессимистически настроены. Наверное "Война всех против всех" заставляет?
          rotmistr60
          1. Комментарий был удален.
            1. Shurik70 Сегодня, 13:11
              Сама структура "Талибана" такова, что у неё очень много автономных ячеек, позволяющих эффективно наносить удары, не смотря на гибель других ячеек и руководства.
              Но такая структура имеет и огромный минус - многим ячейкам абсолютно накласть на мнение руководства. Пока руководство устраивает, снабжает - подчиняются. Изменило политику - значит руководство предатели, а они займутся правым делом, во славу Аллаха.
              Shurik70
      2. Chertt Сегодня, 12:10
        Талибы уничтожают маковые плантации, выращенные и охраняемые армией США. А Россия выходит в лидеры по потреблению героина. Только исходя из одного этого с Талибами можно и нужно вести переговоры
        Chertt
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:41
    [quoteНынешнее состояние может привести к большому кризису, что не нужно России. Афганистан может стать главным мировым инкубатором международного терроризма. ][/quote] Именно отсюда и усилия по подтягиванию Талибана и участившиеся учения РФ в Средней Азии
    КВУ-НСвД
  3. лысова Сегодня, 11:51
    Честно говоря не понял - а Талибы то, согласны на переговоры с Кабулом?!
    лысова
  4. Теренин Сегодня, 11:53
    Мы будем всеми возможными средствами поддерживать мирный процесс в Афганистане и прикладывать к этому дипломатические усилия... а, можно только дипломатическими усилиями, хотя бы на первых порах, а всевозможные средства направить, например в Поволжье?
    Теренин
  5. ghby Сегодня, 11:58
    Тут интереснее другое: В Афганистане сидят США и иже с ними, а «Дорожная карта» по запуску переговорного процесса афганских властей с движением «Талибан» (запрещено в РФ) передается Москве для изучения, или согласования?
    ghby
  6. Egorovich Сегодня, 12:00
    Только объединение официального Кабула с "Талибаном" приведет к миру в Афганистане. И еще с выдворением матрасии оттуда.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Именно поэтому Матрасия будет активно противодействовать любым попыткам установления мира . Как всегда , впрочем ...
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 12:29
        А их (афганцев) жизнь к этому принудит. Других вариантов там и не просматривается.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
          Это давно понятно , но США упорно гнёт свою линию . Им нужен мир только в собственном приделе .
          bouncyhunter
  7. mihey Сегодня, 12:24
    А как это согласуется с тем, что "движение «Талибан» (запрещено в РФ)"?
    mihey
    1. БМП-2 Сегодня, 12:46
      "Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет" (с) "Кавказская пленница".
      БМП-2
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