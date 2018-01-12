В России изучат документ, инициирующий переговоры Кабула с «Талибаном»

Очень важно, чтобы документ устраивал все конфликтующие стороны – и Кабул, и "Талибан". Однако к документу есть и некоторые вопросы. 1 февраля в Афганистане пройдет встреча высокопоставленных персон, на которой будет представитель России. Тогда мы и выскажем свою позицию,

Мы будем всеми возможными средствами поддерживать мирный процесс в Афганистане и прикладывать к этому дипломатические усилия,

Нынешнее состояние может привести к большому кризису, что не нужно России. Афганистан может стать главным мировым инкубатором международного терроризма. В Москве это понимают, пристально следят за ситуацией и готовы к возможной дестабилизации региона,