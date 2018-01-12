В России изучат документ, инициирующий переговоры Кабула с «Талибаном»
«Дорожная карта» по запуску переговорного процесса афганских властей с движением «Талибан» (запрещено в РФ) уже подготовлена афганским правительством и передана Москве для изучения, передает Интерфакс.
По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, Москва огласит свою позицию по документу 1 февраля на специальном заседании в столице республики.
Он отметил, что правительство Афганистана сделало шаг вперед в осознании необходимости переговоров и невозможности урегулирования ситуации другим путем.
По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, Москва огласит свою позицию по документу 1 февраля на специальном заседании в столице республики.
Очень важно, чтобы документ устраивал все конфликтующие стороны – и Кабул, и "Талибан". Однако к документу есть и некоторые вопросы. 1 февраля в Афганистане пройдет встреча высокопоставленных персон, на которой будет представитель России. Тогда мы и выскажем свою позицию,сказал дипломат в интервью газете «Известия».
Он отметил, что правительство Афганистана сделало шаг вперед в осознании необходимости переговоров и невозможности урегулирования ситуации другим путем.
Мы будем всеми возможными средствами поддерживать мирный процесс в Афганистане и прикладывать к этому дипломатические усилия,заявил Кабулов.
Нынешнее состояние может привести к большому кризису, что не нужно России. Афганистан может стать главным мировым инкубатором международного терроризма. В Москве это понимают, пристально следят за ситуацией и готовы к возможной дестабилизации региона,добавил он.
Использованы фотографии: РИА Новости / Владимир Астапкович
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