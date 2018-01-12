17:54 12 января

На американском авианосце разместят французские истребители

Франция временно осталась без авианосца, но его самолёты продолжат боевую службу. На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что американский авианосец George H.W. Bush (CVN-77) примет на себя французские истребители Dassault Rafale M.

Развёртывание французского авиакрыла на американском авианосце запланировано на апрель-май текущего года. На борту авианосца George H.W. Bush будут размещены 350 человек из состава французского авиакрыла (пилоты, авиамеханики и обслуживающий персонал), а также неназванное количество истребителей Rafale M.

На американском авианосце разместят французские истребители

Французский истребитель на американском авианосце



По словам французского военно-морского атташе в Соединённых Штатах Жана-Эммануэля Ру де Лузе, в ходе развёртывания запланировано «нечто большее», чем квалификационные полёты или кросс-палубные операции.

Мы хотим продемонстрировать нашу способность интегрироваться с военными службами США. Мы хотим показать, что мы обслуживаем, используем и заряжаем наше оружие
— заявил атташе.

Во время развёртывания истребители Dassault Rafale M будут действовать как часть авиакрыла авианосца George H.W. Bush и отработают различные сценарии полётов с палубным разведывательным самолётом Northop Grumman E-2C Hawkeye. При этом представители Минобороны Франции отмечают, что проблем с использованием французской военной техники на американском корабле не возникнет, поскольку «они на 95% совместимы», передает "Warspot"

Использованы фотографии: usni.org
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Комментарии 20

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  1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 12:44
    Ну...Нормально.
    "Мы хотим продемонстрировать нашу способность интегрироваться с военными службами США. Мы хотим показать, что мы обслуживаем, используем и заряжаем наше оружие"
    Bellum omnium contra omnes
    1. xetai9977 Сегодня, 12:53
      Правильно поступают! Чтобы пилоты и техники не теряли квалификацию.
      xetai9977
      1. Владимир16 Сегодня, 13:27
        в ходе развёртывания запланировано «нечто большее», чем квалификационные полёты или кросс-палубные операции.

        Вероятно будут свадьбы и полные интеграции французских пилотов в американских и наоборот laughing
        Владимир16
    2. Alex777 Сегодня, 12:54
      Главное, чтобы сидели на этом авианосце и никого не бомбили. laughing
      Alex777
  2. Vadim851 Сегодня, 12:46
    Нормальное решение, чтобы не терять уровень подготовки летчиков и техников палубной авиации, тренажер одно, а полеты совсем другое.
    Vadim851
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:50
      "нитку" не построили в своё время?нашим вот,не нужен корабль,и так нормально... fellow
      андрей юрьевич
      1. Vadim851 Сегодня, 14:16
        Значит не натянули. Не помешал бы авианосец, другое дело цена и эскорт обеспечить ему. Он будет, но потом
        Vadim851
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:53
      Решение обоюдовыгодное - французам нужна практика , а американцам не хватает пилотов для палубной авиации , поэтому и берут для затыкания дыр чужих с самолётами вместе
      КВУ-НСвД
  3. Идущий Сегодня, 12:47
    По словам французского военно-морского атташе в Соединённых Штатах Жана-Эммануэля Ру де Лузе, в ходе развёртывания запланировано «нечто большее», чем квалификационные полёты или кросс-палубные операции.


    Сбиваются в стаю , как шакальё.
    Идущий
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:53
      Цитата: Идущий
      Сбиваются в стаю , как шакальё.

      Почему "как" ? what
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 13:03
        Понял , исправлюсь ... , но готовятся они серьёзно.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
          Да и пусть готовятся . Я так понимаю , что матрасы свой авик французам явно не за "спасибо" предоставили . wink
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 13:11
            Они ничего бесплатно не делают , могут и "натурой" получить.
            Идущий
    2. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 12:53
      В стаю вы тут сбиваетесь на "ВО",а они создают полноценный союз военно-морской.А нам с кем прикажете,с пашами тут всякими белорусскими им навстречу двигаться?Так он в лесу своём сосновом отсиживаться будет.
      Bellum omnium contra omnes
  4. iliitchitch Сегодня, 12:59
    Французики с англосаксами всегда генетически совместимы были . Да и фиг бы с ними . К нам только не суйтесь на этой лоханке со своими утюгами .
    iliitchitch
  5. Alex-a832 Сегодня, 13:05
    Французские истребители на авианосце США, немецкое золото в кладовке США и т.д. и т.п. У полосатых всё под контролем...
    Alex-a832
    1. ПалБор Сегодня, 13:22
      Главное,мозги людские у них под контролем.И не только на Западе.
      ПалБор
  6. rotmistr60 Сегодня, 13:19
    На американском авианосце разместят французские истребители
    Ну разместят и разместят это их НАТОвское дело.
    rotmistr60
  7. Маз Сегодня, 13:58
    Цитата: Bellum omnium contra omnes
    В стаю вы тут сбиваетесь на "ВО",а они создают полноценный союз военно-морской.А нам с кем прикажете,с пашами тут всякими белорусскими им навстречу двигаться?Так он в лесу своём сосновом отсиживаться будет.

    Это не союз. Это банда вооруженных грабителей. И то что они делают только усугубляет их сущность и цели. Про Ливию слышали? 140 миллиардов евро Каддафи остались во французских банках, плата за совместный грабёж . Грабить прохожих мелко, а вот разорять страны это прибыльно на тысячи процентов
    Маз
  8. AID.S Сегодня, 15:12
    "Нормандия-Потомак"?
    AID.S
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