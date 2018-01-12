На американском авианосце разместят французские истребители
Франция временно осталась без авианосца, но его самолёты продолжат боевую службу. На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что американский авианосец George H.W. Bush (CVN-77) примет на себя французские истребители Dassault Rafale M.
Развёртывание французского авиакрыла на американском авианосце запланировано на апрель-май текущего года. На борту авианосца George H.W. Bush будут размещены 350 человек из состава французского авиакрыла (пилоты, авиамеханики и обслуживающий персонал), а также неназванное количество истребителей Rafale M.
По словам французского военно-морского атташе в Соединённых Штатах Жана-Эммануэля Ру де Лузе, в ходе развёртывания запланировано «нечто большее», чем квалификационные полёты или кросс-палубные операции.
Во время развёртывания истребители Dassault Rafale M будут действовать как часть авиакрыла авианосца George H.W. Bush и отработают различные сценарии полётов с палубным разведывательным самолётом Northop Grumman E-2C Hawkeye. При этом представители Минобороны Франции отмечают, что проблем с использованием французской военной техники на американском корабле не возникнет, поскольку «они на 95% совместимы», передает "Warspot"
Развёртывание французского авиакрыла на американском авианосце запланировано на апрель-май текущего года. На борту авианосца George H.W. Bush будут размещены 350 человек из состава французского авиакрыла (пилоты, авиамеханики и обслуживающий персонал), а также неназванное количество истребителей Rafale M.
Французский истребитель на американском авианосце
По словам французского военно-морского атташе в Соединённых Штатах Жана-Эммануэля Ру де Лузе, в ходе развёртывания запланировано «нечто большее», чем квалификационные полёты или кросс-палубные операции.
Мы хотим продемонстрировать нашу способность интегрироваться с военными службами США. Мы хотим показать, что мы обслуживаем, используем и заряжаем наше оружие— заявил атташе.
Во время развёртывания истребители Dassault Rafale M будут действовать как часть авиакрыла авианосца George H.W. Bush и отработают различные сценарии полётов с палубным разведывательным самолётом Northop Grumman E-2C Hawkeye. При этом представители Минобороны Франции отмечают, что проблем с использованием французской военной техники на американском корабле не возникнет, поскольку «они на 95% совместимы», передает "Warspot"
Использованы фотографии: usni.org
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