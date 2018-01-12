Силы ООН закупили 80 индонезийских БТР
Индонезийское объединение РТ Pindad завершило реализацию контракта на поставку 29 бронетранспортеров Anoa с колесной формулой 6х6 для контингента миротворческих сил ООН в Центрально-Африканской Республике MINUSCA, сообщает bmpd.
Всего же, по словам гендиректора компании, силам ООН поставлено 80 бронетранспортеров Anoa для трех миротворческих миссий – MINUSCA (в ЦАР), UNAMID (в Дарфуре, Судан) и UNIFIL (в Ливане).
Поставки БТР Anoa силам ООН стали первым значительным экспортным достижением в продажах этих машин, являющихся первым полноценным серийным образцом бронетехники индонезийского производства.
Справка bmpd: «14-тонный колесный (6х6) бронетранспортер APS-3 Anoa был разработан РТ Pindad при содействии французской компании Renault Truck Defence (RTD) по соглашению 2003 года и является аналогом известного французского БТР VAB. Серийное производство Anoa для Минобороны Индонезии было начато в 2008 году. К настоящему времени уже не менее 260 машин в различных вариантах. БТР оснащается дизельным двигателем Renault MIDR 062045 мощностью 320 л.с. и автоматической трансмиссией ZF S6HP502».
Всего же, по словам гендиректора компании, силам ООН поставлено 80 бронетранспортеров Anoa для трех миротворческих миссий – MINUSCA (в ЦАР), UNAMID (в Дарфуре, Судан) и UNIFIL (в Ливане).
Поставки БТР Anoa силам ООН стали первым значительным экспортным достижением в продажах этих машин, являющихся первым полноценным серийным образцом бронетехники индонезийского производства.
Справка bmpd: «14-тонный колесный (6х6) бронетранспортер APS-3 Anoa был разработан РТ Pindad при содействии французской компании Renault Truck Defence (RTD) по соглашению 2003 года и является аналогом известного французского БТР VAB. Серийное производство Anoa для Минобороны Индонезии было начато в 2008 году. К настоящему времени уже не менее 260 машин в различных вариантах. БТР оснащается дизельным двигателем Renault MIDR 062045 мощностью 320 л.с. и автоматической трансмиссией ZF S6HP502».
Использованы фотографии: IMF / defense-studies.blogspot.com
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