17:53 12 января

Силы ООН закупили 80 индонезийских БТР

Индонезийское объединение РТ Pindad завершило реализацию контракта на поставку 29 бронетранспортеров Anoa с колесной формулой 6х6 для контингента миротворческих сил ООН в Центрально-Африканской Республике MINUSCA, сообщает bmpd.



Всего же, по словам гендиректора компании, силам ООН поставлено 80 бронетранспортеров Anoa для трех миротворческих миссий – MINUSCA (в ЦАР), UNAMID (в Дарфуре, Судан) и UNIFIL (в Ливане).


Поставки БТР Anoa силам ООН стали первым значительным экспортным достижением в продажах этих машин, являющихся первым полноценным серийным образцом бронетехники индонезийского производства.



Справка bmpd: «14-тонный колесный (6х6) бронетранспортер APS-3 Anoa был разработан РТ Pindad при содействии французской компании Renault Truck Defence (RTD) по соглашению 2003 года и является аналогом известного французского БТР VAB. Серийное производство Anoa для Минобороны Индонезии было начато в 2008 году. К настоящему времени уже не менее 260 машин в различных вариантах. БТР оснащается дизельным двигателем Renault MIDR 062045 мощностью 320 л.с. и автоматической трансмиссией ZF S6HP502».


Использованы фотографии: IMF / defense-studies.blogspot.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. marlin1203 Сегодня, 14:16
    Т.е. это 14 т. вообще без вооружения? Скажите еще, что оно не плавает...
    marlin1203
    1. Владимирский Сегодня, 14:21
      Цитата: marlin1203
      Скажите еще, что оно не плавает...

      Не скажу, что не плавает,
      но то, что не тонет - однозначно....
      Владимирский
    2. Хагалаз Сегодня, 14:23
      Для сил оон пойдет. Реально воевать они не будут, а для представительских целей и этого хватит.
      Хагалаз
  2. gukoyan Сегодня, 14:27
    Симпатичный аппарат...
    gukoyan
  3. Berkut24 Сегодня, 15:13
    Пытаюсь понять, почему ООН так любит в африке зимний камуфляж?
    Berkut24
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:20
      у оон нету камуфляжа
      ProkletyiPirat
  4. san4es Сегодня, 15:15
    Поставки БТР Anoa силам ООН стали первым значительным экспортным достижением в продажах этих машин

    san4es
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:29
      хорошая машинка, пусть и не отличная но хорошая, в отличии от всяких наших и не наших мостадонтов тут габариты ограничены правилами дорог общего пользования, в первую очередь ограничение ширины до 2,5м, он короче и более поворотистый, в сумме всё это позволяет использовать сей БТР на дорогах общего пользования в плотном потоке гражданской техники.
      ProkletyiPirat
Картина дня