18:40 13 января

«Тайфун-К» К-53949 и «Тайфун-ВДВ» К-4386 впервые примут участие в бронепробеге «Дорога Мужества 2018»

Летом 2018 года в Москве стартует второй ежегодный Международный бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества». В рамках пробега более 15 единиц техники проедут по маршруту Москва — Брест — Москва. Мероприятие приурочено к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны и призвано стать незабываемым событием для всей семьи.



Бронепробег «Дорога Мужества» проводится межрегиональной общественной организацией содействия изучению и эксплуатации военной техники «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».


В предстоящем году участниками бронепробега станут представители России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. В городах, где пройдет колонна, состоятся военно-патриотические мероприятия. Участники преодолеют более 2300 км пути. Маршрут бронепробега совпадет с местами обороны советских войск в 1941 году.



В рамках акции зрители смогут увидеть такую технику как БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2. Динамику развития военно-технической отрасли в России наглядно отражает участие как машин старых образцов (самая старая модель выпускалась в 30-х годах прошлого века), так и инновационных моделей военной техники. В «Дороге Мужества» впервые примут участие два бронеавтомобиля «Тайфун-К» К-53949 и «Тайфун-ВДВ» К-4386, предоставленные АО «Ремдизель». Предприятие уделяет особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения через демонстрацию военной техники.

В июне 2017 года в бронепробеге участвовало более 15 единиц демилитаризованной техники. Акция привлекла внимание более 21 млн зрителей. Мероприятие попало в Книгу рекордов России в 2017 году.
Автор: Людмила Будченко


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Комментарии 26

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 08:23
    На Берлин обязательно !
    ФЕОДОР
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:48
      Только через Киев! soldier Иначе никак нельзя! !!
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 08:53
        Хотелось бы увидеть нашу технику тех лет.Хотя бы в единичных экземплярах..
        210окв
        1. igordok Сегодня, 12:41
          Цитата: 210окв
          Хотелось бы увидеть нашу технику тех лет.Хотя бы в единичных экземплярах..

          К сожалению наоборот. БТР-152, по внешнему виду, часто ассоциируется как немецкий SdKfz 251, благодаря фильмам. Тем более без красной звезды и с флажком-триколором.
          igordok
          1. Paranoid50 Сегодня, 13:19
            Цитата: igordok
            как немецкий SdKfz 251,

            Ну,это вряд ли. "Ганомаг"SdKfz251 это полугус.
            Paranoid50
            1. igordok Сегодня, 14:55
              Цитата: Paranoid50
              Ну,это вряд ли. "Ганомаг"SdKfz251 это полугус.

              Мы об этом знаем, но в фильмах постоянно фигурирует.
              igordok
              1. Paranoid50 Сегодня, 15:13
                Цитата: igordok
                но в фильмах постоянно фигурирует.

                Тогда скорее SdKfz 231(6 rad)
                Paranoid50
                1. igordok Сегодня, 15:57
                  Цитата: Paranoid50
                  Тогда скорее SdKfz 231(6 rad)

                  SdKfz 231(6 rad) - это броневик, а не БТР.
                  igordok
          2. serg.shishkov2015 Сегодня, 14:37
            щас народ умней стал и инфры полно стало, люди в большинстве уже знают, что в вермахте колёсных БТР не было, А 152-й хищно красив,ну а то,что схожи-и законы баллистической сопротивляемости, и законы массового производства везде одинаковы
            serg.shishkov2015
            1. igordok Сегодня, 14:59
              Цитата: serg.shishkov2015
              люди в большинстве уже знают, что в вермахте колёсных БТР не было

              Было. И разных.
              igordok
  2. VANIN Сегодня, 08:31
    В рамках акции зрители смогут увидеть такую технику как БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2.

    Очень нужная акция! Особенно для молодого поколения наших стран..
    VANIN
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
      Привет , Виталя ! hi Полностью согласен с тобой . Оно и старшему поколению не повредит . good
      bouncyhunter
      1. VANIN Сегодня, 09:34
        Привет брат Паша! Белоруссия-Россия это стержень стальной ,который не поддается коррозии запада, как бы они не ухищрялись нас стравить ..
        Лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто.!" Он у нас в сердцах навечно и у наших детей и внуков..(опять я лозунгами говорю , ну ты Паша понял меня ..))))
        VANIN
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
          Это бесспорно , обсуждению не подлежит .
          Цитата: VANIN
          опять я лозунгами говорю

          Кого-то это бесит . Меня - нет ! wink drinks
          bouncyhunter
          1. VANIN Сегодня, 09:46
            Цитата: bouncyhunter
            Кого-то это бесит . Меня - нет !

            Спасибо, это из души идет..Хороший политрук бы из меня получился.)))
            Ну за братьев белорусов..Живы будем ,не помрем! drinks
            VANIN
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:48
    Повезет кому-то увидать этот пробег вживую good Завидую по хорошему! hi
    Геркулесыч
    1. VANIN Сегодня, 09:37
      Цитата: Геркулесыч
      Повезет кому-то увидать этот пробег вживую good Завидую по хорошему! hi

      Тоже завидую, но думаю это только начало ... soldier
      VANIN
  4. ВохаАхов Сегодня, 09:17
    На первом фото 3 БРДМа в модификации РХБ.
    ВохаАхов
  5. лысова Сегодня, 09:34
    А на втором БРДМ - е, один из членов экипажа, находящийся на верху, засмотрелся на девушку, идущую справа, в цветных лосинах !!! - good
    лысова
    1. VANIN Сегодня, 09:50
      Цитата: лысова
      А на втором БРДМ - е, один из членов экипажа, находящийся на верху, засмотрелся на девушку, идущую справа, в цветных лосинах !!! - good

      А ведь точно , ну ты Владимир глазастый...))))
      VANIN
      1. лысова Сегодня, 10:02
        Да господи! Одно другому не мешает! У нас с ориентацией всё всё нормально !
        лысова
        1. VANIN Сегодня, 10:57
          Цитата: лысова
          Да господи! Одно другому не мешает! У нас с ориентацией всё всё нормально !

          И слава Богу ! Мы за наших женщин весь мир перевернем , ведь все ради них сейчас происходит в России!!!! Думаю в Германии многие женщины мечтают, чтобы мы опять Берлин взяли ..(шутка, но ...)))
          VANIN
          1. лысова Сегодня, 11:08
            Россия - есть Россия.
            лысова
      2. O22 Сегодня, 12:05
        Девушка на девушку как-бэ!
        O22
    2. Deadушка Сегодня, 12:04
      Цитата: лысова
      один из членов экипажа

      там тоже девушка winked
      Цитата: лысова
      Да господи! Одно другому не мешает! У нас с ориентацией всё всё нормально !

      у нас да, у этих неизвестно...
      хотя может сработала обычная женская оценка "соперницы" laughing
      Deadушка
      1. лысова Сегодня, 13:00
        А слона то я и не заметил!!! --- не я один глазастый. good
        лысова
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