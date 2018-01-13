«Тайфун-К» К-53949 и «Тайфун-ВДВ» К-4386 впервые примут участие в бронепробеге «Дорога Мужества 2018»

Летом 2018 года в Москве стартует второй ежегодный Международный бронепробег Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества». В рамках пробега более 15 единиц техники проедут по маршруту Москва — Брест — Москва. Мероприятие приурочено к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны и призвано стать незабываемым событием для всей семьи.Бронепробег «Дорога Мужества» проводится межрегиональной общественной организацией содействия изучению и эксплуатации военной техники «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО».В предстоящем году участниками бронепробега станут представители России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. В городах, где пройдет колонна, состоятся военно-патриотические мероприятия. Участники преодолеют более 2300 км пути. Маршрут бронепробега совпадет с местами обороны советских войск в 1941 году.В рамках акции зрители смогут увидеть такую технику как БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2. Динамику развития военно-технической отрасли в России наглядно отражает участие как машин старых образцов (самая старая модель выпускалась в 30-х годах прошлого века), так и инновационных моделей военной техники. В «Дороге Мужества» впервые примут участие два бронеавтомобиля «Тайфун-К» К-53949 и «Тайфун-ВДВ» К-4386, предоставленные АО «Ремдизель». Предприятие уделяет особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения через демонстрацию военной техники.В июне 2017 года в бронепробеге участвовало более 15 единиц демилитаризованной техники. Акция привлекла внимание более 21 млн зрителей. Мероприятие попало в Книгу рекордов России в 2017 году.