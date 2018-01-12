17:53 12 января

СМИ: В Россию пришел заминированный поезд из Донбасса

Телеграм-канал Mash сегодня сообщает об инциденте в Белгородской области. На канале приводится информация о том, что в поезде, который прибыл из Донбасса, обнаружено взрывное устройство.

Известно о том, что смертоносная находка была обнаружена на станции Валуйки-Сортировочная. Взрывное устройство находилось в боковой раме вагона грузового состава.

СМИ: В Россию пришел заминированный поезд из Донбасса



По последним данным, речь идёт о ручной гранате Ф-1.

Белгородские информационные источники сообщают, что поезд прибыл со станции Лантратовка накануне. Станция расположена в одноимённом населённом пункте Троицкого района Луганской области.

Известно, что грузовой состав перегнали на запасной путь. Граната изъята специалистами-взрывотехниками. По некоторым данным, речь может идти лишь о корпусе боеприпаса – без внутренней боевой части. Подтверждения информации о том, что обнаружен лишь корпус гранаты от официальных лиц сначала не было.

Однако на данную минуту в МВД заявили, что речь идёт именно о корпусе гранаты. РИА Новости приводит заявление пресс-службы:
Размещенная в ряде СМИ и соцсетях информация о прибытии на станцию Валуйки-Сортировочные "заминированного поезда" не соответствует действительности… С места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала.

Использованы фотографии: photo.qip.ru
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Комментарии 23

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  1. NKT Сегодня, 13:52
    Тестируют места закладок или просто хулиганство?
    NKT
    1. Шура пермский Сегодня, 13:54
      вот так посылочка... ладно,боженька упас
      Шура пермский
      1. Комментарий был удален.
      2. jjj Сегодня, 13:59
        Канал поставок пока не налаживается
        jjj
    2. LSA57 Сегодня, 14:07
      Цитата: NKT
      Тестируют места закладок или просто хулиганство?

      а чего их тестировать? специалистам они давно известны
      LSA57
    3. Dimontius Сегодня, 16:14
      молодцы что заметили! Чтоб мышь не проскочила, вот как надо!
      Dimontius
  2. ИванИванов Сегодня, 13:53
    Нужно скорее выполнить минские соглашения
    ИванИванов
    1. 210окв Сегодня, 13:59
      Выполнить невыполнимое?Нужно просто не жевать сопли,иначе сжуют вместе с соплями..
      Цитата: ИванИванов
      Нужно скорее выполнить минские соглашения
      210окв
    2. LSA57 Сегодня, 14:08
      Цитата: ИванИванов
      Нужно скорее выполнить минские соглашения

      кому?
      LSA57
    3. Piramidon Сегодня, 14:31
      Цитата: ИванИванов
      Нужно скорее выполнить минские соглашения

      Какие конкретно?
      Piramidon
    4. Монархист Сегодня, 16:02
      Иван Иванович, для этого нужно соглпсие сторон, а согласия нет.
      Монархист
    5. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:48
      ИванИванов
      Нужно скорее выполнить минские соглашения
      laughing good wassat laughing
      Наблюдатель2014
  3. Alex-a832 Сегодня, 14:23
    Наверняка дело рук пакостников из числа укронациков. К примеру, зрывать опоры ЛЭП при наличии рубильника - их почерк.. Полностью прекращать с Россией ж/д сообщение путём провокаций даже такая бессовестная власть, как украинская, при нынешних условиях не станет.
    Alex-a832
    1. БЛОНДИН Сегодня, 14:47
      в поезде, который прибыл из Донбасса, обнаружено взрывное устройство

      Конечно фашисты работают
      Почему в статье не написано, что этот поезд пришёл с оккупированной укропами части Донбасса?
      БЛОНДИН
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:50
        Без разницы. Там нет реальных границ, которые "на замке". Диверсанты перемещаются без особого напряга. Заминировать могли на любой территории.
        Alex-a832
        1. Alex-a832 Сегодня, 15:56
          Кстати "заминировать" имел в виду в кавычках. Без взрывателя - это не минирование. Может проверка бдительности, т.к. если заныкали про запас, то зачем ее в товарняке без запала прятать?
          Alex-a832
          1. Vita VKO Сегодня, 16:21
            Это очень неуклюжая попытка бандеровцев запугать Россию, которая закупает уголь у Донбасса. Боятся, что поставь они реальное взрывное устройство, то их сразу приравняют к террористам и начнут "мочить в сортире". Понимают, что попытка установить настоящее взрывное устройство по последствиям будет существенно отличаться от расстрелов мирного населения.
            Vita VKO
  4. gukoyan Сегодня, 14:36
    Кастрюляголовые решили нас потроллить не более.
    gukoyan
  5. андрон-30 Сегодня, 14:44
    проверка на возможность действительно отправить взрывчатку , вот такие братья ?
    андрон-30
  6. Radikal Сегодня, 15:19
    По некоторым данным, речь может идти лишь о корпусе боеприпаса – без внутренней боевой части.
    Хотелось бы уточнить у автора статьи, какая внутренняя боевая часть может быть у гранаты Ф-1? wassat
    Radikal
    1. Гризли Сегодня, 16:34
      Если граната времен ВОВ, то это просто ВВ, которого уже нет, нашли просто рубашку
      Гризли
  7. Житель Урала Сегодня, 15:34
    Может просто кто-то провозил из пассажиров свой "трофей".
    Так, чтобы не заметили
    Житель Урала
    1. Ин100грамм Сегодня, 16:37
      Цитата: Житель Урала
      Может просто кто-то провозил из пассажиров свой "трофей".

      Пассажир в товарняке? Не знал о такой возможности request wassat
      Ин100грамм
  8. Yoshi Сегодня, 16:44
    заминированного поезда" не соответствует действительности…
    Ну и чо толочь-то?!
    Yoshi
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