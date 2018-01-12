СМИ: В Россию пришел заминированный поезд из Донбасса

Размещенная в ряде СМИ и соцсетях информация о прибытии на станцию Валуйки-Сортировочные "заминированного поезда" не соответствует действительности… С места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала.

Телеграм-канал Mash сегодня сообщает об инциденте в Белгородской области. На канале приводится информация о том, что в поезде, который прибыл из Донбасса, обнаружено взрывное устройство.Известно о том, что смертоносная находка была обнаружена на станции Валуйки-Сортировочная. Взрывное устройство находилось в боковой раме вагона грузового состава.По последним данным, речь идёт о ручной гранате Ф-1.Белгородские информационные источники сообщают, что поезд прибыл со станции Лантратовка накануне. Станция расположена в одноимённом населённом пункте Троицкого района Луганской области.Известно, что грузовой состав перегнали на запасной путь. Граната изъята специалистами-взрывотехниками. По некоторым данным, речь может идти лишь о корпусе боеприпаса – без внутренней боевой части. Подтверждения информации о том, что обнаружен лишь корпус гранаты от официальных лиц сначала не было.Однако на данную минуту в МВД заявили, что речь идёт именно о корпусе гранаты. РИА Новости приводит заявление пресс-службы: