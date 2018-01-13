18:34 13 января

Вашингтон: У России преимущество в ядерной отрасли над США

Издание Huffington Post публикует материал, в котором говорится о том, что Россия обладает преимуществом в создании ядерных вооружений перед Соединёнными Штатами и их союзниками. Материал основан на выдержках из так называемой несекретной части американской ядерной доктрины.

В документе утверждается, что РФ имеет серьёзное преимущество также и в нестратегических ядерных силах.

Вашингтон: У России преимущество в ядерной отрасли над США



Из материала:
Россия создает широкий спектр нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями. Это разносторонние и современные нестратегические системы. (...) Россия, выступая с критикой американской системы ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками, а также создаёт перспективную ракету-перехватчик.


Напомним, что Россия неоднократно обращалась к США (в том числе и до серьёзного похолодания в отношениях) с призывом предоставить доказательства «ненаправленности евроПРО против РФ». Вашингтон всякий раз давал устные обещание по поводу того, что европейский сегмент американской ПРО «точно не направлен против России». А что такое «устные обещания Вашингтона», прекрасно известно по заверениям тогдашних американских властей о нерасширении НАТО после объединения Германии.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:18
    Россия обладает преимуществом в создании ядерных вооружений перед Соединёнными Штатами и их союзниками.

    Так что сидите и не рыпайтесь, и не злите медведя! angry
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 06:24
      Устные обещания... Это другими словами лапша на уши.. И очень широко известно... Обещать не значит женится...
      Vard
    2. сибиралт Сегодня, 06:33
      Пентагону нужны деньги, оттого и все эти страшилки. laughing
      сибиралт
      1. kos 75 Сегодня, 06:40
        Цитата: сибиралт
        Пентагону нужны деньги, оттого и все эти страшилки. laughing

        Куда они их девают итак уже 700 лярдов.
        kos 75
        1. Не либероид Русский Сегодня, 06:44
          думаешь там генералы не такие как в РФ ?дачки тачки телки не нужны ?
          Не либероид Русский
          1. Mestny Сегодня, 11:57
            А что, в РФ все генералы такие?
            Mestny
            1. Не либероид Русский Сегодня, 12:23
              а что прям одни суворовы ? честные аж диву все даются
              Не либероид Русский
        2. LSA57 Сегодня, 10:20
          Цитата: kos 75
          Куда они их девают итак уже 700 лярдов.

          winked хм, денег мало не бывает
          LSA57
    3. Chertt Сегодня, 07:12
      Не помню кто сказал "Замучаетесь пыль глотать"
      Chertt
      1. VANIN Сегодня, 08:22
        Цитата: Chertt
        Не помню кто сказал "Замучаетесь пыль глотать"

        Путин это сказал, коротко и в точку!)))
        VANIN
        1. алегро Сегодня, 12:20
          да он много чего говорил,а толку с этого
          алегро
          1. VANIN Сегодня, 12:47
            Цитата: алегро
            да он много чего говорил,а толку с этого

            Ну допустим слово "Мочить в сортирах.." ..Ведь так и произошло в Чечне..))))
            А фраза "замучаетесь пыль глотать.." Это про санкции и всякие провокации запада!!!...Путин не идеальный , но слово держит! Думаю , это его последний срок , а потом он уйдет тихо..Смена выросла и все обновится резко!
            VANIN
            1. LSA57 Сегодня, 13:01
              Цитата: VANIN
              Ведь так и произошло в Чечне..))))

              а сейчас и в Сирии. за 31 декабря отомстили по полной
              LSA57
            2. onix757 Сегодня, 13:13
              Ну допустим слово "Мочить в сортирах.." ..Ведь так и произошло в Чечне..))))

              И сколько русских проживает в чечне после мочилова? Почему самые большие субсидии идут в регион где не действуют федеральные законы? Откуда такие привилегии в ущерб отнюдь не богатым регионам центральной России?
              onix757
              1. VANIN Сегодня, 14:26
                Цитата: onix757
                Ну допустим слово "Мочить в сортирах.." ..Ведь так и произошло в Чечне..))))

                И сколько русских проживает в чечне после мочилова? Почему самые большие субсидии идут в регион где не действуют федеральные законы? Откуда такие привилегии в ущерб отнюдь не богатым регионам центральной России?

                Это все нам дешевле обходится, чем вести боевые действия ..И эффект какой!!! (мы этим пользуемся иногда ..))

                В Крыму нам помогли ... И особенно в Сирии! soldier
                VANIN
                1. onix757 Сегодня, 15:41
                  До того момента, пока отступные им не перестанут платить. Нам Чечня обходились бы не дороже Костромской области, при наличии светской власти и работающих законов на ее территории. А судя по аппетитом денег туда уходит очень много, если даже статью расходов закрывают. Там заводов то нет, а автомобилей премиум класса как во всей остальной России. Это не нормально.
                  onix757
                  1. VANIN Сегодня, 15:55
                    Цитата: onix757
                    Там заводов то нет, а автомобилей премиум класса как во всей остальной России. Это не нормально.

                    Там нефть есть и очень качественная ...Хватит уже ныть про Кавказ! Подрались и успокоились ..Все !
                    VANIN
                    1. onix757 Сегодня, 15:59
                      А доходы кто получает от этой нефти?
                      onix757
                    2. onix757 Сегодня, 16:01
                      Ничего себе подрались!!!Несколько тысяч молодых ребят положили, о которых сегодня вспоминать "патриотам" не комильфо. Просто забыли.
                      onix757
                      1. Комментарий был удален.
                    3. weksha50 Сегодня, 17:07
                      Цитата: VANIN
                      Подрались и успокоились ..Все !


                      У моего соседа по лестничной клетке сын инвалид... Псих... После Чечни...
                      У другого соседа, ниже этажом - сын погиб еще в первую чеченскую...
                      А сколько таких семей в России ?
                      И сколько аналогичных семей в Чечне ?
                      И ОНИ то уж - НЕ ЗАБУДУТ...
                      weksha50
                  2. мерцание Сегодня, 16:17
                    onix757
                    Качество жизни определяется автомобилями премиум класса?
                    мерцание
                    1. onix757 Сегодня, 16:47
                      Качество жизни определяется автомобилями премиум класса?

                      В том числе
                      onix757
          2. LSA57 Сегодня, 13:00
            в Сирии спроси
            LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 10:21
        Цитата: Chertt
        Не помню кто сказал "Замучаетесь пыль глотать"

        на языке так и вертитца lol
        LSA57
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Вот , когда мы создадим на Кубе, в Венесуэле, в Мексике свою систему ПРО то, тогда и можно говорить о реальном паритете нашей страны и сша! А так статья фикция, умышленно показывающая" какая америка слабая "по сравнению с Российским ядерным потенциалом .
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:44
      Цитата: Геркулесыч
      А так статья фикция, умышленно показывающая" какая америка слабая "по сравнению с Российским ядерным потенциалом .

      пожалуй...на мой взгляд,имеет место быть шаткий паритет,у штатов мощнее подводный стратегический флот, у нас- мобильные сухопутные комплексы. так что где-то грубо говоря-балланс. но если учесть скрытность "огайо"-то в этом плане америка даже переигрывает нас.
      Дедкастарый
      1. LSA57 Сегодня, 10:25
        Цитата: Дедкастарый
        но если учесть скрытность "огайо"-то в этом плане америка даже переигрывает нас.

        а у нас "Тополя" и "Ярсы" такие открытые. прям идут и кричат вот мы, сбивайте нас no
        LSA57
      2. алегро Сегодня, 12:31
        мобильные комплексы не так уж и не уязвимы,другое дело был БЖРК,и подводный флот у нас был не уступающий штатовскому,только все это уничтожили в угоду метрополии,уничтожив лучшее,чего и добивались штаты
        алегро
    2. dsk Сегодня, 07:17
      Витальевич здравствуйте!
      Цитата: Геркулесыч
      свою систему ПРО
      Комплексы С-400 создали "абсолютную защиту" Крымского моста. Это уже второй дивизион С-400, что несет службу на российском полуострове. Он базируется в окрестностях Севастополя, зона поражения простирается до Чонгара и Армянска на границе с Украиной. Отмечается, что дивизион С-400 был направлен в Крым после агрессивных заявлений высших лиц Украины осуществить ракетную атаку на строящийся в Керченском проливе Крымский мост. (Телеканал "Царьград" 00:02., 13.01.18)
      dsk
    3. LSA57 Сегодня, 10:23
      Цитата: Геркулесыч
      тогда и можно говорить о реальном паритете нашей страны и сша!

      два не будь паритета, РФ давно бы в руинах посыпанных ядерным пеплом лежала
      LSA57
      1. onix757 Сегодня, 12:08
        У КНДР нет паритета, но стальные фаберже Ына пугают американцев. Для них неприемлем вероятный ущерб от маленькой страны в локальном конфликте.
        onix757
    4. алегро Сегодня, 12:24
      то что это лапша на уши ясно как божий день,а вот с Кубы уходить не надо было,и это говорили руководству,но они же никого не слушают,штаты сказали,они ответили есть,с такими управленцами не видать нам Кубы как своих ушей
      алегро
      1. LSA57 Сегодня, 13:10
        Цитата: алегро
        а вот с Кубы уходить не надо было,

        где РФ, а где Куба???? посчитай во сколько содержание базы обходится будет??? бриллиантовая!! толку от неё??? одна ракета и нет не Кубы, не базы. сколько туда ПРО переть??????подводная лодка из неётральных вод пульнёи и не одна ПРО не сработает
        но они же никого не слушают,

        таких как ты "экспертов" слушать, страна без штанов и армии останется
        LSA57
        1. onix757 Сегодня, 13:15
          посчитай во сколько содержание базы обходится будет???

          гораздо дешевле чем олигархи и покупка американских долговых бумаг yes
          onix757
          1. LSA57 Сегодня, 13:20
            Цитата: onix757
            гораздо дешевле чем олигархи и покупка американских долговых бумаг

            шулер, а что отвечать не продолжил? всё остальное не существенно? как всегда передёргиваешь laughing
            LSA57
        2. onix757 Сегодня, 13:20
          одна ракета и нет не Кубы, не базы. сколько туда ПРО переть??

          Подлетное время ракеты с Харькова или прибалтики не считали? Несколько минут, пара ракет и нет центра Москвы.
          А на кубе был разведцентр, который должен предупреждать такое развитие событий. Да и сам факт присутствия, остужал американцев.
          onix757
          1. LSA57 Сегодня, 13:28
            Цитата: onix757
            Подлетное время ракеты с Харькова

            они там есть? и не будут. "Точка У" под Ростовом и нечем стрелять будет. а СС-400 не даст и 200 км пролететь
            LSA57
            1. onix757 Сегодня, 13:45
              они там есть? и не будут.

              Это ка с базами ПРО в полше и румынии . Их там не может быть, а они вот, во всей красе. Появятся рано или позно.
              Точка У" под Ростовом

              Это в том случае если начинать боевые действия первыми и то при благоприятном стечении обстоятельств. Но власть в РФ не ведет ведь агрессивную политику по отношению к соседям, правда?
              СС-400 не даст и 200 км пролететь

              "СС-400"??? ))) Ну ладно,пусть так. Чего это не даст. Нет ни одной системы способной гарантированно предотвратить удар ракеты летящей по баллистической траектории. А тут речь идет о нескольких минутах.
              onix757
              1. LSA57 Сегодня, 14:17
                Цитата: onix757
                Появятся рано или позно.

                пусть. врага надо видеть в бинокль
                Это в том случае если начинать боевые действия первыми и то при благоприятном стечении обстоятельств.

                да хоть вторыми. для пуска нужно время для подготовки. этого времени "Точки У" вполне хватит подавить супостата. тем более реактивной артиллерией добавить.
                "СС-400"??? ))) Ну ладно,пусть так. Чего это не даст. Нет ни одной системы способной гарантированно предотвратить удар ракеты летящей по баллистической траектории.

                так она до этой траектории подняться не успеет. расстояние мизерное. её обычными РЗК уничтожить можно при желании.
                а баллистика, это математика. надеюсь не надо рассказывать, что это за наука?
                устал я твой бред разгребать. это надо додуматься враг у меня во дворе, на прицеле и я разрешу ему в моём доме окна бить????? laughing laughing laughing
                не пиши, не отвечу no
                LSA57
                1. onix757 Сегодня, 15:53
                  пусть. врага надо видеть в бинокль

                  это видимо только ваше мнение. В Союзе так не считали и конечно же помним причины карибской заварухи. Да и для штатов не приемлемо иметь под боком такие подарки, при всей их технологической мощи.
                  да хоть вторыми. для пуска нужно время для подготовки. этого времени "Точки У" вполне хватит подавить супостата. тем более реактивной артиллерией добавить.

                  У точки у время развертывания 20 мин. За это время можно уровнять Ростовскую область несколько раз. А артиллерия у них тоже есть и за спиной ПРО штатов. Так что в бинокль вы можете успеть просмотреть последний раз.
                  так она до этой траектории подняться не успеет. расстояние мизерное. её обычными РЗК уничтожить можно при желании.

                  почему не успеет? Что помешает? ПРО в Ростовской области?
                  onix757
                  1. LSA57 Сегодня, 16:08
                    Цитата: onix757
                    В Союзе так не считали

                    отвечаю в последний раз!!!! не считал хрущёв. он это всё затеял.
                    У точки у время развертывания 20 мин.

                    это с "0" зачем ей ехать и 20 минут разворачиваться? что мешает ей стоять на позиции в состоянии постоянно БГ?
                    почему не успеет? Что помешает? ПРО в Ростовской области?

                    да любое. они поставили пусковую установку, мы рядом батарею ПВО. на участке разгона ЛЮБАЯ ракета сбивается из всего, что попадает в зону поражения. она даже РАЗОГНАТЬСЯ не успеет!!!!
                    LSA57
                    1. onix757 Сегодня, 16:42
                      не считал хрущёв. он это всё затеял.

                      и правильно затеял, поскольку размещение першингов в турции нарушали стратегическое равновесие
                      это с "0" зачем ей ехать и 20 минут разворачиваться? что мешает ей стоять на позиции в состоянии постоянно БГ?

                      даже 5 минут могут быть фатальными.
                      да любое. они поставили пусковую установку, мы рядом батарею ПВО. на участке разгона ЛЮБАЯ ракета сбивается из всего, что попадает в зону поражения. она даже РАЗОГНАТЬСЯ не успеет!!!!

                      я бы не был столь категоричен. В свое время было множество информации о зонтике пво над сирией в итоге ничего. Сша, израиль, лупят по сирии когда им вздумается, но с400 упорно молчит.
                      onix757
    5. LSA57 Сегодня, 13:24
      Цитата: Геркулесыч
      Вот , когда мы создадим на Кубе, в Венесуэле, в Мексике свою систему ПРО т

      а как туда в случае конфликта элементы ПРО попадать будут? или наладить их производство на месте?
      LSA57
  3. 210окв Сегодня, 06:22
    И?...Дайте денег!Денег!Русские идут!
    210окв
    1. Svarog51 Сегодня, 07:34
      Дмитрий, приветствую hi
      Русские идут!

      Вот интересно, чего американцы после этого придумали? Решётки на окна в кабинете министра обороны поставили или статью в бюджет МО заложили на похороны министра? lol
      Svarog51
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:38
    «устные обещания Вашингтона», прекрасно известно по заверениям тогдашних американских властей о нерасширении НАТО после объединения Германии.

    Россия права: США нарушили обещание о нерасширении НАТО smile
    Жулье и кидалы...
    http://inosmi.ru/politic/20160531/236719100.html
    Тот же ЛЕХА
    1. мыслитель Сегодня, 08:28
      По ссылке - робкий голосок младшего профессора
      Разумеется, расширение НАТО не оправдывает воинственную политику Путина или его вторжения на Украину и в Грузию. Тем не менее, множество данных указывает на то, что протесты России обоснованы, и что политика США стала одной из причин текущей напряженности в Европе.
      мыслитель
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:41
    Конгресс должен утвердить расходы на новую ядерную программу... Вот и начали раскручивать "легенду". Ну и на самом деле наши ядерные силы - эффективные и "правильные" . Возмездие неотвратимо. Пусть помнят "светлые эльфы"...
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    Россия обладает преимуществом в создании ядерных вооружений перед Соединёнными Штатами и их союзниками
    Ну вот, только недавно некоторые западные "аналитики" хором пели, что Сша даже без союзников Россию одним пальцем сделает. И на тебе - преимущество России. Тогда резонный вопрос, а какого дергаетесь и пытаетесь угрожать?
    rotmistr60
    1. лысова Сегодня, 07:49
      Геннадий - это в крови. А на счёт нашего превосходства в разработках - Россия рождает умы и делает всё сама - а штаты рождают гнид, живущих и думающих за чужой счёт.
      лысова
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:39
        а штаты рождают гнид, живущих и думающих за чужой счёт
        Даже добавить нечего.
        rotmistr60
      2. Korax71 Сегодня, 13:09
        Прям повеселили.а пр конкретнее насчет делает все сама можно?и откуда такая уверенность,что только Россия умы рождает.в свое время индустриализация 30-40 годов как раз и показала,что без зарубежного ума ничего не получилось бы! откуда вы берете свои суждения о превосходстве одной рассы над другой.те же ов намного сдержаннее.
        Korax71
  7. лысова Сегодня, 07:44
    Для нас, американская ложь давно привычна и не удивляет. Мы просто делаем своё дело. Себя в обиду не дадим, да и искренне просящим поможем.
    лысова
    1. VANIN Сегодня, 08:24
      Цитата: лысова
      Для нас, американская ложь давно привычна и не удивляет. Мы просто делаем своё дело. Себя в обиду не дадим, да и искренне просящим поможем.

      Хорошо сказали и добавить нечего..Все так и есть! good
      VANIN
      1. Rusland Сегодня, 08:35
        Полностью согласен, только хотелось бы, чтобы у искренне просящих режимы пореже сменялись.
        Rusland
        1. VANIN Сегодня, 11:17
          Цитата: Rusland
          Полностью согласен, только хотелось бы, чтобы у искренне просящих режимы пореже сменялись.

          А то привыкли некоторые кидать...Деньги все заберем, рано или поздно!
          Крым , это только начало!
          Все главное у нас еще впереди... fellow

          Русские медленно запрягают,но...
          VANIN
  8. Rusland Сегодня, 08:07
    Опять деньги просят, а за пультами наркоманы и бездельники сидят, как бы старыми не пальнули.
    Rusland
  9. Alex-a832 Сегодня, 08:39
    Явно готовят почву под решение о разработке новых РСМД с ядерными боезарядами. Наличие или отсутствие договора теперь никакой роли не играет. Нашим тоже необходимо вести разработки универсальных пусковых установок и ракет для различного базирования. Продолжать играть в джентельменство глупо. Только паритет в ядерном оружии, эффективно преодолевающем ПРО, и эффективной ПРО может свести к минимуму нападение на нас натовской банды.
    Alex-a832
  10. нивасандер Сегодня, 09:04
    а еще КНДР может дотянуться до священной тушки
    нивасандер
  11. onix757 Сегодня, 09:44
    Если бы Путин не совершил диверсию с уничтожением в начале 2000х БЖРК, то преимущество было действительно неоспоримым.
    onix757
    1. Голован Джек Сегодня, 09:57
      Цитата: onix757
      преимущество было действительно неоспоримым

      А ракеты к тому БРЖК вы у себя из кармана бы доставали?
      Голован Джек
      1. onix757 Сегодня, 10:06
        А давайте "сатану" порежем, ее тоже неоткуда доставать smile
        onix757
        1. Голован Джек Сегодня, 10:25
          Еще есть "идеи"?
          Доказывать вам, что 2*2 = 4, нет ни времени, ни желания, если честно request
          Голован Джек
          1. onix757 Сегодня, 10:30
            Ну как появится время, уж снизойдите. laughing
            onix757
            1. Голован Джек Сегодня, 11:50
              Цитата: Голован Джек
              нет ни времени, ни желания

              Кто-то тут не умеет читать... или с пониманием проблемы.
              Голован Джек
              1. LSA57 Сегодня, 12:01
                Цитата: Голован Джек
                Кто-то тут не умеет читать... или с пониманием проблемы.

                выяснилось позавчера, тролль!
                LSA57
                1. Голован Джек Сегодня, 12:04
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: Голован Джек
                  Кто-то тут не умеет читать... или с пониманием проблемы.

                  выяснилось позавчера, тролль!

                  Кто тролль-то, уточните laughing
                  Голован Джек
                  1. LSA57 Сегодня, 12:16
                    Цитата: Голован Джек
                    Кто тролль-то, уточните

                    тот, кто вам пытается доказать, что таблицу умножения переписал Путин и 2х2 толи 5, толи 3
                    LSA57
                    1. Голован Джек Сегодня, 12:18
                      Спс yes
                      Цитата: LSA57
                      выяснилось позавчера, тролль

                      Цитата: LSA57
                      тот, кто вам пытается доказать, что таблицу умножения переписал Путин

                      Если Вы про onix75, то то, кто он есть, мне лично было ясно... изначально.
                      Голован Джек
                      1. LSA57 Сегодня, 12:31
                        Цитата: Голован Джек
                        Если Вы про onix75, то то, кто он есть, мне лично было ясно... изначально.

                        зачем кормите? smile
                        LSA57
              2. onix757 Сегодня, 12:05
                Читать умеем, а потому не понимаем ваши нелогичные письмена)
                onix757
      2. алегро Сегодня, 12:44
        да почему из кармана,мы можем их производить и на своих заводах
        алегро
    2. VANIN Сегодня, 10:01
      Цитата: onix757
      Если бы Путин не совершил диверсию с уничтожением в начале 2000х БЖРК, то преимущество было действительно неоспоримым.

      Смелое заявление и с подтекстом..? laughing У России , всегда есть и будет , чем ответить ,
      чтобы после нас ,ничего
      ! Но надеюсь ,нас не спровоцируют на этот последний шаг МЕСТИ! soldier Уверен рука не дрогнет у тех ,кто в живых останется..(а кто нибудь и что нибудь обязательно выживет , Россия большая.)))
      VANIN
    3. Alex-a832 Сегодня, 11:55
      Зачем нам БЖРК, если у нас мобильные комплексы по грунту катаются? Значительно дешевле и врагам тяжелее отслеживать. БЖРК - прошлый век.
      Alex-a832
      1. onix757 Сегодня, 12:18
        Россия опять решила строить "ракетные поезда"
        15:1427.12.2012
        © РИА Новости
        До 2020 года в Росси появится новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК), сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель российского военно-промышленного комплекса.
        В чем преимущества БЖРК
        В 1980-е годы расчеты и практика показывали, что БЖРК является одним из самых скрытных видов стратегического вооружения: надежного опознавания "ракетных поездов" американцам добиться не удавалось, да и отечественные тренировочные мероприятия выявили его высокую скрытность. Таким образом, БЖРК весьма устойчив к "контрсиловому" удару противника и способен показать высокую живучесть в ответном ударе.
        Кроме того, БЖРК позволял использовать более тяжелые ракеты, чем современные им ПГРК (подвижные грунтовые ракетные комплексы): напомним, что РТ-23УТТХ имела забрасываемый вес в четыре раза больший, чем у современного ему "Тополя" (и в 3,4 раза больший, чем у более позднего "Тополя-М2).
        ___________________________________
        ЗЫ грунтовые комплексы разработаны в 80-х годах прошлого века.
        onix757
      2. VANIN Сегодня, 12:21
        Цитата: Alex-a832
        БЖРК - прошлый век.

        Ну не прошлый ! Просто ж\д частные и есть риск провокаций с подрывом (мы сейчас не в СССР живем контроля нет )..Пусть лучше по тайге курсируют и еще
        так ...

        БЖРК , слишком хлопотно.. soldier
        VANIN
      3. алегро Сегодня, 12:41
        БЖРК не прошлый век,если вы хоть что то читали на эту тему,а вот грунтовой комплекс как на ладони
        алегро
        1. Alex-a832 Сегодня, 13:54
          Это моё мнение. Как за, так и против полно аргументов. Ставить в ж/д контейнер сравнительно "лёгкую" ракету - скрытность выше, но и приимущество по отношению к грунтовке теряется. Тяжёлый комплекс вычисляется на раз - средства разведки за постедние четверть века тоже на месте не стояли. Если в ж/д контейнеры поместить РСМД, чтобы от стандартных вагонов не отличались, да курсировать по европейской части страны - тогда да, есть резон, но это будет совсем другой комплекс.
          Alex-a832
          1. VANIN Сегодня, 14:53
            Цитата: Alex-a832
            Ставить в ж/д контейнер сравнительно "лёгкую" ракету - скрытность выше, но и приимущество по отношению к грунтовке теряется. Тяжёлый комплекс вычисляется на раз - средства разведки за постедние четверть века

            Ну не знаю, спорить не хочу ..Но я лично за АПЛ ! И еще за танковый кулак на Западе и в Сирии! Помнится в ГДР , такой был ..Рванули бы и до Атлантики дошли (намотав кишки на треки) Не все конечно..
            Танковые дивизии , еще свое слово не сказали !
            VANIN
  12. weksha50 Сегодня, 10:46
    " Россия,..... .... также создаёт перспективную ракету-перехватчик"....

    В чём проблема-то и в чём вина России ???

    Ну, а нытье о превосходстве России в ядерном оружии над США уже надоело... Суть ясна и проста: дайте денег, чтобы увеличить объемы производства и разработок новых вооружений...
    weksha50
  13. андрон-30 Сегодня, 10:51
    ну вот шакалы и завыли , думали вот мы тут правим как хотим , нагнём кого хотим , а тут фига в нос , а Россию спросили ? нет , идите лесом , проще говоря морковку вам в зад , тем более это им по кайфу .
    андрон-30
  14. Волька Сегодня, 12:01
    янки с завидной регулярностью сдают свои позиции, и все более деградируют, но сдаваться не намерены и способны на безумство, это и настораживает...
    Волька
    1. VANIN Сегодня, 12:24
      Цитата: Волька
      янки с завидной регулярностью сдают свои позиции, и все более деградируют, но сдаваться не намерены и способны на безумство, это и настораживает...

      У нас военная база возле Израиля! Не посмеют...
      VANIN
  15. алегро Сегодня, 12:38
    Россия уже давно не обладает преимуществом,даже то что мы сейчас имеем родом из СССР,вся техника,которая и до сих пор не уступает западной,если что то и делали то модернизировали какую то малую часть не более
    алегро
    1. VANIN Сегодня, 12:58
      Цитата: алегро
      Россия уже давно не обладает преимуществом,даже то что мы сейчас имеем родом из СССР,вся техника,которая и до сих пор не уступает западной,если что то и делали то модернизировали какую то малую часть не более

      Ну не нужно так мрачно..Разработки идут и очень перспективные! Мы в России любим прибедняться , а потенциал у нас огромный ..(воруют правда жутко , наши технологии..)))
      VANIN
  16. onix757 Сегодня, 16:27
    VANIN,
    Я не отношусь к клану либералов. Если вы не помните, то самым главным либералом у нас является президент(по крайней мере он сам так сказал).Стало быть кто поддерживает президента и его политику тоже либералы красящие под патриотов.
    Все помним и кто и что..и отомстим

    чем? Повышением налогов для остальной России. Власть уже забыла уже о лидерах ополчения Донбасса, не говоря о более давних событиях.
    Где ваш Ковалев , падла ?

    Ковалев???? Не знаю такого.
    onix757
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