18:36 13 января

Шаманов: Россия будет развивать присутствие в Средиземноморье

Россия возвращает свое военное присутствие в Средиземноморье, где ее долгое время не было, и будет развивать свои планы там, исходя из национальных интересов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее французский эксперт Ален Родье в интервью изданию "Атлантико" выразил мнение, что в будущем Россия надеется дополнить имеющиеся в Сирии военные базы объектами в Египте и Ливии. По его словам, в первую очередь Москву интересует глубоководный порт в ливийском Тобруке. Также он считает, что порт Тартуса должен быть модернизирован: там необходимо создать условия для захода судов с большим водоизмещением, которые пока что вынуждены бросать якорь в стороне.

Шаманов: Россия будет развивать присутствие в Средиземноморье



Россия какие хочет, такие и будет иметь планы по своему присутствию (в Средиземноморском регионе — прим.), которые будут направлены на отстаивание национальных интересов
— заявил Шаманов, комментируя агентству данную публикацию. Он подчеркнул, что такие планы будут составляться, исходя из интересов России, а не с разрешения Запада.

По его словам, западному миру "не нравится, что мы возвращается в Средиземноморскую зону, где мы долго отсутствовали".

Поэтому мы будем предпринимать усилия и наращивать их
— добавил Шаманов.

Что же касается конкретики о планах военного присутствия России в различных регионах, это секретная информация. Вы же понимаете, что все эти вопросы относятся к государственной тайне, кто же вам об этом скажет
— приводит слова Шаманова РИА Новости


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 38

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  1. VANIN Сегодня, 16:18
    Это только начало ! А в Атлантике мы там всегда...
    VANIN
    1. Starover_Z Сегодня, 16:25
      Прочитав заметку вспомнились вещие слова, написанные много-много лет назад Пушкиным :
      "Отсель грозить мы будем шведу;
      Здесь будет город заложен.
      Назло надменному соседу;
      Природной здесь нам суждено
      В Европу прорубить окно,
      Ногою твердой стать при море;
      Все флаги в гости будут к нам -
      И запируем на просторе".

      Только что не шведа будем предупреждать, а НАТО и его южных партнёров !
      А так всё в тему !
      Starover_Z
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:55
        боюсь переврать,но была такая тема: Шаманова, спросили, в связи с санкциями,Вы сможете поехать в США ?- Главком прикажет-поеду... wink
        андрей юрьевич
        1. Chertt Сегодня, 16:59
          Цитата: андрей юрьевич
          Главком прикажет-поеду...

          Смешно, даже если не правда smile
          Chertt
          1. андрей юрьевич Сегодня, 17:00
            Цитата: Chertt
            даже если не правда

            щщас было обидно... было дело,точно.
            андрей юрьевич
            1. jjj Сегодня, 17:03
              Вспомнили про Средиземку. Попробовали. Понравилось. Теперь не удержишь
              jjj
        2. Дедкастарый Сегодня, 17:19
          Цитата: андрей юрьевич
          была такая тема: Шаманова, спросили, в связи с санкциями,Вы сможете поехать в США ?- Главком прикажет-поеду...

          было такое... yes
          Дедкастарый
      2. LSA57 Сегодня, 17:08
        Цитата: Starover_Z
        Только что не шведа будем предупреждать

        его уже Пётр I при Полтаве предупредил. до сих пор помнят. только в хоккее и огрызаются laughing
        LSA57
    2. Dimontius Сегодня, 17:21
      а может кто рассказать зачем это надо в плане монетизации?вот американцы все трансформируют в деньги,а мы так,для красоты и потому что были при советах? заранее спс p.s.а то опять колоссальные вложения из кармана налогоплательщиков ,как атомная станция в Турции за наши кредиты не понятно зачем в кратко и среднесроке
      Dimontius
  2. Гардамир Сегодня, 16:20
    Урряя! Донбасс он всегда был американским нам там делать нечего, а то ещё санкций накидают. А вот Средиземноморье издавна наше.
    Гардамир
    1. Дормидонт Сегодня, 16:25
      Можно ещё рвать волосья в самых укромных уголках тела
      Дормидонт
    2. Chertt Сегодня, 17:00
      Цитата: Гардамир
      нам там делать нечего

      Это мы врагов с тыла окружаем
      Chertt
  3. Дормидонт Сегодня, 16:24
    Чтобы всегда быть готовыми продемонстрировать нашим западным и ближневосточным партнерам навыки ракетных ударов
    Дормидонт
  4. Tusv Сегодня, 16:26
    Ну договор на 16 кораблей. Остается реально стойки пирсов украсить
    Tusv
  5. Комментарий был удален.
  6. iliitchitch Сегодня, 16:27
    Не бойсь , братва . Ливийский порт , и всё ?? А нахрен Египет 2 мистраля купил ? "На клетке со слоном увидишь надпись"буйвол" - не верь глазам своим.". Хотя откуда убогим про Козьму-то знать .. На то они и убогие .
    iliitchitch
    1. Tusv Сегодня, 16:49
      Цитата: iliitchitch
      А нахрен Египет 2 мистраля купил ?

      Вот и я думаю. Зачем? Вроде нахаляву. Да исчо с Катранами
      Tusv
      1. iliitchitch Сегодня, 16:56
        Цитата: Tusv
        Вот и я думаю. Зачем? Вроде нахаляву. Да исчо с Катранами

        И с заточенными дУплами под те "Катраны" . Длинный заход . Типа , систему управления огнём срисовали , ага . Ну , тоже фигня пригодится . Как и Средиземноморская эскадра .
        iliitchitch
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 16:29
    в будущем Россия надеется дополнить имеющиеся в Сирии военные базы объектами в Египте и Ливии. По его словам, в первую очередь Москву интересует глубоководный порт в ливийском Тобруке.
    Почему бы и нет . Были бы деньги на содержание , корабли для наполнения и чётко осознаваемые цели для результата
    КВУ-НСвД
  8. мерцание Сегодня, 16:29
    Ну так, арабские страны в большинстве своем будут это только приветствовать, благодаря этому они смогут проводить более самостоятельную политику. Да и Израилю это понравится - так как регион станет спокойней.
    мерцание
  9. Влад5307 Сегодня, 16:37
    Цитата: мерцание
    Ну так, арабские страны в большинстве своем будут это только приветствовать, благодаря этому они смогут проводить более самостоятельную политику. Да и Израилю это понравится - так как регион станет спокойней.

    Если у Израэля не будет сносить башню по установлению "демократии" в Сирии и указывать сирийцам как они должны жить и кого выбирать!
    Влад5307
    1. мерцание Сегодня, 17:03
      Здесь на форуме израильтяне пишут, что они вынуждены защищаться от недружелюбных арабов, а арабы считают что Израиль захватывает их земли - думаю, что мы своим присутствием заметно снизим взаимную клевету. И арабы и Израиль заживут спокойной мирной жизнью.
      мерцание
    2. jjj Сегодня, 17:05
      Нетаньяху задергался было - сразу крупный скандал с сыном
      jjj
    3. iliitchitch Сегодня, 17:08
      Цитата: Влад5307
      Если у Израэля не будет сносить башню

      Да никогда у них башню не сносит
      , они логичны . Они живы , пока все вокруг них друг друга колбасят . Диалектика , однако .
      iliitchitch
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:01
    Еще бы в Сирии верфь соорудить, и корабли там не только ремонтировать, но и строить! Вертолетоносцы, к примеру!
    Геркулесыч
    1. Голован Джек Сегодня, 17:11
      Цитата: Геркулесыч
      Еще бы в Сирии верфь соорудить, и корабли там не только ремонтировать, но и строить!

      Во бред... belay
      Голован Джек
      1. Гардамир Сегодня, 17:39
        Во бред.
        преклоняюсь перед вами учитель! Пукнул и сразу плюсы.
        Гардамир
        1. Голован Джек Сегодня, 17:44
          Цитата: Гардамир
          и сразу плюсы

          Вам разжевать? Извольте, я сегодня добрый:
          - из чего строить будем?
          - кто будет строить?
          - кто все это будет охранять (междусобойчики с применением оружия в Сирии и Ливии кончатся... еще нескоро, мягко... выражаясь).
          Нет на эти вопросы вменяемого ответа. В природе нет. Вот потому и бред. А поскольку не один я так думаю - имеют место "плюсы".
          Все же просто... Гардамир laughing
          Голован Джек
          1. Гардамир Сегодня, 17:47
            Вам разжевать?
            Жевать, не переживать.
            Вы так чего доброго и троллить разучитесь и научитесь общаться как и должно.
            Гардамир
            1. Голован Джек Сегодня, 17:49
              Цитата: Гардамир
              Вы так чего доброго и троллить разучитесь

              Троллите здесь вы, Альф, Карабин... ну, и помельче сошка - Стропорез, стас, stas157 и т.д.
              Так что не надо, того... с больной-то головы laughing
              Голован Джек
    2. Лексус Сегодня, 18:36
      Еще бы в Сирии верфь соорудить, и корабли там не только ремонтировать, но и строить! Вертолетоносцы, к примеру!

      А было бы неплохо. Верфь окончательной сборки по модульному принципу. Модули в России собирать в крытых цехах, транспортировать в Сирийский федеральный округ, там собирать. Круглый год лето! Пусть и мечты, зато о хорошем.
      Лексус
  11. SCHMEL Сегодня, 17:06
    НАТО дерзко ответило на военное присутствие России резким увеличением закупок laughing
    SCHMEL
  12. ugrums1961 Сегодня, 17:07
    47 раз пишу ,наверное интернет тоже за Рогозина, природа на детях отдыхает ,а на внуках Олега я думаю тем более ,не могут 3 покаления семьи быть с тремя рядами во лбу - чистая семейственность с которой ещё в эпоху СССР принципиально боролись . 1 примета коррупции - семейственность ,забытая сейчас.

    .
    ugrums1961
  13. san4es Сегодня, 17:18
    Россия будет развивать присутствие в Средиземноморье

    am ...А НАТО, своё там отсутствие.
    san4es
  14. Rusland Сегодня, 17:21
    Со всех трибун нужно ненавязчиво обозначивать похожие темы, пусть привыкают.
    Rusland
  15. 16112014nk Сегодня, 17:25
    - заявил Шаманов. ...планы будут...исходя из интересов России.
    У нас всё решают президент и пр - во. И ЦБ. При выборе между МВФ и РФ, ЦБ и пр-во, особенно минфин, выберут рекомендации МВФ, а не интересы России. Пока так и живём.
    16112014nk
  16. pilot69 Сегодня, 17:32
    Ну да, ну да. Если бы я был в Госдуме, мы бы еще и не там присутствовали. Лично мне нравится Карибский бассейн .Ну а что, Куба, все дела. Чем, простите, присутствовать будем? Так сказать, "огласите весь список, пожалуйста" feel И так гоняем что есть с Северного флота в Средиземку (и обратно), что имеется.
    pilot69
    1. groks Сегодня, 17:59
      Дык сторожевик уже шестой или даже седьмой заложили.
      groks
      1. pilot69 Сегодня, 18:07
        Ну дык заложили только good И то хорошо. А сейчас смысл балоболить? В детстве три месяца отзанимавшись в секции бокса тоже на ринг рвался. Тренер сказал - обожди. Полтора года и ждал. wink Я то только за, но лупить надо во-время и на глушняк, а сейчас нас втягивают в "це-европейский" базар по типу - "мое кун-фу сильнее вашего кун-фу". Сила должна быть, сила.
        С уважением hi
        pilot69
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