Шаманов: Россия будет развивать присутствие в Средиземноморье

Россия какие хочет, такие и будет иметь планы по своему присутствию (в Средиземноморском регионе — прим.), которые будут направлены на отстаивание национальных интересов

Поэтому мы будем предпринимать усилия и наращивать их

Что же касается конкретики о планах военного присутствия России в различных регионах, это секретная информация. Вы же понимаете, что все эти вопросы относятся к государственной тайне, кто же вам об этом скажет