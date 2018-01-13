Минобороны РФ получит первый серийный Ил-76МД-М до конца января

Армия попросила у нас модернизировать самолеты Ил-76МД, которые находятся в строю, и мы выпустили первый серийный Ил-76МД-М. Заказчик облетал его в последних числах декабря прошлого года, самолет готов к передаче, но не успели пока на бумагах все дооформить. В январе мы передадим первую серийную модернизированную машину Минобороны

Минобороны РФ получит первый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М до конца месяца. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.- сказал Таликов.В 2016 году Минобороны РФ заключило первый серийный контракт на модернизацию военно-транспортных самолетов Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. У них будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, аппаратура связи, средства обороны. Самолеты получат элементы "стеклянной кабины", а назначенный срок службы будет продлен до 40 лет.Программа модернизации строевых Ил-76МД началась в 2014 году.