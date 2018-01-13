18:39 13 января

Минобороны РФ получит первый серийный Ил-76МД-М до конца января

Минобороны РФ получит первый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М до конца месяца. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов.

Минобороны РФ получит первый серийный Ил-76МД-М до конца января


Армия попросила у нас модернизировать самолеты Ил-76МД, которые находятся в строю, и мы выпустили первый серийный Ил-76МД-М. Заказчик облетал его в последних числах декабря прошлого года, самолет готов к передаче, но не успели пока на бумагах все дооформить. В январе мы передадим первую серийную модернизированную машину Минобороны
- сказал Таликов.


В 2016 году Минобороны РФ заключило первый серийный контракт на модернизацию военно-транспортных самолетов Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. У них будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, аппаратура связи, средства обороны. Самолеты получат элементы "стеклянной кабины", а назначенный срок службы будет продлен до 40 лет.

Программа модернизации строевых Ил-76МД началась в 2014 году.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 18

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  1. Александр 3 Сегодня, 17:24
    Радостное известие ,модернезированная машина да ещё и с продленным сроком службы.Ведь это основная машина ВТА.
    Александр 3
    1. oldseaman1957 Сегодня, 17:27
      Цитата: Александр 3
      Радостное известие ,модернезированная машина...
      - А мне жаль, что новые транспортники не выпускают! Хоть и понимаю, что денег не хватает на всё, что нужно армии, а всё-равно жаль!
      oldseaman1957
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:36
        Цитата: Александр 3
        Радостное известие

        Цитата: oldseaman1957
        А мне жаль

        и мне жаль....полувековой самолёт-модернизировали...ну это ,как бы на Т-34,или на ЛА-7- компьютеры навешали...застряли мы в середине 20 века,обеими ногами. я понимаю,щас взовьются апологеты традиционной авиации.. да планер не изменишь,да ему и так 300 лет нихрена не будет и тд...но ,мы отстали от ВРЕМЕНИ. напомнить,когда закончилась ВОВ, и полетел человек в космос? а что за пол-века???
        андрей юрьевич
        1. Vlad.by Сегодня, 17:51
          А, простите, С5 Гэлэкси или Геркулесу всего 0,5 года от роду? Зачем изобретать велосипед, когда на него можно поставить "электромотор и новую тяговую батарею" или новую цепь с антифрикционным покрытием вкупе с подшипниками низкого трения?
          Vlad.by
          1. Лексус Сегодня, 18:26
            А, простите, С5 Гэлэкси или Геркулесу всего 0,5 года от роду?

            Вы сейчас вообще о чём?
            С-5 при модернизации в С-5М разбирают "до винтика", ставят НОВЫЕ двигатели, электронику, механизацию и остальное. С-130J - просто НОВЫЙ самолёт (от старого только название и некоторые части фюзеляжа), даже линия по производству - НОВАЯ.
            Такие вещи, как "стеклянная" кабина, интегрируют при ПЛАНОВОМ ремонте.
            Ил-76МД-М - "бюджетная" модификация, и испытывать пафос по этому поводу по меньшей мере наивно.
            Если уж и делать модернизацию, то по теме Ил-76МД-90, самолётам с высоким остаточным ресурсом в формате плановой ремоторизации. А новые самолёты строить в формате продолжения темы Ил-76МФ. Тогда будет хоть какой-то смысл.
            Лексус
            1. andrewkor Сегодня, 18:34
              Ил-76МФ- самолёт 22го века!
              andrewkor
          2. Лексус Сегодня, 18:27
            Зачем изобретать велосипед, когда на него можно поставить "электромотор и новую тяговую батарею" или новую цепь с антифрикционным покрытием вкупе с подшипниками низкого трения?

            Про карбоновые рамы слышали?
            Лексус
        2. Соломон Кейн Сегодня, 18:10
          а что за пол-века???

          Дык, ГорбоЕБНовский период дал о себе знать......
          20 с лихуем лет из развития отечественной авиации выкинуть.....
          И это не только новейшие материалы и двигатели, это прежде всего утрата грамотного, хорошо обученного персонала......
          Так. что теперь и "рак на бызрыбье......."
          Соломон Кейн
        3. GAF Сегодня, 18:17
          Цитата: андрей юрьевич
          но ,мы отстали от ВРЕМЕНИ. напомнить,когда закончилась ВОВ, и полетел человек в космос? а что за пол-века???

          А почему бы не задать этот вопрос американцам, которые постоянно модернизируют "Геркулес", лет на 20 постарше нашего ИЛа. Да и его транспортные характеристики поскромнее чем у ИЛ-76.
          GAF
        4. iliitchitch Сегодня, 18:23
          Цитата: андрей юрьевич
          а что за пол-века???

          Да норм.пока . Но задел не помешал бы .
          iliitchitch
        5. _Jack_ Сегодня, 18:28
          мы отстали от ВРЕМЕНИ. напомнить,когда закончилась ВОВ, и полетел человек в космос? а что за пол-века???
          Кто мы? Россия это не СССР, не нужно сравнивать несравнимое.
          _Jack_
      2. Александр 3 Сегодня, 17:38
        Модернизация это вынужденный шаг ,то есть экономия средств.
        Александр 3
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:57
          Цитата: Vlad.by
          А, простите, С5 Гэлэкси или Геркулесу всего 0,5 года от роду? Зачем изобретать велосипед, когда на него можно поставить "электромотор и новую тяговую батарею" или новую цепь с антифрикционным покрытием вкупе с подшипниками низкого трения?

          зачем зажигалка,если можно просто кремнием (кресалом)пользоваться...
          андрей юрьевич
  2. Кокос Сегодня, 17:31
    это хорошая новость...если турки не собьют.... winked
    Кокос
  3. Rusland Сегодня, 17:32
    Работы прибавилось транспортникам. Лихо они перебрасывают войска во время учений, с востока на запад и обратно, НАТО заявляет о проблемах в переброске своих войск и техники в таких масштабах и сроках.
    Rusland
  4. pvv113 Сегодня, 18:14
    назначенный срок службы будет продлен до 40 лет

    40 лет - это впечатляет! Удачи илюшинцам!
    pvv113
  5. ratfly Сегодня, 18:23
    про движки ничего не написали, старые значит воткнут?
    ratfly
    1. _Jack_ Сегодня, 18:31
      движки старые
      _Jack_
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