19:37 14 января

В Грузии обнародовано обязательство Порошенко не вредить интересам РФ

Оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2», близкий к Михаилу Саакашвили, опубликовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили на территорию России, передает РИА Новости.



В обязательстве от 3 февраля 2007 года действующий украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и «неукоснительно соблюдать действующее законодательство».


В Грузии обнародовано обязательство Порошенко не вредить интересам РФ


Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ,
говорится в документе.

В другом заявлении, адресованному директору ФСБ, Порошенко сообщает, что он занимается привлечением инвестиций в интересах России:

К антироссийской кампании президента (Украины Виктора) Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы "Рошен" (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область).




Агентство напоминает, что 3 февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, в аэропорту «Пулково» не пустили на территорию РФ.

Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику украинских властей.

Ответ… кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину, говорилось в заявлении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com, www.facebook.com/rustavi2
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Комментарии 61

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 08:58
    И где они это взяли ?
    ФЕОДОР
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
      Цитата: ФЕОДОР
      И где они это взяли ?

      Неверно вопрос ставите . "Кто и за сколько ему (Саакашвайну) это продал ?" .
      bouncyhunter
      1. Геркулесыч Сегодня, 09:03
        Павел hi -Парошенко ничего не покупает, он все на дармовщину выклянчивает, поэтому ему ничего невозможно продать! !!! wassat
        Геркулесыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
          Витальевич hi Так я не о Поросе речь веду , а о том , кто мог эти расписки Саакашвайну продать .
          bouncyhunter
          1. Тралл Сегодня, 09:21
            В левом верхнем углу надпись "К материалам ДОР "Лолита" smile
            (ДОР - дело оперативной разработки)
            Лолита - оперативный позывной агента ФСБ Порошенко П.А. laughing
            Тралл
            1. bulvas Сегодня, 09:24
              Всем - с добрым утром Нового Старого Года!

              Год начался окончательно


              Цитата: ФЕОДОР
              И где они это взяли ?


              Одного Михи мало для удержания гаранта украинского в стойле...

              Как Грузия активно используется для направления Украины, а?

              Миху периодически судом пугают, чтобы пошевеливался там в Киеве, теперь вот, бумажки появляются.

              В Киеве всегда какие-то грузины проявляются.

              Это что, типа мелкую Британию нам под боком вырастили?

              bulvas
              1. Тралл Сегодня, 09:30
                В Свинее-без-сала уже заявили, что это фейк.
                http://ua.interfax.com.ua/news/general/476670.htm
                l
                Тралл
                1. bulvas Сегодня, 09:30
                  Цитата: Тралл
                  В Свинее-без-сала

                  laughing
                  good good

                  Это пока.
                  Как только Петя начнет мычать не туда - ему это припомнят
                  bulvas
                2. dvina71 Сегодня, 13:27
                  Цитата: Тралл
                  В Свинее-без-сала уже заявили, что это фейк

                  Похоже на т о..,резолюции со штампом и датой на заявах нет,а должны быть,независимо от того пустили или нет.
                  dvina71
              2. bouncyhunter Сегодня, 09:32
                Вася , привет и взаимно ! hi Это там ещё толком никто с козыря не зашёл - всё впереди . wink
                bouncyhunter
                1. bulvas Сегодня, 09:33
                  Цитата: bouncyhunter
                  Вася , привет и взаимно ! hi Это там ещё толком никто с козыря не зашёл - всё впереди . wink


                  hi
                  Привет, Паша!

                  Что-то мне подсказывает, что с козыря зайдет совсем другой человек, сейчас только с формальностями (в марте) закончит

                  По крайней мере, хочется верить в это
                  bulvas
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
                    Вот уважаю я тебя за то , что с полунамёка понимаешь о чём речь веду . good drinks
                    bouncyhunter
                    1. bulvas Сегодня, 09:38
                      Цитата: bouncyhunter
                      Вот уважаю я тебя за то , что с полунамёка понимаешь о чём речь веду . good drinks

                      drinks без вопросов!
                      и я тебя уважаю!
                      drinks
                      bulvas
            2. Чёрный Сегодня, 10:25
              Хит сезона в магазинах Рошен пирожное "Под прикрытием" - шматок свежего ароматного сала под нежной шоколадной глазурью wassat
              Чёрный
              1. amr Сегодня, 10:53
                В бытность украины у нас в Крыму были конфеты сало в шоколаде...
                начинка в виде белого суфле...
                все брали тока ради названия)))
                amr
            3. Чёрный Сегодня, 10:27
              Неловко получилось - любы друзи грузины предали гласности боевое прошлое разведчика Пети. Но украинцы останутся украинцами и назло москалям они все равно выберут агента ФСБ своим президентом на второй срок. wassat
              Чёрный
          2. хрыч Сегодня, 09:23
            Привет Дон Пабло drinks , в Старом belay Новом Году!!! Мистер Порошенко нам и не вредит, пацан слово держит laughing он враждебную Краину так ушатал, что у нас не получится wassat Наш пацанчик wassat
            хрыч
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
              Стограммутром , друже ! hi drinks
              Цитата: хрыч
              он враждебную Краину так ушатал, что у нас не получится

              Агент влияния , оперативный псевдоним "Шатун с бодуна" . wassat
              bouncyhunter
              1. хрыч Сегодня, 09:36
                Цитата: bouncyhunter
                оперативный псевдоним "Шатун с бодуна"

                Нет, погоняло должно быть в одно слово, например "Бодун", "Порох", допускается прилагательное, например "Сладенький" wassat
                хрыч
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
                  Если в одно слово , то "Приторный" . wink
                  bouncyhunter
                  1. хрыч Сегодня, 09:55
                    Цитата: bouncyhunter
                    Если в одно слово , то "Приторный"

                    Совершенно верно laughing можно "Помятый", "Жеваный", можно просто, как в Космобольцах "Блевок" wassat
                    хрыч
      2. 210окв Сегодня, 09:10
        Паш,добрый день hi Там ещё столько скелетов в шкафу,что на всех хватит.И на покупателей и на продавцов.Мне только не понятно,что Потрох нарушил нарушил обязательство(что неудивительно),а то куда
        это засунуть..quotencyhunter][quote=ФЕОДОР]И где они это взяли ?[/quote]
        Неверно вопрос ставите . "Кто и за сколько ему (Саакашвайну) это продал ?" .[/quote]
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
          Дима hi
          Цитата: 210окв
          Там ещё столько скелетов в шкафу,что на всех хватит.

          Не сомневаюсь что там на несколько пожизненных и смертную казнь на любого политика или чинушу нарыть не проблема . yes
          bouncyhunter
      3. Vita VKO Сегодня, 10:29
        Цитата: bouncyhunter
        Кто и за сколько ему (Саакашвайну) это продал ?

        Как можно что то продать человеку, который является агентом ЦРУ и финансируется из американских фондов? Конечно же эти документы были похищены или куплены ЦРУ и лежали под сукном до тех пор, пока не потребовалось наказать Парашенко за непослушание. И если этот главный украинский бандит не поймет этого намека, то его просто принесут в жертву, так же как Немцова, Березовского и других ненужных американцам политиков.
        Vita VKO
    2. Геркулесыч Сегодня, 09:01
      Я написал wassat !От нечего делать! wassat
      Геркулесыч
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:08
      ФЕОДОР
      И где они это взяли ?
      Та наши может растормаживаются..И вести с ними начинают как они того заслуживают.
      Наблюдатель2014
    4. Tusv Сегодня, 09:21
      Цитата: ФЕОДОР
      И где они это взяли ?

      Давно это было исчо в Йеле. Мишико взял тетрадку списать, но забыл вернуть. Вишь как пригодилось
      Tusv
    5. Rusland Сегодня, 09:40
      Ничего особенного, так штрижки к картине маслом. Для внутреннего потребления.
      Rusland
    6. Геркулесыч Сегодня, 10:19
      В Джоржии опубликовано письмо Парошенко, на местном индийском диалекте племени инчучунов wassat не вредить сша! wassat
      Геркулесыч
  2. Геркулесыч Сегодня, 09:00
    Очередной этап скакания с кстрюлями на голове-у кого она раньше свалится с бошки, тот и "шпигун Путина " wassat
    Геркулесыч
  3. Дратуй Сегодня, 09:01
    Цитата: ФЕОДОР
    И где они это взяли ?

    Саакошвили написал от лица Пеци!
    Дратуй
  4. VANIN Сегодня, 09:01
    Да Петя таких расписок настрочил во всех странах ..
    VANIN
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:04
      Только в тех где бухал на халяву! !! wassat
      Геркулесыч
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:43
        Вспомнил один сюжет laughing
        ДЕДПИХТО
  5. Lyton Сегодня, 09:01
    Ну и, что обещал на территории России не вредить, а на укроине можно, ни о чем, обещать не значит женится.
    Lyton
  6. Vard Сегодня, 09:04
    И кто он после этого...
    Vard
    1. Лелёк Сегодня, 09:20
      Цитата: Vard
      И кто он после этого..

      hi
      Вопрос риторический. Он - гетьман страны-эксперимента, заражённой грибком нацизма. По совместительству обуянный жадностью нувориш, не имеющий ни совести, ни чести, жизненное кредо которого сводится к личному обогащению любым способом и сохранению своей ничтожной жизни. Я не прав?
      Лелёк
    2. rapid turtle Сегодня, 09:25
      Цитата: Vard
      И кто он после этого...

      Как кто? прэзидэнт нэзалэжной. laughing
      rapid turtle
  7. shura7782 Сегодня, 09:06
    Господи! Как время летит! Не знал, что ещё тогда в 2007г приходилось строчить такие бумаги. Мы с завода , с КБ гоняли военку к ним, хотя уже было всё ясно. Ветерок скорых перемен набирал силу. И вот тебе. Здрасте!!!
    shura7782
    1. 30 вис Сегодня, 09:30
      не знали ! Ха ! А вна Украине в 2004 году состоялся первый майдан -оранжевый .. Свидомые кричали Ющщенко ! И плевали в сторону России . В Севастополе приехавшие "студенты " с западенщины пикетировали штаб ЧФ .. Сам видел ,как наши бабульки лупили их вениками!! wink good
      Цитата: shura7782
      етерок скорых перемен набирал силу. И вот тебе. Здрасте!!!
      30 вис
  8. мыслитель Сегодня, 09:13
    Администрация президента Украины просит СМИ не распространять ложную информацию, а также ждет публичных извинений от ряда изданий.
    lol
    мыслитель
  9. Дирижер Сегодня, 09:13
    Фэйк какой то , или флуд .
    Дирижер
    1. Тралл Сегодня, 09:32
      Цитата: Дирижер
      Фэйк какой то , или флуд .

      Это зашквар
      Тралл
    2. 30 вис Сегодня, 09:33
      Почему ? Очень даже может быть .. Слили информацию ам,"партнёрам" ,а те грузинам . Видимо пришло время валить Вальцмана . Интересы наши и их совпали .
      30 вис
  10. Немезида Сегодня, 09:19
    Лож и лицемерие подобных заявлений выходят за все разумные границы ...
    Немезида
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 09:25
    Начинается война компроматов , а по русски - баночная война пауков . А посему стоит внимательнее отфильтровывать информацию и кем она подаётся.
    КВУ-НСвД
  12. Rusland Сегодня, 09:32
    Вспомните Далю! Так вот это вообще ни о чём, цветочки.
    Rusland
  13. изя топ Сегодня, 09:54
    так кто из них(саака и потрох) кто?кто ахент Путина,а кто ахент Кремля? request what
    изя топ
  14. лысова Сегодня, 10:10
    Ну и что за бумаги ? - Реальные они или нет к нынешнем событиям они никаким боком. Пустое.
    лысова
    1. AID.S Сегодня, 11:37
      Цитата: лысова
      Пустое

      Согласен. Ничем.
      AID.S
  15. М.Михельсон Сегодня, 10:12
    Ну что ж, украинские лидеры, оказывается подписывают свой "канцлер-пакт". Неплохо.
    М.Михельсон
  16. Olddetractor Сегодня, 10:18
    Цитата: Vard
    И кто он после этого...

    ... Питер Порошенко глава временной туземной администрации государства Юкрейн, расположенного на территории УССР
    Olddetractor
  17. mikh-korsakov Сегодня, 10:39
    Ничего необычного. Г-н Порошенко отличается своей способностью переобуваться в воздухе. Вот он примерный любитель России и лично любого должностного лица, которое разрешит ему въезд в Россию. Но вот подули другие ветры. И вот Алле - гоп! И он радуется прощанию с Россией "Прощай немытая Россия" и готов повторять это столько раз, пока его новые хозяева не насладятся его языком в их заднице- который такой мягкий. обволакивающий. Не удивлюсь, что если, а вдруг, ветры переменятся, он начнет всем рассказывать как он проводил бессонные ночи, думая: "Ну а же мне помириться с Путиным, ну что же мне сделать хорошего для России и Путина лично?"
    mikh-korsakov
  18. 452336 Сегодня, 11:23
    Ну так он и не нарушает российское законодательство на территории РФ. В чем сенсация?
    452336
  19. Теренин Сегодня, 11:36
    Ну, если из ДОР "Лолита" (стр. 87-89) это самые компрометирующие Порошенко документы crying, тогда в остальных материалах дела очевидно описание конфет его фабрики? feel
    Теренин
  20. HMR333 Сегодня, 11:52
    очередной бред даже чернила свежие после 10 лет блестят как новенькие! ))) да и зачем бы им понадобилась подобная писулька толку от нее в туолет сходить ! либо пустили либо не пустили бы и устно все объяснили бы! уж слишком дешевая пурга! самое смешное что эта якобы бумага которую по сути брали органы специальные попала нет не к гражданину РФ а к грузину в обще непонятному)))
    HMR333
    1. вакса Сегодня, 12:34
      Графическая экспертиза может сходу поставить все на свои места. Если не фейк, то что там с родителями жены сына в Питере в 2007 году?
      вакса
  21. Incvizitor Сегодня, 12:14
    Свинья под Дубом вековым
    Наелась желудей досыта, до отвала;
    Наевшись, выспалась под ним;
    Потом, глаза продравши, встала
    И рылом подрывать у Дуба корни стала.
    "Ведь это дереву вредит, -
    Ей с Дубу Ворон говорит, -
    Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".
    "Пусть сохнет, - говорит Свинья, -
    Ничуть меня то не тревожит,
    В нем проку мало вижу я;
    Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
    Лишь были б желуди: ведь я от них жирею".
    "Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут, -
    Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
    Тебе бы видно было,
    Что эти желуди на мне растут".
    Incvizitor
  22. mikh-korsakov Сегодня, 13:13
    И все же я думаю, что эти бумаги фальшивка, сфабрикованная сторонниками Саакашвили. Почему? Потому что в своем письме Порошенко обращается к ФСБ, явно подразумевается пограничная служба ФСБ. Но пограничная служба ФСБ это исполнительный орган, распорядительным органом, составляющем списки, и вероятно вправе их исправлять или отменять является министерство юстиции. Порошенко не мог этого не знать.
    mikh-korsakov
  23. Алексей Соболев Сегодня, 13:34
    К чему пост непонятно.. Ну нашли документы, показали... А ход им дали?
    Или это для поднятия (подогрева) очередной какой-то волны против чего-то там? Против чего? Не против же Порошенко - с ним и так все ясно... Или это провокация идиотов на Украине, что они на волне возмущения снесут того кого сами типа выборали? А мы тут причем? Публикуйте там где оно нужней..
    Алексей Соболев
  24. Умничка Сегодня, 15:03
    Это не достойно даже обсуждения. Как бабки на лавочке.
    Умничка
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