В Грузии обнародовано обязательство Порошенко не вредить интересам РФ
Оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2», близкий к Михаилу Саакашвили, опубликовал заявление нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году после того, как его не пустили на территорию России, передает РИА Новости.
В обязательстве от 3 февраля 2007 года действующий украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и «неукоснительно соблюдать действующее законодательство».
В другом заявлении, адресованному директору ФСБ, Порошенко сообщает, что он занимается привлечением инвестиций в интересах России:
Агентство напоминает, что 3 февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, в аэропорту «Пулково» не пустили на территорию РФ.
Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику украинских властей.
Ответ… кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину, говорилось в заявлении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
В обязательстве от 3 февраля 2007 года действующий украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и «неукоснительно соблюдать действующее законодательство».
Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ,говорится в документе.
В другом заявлении, адресованному директору ФСБ, Порошенко сообщает, что он занимается привлечением инвестиций в интересах России:
К антироссийской кампании президента (Украины Виктора) Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы "Рошен" (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область).
Агентство напоминает, что 3 февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, в аэропорту «Пулково» не пустили на территорию РФ.
Впоследствии в МИД России пояснили, что запрет на въезд Порошенко является ответом на недружественную политику украинских властей.
Ответ… кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину, говорилось в заявлении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com, www.facebook.com/rustavi2
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