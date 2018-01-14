В Грузии обнародовано обязательство Порошенко не вредить интересам РФ

Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ,

К антироссийской кампании президента (Украины Виктора) Ющенко я не имею никакого отношения. В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций на заводы "Рошен" (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область).