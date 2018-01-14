19:38 14 января

Бондарев прокомментировал критику России, содержащуюся в ядерной доктрине США

Вашингтон пытается «валить с больной головы на здоровую», критикуя Россию в своей ядерной доктрине, передает РИА Новости заявление председателя оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева.

Бондарев прокомментировал критику России, содержащуюся в ядерной доктрине США


В американской ядерной доктрине, несекретная часть которой была опубликована в пятницу, утверждается, что РФ отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.


Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что "угроза" в американской трактовке – не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию,
сказал Бондарев агентству.

По его словам, теперь США – в ядерной доктрине – «пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих».

Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие. И напомню, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против мирных жителей, была не Россия и не ее предшественник СССР,
добавил сенатор.

По его словам, из уст американских политиков периодически слышатся слова о так называемом «превентивном ядерном ударе» «в отношении то одного, то другого государства».

Наша военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Однако, как неоднократно подчеркивал верховный главнокомандующий вооруженных сил, президент России Владимир Путин, свою безопасность мы будем отстаивать последовательно и жестко,
заключил Бондарев.

Использованы фотографии: Парламентская газета
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Комментарии 28

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  1. Тралл Сегодня, 10:11
    Американские хотелки должен комментировать не сенатор, а прихиатор smile
    Тралл
    1. Alex_Rarog Сегодня, 10:14
      Мерикосам реально надо в больничку на проф осмотр сходить и не только на психа а еще и нарколога)
      Alex_Rarog
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
        Цитата: Alex_Rarog
        не только на психа а еще и нарколога)

        У них этими вопросами проктолог занимается , судя по всему ... feel
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 12:23
          Да специалисты глубокого анализа через пятую точку , они методик не меняют - обвиняй другую сторону в своих грехах и кричи об этом по громче.
          Идущий
          1. bulvas Сегодня, 15:02
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: Alex_Rarog
            не только на психа а еще и нарколога)

            У них этими вопросами проктолог занимается , судя по всему ... feel


            Как в кино: - Вы хотите об этом поговорить?


            Только их любовь к психоаналитикам и адвокатам делает из них законченных психов и бандитов без морали
            bulvas
      2. Тралл Сегодня, 10:18
        Трамп на днях назвал себя гением, стабильным гением smile
        Тралл
        1. VANIN Сегодня, 10:45
          Цитата: Тралл
          Трамп на днях назвал себя гением, стабильным гением smile

          Таки и есть на самом деле...Развал США близок!

          Россия раскачает эту ростовщическую систему мировую , вместе с Китаем..
          Работаем дальше мужики...
          VANIN
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:16
      "угроза" в американской трактовке – не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию

      good В корень зрите , Виктор Николаевич !
      bouncyhunter
      1. bulvas Сегодня, 15:06
        Цитата: bouncyhunter
        "угроза" в американской трактовке – не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию

        good В корень зрите , Виктор Николаевич !


        Паша, так для них гегемония = благополучие

        Нужны деньги и рост экономики - натыкали конфликтов в Азии и проблем с мигрантами и противоречия в ЕС, вот и побежали денежки к ним

        Захотели свое оружие продать - ... и т.д.

        Как им Европу от Российского газа отвадить - нажмем на порося, пусть подставляет ВСУ под удар "российского агрессора", чем больше жертв - тем лучше

        Все - бизнес, ничего личного

        bulvas
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:17
      Американские хотелки должен комментировать не сенатор, а прихиатор

      Американцам нужно твердое обоснование для выхода из договора по ДРМСД...и они стараются всеми силами спровоцировать РОССИЮ на нарушение этого договора...полагаю сама логика мышления политической элиты США (политика достижения превосходства над всем миром) заставит этот договор уйти в небытие.
      Тот же ЛЕХА
    4. Muvka Сегодня, 10:17
      Знаю, что не в тему, но админы, не удаляйте комментарий. Вот видео, без обрезки, на котором уничтожены боевики, которые обстреляли нашу базу на новый год. Это всем критикам, не верящим МО и говорящим, что это монтаж.

      Время 5:50. Чтобы все видео не смотреть.
      Muvka
  2. Chertt Сегодня, 10:13
    Физическая величина, равная количеству Бондаревых на статью, в ВО максимальная. Столько даже про Клинтоншу в CNN не было wink
    Chertt
    1. Тралл Сегодня, 10:14
      Цитата: Chertt
      Физическая величина, равная количеству Бондаревых на статью, в ВО максимальная. Столько даже про Клинтоншу в CNN не было wink

      Свято место Рогозина пусто не бывает smile
      Тралл
    2. Rusland Сегодня, 10:24
      Политкорректно вещают они, поэтому мы так и воспринимаем в штыки.
      Rusland
      1. Chertt Сегодня, 10:33
        Вы сей час, мастера Йоду пародировали, смешно wink
        Chertt
        1. ul_vitalii Сегодня, 10:50
          Тогда только палец вам осталось показать, тоже смешно. wink
          ul_vitalii
  3. Мар.Тира Сегодня, 10:15
    Цитата: Тралл
    Американские хотелки должен комментировать не сенатор, а прихиатор smile

    Ну их главнюка уже начали обвинять в психическом заболевании.Причём свои же.Так что их обвинения не удивительны.Рыба гниёт с головы.Даже ограничить его хотят в полномочиях нанесения ядерного удара.
    Мар.Тира
  4. Геркулесыч Сегодня, 10:16
    В одном янки по своему правы -мы должны игнорировать любую попытку сша навязать нам сокрощение нашего ядерного потенциала даже на пару зарядов! Разве что эту пару зарядов поставить Северной Корее.
    Геркулесыч
    1. Chertt Сегодня, 10:21
      Цитата: Геркулесыч
      сокрощение нашего ядерного потенциала даже на пару зарядов!

      С количеством зарядов у России проблем нет, надо улучшать качество, а точнее, 100 % доставку боеприпаса в заданную точку
      Chertt
      1. onix757 Сегодня, 10:26
        С количеством у России проблем нет

        устапаем в средствах доставки точно
        onix757
        1. Chertt Сегодня, 10:43
          Цитата: onix757
          уступаем в средствах доставки точно

          Со средствами доставки ведь как, пока на практике не попробуешь, эффективность не ясна. А экспериментировать, пока желания нет
          Chertt
  5. Tusv Сегодня, 10:25
    а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

    Клевета!!!. У янки просто нету столько денег
    Tusv
  6. Сомневающийся Сегодня, 10:34
    Цитата: Muvka
    Вот видео, без обрезки, на котором уничтожены боевики,

    Верим. laughing Это из какой стрелялки нарезки видео?
    Сомневающийся
  7. Northern warrior Сегодня, 10:42
    Россия нужна наступательная ядерная доктрина, предусматривающая применение ядерного оружия первыми. Безопасность страны важнее моральных и политических издержек применения ЯО, поэтому критические угрозы существованию страны должны ликвидироваться незамедлительно.
    Northern warrior
  8. Сомневающийся Сегодня, 11:21
    Сколько можно? Олени из МО РФ позорят Россию!
    13.01.2018
    На видео с уничтожением обстрелявших Хмеймим террористов заметили монтаж
    Видеоролик Минобороны России, на котором военное ведомство показало уничтожение диверсионной группы, обстрелявшей 31 декабря авиабазу в Хмеймиме, подвергался монтажу. Это заметил специализирующийся на новостях о военых конфликтах Telegram-канал Directorate 4.
    Сомневающийся
  9. Mavrikiy Сегодня, 11:43
    Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие. И напомню, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против мирных жителей, была не Россия и не ее предшественник СССР,

    добавил сенатор.
    У сенатора похоже "фифект .ечи" Три буквы так и не может выговорить(США feel )
    Mavrikiy
  10. Победа Сегодня, 12:00
    Давно пора про транслировать всей трансгендорной европе и фашингтону, песню наших дедов - Едут по берлину наши казаки
    Победа
  11. bratchanin3 Сегодня, 12:32
    В любом случае, имея таких "партнёров", российская доктрина безопасности должна содержать превентивный ядерный удар.
    bratchanin3
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