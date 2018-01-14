Бондарев прокомментировал критику России, содержащуюся в ядерной доктрине США

Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что "угроза" в американской трактовке – не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию,

Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие. И напомню, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против мирных жителей, была не Россия и не ее предшественник СССР,

Наша военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Однако, как неоднократно подчеркивал верховный главнокомандующий вооруженных сил, президент России Владимир Путин, свою безопасность мы будем отстаивать последовательно и жестко,