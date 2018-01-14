Африканский союз осудил слова Трампа о «странах-гадюшниках»

Ого. Я никогда не видела такого заявления, сделанного от лица африканских стран в адрес США,

Послы африканских стран в ООН осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их «возмутительными» и «расистскими», и потребовали от американского лидера извинений, передает РИА Новости Напомним, скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Дональд Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником» (shithole, вариант перевода – «вонючая дыра»). В частности, президент якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.В заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при организации, говорится, что «африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации», а также «требует отказа (от этих слов) и извинений».Дипломаты сообщили, что обеспокоены тенденцией американских властей «проявлять неуважение к Африканскому континенту». Миссия выразила солидарность с народом Гаити и другими, «испытавшими подобное унижение», а также поблагодарила всех американцев, осудивших замечания Трампа.Внеочередная встреча представителей стран Африки состоялась в пятницу. Фото заявления выложила в своем «Твиттере» бывшая представительница США при ООН Саманта Пауэр.написала Пауэр.Ранее Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента Трампа о «гадюшниках». В организации посчитали, что подобные заявления «бьют по общемировым ценностям».