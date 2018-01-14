19:37 14 января

Африканский союз осудил слова Трампа о «странах-гадюшниках»

Послы африканских стран в ООН осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их «возмутительными» и «расистскими», и потребовали от американского лидера извинений, передает РИА Новости.



Напомним, скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Дональд Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником» (shithole, вариант перевода – «вонючая дыра»). В частности, президент якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.


В заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при организации, говорится, что «африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации», а также «требует отказа (от этих слов) и извинений».

Дипломаты сообщили, что обеспокоены тенденцией американских властей «проявлять неуважение к Африканскому континенту». Миссия выразила солидарность с народом Гаити и другими, «испытавшими подобное унижение», а также поблагодарила всех американцев, осудивших замечания Трампа.

Внеочередная встреча представителей стран Африки состоялась в пятницу. Фото заявления выложила в своем «Твиттере» бывшая представительница США при ООН Саманта Пауэр.



Ого. Я никогда не видела такого заявления, сделанного от лица африканских стран в адрес США,
написала Пауэр.

Ранее Африканский союз выразил обеспокоенность в связи со словами президента Трампа о «гадюшниках». В организации посчитали, что подобные заявления «бьют по общемировым ценностям».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 10:42
    Сянкции будут вводить ?
    ФЕОДОР
    1. Chertt Сегодня, 10:47
      Трамп красава, еще пару лет президентства (а бог даст,и на второй срок пойдет) , и из союзников у США только Израиль, вокруг Иерусалима, останется
      Chertt
      1. Тралл Сегодня, 10:55
        Цитата: ФЕОДОР
        Сянкции будут вводить ?

        Зачем? Не в качестве санкций аборигены съели Кука smile
        Тралл
        1. хрыч Сегодня, 11:05
          Цитата: Тралл
          Зачем? Не в качестве санкций аборигены съели Кука

          В каждоЙ шутке....Могут и съесть. А так конечно наличие стран-гадюшников отрицать глупо и Трамп сказал истину
          хрыч
          1. jjj Сегодня, 13:58
            Трамп бросил слова в пустоту, те страны, что среагировали в ответ, тем самым и признали себя этими "зловонными ямами"
            jjj
      2. VANIN Сегодня, 10:56
        Цитата: Chertt
        Трамп красава, еще пару лет президентства (а бог даст,и на второй срок пойдет) , и из союзников у США только Израиль, вокруг Иерусалима, останется

        Таки да...Пусть болтает! Все идет по плану.. good
        VANIN
  2. Tusv Сегодня, 10:44
    Страны «гадюшники» велкам в ОДКБ. Вас Трампушенька повысит до врагов номер раз
    Tusv
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:47
      Tusv
      Страны «гадюшники» велкам в ОДКБ.
      Вам вблизи российких границ да и в ОДКБ стран-гадюшников мало? wassat laughing
      Молодец Трамп! good Назвал очевидные вещи своим именем."Страны гадюшники" laughing good
      Наблюдатель2014
      1. Tusv Сегодня, 11:05
        Цитата: Наблюдатель2014
        Вам вблизи российких границ да и в ОДКБ стран-гадюшников мало?

        Страны "гадюшники" от слова гадить. Их есть у нас во множестве и у наших границ. Первое место, разумеется Польша.
        Tusv
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:09
          Tusv
          Страны "гадюшники" от слова гадить. Их есть у нас во множестве и у наших границ. Первое место, разумеется Польша.
          Не сгласен hi Точнее вообще категорично НЕ согласен.Да и Польша в ОДКБ не входит feel laughing wassat
          Наблюдатель2014
          1. Tusv Сегодня, 11:18
            Цитата: Наблюдатель2014
            Точнее вообще категорично НЕ согласен.Да и Польша в ОДКБ

            Брр. Польша в ОДКБ? Дык и я не согласен более чем категорична drinks
            Tusv
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:25
              Tusv hi Дружище.Не заморачивайся.Оставь в покое эту тему.Со старым новым годом тебя ! drinks
              Наблюдатель2014
      2. Геркулесыч Сегодня, 11:39
        Наблюдатель 2010 -вы уверены, что Трамп, оскарбляя африканцев, и латиноамериканцев, не имел в виду и нашу страну? ??Чему вы рады -бреду полоумного? Он как руководитель страны не имеет права делать подобных, позорящих сша заявлений! fool
        Геркулесыч
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:43
          Геркулесыч hi
          Наблюдатель 2010 -вы уверены, что Трамп, оскарбляя африканцев, и латиноамериканцев, не имел в виду и нашу страну? ??
          С праздниками вас прошедшими!
          Уверен что точно не Россию soldier
          Наблюдатель2014
  3. polpot Сегодня, 10:45
    К странам -гадюшникам США относят всю планету это давно известный факт ,просто президент его подтвердил письменно
    polpot
  4. bouncyhunter Сегодня, 10:46
    Послы африканских стран в ООН осудили замечания президента США Дональда Трампа, назвав их «возмутительными» и «расистскими», и потребовали от американского лидера извинений

    Почему-то не сомневаюсь что Трампу на это мнение "плювать слюнями" .
    bouncyhunter
    1. Egorovich Сегодня, 10:57
      Паша, привет! Трамп ошибся, страна-гадюшник - это матрасия. Каких только ГАДОВ там нет, да всех калибров.
      Egorovich
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
        Бодрого дня , Егорыч ! hi
        Цитата: Egorovich
        Трамп ошибся, страна-гадюшник - это матрасия. Каких только ГАДОВ там нет, да всех калибров.

        Опарыши , живущие в навозе тоже считают что весь остальной мир - дерьмо ! wink
        bouncyhunter
        1. Egorovich Сегодня, 11:05
          Подмечено прямо в точку. Супер!
          Egorovich
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
            Спасибо на добром слове . А этот болван апельсиновый совсем уже берегов не чувствует , как бы не захлебнулся посреди озера своей "исключительности" .
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 12:17
              Несет их не по детски и уже тормозов совсем нет.
              Идущий
            2. Василенко Владимир Сегодня, 12:45
              ия конечно еще тот гадюшник, но трампушка как бы правду сказал
              Василенко Владимир
  5. pvv113 Сегодня, 10:48
    В организации посчитали, что подобные заявления «бьют по общемировым ценностям»

    В Африке так и не поняли, что "общемировые ценности" - это те, которые в интересах США, а не всего мира
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 12:18
      Вот Трамп им и разъясняет. Владимир! hi
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 14:06
        Вот я и говорю: Трамп пытается им объяснить, а они все равно свое бубнят wink
        pvv113
    2. Василенко Владимир Сегодня, 12:47
      Цитата: pvv113
      это те, которые в интересах США, а не всего мира

      ой оставьте сейчас этот "интернационализм" ЮАР была нормальной страной ровно до того момента как "аборигены" не взяли власть
      Василенко Владимир
  6. Геркулесыч Сегодня, 10:50
    Нужны не слова, их сша не понимают, нужны действия !Закройте у себя американские банки, компании, консульства -только такие действия сша и поймут!
    Геркулесыч
  7. karish Сегодня, 10:51
    Назвал вещи своими именами - такое впечатление , что в России кто то эти страны считает раем на земле и образцом для подражания
    karish
    1. Геркулесыч Сегодня, 10:55
      Эти "свои имена "просто набор штампов, для унежения! Если вас так назвать, утретесь, молча проглотите? negative Сомниваюсь! Тогда зачем такой снобизм в отношении других стран-они у вас всю мацу на халяву поели, или как? ???? sad
      Геркулесыч
      1. Тралл Сегодня, 11:02
        Цитата: karish
        Назвал вещи своими именами - такое впечатление , что в России кто то эти страны считает раем на земле и образцом для подражания

        Считать и назвать на весь мир - есть таки разница. А то что это прозвучало из уст стабильного гения, победителя трёх мировых войн, ставителя коммунизма на колени и обладателя самой большой кнопки Трампа, придает этой новости совсем другой оттенок.
        Тралл
        1. karish Сегодня, 11:42
          Цитата: Тралл
          Считать и назвать на весь мир - есть таки разница

          Разумеется -- мы конечно можем говорить о политкорректности и культуре ( что хотелось бы видеть у лидера мировой державы ) -- но , что видимо не выросло - то не выросло.
          Тем ни менее , африканский гадюшник это никоим образом не отменяет.

          Цитата: Тралл
          А то что это прозвучало из уст стабильного гения, победителя трёх мировых войн, ставителя коммунизма на колени и обладателя самой большой кнопки Трампа, придает этой новости совсем другой оттенок

          Кого выбрали - того и получиди.
          Тем ни менее по поводу гадюшника вопросы есть ? wink
          karish
      2. лесовозник Сегодня, 11:14
        Трамп плоть от плоти американин - сверхчеловек, как и все американе - остальные недочеловеки - так они там считают. Так что нечему удивляться. Было уже, знаем, проходили.
        лесовозник
        1. Василенко Владимир Сегодня, 13:16
          Цитата: лесовозник
          Трамп плоть от плоти американин - сверхчеловек

          если чел назвал кучу навоза навозом, она не перестанет ей быть только потому, что чел не очень хороший
          Василенко Владимир
      3. karish Сегодня, 11:38
        Цитата: Геркулесыч
        Эти "свои имена "просто набор штампов, для унежения!

        Странно , если гадюшник назвать - гадюшником - это реальность.
        Цитата: Геркулесыч
        Если вас так назвать, утретесь, молча проглотите?

        Ну хотелось бы какие нибудь доводы услышать.
        Насчёт африканских стран Вам их привести ? Или сами знаете ?
        Цитата: Геркулесыч
        Тогда зачем такой снобизм в отношении других стран-

        Геркулесычь - охолонись , почитай свои комменты в отношении США или Украины , вспомни про снобизм , а потом прикинь , что в Африке , да же по сравнению с Украиной -- гадюшник
        Цитата: Геркулесыч
        они у вас всю мацу на халяву поели, или как?

        И ты мне будешь говорить про снобизм laughing
        karish
      4. Василенко Владимир Сегодня, 13:15
        Цитата: Геркулесыч
        Эти "свои имена "просто набор штампов, для унежения!

        ой хватит
        какие унижения, посмотрите на некоторые африканские страны или страны ближнего востока, СА, для них название годюшник еще будет похвалой
        Василенко Владимир
    2. VANIN Сегодня, 10:59
      Цитата: karish
      Назвал вещи своими именами - такое впечатление , что в России кто то эти страны считает раем на земле и образцом для подражания

      Вот "ростовщики" голос подали .. negative
      Верным путем идем товарищи! Ну за Трампа.. drinks
      VANIN
      1. karish Сегодня, 11:44
        Цитата: VANIN
        Вот "ростовщики" голос подали

        Как я понимаю на аватарке лицо *написавшего * ? laughing
        Цитата: VANIN
        Ну за Трампа..

        Понятно , что бы выпить , вам особого повода не нужно. laughing
        karish
        1. VANIN Сегодня, 13:55
          Цитата: karish
          Как я понимаю на аватарке лицо *написавшего * ?

          На личности переходите..? Знакомо..
          Цитата: karish
          Понятно , что бы выпить , вам особого повода не нужно.

          Боярышника , как Арон помнится всем рекомендовал в России с А .Романовым..? Не дождетесь "товаищи" ..
          VANIN
          1. karish Сегодня, 14:12
            Цитата: VANIN
            На личности переходите..? Знакомо..

            Виталий wink
            Удачи тебе.
            Понял , аватарка не твоя.
            таким ты выглядел лучше
            karish
      2. Василенко Владимир Сегодня, 13:18
        Цитата: VANIN
        Вот "ростовщики" голос подали ..
        Верным путем идем товарищи! Ну за Трампа..

        от того что я терпеть не могу пиндoсов я не должен орать,что число пи теперь 6, 28 только потому что пиндoсы заявили, что оно 3.14
        Василенко Владимир
  8. Громобой Сегодня, 11:12
    Тот редкий случай,когда я целиком и полностью согласен с Трампом.Гаити та ещё дыра,в Африке тоже весело.Думаю,что это заявление прибавило ему симпатий истинных американцев.
    Громобой
    1. ALEA IACTA EST Сегодня, 11:19
      Клинтонцы и леваки увеличат силу метания фекалий.
      ALEA IACTA EST
      1. Громобой Сегодня, 11:28
        Цитата: ALEA IACTA EST
        Клинтонцы и леваки увеличат силу метания фекалий.

        А за него оборонпром ,Пентагон и полицейские шерифы ... посмотрим кто сильнее))).
        Громобой
    2. Геркулесыч Сегодня, 11:28
      Громобой -а вам чем Гаити не угодила? Страны, которые Трамп унизил, бывшие колонии, постовляли рабов для таких как Трамп! А многие из этих стран сша просто довели до полной нищеты, унечтожив леса, выловив или перетравив рыбу в водоемах !Трампу за такие слова нужно иск выстовить, как и всей америке! Не на долларье, нет, на золото! Потребовать от сша возврата всему миру 10 миллионов тонн золота, и неважно откуда сша его возьмут! Только жаль, что не будет подобного к сша иска! !!И вы уверены, что в этом списке нету нашей России? ??
      Геркулесыч
      1. karish Сегодня, 11:55
        Цитата: Геркулесыч
        Громобой -а вам чем Гаити не угодила?

        а Вы вообще историей интересуетесь ?
        Республика Гаити завоевала независимость от Франции в 1804 году в ходе успешной гаитянской революции и стала вторым после США независимым государством в Америке и первой в мире республикой во главе с чернокожими

        Вот наверное и всё этим сказано
        Независимость получили одновременно с Америкой , но кто там во главе стоял ?И каков результат ?
        . Гаити — одна из самых бедных, нестабильных стран мира, самая бедная страна Америки, постоянно страдающая от голода, стихийных бедствий и государственных переворотов.

        Но сюрпрайз -- на этом же острове находится Доминиканская республика .
        там то же были постоянные перевороты , пока
        туда ни влезли штаты и не навели порядок.
        В итоге -- остров один , а какие разные страны. laughing
        Цитата: Геркулесыч
        Потребовать от сша возврата всему миру 10 миллионов тонн золота, и неважно откуда сша его возьмут

        Халявы хочется Геркулесычь ,только вы то каким углом к Африке -- или 10 млн.тонн кусок не маленький -- может и Вам пару кило перепадёт laughing
        Цитата: Геркулесыч
        Только жаль, что не будет подобного к сша иска! !!И вы уверены, что в этом списке нету нашей России

        А хотелось бы ? wink
        karish
      2. Громобой Сегодня, 11:57
        Цитата: Геркулесыч
        а вам чем Гаити не угодила?

        Страна абсолютно не пригодная для нормальной жизни.Криминал,природная ленность населения,а от того развал и всё остальное.Ведь вы заметьте,что перебираясь в Америку гаитянцы или сальвики не оставляют своего преступного ремесла.Слава об их этнических бандах гремит недобрая.
        Цитата: Геркулесыч
        Страны, которые Трамп унизил, бывшие колонии, постояли рабов для таких как Трамп!

        И это повод не оценивать реально их настоящее положение? США оказывают им самую большую по объёму гуманитарную и финансовую помощь(напрямую и через неправительственные фонды).Думаю,это стоит того,чтобы хоть раз услышать о себе правду во всей красе и может быть что-то попытаться изменить в своей горькой доле.И Трамп к рабовладельцам никаким боком не относится.
        Цитата: Геркулесыч
        А многие из этих стран сша просто довели до полной нищеты, унечтожив леса, выловив или перетравив рыбу в водоемах !

        Примеры?
        Цитата: Геркулесыч
        Трампу за такие слова нужно иск выстовить, как и всей америке!
        Поверьте,ему от такого мнения ни горячо и не холодно.Если он допустил подобное оскорбление,то значит есть какие то причины.Возможно ,это как-то связано со структурой ООН,возможно с финансированием стран третьего мира.А может,это хитрая уловка,чтобы оттянуть общественное внимание от недавно вышедшей скандальной книги о нём.
        Громобой
        1. karish Сегодня, 12:04
          Цитата: Громобой
          И это повод не оценивать реально их настоящее положение? США оказывают им самую большую по объёму гуманитарную и финансовую помощь(напрямую и через неправительственные фонды)

          - США ежегодно тратит порядка $35 млрд. на различные программы помощи странам по всему миру. Политика ... Больше всего помощи получили страны Африки

          request
          И всё бестолку - гадюшник.
          karish
      3. Василенко Владимир Сегодня, 13:19
        Цитата: Геркулесыч
        бывшие колонии, постовляли рабов для таких как Трамп!

        и что?!
        кстати зачастую одни жители этих стран с удовольствием продавали других
        Василенко Владимир
        1. omit Сегодня, 18:02
          2
          Василенко Владимир
          кстати зачастую одни жители этих стран с удовольствием продавали других

          Они ещё и кушают друг друга fellow
          omit
      4. Weyland Сегодня, 14:34
        Цитата: Геркулесыч
        Страны, которые Трамп унизил, бывшие колонии, постовляли рабов для таких как Трамп!

        Вот-вот: в тех краях был уместен лозунг "Рабовладельческий строй - светлое будущее всего человечества!". Потому что пока белые люди не начали активно покупать рабов, местные "конкретные пацаны" военнопленных, за неимением спроса, попросту... кушали под банановым соусом!
        Weyland
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:07
    Некоторые страны и есть "гадюшники", но Трамп конечно отмочил, он совсем не политик и язык за зубами не держит))
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. Incvizitor Сегодня, 12:11
    Дональд Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником»

    Сказал представитель шайки беглых британских бандитов, пиратов убийц и насильников.
    Incvizitor
    1. Василенко Владимир Сегодня, 13:21
      Цитата: Incvizitor
      Сказал представитель шайки беглых британских бандитов, пиратов убийц и насильников.

      и что если он вам скажет, что пи 3.14 в ыэто будете отрицать только потому, что он "представитель шайки беглых британских бандитов, пиратов убийц и насильников"?!
      так давайте по кучи все законы Ньютона отменим по этой же причине
      Василенко Владимир
      1. Incvizitor Сегодня, 19:00
        Я про то что фша вякает много а сама действует и живёт по законам пиратов "всех убить всё отнять" нечего клеймо на страны ставить, если сами дикари и пусть заодно скажет что "украина" в то же в гадюшник после американского переворота превратилась, а то как то выборочно очень.
        А то что Африка в гадюшник превратилась не отрицаю, только нормальные люди об этом не распространяются и если правильный такой, может те миллиарды, что на террор и агрессию по всему миру тратят (превратив БВ в подобный африканскому гадюшник) на ту же Африку пустить, чтобы там жизнь людей улучшить.
        Incvizitor
        1. Василенко Владимир Сегодня, 19:11
          еще раз, он сказал не правду?!
          Василенко Владимир
  11. Василенко Владимир Сегодня, 12:19
    Африканский союз осудил слова Трампа о «странах-гадюшниках»
    а ведь трамп не так уж и не прав
    Василенко Владимир
    1. Вздринчер Сегодня, 16:16
      на 100% Прав!!!
      Вздринчер
  12. лысова Сегодня, 12:21
    Мало того, что слово не воробей, так ещё и в колодец плюнул, а земля круглая. Что ни день, то новое обновление, падения авторитета штатов.
    лысова
  13. Zomanus Сегодня, 12:33
    Трампу надо добить их фразой типа "Что эти рабы себе позволяют?!".)))
    А вообще в чем то он прав. Да и нам бы с миграцией разобраться...
    Zomanus
    1. VANIN Сегодня, 14:27
      Цитата: Zomanus
      Трампу надо добить их фразой типа "Что эти рабы себе позволяют?!".)))
      А вообще в чем то он прав. Да и нам бы с миграцией разобраться...

      А нас в России думаете не этими считают ..?

      План Далласа у них не прошел по полной ,хотя многое получилось ..А теперь наш план вступает в действие.. soldier
      VANIN
      1. karish Сегодня, 14:31
        Цитата: VANIN
        Цитата: Zomanus
        Трампу надо добить их фразой типа "Что эти рабы себе позволяют?!".)))
        А вообще в чем то он прав. Да и нам бы с миграцией разобраться...

        А нас в России думаете не этими считают ..?

        План Далласа у них не прошел по полной ,хотя многое получилось ..А теперь наш план вступает в действие.. soldier

        михан, на разжигание нац.розни твой коммент тянет.
        Опять плакать будешь , что забанили и происки врагов искать.
        karish
        1. VANIN Сегодня, 14:37
          Цитата: karish
          михан, на разжигание нац.розни твой коммент тянет.
          Опять плакать будешь , что забанили и происки врагов искать.

          А вы не разжигаете , тут на сайте ..? Всячески ехидничая и унижая Россию..
          Я вообще в шоке от вас тут и ведь терпят вас .. angry И поддакивают ..Бог им судья! А меня вы не сломаете.. soldier
          VANIN
          1. karish Сегодня, 15:10
            Цитата: VANIN
            А вы не разжигаете , тут на сайте ..?

            wink
            Виталий , ссылочку на разжигание дашь , или как всегда , как лужу .....

            Цитата: VANIN
            Я вообще в шоке от вас .

            то то ты стопятидесятитысячный ник регишь.
            В шоке-шоке , а всё тут.
            Мазохист что ли ?
            Цитата: VANIN
            и ведь терпят вас .. И поддакивают

            Ну видимо ни все такие умные как ты wink
            Цитата: VANIN
            .Бог им судья!

            Ну у Него Сын наш человек . договримся.

            Цитата: VANIN
            А меня вы не сломаете..

            А зачем , ты вон капитализацию Meil.Ru
            уже в 2 раза увеличил. Они по новым открытым ящикам думают , что у них количество клиентов растёт -- им же не додуматься , что ты каждый день заново на ВО регишься.
            laughing
            karish
        2. Комментарий был удален.
        3. DREDD Сегодня, 16:02
          Поддерживаю, любая критика евреев есть разжигание.
          DREDD
  14. AID.S Сегодня, 12:43
    Высказался прямо. Не хватило ума сделать это неприлюдно.А может и не считает нужным.
    AID.S
  15. Вздринчер Сегодня, 16:15
    Цитата: Egorovich
    Подмечено прямо в точку. Супер!

    Нашему бы ВВП тоже бы надо определится И назвать страны гадюшники Чтоб знали кто есть кто А то все прям друзья по гроб жизни А сами .......сц...ки
    Вздринчер
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