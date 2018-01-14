19:37 14 января

Израильская авиация уничтожила очередной тоннель на границе с сектором Газа

Израильские военные обнаружили и уничтожили 3-й за два месяца тайный тоннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, передает РИА Новости.



Согласно информации военного ведомства, подземный ход принадлежал правящему в анклаве движению ХАМАС. Его прорыли под пограничным переходом «Керем-Шалом».


В пресс-службе назвали проложенный тоннель «вопиющим нарушением израильского суверенитета, серьезной угрозой израильским гражданам и усилиям по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа».

Ранее, ночью, военные сообщили об авиаударе по неназванному объекту «террористической инфраструктуры» на стыке границ Израиля, Египта и сектора Газа, а также «приостановке работы по соображениям безопасности перехода "Керем-Шалом"», который используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов в палестинский анклав, а также для движения транспорта в обратном направлении.

Палестинские медики сообщили агентству, что «в результате бомбардировки никто не пострадал». Около месяца назад аналогичная операция также прошла без потерь, а 30 октября при уничтожении подземного хода погибли 12 боевиков двух крупнейших группировок анклава – ХАМАС и «Исламский джихад».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. VANIN Сегодня, 12:06
    Вот чего добивается Израиль..?
    «в результате бомбардировки никто не пострадал».
    Стандартная фраза..хе хе
    VANIN
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:13
      Вот чего добивается Израиль..?
      Безопасности и контроля за обстановкой в условиях враждебного окружения
      КВУ-НСвД
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:14
        При этом нам бы их безоглядную последовательность
        КВУ-НСвД
        1. Shurik70 Сегодня, 15:28
          Подорвали - и подорвали. Хорошо, что без жертв. Для тех мест - обычный рабочий день.
          Израиль не успокоится, Палестинцы тоже. В ближайшие 20 лет этот конфликт не затухнет точно, и дай-то бог, что бы жертв было как можно меньше. С обоих сторон. В конкретном случае профессионализм военных можно только одобрить
          Shurik70
    2. Paranoid50 Сегодня, 12:28
      Цитата: VANIN
      Стандартная фраза.

      Дык, и ситуация стандартная - ХАМАС что-то выкапывает, евреи закапывают. yes Так и живут.
      Paranoid50
    3. Chertt Сегодня, 12:31
      "Израильская авиация уничтожила очередной тоннель на границе с сектором Газа"
      Зачем такой сложный, дорогой и не надежный способ уничтожения. Показать свою крутость ?
      Chertt
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:02
        Зачем такой сложный, дорогой и не надежный способ уничтожения.
        Потому что посылать туда сапёров для "закапывания" дороже и опаснее
        КВУ-НСвД
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:38
          Палестина,давно переродилась,если раньше это был "народ без родины",то теперь,это в чистом виде проходимцы, живущие за счёт подачек,и террора. так что,вопрос о их суверенитете сложный,сколько бы им не дали суверенитета,образ жизни не изменится.(частное мнение).
          Дедкастарый
    4. VALERIK_097 Сегодня, 13:58
      Бомбили ,свою территорию?
      Не проще сапёров вызвать!?
      VALERIK_097
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:09
    Вообще то, поскольку палестинцы на своей земле, то они не боевики, а партизаны! И имеют право на создание своего государства со столицей в Иерусалиме! Это давно уже ООН, когда эта организация еще нормально работала, приняла такое решение.
    Геркулесыч
    1. Alexkorzun Сегодня, 12:18
      а евреям пофиг весь мир и ООН. закон их жизни - хуцпа.
      Alexkorzun
      1. karish Сегодня, 12:23
        Цитата: Alexkorzun
        а евреям пофиг весь мир и ООН. закон их жизни - хуцпа.

        Действительно , какая наглость , они блин туннель рыли ( на нашу территорию ) старались , столько бабла вбухали - вместо того , что бы жизнь своих граждан хоть каким то образом улучшать , а тут пришли евреи и нахрен его разбомбили.
        Точно - наглость. laughing
        karish
        1. мерцание Сегодня, 15:03
          Надо просто создать такую спортивную игру:
          арабы роют тоннель, а евреи его закапывают - кто справится быстрее.
          Глядишь, так увлечет, что и терракты прекратятся. fellow
          мерцание
        2. synthwave Сегодня, 15:51
          А я слышал что по этим туннелям и гражданские товары идут, т.к. палестина в блокаде практически. Да не, бред какой то...
          synthwave
    2. voyaka uh Сегодня, 12:20
      "то они не боевики, а партизаны! И имеют право "/////

      А боевики в окрестностях Дамаска? wink Которые обстреливают центр
      Дамаска, российское посольство, в частности. Они тоже на своей земле,
      сирийцы, в этих кварталах родились. Только вот президента Асада не любят.
      Они как, тоже партизаны? belay
      voyaka uh
      1. Dart2027 Сегодня, 12:26
        Цитата: voyaka uh
        А боевики в окрестностях Дамаска?

        Dart2027
      2. synthwave Сегодня, 15:56
        Евреи, Асада, можете уже оставить в покое. Ваш вой про "кровавого диктатора" и угнетенный Сирийский народ уже не прокатывает даже на западе. Там тоже уже все смирились, что он останется. А все те персонажи которые вещали что он должен уйти сами канули в политическую историю. А "не любовь" к президенту не дает право резать бошки на камеру и устраивать шариат. Так что да, это обыкновенная мразь, а не партизаны. Понимаю вашу обидку, что ваша ставка и поддержка это мрази не окупилась, но смиритесь уже.
        synthwave
        1. karish Сегодня, 16:11
          Цитата: synthwave
          Евреи, Асада, можете уже оставить в покое.

          нахрен он нам впёрся ?
          Цитата: synthwave
          Ваш вой про "кровавого диктатора" и угнетенный Сирийский народ уже не прокатывает даже на западе.

          Каждый народ заслуживает того правителя , что имеет.
          Цитата: synthwave
          Там тоже уже все смирились, что он останется.

          И слава Богу.
          Я всё время желал Асаду оставаться президентом Сирии .
          Долгих ему лет жизни и управлением Сирией. С ним в Сирии война не закончится
          Цитата: synthwave
          А все те персонажи которые вещали что он должен уйти сами канули в политическую историю.

          И слава Богу.
          А то ведь ринулись бы восстанавливать Сирию , потом появились бы голоса , что в Сирии вообще всё бы было хорошо , но вод для того что бы закончить бардак - надо бы им ещё Голаны вернуть .
          Кормили бы их лет 10 , вбухали 100 лярдов зелени , а они бы всейрано бошки бы друг-другу резали.
          С Асадом -- бардак останется , а *миротворцы *от нас отстанут good
          Цитата: synthwave
          А "не любовь" к президенту не дает право резать бошки на камеру и устраивать шариат.

          ну это они пусть друг с другом разбираются.
          кстати , Вы наверное абсолютно ни в теме ( что видно по Вашему комменту )
          В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции по итогам переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оппозиции.

          По данным источника, в документе также фиксируется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального». Срок полномочий президента предлагается установить в 7 лет без права переизбрания. «исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин», — уточнил он.

          Кроме того, документ предусматривает отмену шариата в качестве основного источника права страны, а также прописывает государственное устройство страны как «Сирийская республика»
          Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/01/26/smi-rossiy
          a-predlozhila-sirii-sozdat-kurdskuyu-avtonomiyu-i
          -otmenit-shariat

          В Сирии правовые законы шариата request

          Цитата: synthwave
          Так что да, это обыкновенная мразь, а не партизаны

          там мразь со всех сторон и я желаю победы обеим сторонам laughing
          Цитата: synthwave
          Понимаю вашу обидку, что ваша ставка и поддержка это мрази не окупилась, но смиритесь уже

          Если бы мы хотели - Асада бы уже давно не было.
          karish
          1. synthwave Сегодня, 16:26
            нахрен он нам впёрся ?
            Только что товарищ выше вас его помянул, не в первый раз вижу, так что говорите за себя.

            С ним в Сирии война не закончится
            А с вами и подавно.

            С Асадом -- бардак останется , а *миротворцы *от нас отстанут
            В этом регионе от НИКОГДА не отстанут. Да что там, во всем мире вам всегда "рады". От египта до асада одна перемога. laughing

            Вы наверное абсолютно ни в теме
            Да уж куда мне, гою необрезанному. laughing

            В Сирии правовые законы шариата
            Были в тех районах где заведовали терроры. А ви таки не знали? Было бы во всей стране если бы Асад проиграл. И об этом ви таки тоже не подозревали. А когда оппозиции дали на ротан вот тогда и пошли нормальные договоренности.

            там мразь со всех сторон и я желаю победы обеим сторонам
            Вот вы себя и раскрыли. Для вас Сирийцы да и все остальные гойский мусор независимо от асадов, масадов и погоды у моря. СПС что честно высказались. На этом можете возватится к моему ответу что вам всегда и везде будут "рады". Теперь ви таки занете почему. laughing

            Если бы мы хотели - Асада бы уже давно не было.
            Хотели и вы и ваши хозяева из-за окена и их европейские подстилки. Новы все дружно взяли на ротан потому что не захотела Россия. Привыкайте умерять свои хотелки.
            synthwave
            1. karish Сегодня, 16:41
              Цитата: synthwave
              А с вами и подавно.

              А зачем там мы ? Асада достаточно
              Цитата: synthwave
              В этом регионе от НИКОГДА не отстанут. Да что там, во всем мире вам всегда "рады". От египта до асада одна перемога.

              Это точно , мы миром правим.
              Не забывайте об этом. wink

              Цитата: synthwave
              Да уж куда мне, гою необрезанному.

              Ну то что Вы гой и не обрезанный - это факт и сарказм тут абсолютно лишний.
              При этом ничего ни мешает миллиардам необрезанных гоев хотя бы периодически самообразовываться .
              Цитата: synthwave
              Были в тех районах где заведовали терроры

              Читайте и вам воздасться.
              Судебная система в Сирии построена на основе шариата.
              Конституция страны, принятая в 2012 году, обязывает государство «уважать все религии и обеспечивать свободу выполнения всех ритуалов, не нарушающих общественный порядок» (статья 3). Конституция также провозглашает равенство всех граждан, вне зависимости от их религии или вероисповедания (статья 33). Вместе с тем, согласно действующей конституции, религией президента республики является ислам, а исламская юриспруденция должна быть основным источником законодательст

              двоечник laughing
              Цитата: synthwave
              Вот вы себя и раскрыли. Для вас Сирийцы да и все остальные гойский мусор независимо от асадов, масадов и погоды у моря.

              не надо смешивать всех в одну кучу.
              Моя жена -гойка не имеет никакого отношения к тому гойскому мусору , что режут головы в сирии.
              Гои - они разные бывают. request

              Цитата: synthwave
              На этом можете возватится к моему ответу что вам всегда и везде будут "рады"

              не знаю , мне везде рады.
              Вот куда ни приезжал - рады.
              Цитата: synthwave
              Хотели и вы и ваши хозяева из-за окена и их европейские подстилки. Новы все дружно взяли на ротан потому что не захотела Россия

              Теперь Асад и Сирия - это ваши проблемы , с чем Вас и поздравляю laughing
              karish
              1. synthwave Сегодня, 17:00
                А зачем там мы ? Асада достаточно
                Лол, а вас там нету? А где все еврей, в Биробиджане уральские горы бомбят?

                Это точно , мы миром правим.
                Вы не правите даже своим искусственным государством размеров с футбольное поле. Этим за вас занимаются ястребы в Вашингтоне и евреи с уолл стрит. А вы там так, мясо, чтобы ракеты бабахов на свою бошку ловить. Не забывайте об этом.

                Ну то что Вы гой и не обрезанный - это факт и сарказм тут абсолютно лишний.
                То что вы хамло хуцпатое и подавно. В реале ты бы такое незнакомому человеку в лицо сказал, изя? Да нет, конечно, зубы то реальные, а не виртуальные.

                При этом ничего ни мешает миллиардам необрезанных гоев хотя бы периодически самообразовываться .
                Чтобы тебе говорить про мое самообразование, тебе надо, хотя бы, прекратить вести себя как чудак на букву М и посмотреть на мир вокруг себя как бы со стороны, а не из своей хуцпатой колокольни.

                Судебная система в Сирии построена на основе шариата.
                Построена на основе и по строго по законам шариата это как обрезаный писюн и нормальный. Это пример специально для ваших мозгов, чтобы поняли. Сирия это СВЕТСКОЕ государство, если что. Шариатом там не не пахнет.

                двоечник
                Сирия — современное светское государство. Здесь почитают исламские традиции, но не делают из них культа.
                http://tourfinder.ru/countries/siria.html
                Первая же ссылка для "отличника".

                На еще ссылку и почитай какой в Сирии "дикий шариат".
                https://ru.wikipedia.org/wiki/Светское_государств
                о

                На еще статейку, лол аж 3 ссылка
                https://riafan.ru/599985-siriya-dolzhna-byt-svets
                kim-gosudarstvom-oppoziciya
                Просвещайся.

                Гои - они разные бывают.
                Гои это гои, а мрази это мрази. Заднюю не включай. А то я тоже могу про евреев и жидов задвигать и их разность.

                Вот куда ни приезжал - рады.
                А ты поживи у них, поработай и пообщайся, так как со мной здесь и все тебе станет кристально ясно laughing .

                Теперь Асад и Сирия - это ваши проблемы , с чем Вас и поздравляю
                Весь БВ с 1947 года был и будет исключительно вашей проблемой. Сами место выбрали laughing . А Россия там просто фор пост кинула. Нам там не жить. Так что не радуйся.
                synthwave
    3. karish Сегодня, 12:20
      Цитата: Геркулесыч
      Вообще то, поскольку палестинцы на своей земле, то они не боевики, а партизаны!

      Ну я понимаю , они к нам туннели роют.
      А с этим как ?
      дело в том, что палестинцы умудрились на 12 километровой границе с Египтом вырыть 1 200 (тысячу двести!) тоннелей между Газой и Египтом. По 100 тоннелей на каждый километр, или по тоннелю через каждые 10 метров. Более того, каждый тоннель имеет не менее километра в длину (а иные до двух километров) и залегает на 20-30 метрах под землей.
      karish
      1. Громобой Сегодня, 13:32
        Такую энергию,да в мирное русло---давно бы палестинцы имели метрополитен=не хуже московского!
        Громобой
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:40
          Цитата: Громобой
          Такую энергию,да в мирное русло---давно бы палестинцы имели метрополитен=не хуже московского!

          они бы потом и там теракт совершили...
          Дедкастарый
        2. профессор Сегодня, 13:54
          Цитата: Громобой
          Такую энергию,да в мирное русло---давно бы палестинцы имели метрополитен=не хуже московского!

          За мирный труд фылыстынцам никто не заплатит.

          профессор
          1. Дедкастарый Сегодня, 14:05
            Цитата: профессор
            За мирный труд фылыстынцам никто не заплатит.

            Олег,а кто платит им за "немирный" ? твоё мнение... hi
            Дедкастарый
            1. профессор Сегодня, 15:20
              Цитата: Дедкастарый
              Олег,а кто платит им за "немирный" ? твоё мнение...

              Это не мнение, а факты. Платят Катар и Иран.
              https://www.timesofisrael.com/as-it-battles-hamas
              -israel-singles-out-its-sponsor-qatar/
              профессор
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:13
    Израильская авиация уничтожила очередной тоннель на границе с сектором Газа
    Как в анекдоте про муху,слона и вечный кайф laughing Вечный способ поддержания патриотизма на высоком уровне
    Наблюдатель2014
  4. 23424636 Сегодня, 13:19
    Секор Газа является инструкцией для правящей еврейской клики Украины для уничтожения Донбасса ,смешно сказать сектор граничит с Египтом но там на границе действуют правила эмбарго на все даже цемент -.строить можно только глинобитные хижины .Если позиция России будет приближаться к позиции Египта по Газе(а это уже четко просматривается с января оплата труда разнорабочим по найму в республике снизилась до 1300 рублей в месяц )то геноцид русского народ а это основное население Донбасса будет налицо.
    23424636
    1. karish Сегодня, 13:29
      Цитата: 23424636
      Секор Газа является инструкцией для правящей еврейской клики Украины для уничтожения Донбасса

      Ух как belay
      Цитата: 23424636
      смешно сказать сектор граничит с Египтом но там на границе действуют правила эмбарго на все даже цемент

      Шо Вы говорите ? Братья мусульмане ( из Египта ) гнобят своих родственников в Газе.
      И с чего бы так ?
      Цитата: 23424636
      -.строить можно только глинобитные хижины

      Так они весь цемент на туннели пускают.
      Кстати глины в Секторе то же нет. request
      Цитата: 23424636
      .Если позиция России будет приближаться к позиции Египта по Газе(а это уже четко просматривается с января оплата труда разнорабочим по найму в республике снизилась до 1300 рублей в месяц )то геноцид русского народ а это основное население Донбасса будет налицо.

      Эко как закрутил ?
      Вот это выверт.
      Начал вроде за здравие и борьбу с сионистами , а закончил тупо --- Россия денег дайте laughing
      Кстати флажок у вас не ДНРовский ? Я не ошибаюсь ? laughing
      karish
  5. Oleg7700 Сегодня, 13:35
    Тут всё доступно разложено. https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5070709
    ,00.html
    Oleg7700
  6. А. Привалов Сегодня, 14:14
    Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что поздно вечером в субботу, 13 января, был уничтожен туннель, прорытый террористами, который вел под КПП "Керем Шалом" на границе сектора Газы. Военные отмечают, что речь идет о бетонированном туннеле значительной протяженности, который вел из южной части сектора Газы, через КПП "Керем Шалом", в сторону египетской границы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что до уничтожения туннель террористов был тщательно изучен с помощь комплексной технологической разведки.
    Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: "Сегодня ночью мы провели точную и профессиональную операцию. Речь идет о ликвидации туннеля боевиков, грубо нарушающего суверенитет государства Израиль. Уничтожение сети таких туннелей является важным компонентом политики систематического ослабления стратегических возможностей ХАМАСа. Послание руководству Газы и ее жителям очевидно: инвестируйте в жизнь, а не в туннели смерти".


    А. Привалов
  7. VANIN Сегодня, 15:06
    Здесь даже писать что то страшно, обвинят сразу..Лучше я помолчу! (хотя уже поздно..)))
    VANIN
  8. Vakus-100 Сегодня, 15:29
    Тоннели это что хохлы море вырыли
    Vakus-100
  9. Маз Сегодня, 16:24
    В пресс-службе назвали проложенный тоннель «вопиющим нарушением израильского суверенитета, серьезной угрозой израильским гражданам и усилиям по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа». - "Песнь песней" , та не может быть! Нарушение суверенитета! Ойёйёй! Серьезная угроза? Ну надо же! От блин. А когда ракетами по Сирии это не нарушение суверенитета? Это не угроза для сирийских граждан? То есть тута люди живут, граждане, жители, а в Сирии сплошная хезболла иранская. Два мира, две оценки. Как там у саксов? Разделяй и власовцы? Не, тоннель правильно завалили. Но остальное.... Боже, как жеж арабы ненавидят после такого. И так уже лет 30-40. Да там горы концентрата.
    Маз
  10. Des10 Сегодня, 17:29
    Вот евреи. Защищают своё государство и своё право быть собой. Понятно - в окружении "друзей" и их спонсоров. И это ведь не СССР, окружённый базами НАТО. Вопрос выживания - вопрос жизни.
    И ведь - получается.
    Всем завидующим его положению в мире, авторитету и финансовому обеспечению --- возродите казачьи станицы на Кавказе сами и - говорите на равных. А так - слабо как то, выглядите.
    Палестинцы - если бы хотели - давно уже своё государство создали и - жили б с соседями мирно. Палестинцы - если бы хотели - давно бы уже уничтожили Израиль, да к.г. - "кишка слаба", не самостоятельны.
    А с таким настроением слона не продать, государства не построить.
    Des10
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