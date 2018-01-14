Израильская авиация уничтожила очередной тоннель на границе с сектором Газа
Израильские военные обнаружили и уничтожили 3-й за два месяца тайный тоннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, передает РИА Новости.
Согласно информации военного ведомства, подземный ход принадлежал правящему в анклаве движению ХАМАС. Его прорыли под пограничным переходом «Керем-Шалом».
В пресс-службе назвали проложенный тоннель «вопиющим нарушением израильского суверенитета, серьезной угрозой израильским гражданам и усилиям по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа».
Ранее, ночью, военные сообщили об авиаударе по неназванному объекту «террористической инфраструктуры» на стыке границ Израиля, Египта и сектора Газа, а также «приостановке работы по соображениям безопасности перехода "Керем-Шалом"», который используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов в палестинский анклав, а также для движения транспорта в обратном направлении.
Палестинские медики сообщили агентству, что «в результате бомбардировки никто не пострадал». Около месяца назад аналогичная операция также прошла без потерь, а 30 октября при уничтожении подземного хода погибли 12 боевиков двух крупнейших группировок анклава – ХАМАС и «Исламский джихад».
Согласно информации военного ведомства, подземный ход принадлежал правящему в анклаве движению ХАМАС. Его прорыли под пограничным переходом «Керем-Шалом».
В пресс-службе назвали проложенный тоннель «вопиющим нарушением израильского суверенитета, серьезной угрозой израильским гражданам и усилиям по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа».
Ранее, ночью, военные сообщили об авиаударе по неназванному объекту «террористической инфраструктуры» на стыке границ Израиля, Египта и сектора Газа, а также «приостановке работы по соображениям безопасности перехода "Керем-Шалом"», который используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов в палестинский анклав, а также для движения транспорта в обратном направлении.
Палестинские медики сообщили агентству, что «в результате бомбардировки никто не пострадал». Около месяца назад аналогичная операция также прошла без потерь, а 30 октября при уничтожении подземного хода погибли 12 боевиков двух крупнейших группировок анклава – ХАМАС и «Исламский джихад».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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