Израиль приветствует готовность ряда стран усилить давление на Иран
В Израиле верят словам Дональда Трампа, заявившего, что он в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном, к тому же сигналы о готовности усилить давление на иранский режим также подают Германия, Франция и Великобритания, передает РИА Новости заявление министра внутренней безопасности страны Гилада Эрдана.
Ранее президент США сообщил, что в последний раз продлил режим снятия санкций и потребовал от Евросоюза «участвовать в исправлении соглашения по иранскому атому», отметив, что сейчас появился последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран «главным спонсором терроризма» и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.
По его словам, деятельность Ирана в Сирии и Ливане, а также его баллистическая и ядерная программы убедят европейские станы, что действия президента США обоснованы и серьезны.
Напомним, Иран и шестеро международных посредников (РФ, США, Британия КНР, Франция, ФРГ) в июле июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.
Ранее президент США сообщил, что в последний раз продлил режим снятия санкций и потребовал от Евросоюза «участвовать в исправлении соглашения по иранскому атому», отметив, что сейчас появился последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран «главным спонсором терроризма» и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.
Я однозначно верю ему (президенту США)… Мы также видим, что европейцы начинают понимать, что Иран должен изменить свое поведение… Я думаю, что немцы начинают выражать готовность усилить давление на иранцев. Я полагаю, что британцы и французы также идут в этом направлении,сказал Эрдан в эфире радио «Галей ЦАХАЛ».
По его словам, деятельность Ирана в Сирии и Ливане, а также его баллистическая и ядерная программы убедят европейские станы, что действия президента США обоснованы и серьезны.
Я полагаю, что через 120 дней, когда ему (президенту Трампу) вновь предстоит принять решение о том, останутся ли США в соглашении (с Ираном) или нет, произойдут серьезные изменения,заключил Эрдан.
Напомним, Иран и шестеро международных посредников (РФ, США, Британия КНР, Франция, ФРГ) в июле июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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