Израиль приветствует готовность ряда стран усилить давление на Иран

Я однозначно верю ему (президенту США)… Мы также видим, что европейцы начинают понимать, что Иран должен изменить свое поведение… Я думаю, что немцы начинают выражать готовность усилить давление на иранцев. Я полагаю, что британцы и французы также идут в этом направлении,

Я полагаю, что через 120 дней, когда ему (президенту Трампу) вновь предстоит принять решение о том, останутся ли США в соглашении (с Ираном) или нет, произойдут серьезные изменения,