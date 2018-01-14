19:39 14 января

Израиль приветствует готовность ряда стран усилить давление на Иран

В Израиле верят словам Дональда Трампа, заявившего, что он в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном, к тому же сигналы о готовности усилить давление на иранский режим также подают Германия, Франция и Великобритания, передает РИА Новости заявление министра внутренней безопасности страны Гилада Эрдана.



Ранее президент США сообщил, что в последний раз продлил режим снятия санкций и потребовал от Евросоюза «участвовать в исправлении соглашения по иранскому атому», отметив, что сейчас появился последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран «главным спонсором терроризма» и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.


Я однозначно верю ему (президенту США)… Мы также видим, что европейцы начинают понимать, что Иран должен изменить свое поведение… Я думаю, что немцы начинают выражать готовность усилить давление на иранцев. Я полагаю, что британцы и французы также идут в этом направлении,
сказал Эрдан в эфире радио «Галей ЦАХАЛ».

По его словам, деятельность Ирана в Сирии и Ливане, а также его баллистическая и ядерная программы убедят европейские станы, что действия президента США обоснованы и серьезны.

Я полагаю, что через 120 дней, когда ему (президенту Трампу) вновь предстоит принять решение о том, останутся ли США в соглашении (с Ираном) или нет, произойдут серьезные изменения,
заключил Эрдан.

Напомним, Иран и шестеро международных посредников (РФ, США, Британия КНР, Франция, ФРГ) в июле июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. Андрей К Сегодня, 13:09
    Гилад Эрдан, министр внутренней безопасности, погорячился, выдаёт желаемое за действительное...
    ...Я однозначно верю ему (президенту США)… Мы также видим, что европейцы начинают понимать, что Иран должен изменить свое поведение… Я думаю, что немцы начинают выражать готовность усилить давление на иранцев. Я полагаю, что британцы и французы также идут в этом направлении...

    Не могу рассуждать о нём, как о специалисте в области внутренней безопасности, это лучше знают наши коллеги живущие в Израиле. Что касается надежд на готовность ряда стран усилить давление на Иран, с верой в президента США, думаю что Гилад Эрдан чрезвычайно сильно разочаруется...
    Кроме Трампа, ещё кто-то сомневается в необходимости разрушить «ядерное соглашение» с Ираном?
    Андрей К
    1. хрыч Сегодня, 13:12
      Цитата: Андрей К
      Гилад Эрдан, министр внутренней безопасности, погорячился.

      Хорошая мина при плохой игре, Трамп то подписал снятие санкций ... последний раз wassatКороче трампслил laughing
      хрыч
      1. Siban Сегодня, 14:05
        Цитата: хрыч
        Хорошая мина при плохой игре, Трамп то подписал снятие санкций ...
        Полковник Трамп продолжает работать в интересах Россииsoldier Введут санкции против Ирана - цена на нефть резко взлетит. Уже сейчас цена растёт, что позволяет РФ купить ещё больше "вечнозелённых" долларовfellow .
        Siban
      2. oleg-gr Сегодня, 14:06
        Америкосы - еще те кидалы. Обама подписал сделку, а Трамп вещает, что она невыгодна и от нее нужно отказаться. Флюгеры, одним словом.
        oleg-gr
    2. VANIN Сегодня, 13:15
      Начинают покупать всех и все евреи ..? А русских не купите, знаем мы вас, за нашу историю..
      Не зря мы в Сирии к вам "прижались" !!! Нас начнут мочить . мы вас...
      VANIN
      1. 210окв Сегодня, 13:25
        К сожалению покупаются и индивиды у нас....Фамилии известные и самое противное что они у власти и неподсудны..
        Цитата: VANIN
        Начинают покупать всех и все евреи ..? А русских не купите, знаем мы вас, за нашу историю..
        Не зря мы в Сирии к вам "прижались" !!! Нас начнут мочить . мы вас...
        210окв
    3. Pirogov Сегодня, 13:20
      Цитата: Андрей К
      Кроме Трампа, ещё кто-то сомневается в необходимости разрушить «ядерное соглашение» с Ираном?

      Пока нет . Но если США надавит ,могут и появится . На пустом месте евреи бы хвост не подымали.
      Pirogov
    4. Hanokem Сегодня, 13:25
      Коллега , не разрушить, а улучшить, не путайте
      Hanokem
      1. VANIN Сегодня, 13:30
        Цитата: Hanokem
        Коллега , не разрушить, а улучшить, не путайте

        Меня это высказывание очень настораживает..Опять , что то задумали..?
        VANIN
        1. To be or not to be Сегодня, 13:54
          VANIN Опять , что то задумали..?"""

          А что тут думать.. Израилю нужна новая волна граждан из России и бывшего Союза..Неспокойно в том регионе и что еще впереди будет? Вот и пытаются местные найти тихую гавань..
          Море предложений ..например http://turimm.com/immigratsiya/v-izrail.html
          Да и Яков Кедми в РФ что делает постоянно.? Не у Соловьева же деньги зарабатывает говоря всем известную правду про Россию и мир
          Он сам хвастал в своих заслугах по выезду из СССР 3. 5 миллионов.в а что с ними утекло -сам Бог знает
          To be or not to be
          1. Vard Сегодня, 14:46
            Здесь обратное явление... Идёт возврат уехавших в Израиль из России...
            Vard
            1. karish Сегодня, 14:57
              Цитата: Vard
              Здесь обратное явление... Идёт возврат уехавших в Израиль из России...

              karish
          2. brigadir Сегодня, 15:36
            Израилю нужна новая волна граждан из России и бывшего Союза

            Совершенно не нужны. Да и нет евреев в России. Остались олигархи да "просто предприниматели" с бабками.
            Где вы последний раз встречали еврейского врача или учителя или препода в универе или инженера? Уехали уже. Нету евреев нормальных в России с чем вас и поздравляю и слава Б-гу. Надеюсь, ещё одно поколение - и исчезнут еврейские фамилии с экранов телевизоров. Будет юденфрай в Росси по собственному желанию. Аминь.
            Будем в гости приезжать - приобщаться к культуре (без сарказма - совершенно серьёзно) и природе.
            brigadir
            1. 72jora72 Сегодня, 16:06
              Да и нет евреев в России. Остались олигархи да "просто предприниматели" с бабками.
              Где вы последний раз встречали еврейского врача или учителя или препода в универе или инженера? Уехали уже. Нету евреев нормальных в России с чем вас и поздравляю и слава Б-гу. Надеюсь, ещё одно поколение - и исчезнут еврейские фамилии с экранов телевизоров. Будет юденфрай в Росси по собственному желанию. Аминь.
              Да вы батенька у нас расовый специалист wink и приспособы для измерения черепов имеется наверно,и элитный генетический материал есть в наличии для сравнения..........мы это уже проходили
              72jora72
              1. brigadir Сегодня, 16:56
                Эдак вы, батенька, перекрутить и выкрутить умеете. Удачи в дальнейшем!
                brigadir
            2. Dym71 Сегодня, 17:27
              Цитата: brigadir
              Да и нет евреев в России.

              Поменьше хавайте отчёты СОХНУТа yes
              Цитата: brigadir
              Где вы последний раз встречали еврейского врача или учителя или препода в универе или инженера?

              В последний раз встречал в мэрии города fellow
              Прошу любить и жаловать - Цкипури Юрий Иванович, «Заслуженный врач РФ», профессор, доктор медицинских наук, мэр города:

              Цитата: brigadir
              Нету евреев нормальных в России

              Фигасе! Вот значит как, нормальных нет! belay И это пишет еврей? Позорище то какое! negative Не слабо будет написать на этот еврейский сайт о сортах евреев?
              - http://www.jewtula.ru/index.php/religioznaya-zhiz
              nh
              на сайте форум есть, сразу ответ можно получить, что они думают о Вас и своей ненормальности!
              Dym71
              1. Krasnodar Сегодня, 17:51
                Цитата: Dym71
                Цитата: brigadir
                Да и нет евреев в России.

                Поменьше хавайте отчёты СОХНУТа yes
                Цитата: brigadir
                Где вы последний раз встречали еврейского врача или учителя или препода в универе или инженера?

                В последний раз встречал в мэрии города fellow
                Прошу любить и жаловать - Цкипури Юрий Иванович, «Заслуженный врач РФ», профессор, доктор медицинских наук, мэр города:

                Цитата: brigadir
                Нету евреев нормальных в России

                Фигасе! Вот значит как, нормальных нет! belay И это пишет еврей? Позорище то какое! negative Не слабо будет написать на этот еврейский сайт о сортах евреев?
                - http://www.jewtula.ru/index.php/religioznaya-zhiz
                nh
                на сайте форум есть, сразу ответ можно получить, что они думают о Вас и своей ненормальности!

                Этот Цкипури не мингрел случайно?
                И вообще, Юриев Ивановичей евреев в своей жизни ещё не встречал ... ))))
                Krasnodar
                1. Dym71 Сегодня, 18:41
                  Цитата: Krasnodar
                  Этот Цкипури не мингрел случайно?

                  Интересный Вы человек, эфиоп значит может быть евреем, а мингрел не может? winked
                  Цитата: Krasnodar
                  И вообще, Юриев Ивановичей евреев в своей жизни ещё не встречал

                  Как будете в Туле, посетите общину на ул. Свободы и повстречаете. yes
                  Dym71
              2. brigadir Сегодня, 18:10
                Цкипури Юрий Иванович

                Иванович? Теоретически конечно может быть. Я сам знаком с Валилиями и Федорами в Израиле. Кстати, Жорес Иванович Алфёров (Розенблюм по маме) тоже не якут. Но я не о профессуре и академиках которым нечего искать за границей, я о банальных простых соседях по подъезду.
                И я чего-то не пойму ... Вам что нужны евреи в России? Нафига?
                brigadir
                1. Krasnodar Сегодня, 18:14
                  Цитата: brigadir
                  Цкипури Юрий Иванович

                  Иванович? Теоретически конечно может быть. Я сам знаком с Валилиями и Федорами в Израиле. Кстати, Жорес Иванович Алфёров (Розенблюм по маме) тоже не якут. Но я не о профессуре и академиках которым нечего искать за границей, я о банальных простых соседях по подъезду.
                  И я чего-то не пойму ... Вам что нужны евреи в России? Нафига?

                  В современной России нет проблемы антисемитизма - ни бытового, ни государственного. А нужны стране нормальные законопослушные граждане - хоть канадские эскимосы.
                  Krasnodar
                2. Dimmih Сегодня, 18:40
                  Евреи-один из народов РФ. ЕАО, не слыхали? А хотят они жить в России или нет-это их личное дело. Хотят -живут, не хотят-уезжают. Другое дело, что в общем-то и Вам известно-многие евреи (и не только они)обрусели и не отождествляют себя с еврейским народом. Там где я живу, часовой пояс северная Азия, за разговоры о том, что евреи или например украинцы плохие народы запросто поставят такого говоруна на место представители других народов. Не принято у нас такое принародно чесать. Дома, на кухне-пожалуйста.
                  Dimmih
                3. Dym71 Сегодня, 19:27
                  Цитата: brigadir
                  Но я не о профессуре и академиках которым нечего искать за границей, я о банальных простых соседях по подъезду.

                  в Туле проживает около 4000 евреев:
                  https://stmegi.com/gorskie_evrei/posts/52173/evre
                  yskaya-tula-erukhoma-shalmieva/
                  Цитата: brigadir
                  Вам что нужны евреи в России? Нафига?

                  Что значит нужны? Речь о людях, где хотят, там и живут.
                  Dym71
      2. Дедкастарый Сегодня, 13:32
        Израиль приветствует готовность ряда стран усилить давление на Иран
        [quote][/quote] Ын,показал,как со штатами говорить,теперь-цепная реакция. судьбы Ирака и Ливии ,никто не хочет,ибо: "лучше умереть стоя,чем жить на коленях".
        Дедкастарый
        1. dsk Сегодня, 14:00
          Муаммар Каддафи не оценил помощь России (только долгов списали 13 млрд $), пытался сидеть на двух стульях - "заначку" хранил в Штатах, детей учил в Европе, даже Саркози профинансировал выборы. Потерял всё, даже детей не пожалели. В Сирии и Иране сделали правильные выводы.
          dsk
      3. Андрей К Сегодня, 13:41
        Цитата: Hanokem
        ...Коллега , не разрушить, а улучшить, не путайте...

        Коллега hi
        Каждый раз, когда США намереваются что-то улучшить, всё спускается в унитаз. От слова - совсем ВСЁ...
        В Сирии, "коалиция" под руководством США таким образом боролось с террористами, что террористы только расширяли зону влияния...
        "Минские соглашения" улучшили до такой степени, что они просто по сути перестали существовать...
        Корею так "запугали" со своими манёврами, что в конце концов Ким действительно нашёл возможность создать ракету, достающую до США и их союзников...
        Андрей К
      4. dsk Сегодня, 14:17
        Цитата: Hanokem
        не путайте

        Израиль - основной "заказчик" Ирана, у них давние счёты, Хакеры "накопали", что израильское лобби, через Куршнера, помогло Трампу стать президентом . Сейчас Трамп "отрабатывает" должок.
        Да и "сделка" Абамы не сработала, выброс на рынок иранской нефти не удержал ценник на 30$, и Россия не "развалилась". Старым друзьям "нефтяника" Тиллерсона (они же не зря его в администрацию продвинули), не нужна на рынке иранская нефть, нужен ценник на 100$. Вот планы и " улучшают".
        dsk
        1. brigadir Сегодня, 15:44
          Да и "сделка" Абамы не сработала, выброс на рынок иранской нефти не удержал ценник на 30$, и Россия не "развалилась".

          Россия не при чем. Был интерес Саудовской Аравии опустить цены на нефть что-бы задушить Американскую сланцевую нефть. Россия попала "по касательной". Но сланцевую нефть пока подрубили .... Время покажет.
          brigadir
          1. karish Сегодня, 15:47
            Цитата: brigadir
            Да и "сделка" Абамы не сработала, выброс на рынок иранской нефти не удержал ценник на 30$, и Россия не "развалилась".

            Россия не при чем. Был интерес Саудовской Аравии опустить цены на нефть что-бы задушить Американскую сланцевую нефть. Россия попала "по касательной". Но сланцевую нефть пока подрубили .... Время покажет.

            Уже в 2018 году с учетом роста сланцевой добычи в США на 0,7-1 млн баррелей в сутки и ограничений в рамках сделки ОПЕК+ мы ожидаем, что США обгонит по уровню добычи Саудовскую Аравию», — отмечает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

            По мнению аналитика, к концу 2018 года добыча в США может составить 10,4-10,7 млн баррелей в сутки.
            karish
      5. словак Сегодня, 16:16
        Иран должен на Израиле доказать, что его ЯО не очень опасное. Сметет Израиль- ввести санкции, останется пара евреев- простить и забыть
        словак
        1. Krasnodar Сегодня, 17:56
          Цитата: словак
          Иран должен на Израиле доказать, что его ЯО не очень опасное. Сметет Израиль- ввести санкции, останется пара евреев- простить и забыть

          После такого развития событий санкции субъекта введения санкций существовать не будет физически.
          Krasnodar
        2. Shahno Сегодня, 18:11
          У нас еще остались тут люди периодически призываюшие к новой мировой войне... Все ищут где начать.
          Shahno
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:37
    Иран подавил попытку широких внутренних беспорядков - и ,вуаля, договорённости сразу продлены ( на время , чтобы выработать новые пакости ) Американцы прекрасно понимают , что без внутреннего бардака Иран очень проблемная жертва , а именно Иран - основное звено в план создания нестабильности от Сев. Африки до КНДР
    КВУ-НСвД
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:39
    Иранцы молодцы, что гнуть свою линию! Сколько лет живут под санкциями! Стране нужно дать звание "герои антииранских санкций "!Янки бы на их месте или сдулись, или начали третью мировую войну!
    Геркулесыч
    1. karish Сегодня, 13:43
      Цитата: Геркулесыч
      Иранцы молодцы, что гнуть свою линию! Сколько лет живут под санкциями! Стране нужно дать звание "герои антииранских санкций "!Янки бы на их месте или сдулись, или начали третью мировую войну!

      так Иран вроде против Америки тоже санкции ввёл. laughing
      karish
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:38
        Так сказать, весовые категории, к сожалению, разные! Ирану не дают даже в регионе усилить свое присутствие, а сша свинячат по всему миру.
        Геркулесыч
        1. karish Сегодня, 14:51
          Цитата: Геркулесыч
          Так сказать, весовые категории, к сожалению, разные! Ирану не дают даже в регионе усилить свое присутствие, а сша свинячат по всему миру.

          А в честь чего ему должны давать ? belay
          karish
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:40
    Израиль приветствует готовность ряда стран усилить давление на Иран
    Меняем готовность усиления давления на100% эвакуацую из страны ваших соплеменников! feel
    Только 100% и в сжатые сроки,1 месяц.
    Ну нет ,так нет. laughing
    Наблюдатель2014
  5. VANIN Сегодня, 13:44
    Чукотка тоже присоединяется ...(там Абрамович был губернатором)
    Вот что они думают об всем этом и я с ними согласен мужики !
    VANIN
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:09
      [quote][quote=VANIN]Вот что они думают об всем этом и я с ними согласен мужики !
      [/quote]
      бухаешь опять... wassat
      андрей юрьевич
  6. CooL_SnipeR Сегодня, 14:50
    Израиль все больше и больше напоминает данного персонажа
    CooL_SnipeR
    1. karish Сегодня, 14:53
      Цитата: CooL_SnipeR
      Израиль все больше и больше напоминает данного персонажа

      Ты точно ничего не попутал ?
      Мы вообще тот миром правим. yes
      karish
      1. CooL_SnipeR Сегодня, 15:10
        Не буду спорить
        CooL_SnipeR
  7. Alex-a832 Сегодня, 15:05
    После неудачной попытки переворота в Иране власть будет укреплять свои позиции. Это как реакция на прививку. Чем меньше будет возможности расшатать власть в Иране изнутри, тем больше крика в его адрес будет извне, особенно со стороны Израиля.
    Alex-a832
    1. karish Сегодня, 15:15
      Цитата: Alex-a832
      После неудачной попытки переворота в Иране власть будет укреплять свои позиции.

      Не было никакой попытки переворота.
      Было недовольство населения после очередного повышения цен
      Цитата: Alex-a832
      Чем меньше будет возможности расшатать власть в Иране изнутри

      Этотпроизойдёт тогда когда в Иране начнут думать о своём народе.
      Главными причинами волнений, являются тяжелая экономическая ситуация, борьба за ежедневный заработок многих граждан, коррупция чиновников, а также протест против мегаломанской внешней политики официального Тегерана. В ходе манифестаций раздаются требования работы, требование предотвратить голод и нищету. Демонстранты выдвигают властям однозначные требования прекратить финансовую поддержку “Хизбаллы”, ХАМАСа и режима Асада в Дамаске. Некоторые манифестанты выкрикивают антиправительственные лозунги, направленные против духовного лидера страны, против правящего режима: “Смерть диктатору”, “ок Хаменаи”, “Покиньте Сирию и займитесь проблемами иранского народа”, “Не Газа, не Ливан, а Иран”.

      В 2017 году в Иране резко обострился экономический кризис. Надежды на то, что снятие международных санкций спасет иранскую экономику, оказались тщетны: инфляция рвется ввысь, безработица растет, денежная масса обесценивается. Многие граждане считают, что во всем виноват режим, погрязший в коррупции.
      karish
      1. synthwave Сегодня, 15:43
        Откуда эта паста? Из еврейских СМИ? Если врете то хоть логику включайте. А то не понятно из-за чего экономический кризис, из-за санкций, или коррупции (лол). Туповатые у вас "журналисты", плохо американские подачку отработали. А это вообще убило:
        Демонстранты выдвигают властям однозначные требования прекратить финансовую поддержку “Хизбаллы”, ХАМАСа и режима Асада в Дамаске.
        Если это правда, то понятно что это за "демонстранты". Иранский майдан от про плаченых даунов, не более. Раздавить эту мразь танками, надо было, как в Китае 30 лет назад и все будет ок.
        synthwave
        1. brigadir Сегодня, 15:51
          Демонстранты выдвигают властям однозначные требования прекратить финансовую поддержку “Хизбаллы”, ХАМАСа и режима Асада в Дамаске.


          А чё? Нормальные демонстранты - хотят что-бы иранские деньги тратились на иранцев а не на всякую шваль закордонную. У них там на продукты питания цены поднялись. Жрать ещё никто не отменял. Весь народ танками не подавишь... Иран - не Китай. Еще живы люди которые жили при шахе ... причем очень даже хорошо.
          Единственное что - революции совершаются в столице а не на периферии. Так что пока Тегеран не займется - ничего не будет. По правде никаких ожиданий серьёзных ни у кого и не было.
          brigadir
          1. synthwave Сегодня, 16:05
            Да ниче. Это внешняя политика государства и не этим про плаченным блохастым демонстрантам решать, правильно деньги за границу уходят, или нет. Думают, что не правильно, пусть создают свою партию и побеждают на выборах, а не шатают свою страну за американские деньги на радость евреям.
            И да, соснут они со своей революцией как на перефирии так и в Тегеране, так как, повторюсь, это не народный протест, а ольки проплаченные. Пусть или расходятся, или на гусеницы намотаются. Эти трусливые бараны выберут первое.
            synthwave
        2. karish Сегодня, 15:51
          Цитата: synthwave
          Туповатые у вас "журналисты", плохо американские подачку отработали. А это вообще убило:
          Демонстранты выдвигают властям однозначные требования прекратить финансовую поддержку “Хизбаллы”, ХАМАСа и режима Асада в Дамаске.
          Если это правда, то понятно что это за "демонстранты". Иранский майдан от про плаченых даунов, не более. Раздавить эту мразь танками, надо было, как в Китае 30 лет назад и все будет ок.

          конечно раздавить.Они всего то и просят -- о своём народе заботиться
          В Иране растет уровень инфляции.
          Об этом пишет газета «Табнак» со ссылкой на статистический комитет страны.

          По данным статкомитета, в июле инфляция в стране выросла на 0,3 процентных пункта, составив 26,2 процента против 25,9 процента за аналогичный период прошлого года.

          Цены на продукты питания повысились в июле на 44,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

          По сравнению с июнем хлеб подорожал на 10,2 процента, молоко, сыр и яйца - на восемь процентов, фрукты - на 6,5 процента.

          По данным статкомитета, цены на жилье, на воду, электричество и газ выросли в прошлом месяце на 47,7 процента по сравнению с июлем прошлого года. Рост цен также наблюдался в сфере здравоохранения - 14,5 процента по сравнению с июлем прошлого года.

          По данным Центрального банка Ирана, годовая инфляция в стране составила 22,9 процента.

          wink
          karish
          1. synthwave Сегодня, 16:00
            Да, да майдануны тоже о своем народе заботились. Хотели пенсию в 1000 евро. А твоя паста,даже если это кристально чистая правда (те же еврейские СМИ) никак не говорит о том что надо устраивать в стране революцию, т.к. экономические проблемы уж никак не повод для такого замеса, который может и в гражданскую войну перерасти. Так что не надо подменять понятия.
            synthwave
      2. Маз Сегодня, 15:52
        А Свинья всегда найдёт помои в хлеву, будет уверена, что ими управляет и считать идеальным материалом, после грязи конечно.. Хотя там, на скотном дворе , еще обитают коровы, лошади, гуси, куры, утки, кроли, овцы, козы, мыши, крысы, и прочие существа
        Маз
      3. Alex-a832 Сегодня, 18:22
        Да, да. В/на украине тоже переворота не было - мирная и легитимная передача власти. Каддафи с лестницы сам упал. Где с переворотом не получается, там "помощь" извне приходит, как с Саддамом и Асадом. Список можно и дальше продолжать. Но мы "верим", что по ближневосточному бардаку Израиль свою руку не прикладывал, как и его полосато-исключительный друг.
        Alex-a832
  8. Zina389 Сегодня, 16:05
    Хотят аятолам разрешить делать бомбу, Просто и соблазнительно для любого бородатого в платьеце. А потом повесить за эти (шары). Кстати, были сообщения что за призывы к беспорядкам арестовали Ахмадинеджада, бывшего президента Ирана. Америкосы всегда находят путь к сердцу любого бармалея.
    Zina389
    1. Комментарий был удален.
    2. Дормидонт Сегодня, 17:00
      Как чтобы да, таки вовсе и нет
      Дормидонт
  9. Дормидонт Сегодня, 16:59
    Как это мило
    Дормидонт
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