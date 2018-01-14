Американский УДК «Уосп» зашел в японский порт
Сегодня около 9-ти утра американский универсальный десантный корабль «Уосп» (Wasp-class) зашел в порт базы США Сасэбо в японской префектуре Нагасаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.
Согласно информации, длина корабля составляет около 250 метров, водоизмещение – более 40 000 тонн. УДК способен перевозить 1600 морских пехотинцев. Его экипаж – 1100 человек.
Корабль был модернизирован с целью размещения на борту конвертопланов Osprey и новейших истребителей 5-го поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Прибытие «Уоспа» в Японию является «частью долгосрочных усилий США по размещению в регионе самых передовых военных активов» на фоне северокорейской угрозы, говорится в репортаже.
Телекомпания отмечает, что «десятки членов профсоюза собрались в порту в знак протеста против прибытия американского корабля». По их мнению, данный шаг «только усилит напряженность в регионе».
Размещение УДК в Японии уже вызвало беспокойство в Пхеньяне, который видит в этом угрозу высадки десанта на своем побережье.
Согласно информации, длина корабля составляет около 250 метров, водоизмещение – более 40 000 тонн. УДК способен перевозить 1600 морских пехотинцев. Его экипаж – 1100 человек.
Корабль был модернизирован с целью размещения на борту конвертопланов Osprey и новейших истребителей 5-го поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Прибытие «Уоспа» в Японию является «частью долгосрочных усилий США по размещению в регионе самых передовых военных активов» на фоне северокорейской угрозы, говорится в репортаже.
Телекомпания отмечает, что «десятки членов профсоюза собрались в порту в знак протеста против прибытия американского корабля». По их мнению, данный шаг «только усилит напряженность в регионе».
Размещение УДК в Японии уже вызвало беспокойство в Пхеньяне, который видит в этом угрозу высадки десанта на своем побережье.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, https://twitter.com/NHKWORLD_News
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