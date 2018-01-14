19:35 14 января

Американский УДК «Уосп» зашел в японский порт

Сегодня около 9-ти утра американский универсальный десантный корабль «Уосп» (Wasp-class) зашел в порт базы США Сасэбо в японской префектуре Нагасаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.



Согласно информации, длина корабля составляет около 250 метров, водоизмещение – более 40 000 тонн. УДК способен перевозить 1600 морских пехотинцев. Его экипаж – 1100 человек.


Корабль был модернизирован с целью размещения на борту конвертопланов Osprey и новейших истребителей 5-го поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Прибытие «Уоспа» в Японию является «частью долгосрочных усилий США по размещению в регионе самых передовых военных активов» на фоне северокорейской угрозы, говорится в репортаже.

Американский УДК «Уосп» зашел в японский порт


Телекомпания отмечает, что «десятки членов профсоюза собрались в порту в знак протеста против прибытия американского корабля». По их мнению, данный шаг «только усилит напряженность в регионе».

Размещение УДК в Японии уже вызвало беспокойство в Пхеньяне, который видит в этом угрозу высадки десанта на своем побережье.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, https://twitter.com/NHKWORLD_News
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Комментарии 32

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  1. The_Lancet Сегодня, 15:24
    Размещение УДК в Японии уже вызвало беспокойство в Пхеньяне, который видит в этом угрозу высадки десанта на своем побережье.

    Неужели fellow
    Корабль будет одним из многих

    Это чувство когда больше не можешь безнаказанно уничтожать соседей..
    The_Lancet
    1. Chertt Сегодня, 15:26
      "Телекомпания отмечает, что «десятки членов профсоюза собрались в порту в знак протеста против прибытия американского корабля»"
      Нет десятки мало, вот если бы человек сто, тогда конечно американцы свернули бы свои базы в Японии и ушли к себе за лужу
      Chertt
    2. faiver Сегодня, 15:33
      больше не можешь? я что то пропустил?
      faiver
      1. Teberii Сегодня, 15:41
        Просто Японцам показали их место,а то по американским территориям вояжи устраивают.
        Teberii
      2. zadorin1974 Сегодня, 15:44
        faiver Не переживайте.У полосатых ирония проснулась.
        zadorin1974
        1. faiver Сегодня, 19:19
          да я и не переживаю, только вот интересно кого северокорейцы обидели за последние 50 лет? помоему только сами успевают отмахиваца
          faiver
    3. dvina71 Сегодня, 15:55
      Цитата: The_Lancet
      Это чувство когда больше не можешь безнаказанно уничтожать соседей..

      Список таких соседей озвучьте?
      dvina71
      1. The_Lancet Сегодня, 15:58
        Южная Корея.В отношении которой специальными агентами из Сев. Кореи совершались теракты.Можете поискать подробнее у меня в комментариях
        Рангунский теракт(1983)
        Взрыв Boeing 707 над Андаманским морем(1987)
        "Забытый конфликт"(2002)
        Уничтожение корабля "Cheonan" Южной Кореи торпедой (2010)
        Обстрел островов Yeonpyeong артиллерией КНДР
        The_Lancet
        1. dvina71 Сегодня, 16:06
          Цитата: The_Lancet
          Южная Корея

          Не под вашим флагом такие списки выдвигать..,кроме тог7у уверен что КНДР тоже может предоставить нечто подобное..
          dvina71
          1. The_Lancet Сегодня, 16:08
            Не под вашим флагом такие списки выдвигать.

            Однако этот список существует.И наверное конкретно по этим фактам вам ответить нечего...Я так и думал.
            Следовательно нет смысла продолжать этот бессмысленный спор

            Это относится также к посетителю сайта Геркулесыч
            The_Lancet
            1. dvina71 Сегодня, 16:41
              Цитата: The_Lancet
              Однако этот список существует.И наверное конкретно по этим фактам вам ответить нечего

              Список ниочем..
              1. Убиты члены официальной делегации агентами спесчлужб..под понятие терракт не попадает.
              2. Очень подозрительная доказательная база..,которая основана на словах одной девушки,которую сначала приговорили к вышке,а потом помиловали.. Учитывая подоплеку происходящего в то время.. США например для свих целей завалить пассажирский борт..раз плюнуть..,а вот за КНДР ни до ни после..
              3. Я не понял..это вы про компьютерную игру?
              4. Тоже что и с самолетом.. Основное доказательство..винт с маркировкой кндр.. я понимаю..для сша и стирального порошка в пробирке достаточно для начала войны..,но не весь мир сша.
              5. Военна акция.. обстрел причем был двусторонний.. погибшие и там и там..
              В любом случае.. действия КНДР за границы здравого рассудка..если выходят..то не сильно..
              И до высокого стандарта сша им ох как далеко.. города с мирным нсесление ЯО они не уничтожали..
              dvina71
        2. Геркулесыч Сегодня, 16:06
          Ланцет -вы это про вашего Трампа написали? Или про вашу америку вообще? Ыну до вас ох как далеко! Ваша сышыашка общепланетный тепрорюга, властя которой из морей крови невинных могут сделать дюжину Ледовитых океанов! fool
          Геркулесыч
        3. APASUS Сегодня, 16:31
          Цитата: The_Lancet
          Южная Корея.В отношении которой специальными агентами из Сев. Кореи совершались теракты.Можете поискать подробнее у меня в комментариях
          Рангунский теракт(1983)
          Взрыв Boeing 707 над Андаманским морем(1987)
          "Забытый конфликт"(2002)
          Уничтожение корабля "Cheonan" Южной Кореи торпедой (2010)
          Обстрел островов Yeonpyeong артиллерией КНДР

          Ваша страна какое отношение имеет к С Корее или Японии? Займитесь своими терактами ! Убийство Кенненди оставило столько вопросов или как там подтянули физические законы под себя (официальная версия - титановое шасси испарилось в месте с двигателями) ,когда искали титановое шасси от Боинга в здании Пентагона. Или как там поживает Колин Пауэлл ,пробирку можно посмотреть?
          APASUS
          1. рюрикович Сегодня, 16:58
            Цитата: APASUS
            Убийство Кенненди оставило столько вопросов или как там подтянули физические законы под себя (официальная версия - титановое шасси испарилось в месте с двигателями) ,когда искали титановое шасси от Боинга в здании Пентагона. Или как там поживает Колин Пауэлл ,пробирку можно посмотреть?

            laughing
            Что позволено Юпитеру - не позволено быку wink feel Скажет Трамп, что 2х2=5,значит, так оно и есть lol
            рюрикович
            1. антивирус Сегодня, 17:07
              Скажет Трамп, что 2х2=5,значит, так оно и есть
              -он богаче будут
              а вот про остальной мир --много вопросов к здоровью , если так признают
              антивирус
          2. The_Lancet Сегодня, 17:15
            официальная версия - титановое шасси испарилось в месте с двигателями) ,когда искали титановое шасси от Боинга в здании Пентагона

            Потому что такие люди как вы обычно не умеют работать с информацией и оперируют выдуманный аргументами(типичный конспиролог)
            Глупость которую вы написали не является официальной версией.
            Здесь в реальном мире известно что Пентагон был атакован самолётом Boeing 757.
            Его детали были обнаружены(двигатель и шасси также).А вы ошиблись.Или обманываете людей специально.





            В конструкции самолёта использовалось большое количество мягкого металла алюминия но несмотря на это наиболее крупные части удалось распознать
            The_Lancet
            1. Околоточный Сегодня, 17:20
              Ирак, Ливия, Сирия и другие. Не подскажите, сколько жизней унесено в этих войнах и кто их развязывал? Не на вашем месте списочками размахивать. Если судить по вашей логике США давно пора окружить забором и военными базами, чтобы другим жить не мешали. Вы стали Империей зла.
              Околоточный
            2. APASUS Сегодня, 17:51
              Цитата: The_Lancet
              Его детали были обнаружены(двигатель и шасси также).А вы ошиблись.Или обманываете людей специально.

              Если Вам не трудно данные снимки с привязкой к местности,что бы не быть голословным .
              И еще один момент для начала:
              официально в здание врезался Боинг-757 авиакомпании American Airlines. Вопрос в том, куда делся сам самолет - никаких обломков на месте катастрофы не оказалось. Не мог же он просто раствориться в воздухе? Да и пятиметровое отверстие, будто бы пробитое "Боингом", размах крыльев которого 38 метров, а высота 13,5 метра, согласитесь, внушает некоторые сомнения.

              Легко можно найти проекции самолета на здание Пентагона,не получается чисто физически!
              APASUS
              1. Комментарий был удален.
                1. APASUS Сегодня, 17:56
                  Цитата: The_Lancet
                  Если Вам не трудно данные снимки с привязкой к местности

                  Воспользуйтесь поиском "Google изображения"

                  Ответа как не было так и нет!
                  Спасибо большое!
                  Как то так я и представлял наш диалог,не смею Вас больше беспокоить!
                  APASUS
                  1. The_Lancet Сегодня, 17:57
                    Если Вам не трудно данные снимки с привязкой к местности

                    Можно использовать сервис google "поиск изображений".А далее читать статьи
                    Ответа как не было так и нет!

                    Ответ уже был предоставлен.Вы теперь еще 100 раз будете просить доказать что-нибудь?
                    Где смысл что-либо доказывать человеку который не проверяет истинность своих "аргументов"?Один раз я уже вас исправил.
                    официальная версия - титановое шасси испарилось в месте с двигателями) ,когда искали титановое шасси от Боинга в здании Пентагона

                    Вы очень смешной.Честно
                    The_Lancet
                    1. APASUS Сегодня, 18:07
                      Цитата: The_Lancet
                      Ответ уже был предоставлен

                      В чем ответ? Шасси с картинки ? Ну все взрослые люди , привяжите на местности и все сразу поверят в размер болтовых креплений
                      Цитата: The_Lancet
                      Где смысл что-либо доказывать человеку который не проверяет истинность своих "аргументов".

                      В споре рождается истина ,вы не приемлете вообще возражений.Ну раз вы такой уверенный ,почему не отстаиваете свои слова?
                      Цитата: The_Lancet

                      Вы правда очень смешной:

                      Вы не смешной,вы просто пропагандист,но надо дать Вам должное ,хорошо подготовленный
                      APASUS
                      1. The_Lancet Сегодня, 18:09
                        вы просто пропагандист

                        Нет.Я не занимаюсь пропагандой.Дело в том что моя точка зрения отличается от вашей и я стараюсь приводить доказательства.Вы сами назвали это "спор".
                        Большинство посетителей сайта даже не хотят понимать сообщения.Просто пишут какой то мусор.
                        Однако мне кажется вы от них отличаетесь.В лучшую сторону:)
                        The_Lancet
            3. рюрикович Сегодня, 18:13
              Цитата: The_Lancet
              Глупость которую вы написали не является официальной версией.

              Эш, уж сколько глупостей в Америке объявляют официальной версией и все тупо в них верят - и ничего, Америка самая белая и пушистая wink Тут и в конспирологию верить не нужно, а просто сложить всё в кучу, что бы понять,что правда,вещаемая американскими СМИ не есть правда hi
              Цитата: The_Lancet
              десь в реальном мире известно что Пентагон был атакован самолётом Boeing 757

              В реальном мире нормальные люди предъявили бы записи с камер наблюдения, коих вокруг Пентагона десятки...НО! Где эти записи,Эш? Что проще уже - просто показать запись с камеры где БОИНГ ВРЕЗАЕТСЯ В ПЕНТАГОН - и всё, все вопросы сняты request ...
              Где эти записи,Эш?
              Если ЭТО

              Вы считаете доказательствами, то мне просто жаль Америку - она скатилась до такого примитивного уровня мировосприятия, что втюхать американцу подобные "доказательства" является издевательством над ним hi
              А это единственные предоставленные снимки с кучи камер, которые якобы доказывают, что это Боинг(Боинг,Карл) laughing
              рюрикович
              1. faiver Сегодня, 19:25
                я так понимаю это боинг неведимка?
                faiver
        4. Geisenberg Сегодня, 17:33
          Цитата: The_Lancet
          Южная Корея.В отношении которой специальными агентами из Сев. Кореи совершались теракты.Можете поискать подробнее у меня в комментариях
          Рангунский теракт(1983)
          Взрыв Boeing 707 над Андаманским морем(1987)
          "Забытый конфликт"(2002)
          Уничтожение корабля "Cheonan" Южной Кореи торпедой (2010)
          Обстрел островов Yeonpyeong артиллерией КНДР


          Оккупация Афганистана, создание Алькаиды, создание Талибана, финансирование и охрана опиумных фабрик в Афганистане, уничтожение Сербии, уничтожение Ливии, уничтожение Ирака, создание ИГИЛ, попытка уничтожения Сирии. Это касательно непосредственно терроризма со стороны США. Можно еще пречислить все страны в которых американистан свергал правительства.

          Так что просто завали фонтан.
          Geisenberg
          1. The_Lancet Сегодня, 17:38
            Оккупация Афганистана, создание Алькаиды, создание Талибана, финансирование и охрана опиумных фабрик в Афганистане, уничтожение Сербии, уничтожение Ливии, уничтожение Ирака, создание ИГИЛ, попытка уничтожения Сирии. Это касательно непосредственно терроризма со стороны США. Можно еще пречислить все страны в которых американистан свергал правительства.

            Хочу увидеть конкретные факты.Предоставьте что-нибудь кроме своих лживых конспирологических теорий специально для недоразвитых
            The_Lancet
  2. Rusland Сегодня, 15:29
    Похоже он задумывался как авианосец. Этому дурелому загружаться и разгружаться придется только в комфортабельных условиях.
    Rusland
  3. Сержант71 Сегодня, 15:32
    Новость, поражающая воображение. Там вся Япония в базах и кораблях США, как уличная собака в блохах. Одним больше, одним меньше. Ничего не изменилось.
    Сержант71
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:41
    США подарите насильно такой корабль на пяток лет Украине.С условием возврата назад в идеальном состоянии bully И овцы целы и волки сыты будут feel Добить Украину экономически .И при этом помочь с летальным оружием.В общем дарите.И покончим с этим аппендицитом .
    Наблюдатель2014
  5. san4es Сегодня, 15:53
    Тактико-технические характеристики
    Тип «Уосп» (Wasp)
    Водоизмещение: 41 150 т.
    Размерения: длина 253,2 м, ширина 31,8 м, осадка 8,1 м
    ЭУ: двухвальная паротурбинная (две турбины) мощностью 70 000 л. с.
    Скорость хода: 22 уз.
    Дальность плавания: 9500 миль при 18 уз.
    Экипаж: 1208 человек.
    Десантовместимость: 1894 человека.
    Грузовместимость: 2860 м3 для основного груза и 1852 м2 для техники.
    Самолеты и вертолеты: AV-8B, AH-1W, СН-46, СН-53 и UH-1N, количество зависит от выполняемой задачи.
    Вооружение: две восьмизарядные ПУ Мк 29 компании «Рэйгеон» для ЗУР «Си Спэрроу» с полуактивной радиолокационной системой наведения, две ПУ Мк 49 компании «Дженерал дайнэмикс» для ЗУР RIM-116А (инфракрасная система наведения); три шестиствольных 20-мм ЗАК «Вулкан-Фаланкс» Мк 15 фирмы «Дженерал дайнэмикс» (две на LHD-5-7), четыре 25-мм АУ Мк 38 (три на LHD-5-7), четыре 12,7-мм пулемета.
    Средства РЭБ/РЭП: четыре или шесть шестиствольных ПУ системы постановки ложных целей Мк 36 SRB0C фирмы «Лорал Хайкор», комплекс гидроакустического противодействия SLQ-25 «Никси», ПУ ложных целей «Си Гнат», система буйковых ложных целей AN/SLQ-49, система РЭБ AN/SLQ-32.
    РЭВ: РЛС - ОВЦ AN/SPS-52 (или -48) и AN/SPS-49, OHUAN/SPS-67, навигационная и управления стрельбой, приемник URN-25 радионавигационной системы TACAN.


    Корабли типа «Уосп» (Wasp) - десантные суда, обеспечивающие ВМС США беспрецедентными возможностями атаковать побережье противника в любом районе мира. Корабли этой серии являлись крупнейшими кораблями такого типа в мире до появления универсального десантного корабля (УДК) типа «Америка». Они также стали первыми специально спроектированными для боевого использования с них как штурмовиков AV-8B, так и катеров на воздушной подушке LCAC.
    san4es
  6. Громобой Сегодня, 15:58
    зашел в порт базы США Сасэбо в японской префектуре Нагасаки
    Размещение УДК в Японии уже вызвало беспокойство в Пхеньяне, который видит в этом угрозу высадки десанта на своем побережье.

    Ын не зря задёргался,т.к. Сасэбо близко от КНДР.Хотя,заход такого корабля на свою базу дело заурядное и северокорейская озабоченность это лишь элемент информационной войны.
    Сосебо - передовая ВМБ военно-морских сил США, военно-морская база Японии, важный центр судостроительной и судоремонтной промышленности этой страны. Сегодня здесь строятся и ремонтируются в основном японские противолодочные корабли. Одновременно производится ремонт и докование американской техники. Географическое положение военно-морских баз создает условия для действий боевых кораблей в Японском и Восточно-Китайском морях, а также для контроля коммуникаций, проходящих через Корейский пролив в западную часть Тихого океана. Во время второй мировой войны Сосебо был одной из главных оперативных баз ВМС Японии. А позже, особенно во время ведения боевых действий в Корее и Вьетнаме, играл роль важнейшей перевалочной базы снабжения вооруженных сил США. Ныне здесь, кроме боевых кораблей США и Японии, размещены американские склады боеприпасов, вооружения и ГСМ.
    nvo.ng.ru/notes/2006-06-30/8_sasebo.html
    Громобой
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:10
    Вот заползет этот корабль, привезет какую-нибудь подлянку в виде химического или ядерного оружия, и безумный Трамп решит провести "быструю малую войну " , а устроет общепланетный пожар, который невозможно будет погасить! !!
    Геркулесыч
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