«Отец арабов». Сто лет Насеру

Ровно сто лет назад, 15 января 1918 года, родился Гамаль Абдель Насер – человек, которому было суждено сыграть очень значительную роль в новейшей истории Ближнего Востока и Северной Африки. Одним из немногих иностранцев Гамаль Абдель Насер был удостоен высокого звания Героя Советского Союза (хотя последний факт вызвал, в свое время, очень много нареканий со стороны советских граждан).Насер – фигура весьма неоднозначная, вызывающая самые противоречивые оценки не только со стороны западных и российских, но и со стороны собственно арабских, в том числе и египетских, историков. Но, как бы там ни было, этот человек, почти пятнадцать лет возглавлявший Египет, причем в очень сложные годы Холодной войны, которая на Ближнем Востоке была далеко не холодной, был очень незаурядным политическим деятелем и вполне заслужил то, чтобы о нем вспомнили спустя век после его рождения.В арабском мире фигура Гамаля Абдель Насера до сих пор почитается многими сторонниками светского национализма. В свое время именно Насер и его идеи оказали определяющее влияние на арабских националистов в Ливии, Алжире, Сирии, Йемене и многих других странах. Своим учителем считал Насера ливийский лидер Муаммар Каддафи. Даже сейчас, когда идеи религиозного фундаментализма на Ближнем Востоке и в Северной Африке оттеснили на второй план арабский светский национализм, память Насера чтут во многих странах. Не исключение и Египет. По сути, именно Насера можно считать основателем той политической традиции, которая до сих пор сохраняет преобладающее влияние в этой крупнейшей арабской стране.Гамаль Абдель Насер Хусейн (именно так звучало его полное имя) появился на свет 15 января 1918 года в Александрии. Он был первым ребенком в семье молодоженов – почтового служащего Абделя Насера и его жены Фахимы, поженившихся в 1917 году. Семья была небогатой, а в силу характера службы отца часто переезжала с места на место. В 1923 году Насер-старший обосновался со своей семьей в городе Хататба, а в 1924 году шестилетнего Гамаля отправили к дяде в Каир. В 1928 году Гамаля перевезли в Александрию – к бабушке по материнской линии, а в 1929 году зачислили в школу-интернат в Хелуане.В 1930 году двенадцатилетний Гамаль участвовал в политической демонстрации против колониализма и даже провел ночь в полицейском участке. Это задержание стало началом жизненного пути Гамаля Абдель Насера как арабского революционера. В 1935 году он возглавил демонстрацию учащейся молодежи и во время ее разгона получил легкое ранение. В юности Гамаль увлекался чтением биографий известных националистических лидеров и военачальников – Наполеона, Бисмарка, Гарибальди. Большое влияние на него оказали жизнь и взгляды Мустафы Кемаля Ататюрка. Насер решил связать свою судьбу с военной карьерой.В 1937 году молодой человек подал документы в Королевскую военную академию в Каире, но по причине политической неблагонадежности в приеме в учебное заведение ему было отказано. Тогда Насер поступил в юридический колледж Каирского университета, однако вскоре учебу там оставил и вновь предпринял попытку поступления в военную академию. На этот раз поддержку юноше оказал заместитель военного министра Египта Ибрагим Хайри-паша, после чего Насера все же зачислили в учебное заведение. В июле 1938 года в звании лейтенанта Насер был выпущен в войска и начал службу в гарнизоне г. Манкабат. В 1941-1943 гг. он служил в Судане, который тогда находился под англо-египетским управлением, а в 1943 г. вернулся в Каир, заняв должность инструктора военной академии.Уже в начале своей службы Насер был убежденным арабским националистом и объединил вокруг себя небольшую группу офицеров, сочувствовавших его идеям. В эту группу входил и Анвар Садат – тоже будущий президент Египта. Во время Второй мировой войны арабские националисты, и Насер не был исключением, не скрывали своих симпатий к странам Оси, рассчитывая, что Гитлер сокрушит могущество Британской империи и, тем самым, посодействует национально-освободительной борьбе арабских стран.Однако Вторая мировая война закончилась поражением стран Оси. В 1947-1949 гг. Египет принял участие в арабо-израильской войне. Попал на фронт и Насер, который подметил неподготовленность египетской армии к боевым действиям. Именно во время войны Насер начал работу над одним из своих программных произведений – «Философией революции». Вернувшись с фронта, Насер продолжил службу в военной академии, совмещая ее с подпольной деятельностью. В 1949 году было создано «Общество свободных офицеров», в которое первоначально вошли 14 человек. Насер был избран председателем общества.Дальнейшая активизация египетских революционеров была связана с событиями вокруг Суэцкого канала. 25 января 1952 года в городе Исмаилия произошли столкновения между британскими войсками и египетской полицией, погибли около 40 полицейских, что вызвало бурю общественного негодования в стране. В этой ситуации Насер и его соратники решили, что пришло время действовать более активно.Однако подполковник Насер первое время не рассчитывал на то, что именно он сможет возглавить революцию против королевского режима, обвиняемого революционерами в пособничестве британским колонизаторам. Поэтому роль главы заговора досталась командующему сухопутными войсками генерал-майору Мохаммеду Нагибу. Хотя как политик Нагиб явно проигрывал Насеру, он был выше его по воинскому званию и месту в военной иерархии. 22—23 июля 1952 года армейские подразделения взяли под контроль ключевые объекты в столице страны. Король Фарук был отправлен в почетную ссылку, а спустя год, 16 июня 1953 года, Египет был официально провозглашен республикой. Президентом страны стал генерал-майор Мохаммед Нагиб. Вся полнота власти в стране оказалась в руках особого органа – Совета революционного командования, председателем которого стал генерал Нагиб, а заместителем председателя – подполковник Насер.Однако в изменившейся политической ситуации между Нагибом и Насером обострились противоречия. Насер выступал с более радикальной программой и рассчитывал на дальнейшее развитие арабской революции. В феврале 1954 года Совет революционного командования собрался без Нагиба, в марте Насер предпринял репрессии против сторонников генерала, а в ноябре 1954 года генерал Нагиб был окончательно смещен с поста президента страны и помещен под домашний арест. Так власть в Египте оказалась в руках Гамаля Абдель Насера, который моментально обезопасил себя от возможных соперников, арестовав многих представителей оппозиционных организаций разного толка – от фундаменталистов из «Братьев-мусульман» до коммунистов из Египетской коммунистической партии. В июне 1956 года Гамаль Абдель Насер был избран президентом страны.Ключевой идеей Гамаля Абдель Насера в первые годы президентства было усиление египетской государственности, прежде всего – обеспечение подлинного суверенитета страны. Главным препятствием к этому Насер считал сохраняющийся контроль Великобритании над Суэцким каналом. 26 июля 1956 года Насер выступил с заявлением, в котором сообщил о национализации Суэцкого канала и вновь подверг жесткой критике политику британского колониализма. Канал был закрыт для любых судов государства Израиль. Результатом национализации канала стал Суэцкий кризис, вылившийся в боевые действия Израиля, Великобритании и Франции против Египта в 1959 году. Конфликт удалось «потушить» совместными усилиями США и СССР. Фактический провал израильской интервенции обеспечил небывалый рост популярности Насера как в самом Египте, так и за его пределами, в первую очередь – в арабском мире.Гамаль Абдель Насер, не чуждый панарабистских взглядов, претендовал на роль безусловного политического лидера арабского мира. В какой-то степени он был прав, поскольку во второй половине 1950-х гг. в арабском мире не было другого столь же харизматичного политика, способного составить конкуренцию Насеру. США пытались в качестве альтернативы поддерживать короля Саудовской Аравии, однако о популярности последнего среди многомиллионных обездоленных масс арабов на Ближнем Востоке и в Северной Африке не могло быть и речи. Насер, напротив, рассматривался как народный лидер, способный выступить против западного колониализма и возглавить противостояние арабов и Израиля.С именем Насера в значительной степени было связано и объединение Египта и Сирии в ОАР – Объединенную Арабскую Республику. Инициатива объединения исходила от сирийской стороны, которая смогла надавить на Насера, первоначально не желавшего создания объединенного государства. Тем не менее, именно Насер стал президентом ОАР при четырех вице-президентах – двух от Египта и двух от Сирии.Будучи сторонником арабского национализма, Насер придерживался и собственной версии арабского социализма, связывая именно с социалистической системой будущее арабского мира. Стержнем экономической политики Насера была национализация крупной промышленности и стратегически важных отраслей, в первую очередь – предприятий, принадлежавших иностранному капиталу. Социальная программа Насера была весьма прогрессивной, почему египетского президента и вспоминают до сих пор добрым словом. Так, программа Насера предусматривала введение минимального размера оплаты труда, создание бесплатного образования и бесплатной медицины, строительство доступного жилья, начисление доли прибыли трудящимся предприятий. Одновременно Насер проводил сельскохозяйственную реформу, направленную на ограничение позиций крупных землевладельцев и защищавшую интересы крестьян – арендаторов. Огромный вклад был внесен Насером в укрепление обороноспособности египетского государства, в развитие в стране современной промышленности, строительство электростанций, объектов транспортной и социальной инфраструктуры.За время правления Насера Египет действительно стал меняться, превращаясь из феодальной монархии, которой он являлся до 1952 года, в относительно современное государство. Одновременно Насер усиленными темпами проводил политику секуляризации – признавая значимость исламских ценностей, он, тем не менее, стремился ограничить влияние религии на жизнь египтян. Основной удар репрессивного аппарата был нанесен по религиозно-фундаменталистским организациям, в первую очередь – по «Братьям-мусульманам».Насер оказывал большую поддержку национально-освободительным движениям в арабском мире, в том числе внес огромный вклад в достижение политической независимости Алжира, который стал суверенным государством в 1962 году. В том же 1962 году в Йемене была свергнута монархия, причем антимонархическую революцию возглавил полковник Абдалла ас-Саляль – начальник генерального штаба йеменской армии, известный своими симпатиями к насеризму. Поскольку свергнутого имама – короля Мухаммеда аль Бадра поддержала Саудовская Аравия и он начал вооруженную борьбу против революционеров, Египет оказался вовлечен в йеменский конфликт и только в 1967 году египетские войска, участвовавшие в гражданской войне в Йемене, покинули страну.Несмотря на то, что во внутренней политике Насер не жаловал египетских коммунистов и проводил против них репрессии, ему удавалось поддерживать очень хорошие отношения с Советским Союзом. По инициативе Никиты Хрущева, явно симпатизировавшего Насеру, в 1964 году Гамаль Абдель Насер был удостоен звания Героя Советского Союза. Золотую Звезду Героя получил и ближайший на тот период соратник Насера фельдмаршал Абдель Хаким Амер. Решение Хрущева вызвало вполне обоснованную критику со стороны многих советских граждан, в том числе и руководителей партии, поскольку, во-первых, заслуги Насера перед Советским Союзом не были столь значительны для такой высокой награды, а во-вторых Насер действительно не был другом египетским коммунистам, многие из которых гнили в тюрьмах Египта. Был и еще один пикантный момент в биографии Насера – египетский президент благоволил к бывшим нацистским военным преступникам, многие из которых в начале 1950-х годов не только нашли убежище в Египте, но и были приняты в качестве советников и инструкторов на службу в египетские спецслужбы, армию и полицию.Серьезнейшим политическим поражением Насера стала Шестидневная война в июне 1967 года, во время которой Израиль в течении шести дней одержал победу над коалицией арабских стран, в которую входили Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. В поражении египетской армии Насер обвинил фельдмаршала Амера, который 14 сентября 1967 года покончил с собой. Несмотря на неудачу в Шестидневной войне, Насер продолжал курс на вооруженное противостояние с Израилем, называя его «войной на истощение». Боевые действия малой интенсивности продолжались в 1967-1970 гг. с целью возвращения под египетский контроль Синайского полуострова.28 сентября 1970 года в результате сердечного приступа Гамаль Абдель Насер скончался в возрасте 52 лет. Хотя существует распространенная версия об отравлении египетского президента, не стоит забывать о том, что он страдал диабетом и был очень зависим от курения, а оба его брата также умерли от сердечных заболеваний, не дожив до 60 лет. Похороны Гамаля Абдель Насера, состоявшиеся 1 октября 1970 года, собрали около 5 млн человек. В этом не было ничего удивительного – безвременная смерть Насера глубоко потрясла весь арабский мир, в котором больше не было лидера, сравнимого по популярности с египетским президентом. «Арабы осиротели» - с такими заголовками вышли в день смерти Насера газеты во многих странах Ближнего Востока и Магриба.