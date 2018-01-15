18:46 15 января

Россия может ввести санкции против WADA

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что ведется работа над санкциями в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам, после Олимпийских игр-2018 будут введены ограничительные меры против тех сотрудников, которые причастны к отстранению сборной России от Игр.

Россия может ввести санкции против WADA


Как сообщают "Известия", меры коснутся сотрудников, имеющих отношение к кампании против российского спорта, повлекшей отстранение нашей сборной от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.


Мы намерены вывести на божий свет людей, которые за спиной МОК, используя WADA подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам
- заявил Климов

Андрей Климов не сомневается, что в действиях WADA против российского спорта присутствует политическая подоплека.

Больше половины руководящего состава ВАДА – представители стран – членов военно-политического альянса НАТО, цель которого – борьба с РФ. И это при том, что НАТО представляет собой лишь одну десятую мирового населения. Согласитесь, весьма странная пропорция. Я не утверждаю, что каждый из них работает тайным агентом альянса, но на практике-то получается именно так

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. 210окв Сегодня, 06:52
    И что?Пару персонажей в Россию не пустим?Да они тут ничего и не забыли...Опять озабоченность?
    210окв
    1. Vard Сегодня, 07:06
      Задним умом все хороши... Надо было хотя бы после Рио светиться начать... Хотя как раз к следующей олимпиаде все устаканят... И мы все должны думать о том что как плохо нашим спортсменам будет если они в олимпиаде не поучаствуют.. Кроме наших спортивных чиновников... Им похоже глубоко фиолетового...
      Vard
      1. Shurik70 Сегодня, 07:20
        КАКИЕ НАФИГ САНКЦИИ ??!!!
        На них в суд за фальсификации подавать надо, да так, что бы отбить охоту у любых их последователей. Что бы навсегда запретить им любое судейство, что бы разорились на компенсации пострадавшим.
        И в СМИ громкое освещение суда над ними
        Shurik70
        1. Грица Сегодня, 08:00
          На них в суд за фальсификации подавать надо
          А судьи кто?
          Грица
          1. Владимир16 Сегодня, 08:57
            после Олимпийских игр-2018 будут введены ограничительные меры

            Однако с этим не нужно спешить

            А по чему не после смерти причастных ввести санкции?wassat
            Дабы случайно ни кого не обидеть. Дождитесь когда макларены и им подобные уйдут в мир иной,а потом КАААААК введёте санкции lol
            Ссыкуны и клоуны. angry
            Владимир16
          2. BAI Сегодня, 10:27
            А судьи кто?

            Судьи - Басманный суд (по месту жительства спортсменов). Далее - розыск через Интерпол (членом которого Россия является). Все по международным законам. Но на это наши чиновники либо струсят, либо так запрос сформулируют, что их по тем же международным законам пошлют куда подальше (чего им и требуется).
            BAI
        2. Pete Mitchell Сегодня, 16:47
          Цитата: Shurik70
          КАКИЕ НАФИГ САНКЦИИ ??!!!
          На них в суд за фальсификации подавать надо, да так, что бы отбить охоту у любых их последователей. Что бы навсегда запретить им любое судейство, что бы разорились на компенсации пострадавшим.
          И в СМИ громкое освещение суда над ними

          Я надеюсь в России найдется дюжина сильных адвокатов, чтоб засудить эту банду и на бабки наказать: репутация, потерянные контракты.. Журналисты и сами прибегут.
          Главное чтоб Государство, представляемое отдельными персонажами, не соскочило
          Pete Mitchell
    2. verner1967 Сегодня, 07:12
      Цитата: 210окв
      И что?Пару персонажей в Россию не пустим?

      хорошо бы им ввести санкции по ограничению сроков жизни
      verner1967
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:15
      Главное что бы это наказание не оказалось пиаром с нашей стороны .
      Spartanez300
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:18
        Россия может ввести санкции против WADA
        я чуть со стула не упал... не озабоченность,не? точно "санкции" ? belayстыдно вообще то за страну,мямлят не понятно что,и после этого -"великаядержава"? даже Леонид Ильич,без сомнения так "выдал"бы,что на много лет о "вада"забыли бы,я уж за ИВС молчу...
        андрей юрьевич
    4. Зяблицев Сегодня, 07:26
      Отвечать надо,и отвечать нужно жёстко!Дело сейчас, даже не в том, боятся эти деятели наших санкций или нет, главное продемонстрировать политическую волю и дать понять, что Россия, не позволит просто так, строить против себя всякие козни! А так, кто такой Макларен-пешка и не более, гниды, по толще и жирнее сидят в другом месте....
      Зяблицев
    5. spirit Сегодня, 07:47
      Эх , оборвалась мечта членов ВАДА приехать на ПМЖ в Россию и взять ипотеку в Сбере под конский процент crying
      Климов говорящая голова,уж сколько заявлений сделал ,как из пулемета строчит.Звуку много толку мало)
      spirit
      1. LSA57 Сегодня, 07:54
        Цитата: spirit
        Эх , оборвалась мечта членов ВАДА приехать на ПМЖ в Россию

        а у Шойгу, ФСБ и СВР посетить фашингтон и полюбоваться статуей свободы
        LSA57
    6. Правдодел Сегодня, 07:53
      Надо было раньше думать и сразу подавать в суд: защита чести и достоинства. Но нашим чиновникам это не нужно: если спортсмены подадут в суд, то чиновников не пустят за бугор, а их дети, жены, родители вынуждены будут вернуться в Россию из прикормленного запада. Кто же из них желает подобного развития событий. Они сделают все, чтобы спортсмены не подавали в суд и чтобы над нами издевались западные ки.
      Правдодел
      1. Сергей39 Сегодня, 08:37
        Да надо ещё лет 10 подождать, пока совсем наш спорт загубят
        Сергей39
        1. rocket757 Сегодня, 08:42
          Если б Шойгу сказал, можно было бы задуматься! А так ... короче, опять похоже никак!
          rocket757
    7. zhekazs Сегодня, 08:41
      Цитата: 210окв
      Да они тут ничего и не забыли

      Вот-вот... Меры - так себе.. Высшая мера - наиболее адекватное наказание для этих лизоблюдов.
      zhekazs
    8. словак Сегодня, 11:58
      Напоить их всех чаем по английской традиции. С полонием.
      словак
    9. Geisenberg Сегодня, 13:47
      Цитата: 210окв
      И что?Пару персонажей в Россию не пустим?Да они тут ничего и не забыли...Опять озабоченность?


      Зачем же не пускать. Наоборот ждём с нетерпением. На каждого будет объявлен розыск, можно даже по примеру наших партнёров выкрасть кое кого из третьих стран )))
      Geisenberg
    10. Alexkorzun Сегодня, 14:14
      поздняк метаться. Олимпиада - ку-ку !
      Alexkorzun
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    после Олимпийских игр-2018 будут введены ограничительные меры против тех сотрудников, которые причастны к отстранению сборной России от Игр
    А до начала игр страшновато что ли? Коль задумались над этим вопросом, так его решать нужно, а не вести себя как женщина легкого поведения. Или сначала посмотрим как над российскими спортсменами поизгаляются в процессе игр, а потом примем решение?
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 07:08
      Цитата: rotmistr60
      А до начала игр страшновато что ли?

      Шашки наголо, рысью марш!!!
      Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам

      спешка нужна только при ловле блох и при поносе. лучше подождать, всё просчитать, отмерить а потом ударить не ладошкой, а кулаком
      LSA57
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:17
        лучше подождать, всё просчитать, отмерить а потом ударить
        Просчитывать и отмеривать необходимо было как только началась эта бодяга, а не выжидать, извиняться, принимать меры по устранению и т.д. Подождали, что-то отмеривая до того, что российских спортсменов цинично коллективно смешали с грязью.
        rotmistr60
        1. LSA57 Сегодня, 07:31
          Цитата: rotmistr60
          Просчитывать и отмеривать необходимо было как только началась эта бодяга, а не выжидать, извиняться, принимать меры по устранению и т.д.

          да лучше поздно, чем никогда
          LSA57
      2. Orionvit Сегодня, 07:27
        Цитата: LSA57
        всё просчитать, отмерить а потом ударить не ладошкой, а кулаком

        Хуже уже всё равно не будет. Иногда полезно и с плеча наотмашь.
        Orionvit
        1. LSA57 Сегодня, 07:32
          Цитата: Orionvit
          Иногда полезно и с плеча наотмашь.

          вот и я об этом
          LSA57
        2. Грица Сегодня, 08:03
          Единственное, что мы можем - отправить господину Родченкову черную метку с изображением ледоруба. Чтобы сны хорошие снились.
          Грица
          1. Orionvit Сегодня, 08:08
            Цитата: Грица
            отправить господину Родченкову черную метку с изображением ледоруба. Чтобы сны хорошие снились.

            У Родченкова и так попытка суицида. Узнают про метку, сразу припишут "доведение до самоубийства". laughing
            Orionvit
      3. к174ун7 Сегодня, 07:33
        Это метод "айфончика" - "Мы тут подумаем, посмотрим, создадим комиссию, порешаем". При вторжении грузин в Абхазию, когда уже был расстрелян наш миротворческий батальон, "Грады" били по Цхинвалу, а грузинские танки расстреливали дома "гарант" ДАМ думал, смотрел и только на третий день принял решение после пинка ВВП. Кстати вторжение началось во время олимпиады в Пекине. А главное - зачем заявлять о том,чего еще нет. Сначала прими меры, а потом рассуждай. Наши думские мудрецы действуют применяя сослагательное наклонение, только в будущем времени по типу: " А вот хорошо было бы принять против супостата меры ..."
        О.Бендер тоже обещал заплатить за сведения о стульях почтовым переводом.
        к174ун7
        1. Orionvit Сегодня, 07:35
          Цитата: к174ун7
          При вторжении грузин в Абхазию

          Хотели сказать в Южную Осетию?
          Orionvit
          1. sogdy Сегодня, 10:48
            Цитата: Orionvit
            отели сказать в Южную Осетию?

            У к174ун7 в методичке - Абхазия...
            sogdy
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:48
      Цитата: rotmistr60
      а не вести себя как женщина легкого поведения.

      С "низкой социальной ответственностью" (С). wink
      андрей юрьевич
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:01
    Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры.

    1. Вывести и утопить в чистой воде.
    2 Принять меры недопускающие всплытия !
    Uncle Lee
    1. megavolt823 Сегодня, 07:12
      В сотый раз пишу ! Выход из всех и разных (мировых организаций ) где наше мнение как где то зубы . Вот как то так . Это будет иметь смысл .
      megavolt823
      1. LSA57 Сегодня, 07:34
        Цитата: megavolt823
        Выход из всех и разных (мировых организаций )

        ключевое слово ВСЕХ. самоизоляция лучший выход. уйду из песочницы и заберу свои игрушки
        LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 07:13
      [quote=Uncle Lee]1. Вывести и утопить в чистой воде.[/quote]
      не обязательно в чистой. подойдёт любая, важна глубина.
      [quote=Uncle Lee][quote]Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. [/quote]
      [quote]2 Принять меры недопускающие всплытия ![/quote]
      гирина шею в виде жёстких мер.
      а с радченко поступить по Законам Военного Времени. на войне как на войне. предателя и провокатора к....
      LSA57
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:22
        Цитата: LSA57
        предателя и провокатора к....
        стенке !
        Uncle Lee
        1. LSA57 Сегодня, 07:34
          Цитата: Uncle Lee
          стенке !

          я оставил место, на выбор
          LSA57
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:44
            Можно и за баней !
            Uncle Lee
            1. LSA57 Сегодня, 07:55
              Цитата: Uncle Lee
              Можно и за баней !

              не можно, а лучше
              LSA57
      2. андрей юрьевич Сегодня, 07:27
        Цитата: LSA57
        а с радченко поступить по Законам Военного Времени.

        как "мощные спецслужбы России" допустили появление этого радченко* прокол- ? ещё какой... в СССР такое в зародыше пресекалось, а теперь-гуляй,жги, "имей" гусей, оскорбляй Страну,Президента- "гуляй поле"...кончились "альпенштоки".
        андрей юрьевич
        1. LSA57 Сегодня, 07:40
          Цитата: андрей юрьевич
          как "мощные спецслужбы России" допустили появление этого радченко*

          никакая спецслужба контроль над ВСЕМИ мозгами не установит
          в СССР такое в зародыше пресекалось, а

          чоооо???? belay предателей и перебезчиков небыло??? сколько наших резидентов и агентов такими вот продано было? навскидку, генерал калугин, дрель ему в ...
          LSA57
          1. megavolt823 Сегодня, 11:21
            вада как и многие , ручные организации англо-саксов . сохраняя свое членство РФ добавляет легитимности этим инструментам давление . зачем ? и песочница здесь не причём . hi
            megavolt823
            1. megavolt823 Сегодня, 11:29
              какое положительное влияние оказало ООН ? югославии помогли ? или ираку ? вьетнаму ? и прочим . вада вы уже увидели ? или опять мимо ? на раздел СССР сказали , что это раздел и аннексия ? для чего туда платить деньги и делать этот сабантуй мировым мнением ? request у меня нет ответа request может вы просветите ? hi
              megavolt823
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    Хороший анекдот wassat , плюсанул good мне понравилось! good И главное, короткий одна фраза "Россия вводит санкции против ВАДЫ "!!! lol А чего раньше генеталии чесали, а почему молчали до сегодняшнего дня долгие месяцы, а почему некто Жуков и Мутько "признали," не имея доказательств, что у нас спортсмены глобальные допингуны или допингисты, не знаю как правильно? ??В чем точно будут выражаться эти наши санкции -анализы спортсмены будут сдавать им в естественном виде выгружая их прямо под дверь кабинета чиновников из ВАДЫ? И анализы сдали, и попутно в туалет сходили, так что ли? ??
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:29
      Цитата: Геркулесыч
      Хороший анекдот , плюсанул мне понравилось! И главное, короткий одна фраза "Россия вводит санкции против ВАДЫ "!!!

      только не пей на радостях... laughing hi
      андрей юрьевич
  5. федоров Сегодня, 07:07
    Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела

    Я и не знал,что такая структура есть.
    А чем до это этого они занимались, пилили вабло налогов Россиян ? А тут всколохнулись. Типа петух по голове шарахнул. Раньше нужно было думать, или туда только безмозглых берут ?
    Жириновского бы туда на пару дней wink
    федоров
    1. faiver Сегодня, 07:11
      да у нас каких только структур нет, а толку то...
      faiver
  6. Loginoff Сегодня, 07:11
    Давно надо было просто открыть уголовные дела на деятелей WADA и МОК. Все карты в руки дают.
    Правда что может страна, у которой только 5-6% средств находится в стране. Остальное в займовых букмажках других государств (т.е. практически невозвратные долги).
    Loginoff
    1. федоров Сегодня, 07:23
      Ну Вы простите "реальный" экономист, но тупой. hi
      федоров
  7. MadCat Сегодня, 07:38
    Россия может ввести санкции против WADA

    Заставят сдать анализы и не будут выплачивать стимулирующие откаты? wassat
    MadCat
  8. Esoteric Сегодня, 07:41
    Люди ходят в цирк, чтобы посмотреть интересную программу. Кому интересен посредственный гимнаст, рукопопый жонглёр, дрессировщик верблюдов. Олимпиада может потерять интерес при отсутствии на ней "серьёзных противников" - сильных спортсменов. Кому интересны куски мяса на гимнастических снарядах? Кому важны результаты астматиков-биатлонистов. Гораздо занимательнее и важнее бросить очередной тухлый помидор в "спортсмена из России". Если кому-то важно махать кулаками после драки, схватиться за окраску яиц после Пасхи, находясь в гипсе стелить солому на месте падения, найти ложку, когда все уже отобедали, - белый флаг вам в руки...
    Esoteric
  9. Лесс Сегодня, 07:42
    Пошла "ответка". Нужно было просто подождать. А то раскричались "позор, всё пропало". Сначала хакеры, теперь санкции, главное не дать скандалу затихнуть, а там и головы полетят с чиновников ВАДА. Не всё сразу, слона надо есть по кусочкам.
    Лесс
  10. Altona Сегодня, 07:52
    Цитата: Vard
    Хотя как раз к следующей олимпиаде все устаканят...

    --------------------------------
    Если англосаксы окончательно не развалят так называемое Олимпийское движение. Предпосылки к этому имеются. Соревнования эти без ТВ-трансляций не окупаются. А смысла смотреть соревнования, результаты которых можно отыграть через несколько лет, нет никакого. Причем одним можно все, а другим ничего в плане медикаментов.
    Altona
    1. Vard Сегодня, 07:57
      Я не буду смотреть олимпиаду...все....
      Vard
  11. Не либероид Русский Сегодня, 07:59
    по судам гонять их надо и по кошельку бить... личному... тогда поумнеют и перестанут быть проститутками
    Не либероид Русский
  12. Секунд-майор Сегодня, 08:03
    Поздно пить боржоми... Долбить надо было сразу после Рио и отстранения паралимпийцев.
    Секунд-майор
  13. bratchanin3 Сегодня, 08:14
    Могут ввести, а могут и не вводить, сославшись на пресловутую дипломатию. Опять ни два, ни полтора! Государство обязано ввести санкции, запретив всякую возможность посещать Россию и зарабатывать на России всех, кто причастен к ВАДА.
    bratchanin3
  14. Alex-a832 Сегодня, 08:34
    Либералы фиговы. Вместо санкций уголовные дела необходимо возбуждать за клевету (наверняка и ещё какие преступления можно усмотреть), и прежде всего против дегенерата Макларена, с объявлением в международный розыск. Все ограничительные меры (санкции) при этом вводятся автоматически - в подарок.
    Alex-a832
  15. pvv113 Сегодня, 09:05
    после Олимпийских игр-2018 будут введены ограничительные меры

    А почему сразу не ввели? Или кто-то полагает, что у баранов из ВАДА совесть проснется?
    pvv113
    1. Tochilka Сегодня, 09:41
      до выборов чуть больше 2 двух месяцев. надо же показать части населения, что власть, она ого-го-го!!! а что раньше момент упущен, так это полная некомпетентность чиновников от спорта. Я бы им за это штрафы влепил, в размере годового оклада... для начала.
      Tochilka
      1. pvv113 Сегодня, 10:29
        Неплохо было бы штрафануть, особенно любителей извиняться не там, где надо
        pvv113
  16. Topotun Сегодня, 09:33
    Санкции... Санкции имеют смысл если они хоть как то мешают тем против кого их вводят. Данным "господам" глубоко плевать на наши санкции. Они в Россию не поедут. Ерунда это. Лучше бы попробовали через суд настучать по мозгам. Хотя учитывая кто судить будет и здесь косяки.... Проще на время выйти из олимпийского комитета, а деньги за него перенаправить на СВОЙ спорт. Раньше (при СССР) почему то игры своих футболистов смотрели с большим интересом и переживанием....
    Topotun
  17. andrej-shironov Сегодня, 09:53
    Задумка хороша, но что то я сомневаюсь что нынешние власти РФ смогут это сделать. Потому как если делать то делать сразу, потому что после олимпиады будет футбол и нам опять скажут что мол, не время сейчас.
    andrej-shironov
  18. astepanov Сегодня, 10:05
    На самом же деле должно быть вот что:
    1) Перестать вкладывать колоссальные бабки в широко распиаренные виды спорта, в которых мы были и остаемся аутсайдерами - скажем, в футбол.
    2) Прекратить искать врага на стороне. Проблема допингов существует на самом деле, причем освещена лишь верхушка айсберга, а основная его часть кроется в любительском спорте, где анаболики потребляются в колоссальных количествах и бесконтрольно, и чаще всего безграмотно.
    3) Вернуть существовавшую в СССР систему спортивной медицины. Разрабатывать и внедрять препараты спортивного восстановления, не попадающие в перечень ВАДА. Такие есть, их много и они эффективны. Вы что думаете, Фуркад бежит на одних витаминах? За пределы физиологических возможностей на одном лишь таланте не прыгнешь.
    astepanov
  19. юра яковлев Сегодня, 10:32
    Может или введёт. Вот в чём вопрос!
    юра яковлев
  20. Дормидонт Сегодня, 11:04
    По его словам, после Олимпийских игр-2018 будут введены ограничительные меры против тех сотрудников, которые причастны к отстранению сборной России от Игр.
    Надеюсь - ледорубами?
    Дормидонт
  21. 16112014nk Сегодня, 11:06
    После драки поздно махать кулаками.
    16112014nk
  22. Incvizitor Сегодня, 13:09
    могли достойно выступить

    Под белым флагом?
    Incvizitor
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