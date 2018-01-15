18:48 15 января

МИД Украины поставил Россию в один ряд с Сирией и Сомали

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

МИД Украины поставил Россию в один ряд с Сирией и Сомали


В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае
— написал Заяц в воскресенье в Twitter, комментируя освобождение украинского врача в Ливии.


Ранее в Верховной раде заявляли, что любая поездка в Россию несет для украинцев «колоссальные риски». Перед этим МИД Украины советовал гражданам воздержаться от поездок в Россию, чтобы не «причинять страдания родным», так как это может оказаться «билетом в один конец».

Между тем, украинцы стали ездить в Россию в полтора раза чаще. По данным министерства экономического развития Украины, в прошлом году нашу страну посетили 2,6 млн украинцев (в 2016-м – 1,7 млн).

Использованы фотографии: МИД Украины
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Комментарии 46

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  1. Дратуй Сегодня, 07:29
    За что боролись, скакуасы good
    Дратуй
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:35
      А прав Заяц ! Майданутый запросто может в России по харе схлопотать !
      просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию.
      Uncle Lee
      1. Teberii Сегодня, 07:40
        Просим не ехать Украинцев у нас кризис,а они деньги домой увозят.
        Teberii
        1. dsk Сегодня, 08:17
          Здравствуйте Андрей!
          Цитата: Teberii
          Просим не ехать Украинцев
          в Сибири пожаров будет меньше.
          dsk
          1. Teberii Сегодня, 08:35
            Опасно у него родственников в России наверное нет.
            Teberii
            1. bulvas Сегодня, 08:50
              Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц


              Это кто еще такой?
              Что за должность?
              Почему тогда МИД, а не Государственный департамент?

              Скоро построят у себя маленький капитолий, назовутся сенаторами и конгрессменами, вместо СБУ будет ЦРУ Украины так?
              Пентагончик построят

              Клоуны
              bulvas
              1. Лелёк Сегодня, 11:37
                Цитата: bulvas
                Это кто еще такой?


                А это вот такой ушастый плагиат Тиллерсона (Руина это ж почти Америка).
                Лелёк
                1. bulvas Сегодня, 11:46
                  Цитата: Лелёк
                  А это вот такой ушастый плагиат Тиллерсона (Руина это ж почти Америка).


                  hi

                  Вылитый госсекретарь!
                  Ему б еще улыбку американскую, да, наверное зубы подкачали

                  Вот стоматологию у себя подтянут до "эуропэйського" уровня, тогда и должность министра упразднят, оставят только Госсекретаря

                  Одним словом "Свинея-без-сала", где мартышки кривляются перед белыми путешественниками

                  laughing
                  bulvas
    2. Chertt Сегодня, 07:50
      Помню случай на ТВ, у С.В. Лаврова молоденькая журналисточка, не испорченная интеллектом, брала интервью.
      - (жур) Скажите, как вы относитесь к своему украинскому коллеге ?
      - (Лавров с искренним удивлением) К кому ?
      Это все что надо знать о Шумерском МИДе и его побрякушках
      Chertt
    3. 30 вис Сегодня, 09:29
      За ,то ,что бы Украина стала для украинцев, самой опасной страной в мире !
      30 вис
      1. Лелёк Сегодня, 11:40
        Цитата: 30 вис
        За ,то ,что бы Украина стала для украинцев, самой опасной страной в мире !

        hi
        Точно так и вот пример тому:
        Лелёк
  2. Зяблицев Сегодня, 07:29
    laughing Вылазит глист из соответствующей субстанции и заявляет....
    Зяблицев
    1. Vard Сегодня, 07:32
      У меня скажем так хобби... Я пристраиваю эмигрантов из Украины... Это высококвалифицированные специалисты в области информационных технологий... Уже третий десяток...
      Vard
      1. Orionvit Сегодня, 07:40
        Цитата: Vard
        Я пристраиваю эмигрантов из Украины

        А квалифицированных рабочих не пристраиваете? Я бы сорвался без разговоров. Навсегда.
        Orionvit
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:30
    Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.
    Вот шестерки. Не успели в Сша написать об этом, как украинцы тут же на уровне МИД озвучили. Заяц он и на Украине Заяц.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 07:46
      Цитата: rotmistr60
      Заяц он и на Украине Заяц.

      при первом шухере первым ноги сделает. в Ростовскую область laughing
      LSA57
    2. Orionvit Сегодня, 07:53
      Цитата: rotmistr60
      Не успели в Сша написать об этом

      Вот только штаты, по безопасности, поставили украину на уровень выше Рссии. А Россию сравнили с Нигерией и Сомали. laughing
      Orionvit
      1. rocket757 Сегодня, 08:38
        Хозяин барин - зайчик брякнул, как хозяина лизну прямо в ...короче туда!.
        Вот только мои родные с крайны, да и многие другие едут к нам отдыхать, душой и телом и ещё спокойно работать!!! Не скакуны давно уж поняли, где жизнь идёт, а где за выживание бороться!
        rocket757
  4. частное лицо Сегодня, 07:31
    НЕЧЕГО ХОХЛАМ ДЕЛАТЬ В РОССИИ!!!! В Польше их ждут с распростёртыми объятьями .
    частное лицо
  5. faiver Сегодня, 07:32
    остается только посмеяться над убогим...
    faiver
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:38
    Этого бы зайца, да в суп! А шкуру -на шапку! Только суп из подобных даже людоеды употреблять откажутся! Слишком много в нем фикальных масс, да и вообще, всяких ядов, и желчи там до 90 процентов от общего веса данной осаби! 10 процентов, это его природная глупость! Вот из чего и состоит обычный украинский русофоб!
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 07:56
      Цитата: Геркулесыч
      Вот из чего и состоит обычный украинский русофоб!

      Они же с Россией воюют. Представляю, как Гитлер в 43-м, говорит немцам, что поездка в Россию для них небезопасна. laughing
      Orionvit
  7. anjey Сегодня, 07:38
    вопрос -
    как может кого то поставить тот,которого самого давно поставили в лужу мирового дерьма???? украинская мания величия-уже очевидный диагноз...
    anjey
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:40
    Это серое существо забыло добавить в этот список свою укроину -общепланетного лидера по лжи, заносчивасти, и обманам! fool
    Геркулесыч
  9. федоров Сегодня, 07:43
    Вот винторогие.
    И этот режим мне будет рекомендовать на Родину не ездить ? am
    Еше один пистон, что б пакостей наделать ,да и оружия хватает.
    федоров
  10. К-50 Сегодня, 07:44
    Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

    На убогого обижаться себя не уважать. request yes
    К-50
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:46
    В Россию не ездить? А жить на что? Они что, для туризма ездят, что ли? Семьи кормить...
    Так что могут и далее воздух сотрясать. Ехать будут только чаще.
    Горный стрелок
    1. Лелёк Сегодня, 11:51
      Цитата: Горный стрелок
      В Россию не ездить?

      hi
      Вообще-то правительство Руины чётко и последовательно по всем направлениям осуществляет англо-саксонский стратегический план дробления славянского мира. В/на бывшей Украине это делается наиболее изощрённым и чувствительным для нас - россиян образом. Это элемент геополитики бильдербергского клуба, для планов которого большая Россия - враг и препятствие №1.
      Лелёк
  12. Altona Сегодня, 07:54
    Северный Габон на проводе.
    Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.
    Altona
  13. Не либероид Русский Сегодня, 07:57
    чья бы корова мычала
    Не либероид Русский
  14. Alex-a832 Сегодня, 08:01
    Это от такой "помощи" из украины в Россию едут миллионы беженцев и гасторбайтеров. Если бы МИД украины сказал, не возвращайтесь в украину, здесь мы вам не в силах помочь - было бы честно.
    Alex-a832
  15. pvv113 Сегодня, 08:02
    Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали
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    Во всех этих странах безопаснее, чем в 404. Даже президент Сомали заметил
    Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд свое заявление завершил словами: «Я сделаю всё, чтобы не допустить превращения Сомали в Украину».
    https://newsland.com/user/4297809373/content/prez
    ident-somali-sdelal-zaiavlenie-ob-ukraine/4617384
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
      Володя , доброе утро ! hi
      Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

      Ушастый читал по полосатой бумажке - факт . Недаром же недавно Госдеп призывал своих граждан не ехать в Россию . wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 09:00
        Привет, Паша!
        Так по-моему Украина уже давно живет по полосатым бумажкам
        pvv113
    2. zhekazs Сегодня, 08:51
      Цитата: pvv113
      Даже президент Сомали заметил
      Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд свое заявление завершил словами: «Я сделаю всё, чтобы не допустить превращения Сомали в Украину».

      Слава Богу, что даже в Африке понимают, во что превратилась Украина. А эти пусть поживут еще в своем Занзибаре, забором бы их еще огородить на срок лет так на 25, чтобы со стороны присматривать было сподручнее...
      zhekazs
      1. pvv113 Сегодня, 09:01
        Так они и из-под забора полезут
        pvv113
  16. bratchanin3 Сегодня, 08:09
    Стоило обращать внимание на собачий брех? Когда сказать нечего, то и "да" хорошо.
    bratchanin3
  17. HAM Сегодня, 08:20
    МИД Украины-- это анекдот!?
    Климкин-министр иностранных дел---прикол?!
    HAM
  18. GLIMMERING Сегодня, 08:29
    Точно.
    "...это может оказаться «билетом в один конец»... - для бандерлогов и майдаунов точно.
    GLIMMERING
  19. Дирижер Сегодня, 08:41
    Пусть и не едет . в России и своих заяцев полно)))
    Дирижер
  20. Дирижер Сегодня, 08:58
    По сути можно просто предъявить , вот столько украинцев приехало в РФ , столько денег заработали и переслали домой , а потом сравнит с Сомали , сколько там украинцев и сколько они заработали .
    Дирижер
  21. galan Сегодня, 09:01
    Ну что возьмешь с убогих.
    galan
  22. pafegosoff Сегодня, 09:04
    Ну и правильно.
    Как один консул может защитить права миллиона соотечественников? Нереально!
    "А люди всё роптали и роптали, А люди справедливости хотят: «Мы в очереди первыми стояли, – А те, кто сзади нас, уже едят!» Им объяснили, чтобы не ругаться: «Мы просим вас, уйдите, дорогие! Те, кто едят, – ведь это иностранцы, А вы, прошу прощенья, кто такие?»(В.Высоцкий)
    pafegosoff
  23. Дормидонт Сегодня, 09:42
    Новости с окраины должны публиковаться в "Вестнике психиатрии"
    Дормидонт
  24. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:20
    Пусть он это скажет в каком - нибудь украинском поселке, где нет работы, и живут одни трудовые мигранты, которые не выживут без работы в России.
    На куски же порвут))
    Будет знатная зайчатина по-охотничьи.
    Генерал Песчаных Карьеров
  25. prior Сегодня, 11:35
    Заяц ! Ты меня слышишь ?
    Ну и козёл же ты Заяц !
    prior
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