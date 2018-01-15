Французы по-прежнему ждут выплат от России по царским долгам
Несмотря на заключённое Россией и Францией соглашение, в соответствии с которым РФ рассчиталась по долгам Российской империи, французские вкладчики не считают вопрос закрытым, ведь Россия «далеко не банкрот», пишет издание RFI.
«Ровно 100 лет назад, в январе 1918 года, Ленин подписал указ об отказе от выплаты царских долгов. Таким образом, колоссальные суммы, направленные на модернизацию российской экономики во второй половине XIX века, так и не были выплачены», приводит статью ИноТВ.
В результате «сотни тысяч держателей облигаций были разорены». Сто лет спустя их потомки, получившие векселя по наследству, требуют возмещения инвестиций своих предков.
В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. «В течение последующих 30 лет французские вкладчики инвестируют в этот проект в общей сложности 15 млрд. франков, что эквивалентно €53 млрд. в сегодняшней валюте», – говорится в материале.
По данным RFI, сегодня «за выплаты по царским облигациям борются около 400 тыс. человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов».
Однако на выплату денег «нет никакой надежды после заключённого в 1997 году во Франции соглашения, согласно которому Россия выплатила более €330 млн. в счёт погашения государственного долга», констатирует издание.
Таким образом, один из «величайших финансовых скандалов в истории продолжает притягивать к себе внимание», заключает RFI.
«Ровно 100 лет назад, в январе 1918 года, Ленин подписал указ об отказе от выплаты царских долгов. Таким образом, колоссальные суммы, направленные на модернизацию российской экономики во второй половине XIX века, так и не были выплачены», приводит статью ИноТВ.
В результате «сотни тысяч держателей облигаций были разорены». Сто лет спустя их потомки, получившие векселя по наследству, требуют возмещения инвестиций своих предков.
В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. «В течение последующих 30 лет французские вкладчики инвестируют в этот проект в общей сложности 15 млрд. франков, что эквивалентно €53 млрд. в сегодняшней валюте», – говорится в материале.
Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку со множеством документов. Он сказал нам: "Однажды всё это выплатят. И эта прибыль достанется вам",сказал изданию один из владельцев облигаций.
По данным RFI, сегодня «за выплаты по царским облигациям борются около 400 тыс. человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов».
Их стоимость была огромной. Говорят, что было выпущено 28 млн. бумаг. У нас их примерно миллион. Это максимум. Сколько стоит сегодня одна бумага? Мы точно знаем, что стоимость колеблется от €10 тыс. до €30 тыс.,рассказал глава ассоциации Эрик Санитас.
Однако на выплату денег «нет никакой надежды после заключённого в 1997 году во Франции соглашения, согласно которому Россия выплатила более €330 млн. в счёт погашения государственного долга», констатирует издание.
Россия не объявляла себя банкротом. Она, вообще-то, далека от этого. Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры,убежден Санитас.
Таким образом, один из «величайших финансовых скандалов в истории продолжает притягивать к себе внимание», заключает RFI.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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