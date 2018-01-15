18:51 15 января

Французы по-прежнему ждут выплат от России по царским долгам

Несмотря на заключённое Россией и Францией соглашение, в соответствии с которым РФ рассчиталась по долгам Российской империи, французские вкладчики не считают вопрос закрытым, ведь Россия «далеко не банкрот», пишет издание RFI.



«Ровно 100 лет назад, в январе 1918 года, Ленин подписал указ об отказе от выплаты царских долгов. Таким образом, колоссальные суммы, направленные на модернизацию российской экономики во второй половине XIX века, так и не были выплачены», приводит статью ИноТВ.


В результате «сотни тысяч держателей облигаций были разорены». Сто лет спустя их потомки, получившие векселя по наследству, требуют возмещения инвестиций своих предков.

В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. «В течение последующих 30 лет французские вкладчики инвестируют в этот проект в общей сложности 15 млрд. франков, что эквивалентно €53 млрд. в сегодняшней валюте», – говорится в материале.

Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку со множеством документов. Он сказал нам: "Однажды всё это выплатят. И эта прибыль достанется вам",
сказал изданию один из владельцев облигаций.

По данным RFI, сегодня «за выплаты по царским облигациям борются около 400 тыс. человек в рамках Международной федеративной ассоциации держателей российских займов».

Их стоимость была огромной. Говорят, что было выпущено 28 млн. бумаг. У нас их примерно миллион. Это максимум. Сколько стоит сегодня одна бумага? Мы точно знаем, что стоимость колеблется от €10 тыс. до €30 тыс.,
рассказал глава ассоциации Эрик Санитас.

Однако на выплату денег «нет никакой надежды после заключённого в 1997 году во Франции соглашения, согласно которому Россия выплатила более €330 млн. в счёт погашения государственного долга», констатирует издание.

Россия не объявляла себя банкротом. Она, вообще-то, далека от этого. Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры,
убежден Санитас.

Таким образом, один из «величайших финансовых скандалов в истории продолжает притягивать к себе внимание», заключает RFI.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 117

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  1. Runoway Сегодня, 10:43
    Завоеваные Гитлером за два дня пусть скажут спасибо,что вообще появились а свет
    Runoway
    1. Muvka Сегодня, 10:45
      А я жду, когда французы отстроят то, что разрушили у нас в стране во времена Великой Отечественной войны. И вернут убитых.
      Muvka
      1. Чёрный Сегодня, 10:49
        Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку со множеством документов. Он сказал нам: "Однажды всё это выплатят. И эта прибыль достанется вам",
        сказал изданию один из владельцев облигаций.
        Дедушка пошутил laughing
        Чёрный
        1. oldseaman1957 Сегодня, 11:02
          Цитата: Чёрный
          Дедушка пошутил
          Вот когда по уровням жизни сравняемся, - вот тогда и поговорим. А то им что, "Рено" надоели, "Роллс-Ройсы" подавай??? Первым делом гадят до упора, а затем - долг отдавай!
          oldseaman1957
          1. gaura Сегодня, 11:59
            Все в рамках той же стратегии "гажения". Пока мы не банкроты, будут находится всякие разные бумаги, по которым мы кому-то что-то должны. Они же прямо об этом говорят.
            gaura
            1. Shurik70 Сегодня, 13:38
              А КОГДА ФРАНЦУЗЫ ВЕРНУТ ЦАРСКОЕ ЗОЛОТО ??
              Ведь не только заграница вкладывалась в Россию, но и Россия в заграницу. И что-то подсказывает мне, что этих вложений на порядок больше. При царе дворяне не в Крым, а в Ницу отдыхать ездили. И денежки, из крестьян высасываемые, в заграницу вкладывали.
              Shurik70
              1. Svarog51 Сегодня, 15:34
                Эти денежки оплачены кровью русских солдат
                Svarog51
              2. Монархист Сегодня, 16:10
                Шурик,а Вам дедушка или или бабушка случаем не оставила каких-либо вексилей?
                Монархист
          2. Ren Сегодня, 13:39
            Цитата: oldseaman1957
            Первым делом гадят до упора, а затем - долг отдавай!

            Вообще то, долги надо отдавать:
            За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляидию и Лифляндию Пётр Алексеевич заплатил 2 млн. руб.(По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.) - т.к. данные территории сейчас в ЕС, то пусть сдачу вернут России. hi
            Дополнительно:
            В 1686 г. был заключен вечный мир (Живоптовского), завершивший русско-польскую войну (начавшуюся к в 1654 г.), согласно которому чётко прописана продажа Киева России (Московии) за 146 тыс. рублей золотом. (около $33 млрд. без набежавших процентов)
            Ren
        2. LSA57 Сегодня, 11:39
          Цитата: Чёрный
          Дедушка пошутил

          старческий маразм request
          LSA57
      2. Шура пермский Сегодня, 10:58
        2 миллиона убиенных в первой мировой оплата была, кредит франции-одна из главных причин вовлечения России в фарш пмв… пусть родню романовых кошмарят
        Шура пермский
        1. Лексус Сегодня, 13:21
          пусть родню романовых кошмарят

          Они Поклонской опасаются.
          Лексус
      3. LSA57 Сегодня, 11:38
        Цитата: Muvka
        А я жду, когда французы отстроят то, что разрушили у нас в стране во времена Великой Отечественной войны.

        так вроде они во время ВОВ были нашими союзниками и ничего у нас не разрушали. и каких убитых они вернуть должны? belay
        LSA57
        1. maverick5334 Сегодня, 11:44
          Почитайте о:
          1) 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская)
          2) 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (1-я французская)
          3) Безен Перрот
          4) Так же существовали французы в "общей массе", плюс вспомогательные формирования.
          На Бородино перед наступлением на Москву были опять те же французы.
          И кратко с этого же сайта
          https://topwar.ru/5524-neznakomaya-franciya-franc
          uzy-protiv-sssr.html
          maverick5334
          1. LSA57 Сегодня, 11:49
            Цитата: maverick5334
            Почитайте о:

            верю на слово, но я действительно понятия об этом не имел. знал только о Нормандии-Неман.
            Прошу прощения hi
            LSA57
          2. tihonmarine Сегодня, 18:00
            В газете "Французской Лиги" от 10 июля 1941 года есть призыв:
            Против варваров века, против врагов рода человеческого, против самой людоедской интриги наконец- то выступило самое грозное войско. […] Вот где гремят пушки […] общественного спасения от чудовищной расы москвичей и калмыков".

            Началось формирование ЛФД ( Добровольческий Легион Франции) под эгидой Вермахта. Под Москвой в операции "Тайфун" участвовал 638 пехотный полк, в борьбе с партизанами принимали участие 221 и 286 охранные дивизии. 20 ноября 1944 ЛФД распущена, личный состав перешёл в 58 ваффен СС полк и 33 ваффен СС дивизию.О зверствах ЛФД пишет одид из партизанов:"Распахнув дверь, Барбаш с автоматом и гранатой в руке ворвался в дом. За длинным столом сидели пьяные французы. В углу под иконами сидела старушка с отвисшей от страха челюстью. К ней прижались маленькие девочка и мальчик. На столе горели светильники, стояли бутылки, закуска, вперемешку с окурками. В спальне, за дощатой стеной, оккупанты по очереди насиловали молодую хозяйку, которая, по-видимому, была без памяти. Насильники тыкали в нее сигаретами. Всего “вояк” оказалось восемь человек. Мы их в лесу расстреляли…»
            Ну вот пусть и за это ответят эти звери !!!
            tihonmarine
        2. Гардамир Сегодня, 11:44
          так вроде они во время ВОВ были нашими союзниками и ничего у нас не разрушали. и каких убитых они вернуть должны?
          если коротко то 638 пехотный полк стоявший под Москвой, хотя замёрзли так же, как и во времена Бонапарта.
          Гардамир
        3. Serg65 Сегодня, 11:56
          Цитата: LSA57
          так вроде они во время ВОВ были нашими союзниками и ничего у нас не разрушали

          Друг мой, кроме авиаэскадрильи Нормандия-Неман, на советском фронте воевали дивизии СС Шарлемань и Валлония hi
          Serg65
          1. LSA57 Сегодня, 12:36
            Цитата: Serg65
            Друг мой, кроме авиаэскадрильи Нормандия-Неман, на советском фронте воевали дивизии СС Шарлемань и Валлония

            ещё раз повторяю, я знал только про эту эскадрилью. моя вина.
            уже извинился
            LSA57
          2. Николай Фёдоров Сегодня, 12:50
            Цитата: Serg65
            Цитата: LSA57
            так вроде они во время ВОВ были нашими союзниками и ничего у нас не разрушали

            Друг мой, кроме авиаэскадрильи Нормандия-Неман, на советском фронте воевали дивизии СС Шарлемань и Валлония hi

            Небось эти добровольческие дивизии были сформированы из потомков держателей царских облигаций, желавших получить царские долги, но так и не смогли... crying
            Николай Фёдоров
          3. tihonmarine Сегодня, 18:13
            Дивизия СС Валлония была бельгийская, большинством состояла в большинстве из валлонов, но также французов, испанцев и русских эмигрантов. 70-м гренадёрским полком командовал Г.Ф. Чехов бывший офицер флота российского.
            tihonmarine
      4. словак Сегодня, 11:52
        Пусть начнут с погашения ущерба от похода Наполеона. Заодно восстановят Москву и смоленскую дорогу.
        словак
      5. astepanov Сегодня, 11:55
        "На Восточном фронте из французских добровольцев были сформированы как минимум две части, которые воевали в составе Вермахта, но под французским флагом и с французским командным составом.
        Французский добровольческий легион с осени 1941 года принимал участие в войне Германии против СССР на московском направлении и был единственной не немецкой частью, принявшей участие в этой операции. Полк понёс существенные потери по большей части от обморожений и болезней и был отведён в тыл. Впоследствии его использовали для антипартизанских действий в Белоруссии.
        10 февраля 1945 года была сформирована 33-я гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань» (1-я французская) — из ранее существовавшей одноимённой французской бригады войск СС, воевавшей против СССР. Французская дивизия СС воевала на Восточном фронте. В марте 1945 года была разгромлена Красной армией в Померании и её остатки были отведены в тыл. Батальон этой дивизии (300 человек) в Берлинской операции вместе с дивизией «Нордланд» защищал район Рейхстага. Согласно некоторым французским источникам героически оборонявшиеся французы уничтожили 60 «русских» танков, были последними защитниками бункера Гитлера и помешали «Советам» взять его к празднику 1 мая." (С, "Википедия")
        Может, стоит к французам- "победителям" выставить счет за их военные преступления против СССР? А заодно напомнить, что без СССР они так бы и остались под Гитлером?
        astepanov
        1. LSA57 Сегодня, 18:09
          Цитата: astepanov
          А заодно напомнить, что без СССР они так бы и остались под Гитлером?

          вообще то францию освобождали не мы
          LSA57
      6. kapitan92 Сегодня, 12:01
        Цитата: Muvka
        А я жду, когда французы отстроят то, что разрушили у нас в стране во времена Великой Отечественной войны.

        А разве французы в ВОВ воевали на стороне гитлеровской Германии?
        Тематика "золотого запаса" царской России очень интересна и одними эмоциями здесь не обойтись.
        Однако на выплату денег «нет никакой надежды после заключённого в 1997 году во Франции соглашения, согласно которому Россия выплатила более €330 млн. в счёт погашения государственного долга», констатирует издание.

        По Франции тема закрыта, согласно автору статьи.
        По Англии.
        Согласно данным печати, в августе 1986г. М.Горбачев и М.Тэтчер подписали межправительственное соглашение об урегулировании взаимных претензий в области финансов и собственности, относящихся к периоду до 1 января 1939 года. Согласно этому документу, Великобритания сняла свои претензии по «царским долгам» (прежде всего, имеются в виду государственные облигационные займы, размещенные в Соединенном Королевстве перед первой мировой войной) на 900 млн. ф. ст. Россия же отказалась от требований компенсировать ущерб от британской интервенции 1918-1920 гг., размер которого был согласован на Генуэзской конференции 1922 г., на сумму 2 млрд. ф. ст. Наша страна также отказалась от претензий, касающихся оставшегося в Великобритании «царского» золота на 60 млн. ф. ст.

        До сих пор неурегулированными остаются отношения между Россией и Японией относительно части «царского» золота, которое предназначалось для Великобритании и США, но было перехвачено японцами и в настоящее время продолжает храниться в сейфах японских банков.
        Для интересующихся этой темой.
        http://ruskline.ru/analitika/2014/04/05/kuda_deva
        los_zoloto_rossii
        kapitan92
        1. KaPToC Сегодня, 13:24
          Цитата: kapitan92
          До сих пор неурегулированными остаются отношения между Россией и Японией относительно части «царского» золота, которое предназначалось для Великобритании и США, но было перехвачено японцами и в настоящее время продолжает храниться в сейфах японских банков.

          дело ведь не в золоте, пусть вернут принадлежавшие русскому царю Польшу, Финляндию и ещё ряд территорий.
          KaPToC
          1. ПалБор Сегодня, 14:59
            Цитата: KaPToC
            Цитата: kapitan92
            До сих пор неурегулированными остаются отношения между Россией и Японией относительно части «царского» золота, которое предназначалось для Великобритании и США, но было перехвачено японцами и в настоящее время продолжает храниться в сейфах японских банков.

            дело ведь не в золоте, пусть вернут принадлежавшие русскому царю Польшу, Финляндию и ещё ряд территорий.

            Да!И виноградники Токай.
            ПалБор
          2. kapitan92 Сегодня, 15:52
            Цитата: KaPToC
            Цитата: kapitan92
            До сих пор неурегулированными остаются отношения между Россией и Японией относительно части «царского» золота, которое предназначалось для Великобритании и США, но было перехвачено японцами и в настоящее время продолжает храниться в сейфах японских банков.

            дело ведь не в золоте, пусть вернут принадлежавшие русскому царю Польшу, Финляндию и ещё ряд территорий.

            А вернуть то кто должен?
            kapitan92
            1. KaPToC Сегодня, 18:22
              Цитата: kapitan92
              А вернуть то кто должен?

              Кто сейчас владеет - тот и должен вернуть.
              KaPToC
        2. tihonmarine Сегодня, 18:22
          А сколько российского золота и денег осело в банках Франции, направленных на закупку вооружения правительством Николая Второго ??? С большой вероятностью эта сумма намного превышает долг по кредитам. Но кредит и заём частного лица он более меркантиленчем кредит государства. ".. Это же мой прадед или пра-пра-прадед ссудил гроши на войну, авось и я оторву кусочек от России ! "
          tihonmarine
      7. Per se. Сегодня, 12:44
        Цитата: Muvka
        А я жду, когда французы отстроят то, что разрушили у нас в стране во времена Великой Отечественной войны.
        Только, не "Великой Отечественной", а Отечественной войны 1812 года, пусть расплатятся за нашествие Наполеона. Давно их надо было всех послать, это они России должны, в том числе и за не полученные репарации за Первую мировую, за интервенцию, за захваченную российскую собственность за границей, много ещё чего можно найти, при таком подходе. Вообще, правильнее, как сказал в своё время Ленин, что мы у них ничего не занимали, и мы им ничего не должны. Если речь шла о Советской России, то нынешняя Россия правоприемник СССР, а не царских долгов.
        Per se.
        1. tihonmarine Сегодня, 18:35
          Ну ещё пусть заплатят за Крым в Русско турецкой войне 1863-1866 года. Да и Царских долгов намного меньше, чем должны Царской России. А сколько Ленин & Co. спустили золота и денег это уж отдельная история.
          tihonmarine
      8. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:54
        паровозом можно посчитать что должны за 1812,раз у этих умников долги сроков давности не имеют,вперед листайте за свои косяки!!!
        Ратник с пулеметом
      9. Венд Сегодня, 13:34
        Цитата: Muvka
        А я жду, когда французы отстроят то, что разрушили у нас в стране во времена Великой Отечественной войны. И вернут убитых.

        Французы не понимают, если Россия согласится платить царские долги, то США и другим странам Европы придется возвращать долги России.
        Венд
        1. LSA57 Сегодня, 18:11
          Цитата: Венд
          Французы не понимают, если Россия согласится платить царские долги, то США и другим странам Европы придется возвращать долги России.

          а им это по барабану. у них союзничество только когда дало не касается денег
          LSA57
          1. Венд Сегодня, 18:47
            Цитата: LSA57
            Цитата: Венд
            Французы не понимают, если Россия согласится платить царские долги, то США и другим странам Европы придется возвращать долги России.

            а им это по барабану. у них союзничество только когда дало не касается денег

            Вот их союзнички и партнеры им по барабану и настучат. Для ума laughing
            Венд
    2. Чёрный Сегодня, 10:45
      Пусть предъявят иск к семье Романовых ...Там во Франции каждый год по новому потомку объявляется laughing....а то ведь за "Москву спалённую пожаром"...во времена Наполеона мы тоже можем предъявить... laughing В общем всё это пук в лужу...
      Чёрный
      1. Teberii Сегодня, 10:55
        После войны с Наполеоном в качестве жеста доброй воли.Александр воздвиг мост в Париже,вот его сдадут на лом и деньги поделят.
        Teberii
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:59
        Рассмотрение данного вопроса мы увязываем с возвращением на историческую родину золотого запаса Российской Империи negative Наивные французкие мальчики laughing
        КВУ-НСвД
        1. alma Сегодня, 11:26
          мы увязываем с возвращением на историческую родину золотого запаса Российской Империи

          А также увязываем с оплатой золотом за Аляску от США
          alma
    3. Spartanez300 Сегодня, 11:07
      Мало того что растащили все царское золото , еще им подавай . Харя случайно не треснет .
      Spartanez300
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:13
        Французы по-прежнему ждут выплат от России по царским долгам
        что,опять казаков ждёте? tongue
        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:39
          Цитата: андрей юрьевич
          Французы по-прежнему ждут выплат от России по царским долгам
          что,опять казаков ждёте? tongue

          "бистро" переименуете в "оченьбистро"... wassat
          андрей юрьевич
          1. Svarog51 Сегодня, 15:43
            Юрич, приветствую hi
            В современном раскладе будет новое название - "бигом", от русского - "бегом помчался!" wink
            Svarog51
            1. LSA57 Сегодня, 16:08
              Цитата: Svarog51
              В современном раскладе будет новое название - "бигом", от русского - "бегом помчался!"

              ну или "мухой сюда" laughing
              LSA57
              1. Svarog51 Сегодня, 18:02
                Привет, тёзка hi
                ну или "мухой сюда"

                Это как же звучать то будет? Мухафе? lol
                Svarog51
                1. LSA57 Сегодня, 18:13
                  Цитата: Svarog51
                  Это как же звучать то будет? Мухафе?

                  Привет hi
                  класс good новый бренд, надо регистрировать laughing
                  LSA57
        2. LSA57 Сегодня, 11:40
          Цитата: андрей юрьевич
          что,опять казаков ждёте?

          и новые "Быстро, быстро" laughing
          LSA57
    4. NKT Сегодня, 11:17
      Франция участвовала во вторжении и оккупации молодой РСФСР. Это она нам должна.
      NKT
      1. василий50 Сегодня, 11:36
        НКТу
        Про то что молодая РСФСР выкатила счёт странам интервентам и за разрушения и за убийства и за грабёж сегодня мало кому известно. Как и то что в счёт долга Романовых во Францию были отправлены воевать РУССКИЕ КОРПУСА. Трагическая судьба РУССКИХ, которые воевали за Францию, до сих пор скрывается французами.
        Вообще то у французов весьма своеобразное отношение к международным договорам, и это отмечают все, даже американцы.
        василий50
        1. LSA57 Сегодня, 18:14
          Цитата: василий50
          Вообще то у французов весьма своеобразное отношение к международным договорам, и это отмечают все, даже американцы.

          замечено и нами. "Мистрали"
          LSA57
    5. Spartanez300 Сегодня, 11:38
      Как на счет среднего пальца .
      Spartanez300
      1. Гардамир Сегодня, 11:46
        на счет среднего пальца .
        разве вы американец, тогда уж по русски, удар левой руки в сгибе правой.
        Гардамир
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:50
          Цитата: Гардамир
          на счет среднего пальца .
          разве вы американец, тогда уж по русски, удар левой руки в сгибе правой.
          это-мера по русски ... yes
          андрей юрьевич
    6. sgazeev Сегодня, 15:55
      Цитата: Runoway
      Завоеваные Гитлером за два дня пусть скажут спасибо,что вообще появились а свет

      Керенками выплатить или использованной туалетной бумагой. hi
      sgazeev
    7. Kisso4kin Сегодня, 18:47
      Лягушатники целый месяц "боролись"
      Kisso4kin
  2. Чёрный Сегодня, 10:44
    "НЕ надо печалиться,
    Вся жизнь впереди!
    Вся жизнь впереди!
    Надейся и жди!" wassat
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
      Слава hi Почему мне за этими смехотворными требованиями по царским долгам звёздно-полосатые уши мерещятся ? Паранойя ? what
      bouncyhunter
      1. Варяг_0711 Сегодня, 11:24
        bouncyhunter Сегодня, 10:59 ↑
        Слава hi Почему мне за этими смехотворными требованиями по царским долгам звёздно-полосатые уши мерещятся ? Паранойя ? what
        Паша привет! hi Мерещится не у тебя одного, у меня тоже, а у двоих сразу одновременно, это точно не паранойя!

        П.С. К тому же ежели хранцузишки решили про старые долги вспомнить, то Россия такое может припомнить, что если всю Францию продать два раза, то и тогда у них денег не хватит с нами расплатится... request
        Варяг_0711
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
          Привет , Лёша , и с прошедшими ! hi drinks Я так и думал : столько лет молчали и вдруг вспомнили . "Это ж-ж-ж - не спроста !" (с) wink
          bouncyhunter
          1. Варяг_0711 Сегодня, 11:31
            И тебя с прошедшими Паш! drinks Это ж-ж-ж будет продолжаться до тех пор, пока они в очередной раз от нас не огребут по полной программе. Потом лет на 50-100 наступит затишье, ну а потом опять по спирали.
            Ну что поделать, если у них традиция такая, раз в сто лет огребать люлей в России? Скучно им там понимаешь в Европах, никакой развлекухи, даже мигранты не спасают... what
            Варяг_0711
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:36
              Надо увеличить поток бармалеев , тьфу ты , беженцев во Францию - чтобы не было времени на всякую блажь . wink А то совсем страх потеряли , болезные .
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 11:40
                Паша , там существующего уже выше крыши , скоро они по улицам будут бояться ходить.
                Идущий
            2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:01
              а нам на кой их страдиция,мы с их традиций только людей теряем,так что пускай другую свою традицию впоминают-друг дружку резать,чем они и занимались все средневековье и не только,а мы это кино со стороны посмотрим.
              Ратник с пулеметом
      2. штрафбат Сегодня, 11:38
        А там папирусных закладных не осталось, Галлов к Великой Римской Империи? smile
        Здравствуйте, Господа!
        штрафбат
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
          Ирина , доброго дня и с прошедшими праздниками ! love
          Цитата: штрафбат
          А там папирусных закладных не осталось, Галлов к Великой Римской Империи

          Уже шуршат по всем музейным хранилищам . lol
          bouncyhunter
      3. Piramidon Сегодня, 11:56
        Цитата: bouncyhunter
        Почему мне за этими смехотворными требованиями по царским долгам звёздно-полосатые уши мерещятся ? Паранойя ? what

        Свидомая эпидемия "халявизма" распространилась на Польшу, Прибалтию и Францию. Все ищут, как бы по-легкому срубить бабла.
        Пы.Сы. У них в Парижах обитают наследники дома Романовых. Вот пусть на них и наезжают.
        Piramidon
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:50
          hi
          Цитата: Piramidon
          У них в Парижах обитают наследники дома Романовых. Вот пусть на них и наезжают.

          Но ведь они их считают "своими" , а мы - враги . wink
          bouncyhunter
          1. Piramidon Сегодня, 16:07
            Цитата: bouncyhunter
            hi
            Цитата: Piramidon
            У них в Парижах обитают наследники дома Романовых. Вот пусть на них и наезжают.

            Но ведь они их считают "своими" , а мы - враги . wink

            Акции выпускали эти самые Романовы, а не РСФСР, СССР и теперешнее правительство РФ. Разберайтесь сами
            Piramidon
  3. лом123 Сегодня, 10:45
    за такую сумму можно и Францию отжать ))
    лом123
  4. andrej-shironov Сегодня, 10:45
    Даааа. На дворе кризис и исчерпывание финансовых ресурсов. Дальше будет ещё хуже, поэтому финансовые требования к России будут лишь множиться.
    andrej-shironov
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    Несмотря на заключённое Россией и Францией соглашение, в соответствии с которым РФ рассчиталась по долгам Российской империи
    О чем тогда разговор? Если об этом
    Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры,
    то идите подальше с правилами, которые когда-то сами установили. Франция подписав документ признала, что Россия расплатилась и не должна, значит точка поставлена. Что-то много развелось тех кому Россия должна - от Прибалтики до Украины через Польшу.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 11:42
      Цитата: rotmistr60
      Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры,

      это надо уркаине рассказать. это они никаких долгов не признают
      LSA57
  6. bekub Сегодня, 10:48
    Пусть сначала царское золото вернут с процентами
    bekub
  7. zzdimk Сегодня, 10:49
    А хохечечка не лопнет?
    zzdimk
  8. Egorovich Сегодня, 10:52
    laughing ЖДУН лягушатникам в помощь!!! laughing
    Egorovich
  9. федоров Сегодня, 10:53
    Видать гусарам- Мото-Пехотопехотинцам снова-опять Берлин-Париж покорять. Им не надоело ? Только вот кровью наших...К Шойгу спросить надо.
    федоров
  10. Altona Сегодня, 10:54
    Цитата: bekub
    Пусть сначала царское золото вернут с процентами

    ------------------------------------
    Французы хотят открыть ящик Пандоры и тогда иски могут обратиться к ФРС США, которая основана в том числе и на больших паях денег Романовых. Тогда пусть золото Российской империи вернут в Россию. Пусть Франция оплатит услуги Французского легиона, посланного ей в помощь. Надо же принцип взаимности соблюсти. Можно пойти еще дальше и потребовать возмещения сожженых городов, в том числе и Москвы во время нашествия Наполеона Бонапарта и грабеж русских ценностей, когда солдаты Наполеона шли увешанные золотыми и серебряными подносами.
    Altona
  11. anjey Сегодня, 10:54
    Думается нужен встречный иск -за нанесенный наполеоновской Францией ущерб России , тогда они нам еще и за сожженую Москву ответят по полной....
    anjey
    1. To be or not to be Сегодня, 11:31
      "Иностранная военная интервенция в России (1918—1921) — военное вмешательство стран Согласия (Антанты) и Центральных держав (Четверного союза) в Гражданскую войну в России (1917—1922). Всего в интервенции приняли участие 14 государств.

      Франция — с марта 1918 север России (крейсер «Адмирал Об»), участие французских артиллеристов в составе команды бронепоезда Мурманско-Петроградской железной дороги.
      С августа 1918 — высадка в Архангельске, участие в СПСР, до 1 октября 1919 эвакуированы.
      Юг России (Одесса, Херсон, Севастополь) ноябрь 1918 — апрель 1919.
      Сибирь — Сибирский колониальный пехотный батальон и Сибирская батарея колониальной артиллерии.
      Колониальные французские войска (Одесса, ноябрь 1918 — апрель 1919) — 4-й африканский конно-егерский полк, 21-й полк туземных стрелков, 10-й полк алжирских стрелков, 9-й батальон 8-го полка алжирских стрелков, 1-й маршевый индокитайский батальон; Севастополь — 129-й батальон сенегальских стрелков."
      Где царское золото???
      To be or not to be
  12. arhPavel Сегодня, 10:56
    Думаю условием возврата этих денег, должны стать:
    - возврат ценностей вывезенных армией Наполеона
    - компенсация убитым в ходе нападения на Севастополь
    - Возврат в собственность РФ земель и недвижимости принадлежавших гражданам Российской Империи во Франции.
    arhPavel
    1. Felix99 Сегодня, 11:09
      Забыли об участия Вишиской Франции в ВОВ как союзника Гитлера.
      Felix99
  13. HAM Сегодня, 11:02
    Уже достали эти побирушки:то прибалты,то хохлы,теперь хранцузы,то пшеки рты раззявили.А не прохватит?Не хотелось грубо,но вынуждают...
    HAM
  14. мыслитель Сегодня, 11:04
    Франция признала, что Россия перечислила 50 миллионов долларов в счет погашения долга по так называемым "царским" ценным бумагам. Таким образом сумма долга, согласованная в 1996 году премьер-министром Виктором Черномырдиным и его французским коллегой Лионелем Жоспэном в 1996 году, полностью выплачена.

    Эрик Санитас, учи русские пословицы - "договор дороже денег." yes
    мыслитель
  15. Дормидонт Сегодня, 11:07
    Как сказал классик
    Дормидонт
  16. pvv113 Сегодня, 11:07
    требуют возмещения инвестиций своих предков

    А за Наполеона французы уже рассчитались?
    pvv113
  17. Felix99 Сегодня, 11:08
    Цитата: Чёрный
    Дедушка пошутил

    У дедушки изумительное чувство юмора. Нужно потомков пригласить по старому русскому обычаю посетить Россиюшку. При том обязательно зимой. И провести по Смоленской дороге от Москвы через Березину и Брест, пешком.
    Felix99
  18. изя топ Сегодня, 11:16
    а лягушатники знают,где рукав пришивается?так пусть отмерят половину yes
    изя топ
  19. КОТ БАЮН Сегодня, 11:23
    «Ровно 100 лет назад, в январе 1918 года, Ленин подписал указ об отказе от выплаты царских долгов. Таким образом, колоссальные суммы, направленные на модернизацию российской экономики во второй половине XIX века, так и не были выплачены»

    Лелею надежду, что это все выплачено так и не будет. Обращайтесь к Ленину, если что....
    А про правила игры.... Какие то странные правила игры у Европейцев.
    Как заставить, например, Украину выплатить государственный долг, так, оказывается, можно придумать новые правила.. А как требовать денег от России, так пользуемся старыми... Ну-ну....
    Да и потом.. ПО-моему, сама Франция признала выплаты по царскому долгу... Ошибаюсь?
    Так что шли б вы ,лягушатники, со свей бумагой.... В туалет, например....
    КОТ БАЮН
    1. tihonmarine Сегодня, 12:02
      Ну попробовали бы они потребовать у товарища Сталина вернуть эти деньги.
      tihonmarine
  20. Евгений РС Сегодня, 11:25
    Русские солдаты кровью заплатили в первую мировую.
    Евгений РС
  21. Hard Rock Сегодня, 11:25
    Ага, разбежались отдавать! А за крымскую войну не хотят поговорить? За флот утопленный! За погибших, за Одессу расстрелянную из пушек? Жабоеды!
    Hard Rock
  22. prior Сегодня, 11:26
    Думаю, после возвращения "царских долгов" Франция удивительным образом станет похожа на атолл Моруроа.
    prior
  23. HMR333 Сегодня, 11:33
    они туповаты что ли ведь ясно и четко сказано подписан договор о том что долг считать погашенным ! теперь пусть если и требуют то у своего правительства теперь они отвечают за них так как подписали что Россия выплатила и нечего не должна!
    HMR333
  24. mihey Сегодня, 11:36
    гопники, рэкетиры и шантажисты - двумя словами "цивилизованный запад"
    mihey
    1. Shaitan_by Сегодня, 15:52
      Они хотят, что бы им вечно платили.
      Об этом прямо и сказали.
      Россия не объявляла себя банкротом.
      Shaitan_by
  25. shura7782 Сегодня, 11:43
    Очень неожиданно.Не ошибусь, если скажу, что лет десять назад в наших СМИ и ТВ широко прошла информация о том, что Россия наконец то закрыла этот вопрос. Все долги выплачены. Мы ни кому не должны и т. д.
    Ктото тут хочет расжалобить европейцев нашими потерями в ВОВ.
    Плевать им на это. Их учат в школе, что Англия, США и Франция немножко победили гитлера. Причём тут Россия?
    shura7782
  26. tihonmarine Сегодня, 11:59
    На чужой каравай ,"мусьё", рот не разевай.
    tihonmarine
  27. weksha50 Сегодня, 12:13
    "Россия не объявляла себя банкротом. Она, вообще-то, далека от этого. Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры"...

    Хм... За одну только Первую мировую войну, когда на полях Франции и за её интересы погибали тысячи российских солдат и офицеров, Франция на веки веков обязана России...
    Как жаль... Как жаль, что наши российские цари оказались такими великодушными... Ведь российские войска побывали не только в Париже и Берлине... И по Италии Суворов вовсю погулял, а уж если говорить о войнах и опять таки о долгах, так Швейцария, богатющая и "независимая" Швейцария, с потрохами своим богатством опять таки обязана великодушию российских царей...
    О США не говорю... Не помоги Россия, может быть, вырезали бы друг друга, и уже сегодня индейцы, как и прежде, были бы хозяевами своей земли... request
    weksha50
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 14:53
      Цитата: weksha50
      ... О США не говорю... Не помоги Россия, может быть, вырезали бы друг друга, и уже сегодня индейцы, как и прежде, были бы хозяевами своей земли...

      а русские люди, согласно всеиндейскому референдуму, называли бы их братьями...
      Мало кто помнит, но в январе 1943 года произошло очень интересное историческое событие. При определённых условиях оно могло бы стать значимым, но в реальности оно почти забыто.
      75 лет тому назад, в январе 1943 года, в США прошёл всеиндейский съезд Америки, на котором индейцы, воодушевлённые победой Красной Армии в Сталинграде, объявили своим Верховным вождём на все времена товарища Сталина И.В.
      Николай Фёдоров
  28. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:27
    Пусть Романовых трусят))

    Вот у меня есть облигация выигрышных займов Временного правительства 1917 года на 200 р.
    И что теперь? Идти трясти правительство? laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  29. Оверлок Сегодня, 12:44
    Россияне по-прежнему ждут финансовой конпенсации за ущерб, причиненный России во время похода Наполеона в Россию в 1812 году.В том числе и за "Москву спаленную пожаром.."
    Оверлок
  30. Оверлок Сегодня, 12:45
    лягушатникам можно пожелать усилить потребление лягушек
    Оверлок
  31. shcishcok Сегодня, 12:50
    а давайте с французов спросим за наше золото и предметы искусства, которые они умыкнули в 1812 году, когда драпали до своей Хрямции. Пусть тоже возмещают! умные такие все - всё только с России спрашивают, а сами никаких ответов держать не хотят.
    shcishcok
  32. Горный стрелок Сегодня, 12:55
    От дохлого осла уши. И ни капелькой больше. Особенно мне понравилось - оценка стоимости бумаг. Точно знают, что каждая бумага - это от 10 до 30 тыс.евро!!! То есть полугодовой зарплате специалиста! Ух, молодцы какие...
    Горный стрелок
  33. CONTROL Сегодня, 13:00
    Российская Империя - императорская семья - имела кучу собственности (недвижимости) во Франции, Италии, Швейцарии, Монако (Ницца, Биарриц, Баден-Баден и проч.)... Шоколад "Императорский" из Швейцарии - в Европе отродясь императоров не было, максимум - цезари... Ну, и другие производства - в Германии, Англии (!!!) Испании...
    --------------------------------
    Вопрос: "Изя, иде ты дел нашу недвижимость?"
    ...и о чём была там Лозаннская конференция? Рассчитались "взаимозачетом" и смертью Воровского за Турцию, Грецию и Болгарию иностранной недвижимостью царской семьи... Даже Конради и Полунина демонстративно оправдали!
    ...хрен им квашеный, а не "евры по облигациям"!
    CONTROL
  34. Комментарий был удален.
  35. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 13:04
    По " царским долгам".
    А царя евреи убили.
    Вот пусть с евреев и требуют.
    Крановщик Нахамкинсон
  36. Маз Сегодня, 13:20
    Ну если мы, Россия, приемник СССР, то декрет Ленина не утратил силы. А французам стоит напомнить про интервенцию, расстрелы и грабежи на территории СССР. Пусть у правительства Франции долги взимают.
    Маз
  37. Geisenberg Сегодня, 13:38
    Вернуть то можно, только надо сперва законного преемника установить. Предлагаю начать с идентификации личности того кто сделал заём, потом установить правопреемника, потом установить кому одалживали и что осталось от этого лица или компании и уже тогда рассматривать законность требования )
    Geisenberg
  38. Govorun Сегодня, 14:15
    Сколь дармоедов то развелось и всем подавай выплаты.....
    Govorun
  39. Доктор Бармалей Сегодня, 14:37
    Французы по-прежнему ждут выплат от России по царским долгам

    Холст, масло
    Доктор Бармалей
  40. Vard Сегодня, 15:52
    Во время первой мировой во Франции воевали русские части... Это как в зачёт не идет... И кто заплатит за убитых...
    Vard
  41. nikvic46 Сегодня, 16:18
    "Государственный долг не имеет срока давности". С таким девизом выступают французы,требуя царские долги.Тогда пусть
    выплатят репарации за войну 1812года. Пусть выплатят России за брусиловский прорыв,который вырвал Францию из лап
    Германии.
    nikvic46
  42. Монархист Сегодня, 16:21
    [quote=LSA57][quote=Serg65]Друг мой, кроме авиаэскадрильи Нормандия-Неман, на советском фронте воевали дивизии СС Шарлемань и Валлония [/quote]
    ещё раз повторяю, я знал только про эту эскадрилью. моя вина.
    Я хорошо знал о Нормандии,а про французских колоборционистов знаю только,что на сайте было.
    В Советском Союзе было не принято вспоминать о таких, а потому мы и не знаем о таких
    Монархист
  43. хмурый лис Сегодня, 16:52
    губу раскатали лягушатники ! РФ это вам не Ливия тут бомбить не получится .так что ждите с моря погоды ! fool
    хмурый лис
  44. notingem Сегодня, 17:18
    Монархистов и дворян в России полно вот пусть и платят
    notingem
  45. алегро Сегодня, 18:02
    какие долги,может еще за Ивана Калита платить,Ленин в свое время поступил правильно,а теперь выплачивают и прощают долги кому надо и не надо,вот бы так к своему народу
    алегро
Картина дня