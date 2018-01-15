18:46 15 января

Боевикам удалось полностью взорвать Т-62 сирийской армии

В ходе боевых действий в Сирии танки Т-62М традиционно демонстрировали высокую защищенность. В Сети есть немало фото- и видеоматериалов, как эти боевые машины выдерживают попадание различных противотанковых управляемых ракет, в том числе американских TOW, пишет Вестник Мордовии.

Боевикам удалось полностью взорвать Т-62 сирийской армии


Танки, конечно, выходили из строя. Но ни разу не происходило ничего фатального. У наблюдателей даже сложилось впечатление, что сирийская армия больше теряла такое вооружение, просто бросая его во время неожиданного наступления террористов.




«Однако бывает и так, что даже самая проверенная техника подводит. Во время боев в районе деревни Абу-Кахф. В стоящий Т-62М САА попала противотанковая управляемая ракета. В результате 41-тонный танк превратился в груду металлолома», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.



Вероятно, удар пришелся в размещенные в кормовой части танка снаряды, которые и взорвались. Если в машине находился экипаж, то судьба его незавидна, отмечает он.


Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 38

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  1. Leeds Сегодня, 13:36
    ИГ из Конкурса. Анклав в Хаме.
    Leeds
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:05
      Если существуют инструкции по борьбе с западными танками с указанием слабых мест , то глупо думать что у Запада нет чего-то подобного . И не все бармалеи этой инструкцией подтёрлись - кто-то вполне внимательно мог изучить и применить .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 14:27
        Цитата: bouncyhunter
        ...кто-то вполне внимательно мог изучить и применить .

        hi ...Привет Паш.
        ...Повезло им - точно попали :

        ...А это не точно:
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
          Саня ,привет ! Да , точность попадания тоже немалую роль играет . Тут уже от кривоглазости и рукозадости оператора зависит . lol
          bouncyhunter
        2. Архивариус Вася Сегодня, 14:52
          Приветствую. Хотел узнать на счет выложенных Вами видео:
          1. Точно попали? Но там же ракета вроде как в верхушку башни угодила с небольшим пожаром сверху. И только потом что-то полыхнуло...
          2. Почему экипаж покинул танк если он без серьезных повреждений, пожара? Можно же съехать с пригорка в овраг и там уже эвакуироваться. Ведь вторая ракета танк уничтожит.
          Архивариус Вася
          1. san4es Сегодня, 15:03
            Цитата: Архивариус Вася
            Приветствую. Хотел узнать на счет выложенных Вами видео:
            1. Точно попали? Но там же ракета вроде как в верхушку башни угодила с небольшим пожаром сверху. .

            .. hi Привет...Да, похоже прямо в БК..
            И только потом что-то полыхнуло...

            -пороховые (метательные) заряды загорелись
            2. Почему экипаж покинул танк если он без серьезных повреждений, пожара?

            ...Пожар внутри - слишком горячо рулить.
            Но "механика" без серьёзных повреждений (возможно)
            san4es
      2. роман66 Сегодня, 14:40
        а они разве подтираются? request я думал, так, песочком присыпют и все lol
        роман66
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:42
          Рома , я не спец по этим вопросам - это у них надо спрашивать . laughing
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 14:45
            надо ли тебе говорить об опасности антисанитарии в армии? laughing
            роман66
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:50
              Об этом лучше знать тем , кто наждачкой подтирается . wassat
              bouncyhunter
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:36
    При такой интенсивности боёв,и беспечности сирийцев,я удивлён,что он первый!Это война,причём не на компьютере.Потери неизбежны.
    Мар.Тира
  3. Zaurbek Сегодня, 13:42
    А с другой стороны, взрыв и все...без боли, пыток, ранений.
    Zaurbek
  4. московский десант Сегодня, 13:44
    По сведениям товарища Конашенкова, экипажу удалось благополучно эвакуироваться.
    московский десант
    1. Chertt Сегодня, 13:49
      Цитата: московский десант
      По сведениям товарища Конашенкова, экипажу удалось благополучно эвакуироваться.

      А по сведению "белых касок" и "эха Москвы" , преступные, химически зараженные осколки танка, по указанию из Кремля, убили сотни детей
      Chertt
    2. svp67 Сегодня, 14:09
      Цитата: московский десант
      По сведениям товарища Конашенкова, экипажу удалось благополучно эвакуироваться.

      Знаете, Ваш юмор за гранью добра и зла... Вы это сейчас, что пытались сказать или показать?
      svp67
    3. kenig1 Сегодня, 14:40
      Цирк ликвидировали?
      kenig1
  5. Mik13 Сегодня, 13:45
    Вероятно, удар пришелся в размещенные в кормовой части танка снаряды, которые и взорвались.

    Вероятно, человек, пишущий о танках, по какой-то причине не подозревает, что в кормовой части танка размещен двигатель и трансмиссия, а снаряды размещаются в боевом отделении под башней. Специально для Дмитрия Лемешко уточню - это где-то посерединке...
    Mik13
    1. svp67 Сегодня, 14:15
      Цитата: Mik13
      что в кормовой части танка размещен двигатель и трансмиссия, а снаряды размещаются в боевом отделении под башней.

      В корме боевого отделения, перед перегородкой МТО, но есть место и на борту башни, хотя не думаю, что они его используют...
      svp67
      1. voyaka uh Сегодня, 15:51
        Т-62 по результатам войны 1973 года в Израиле оценивали в целом высоко.
        Его наступательные возможности - орудие, ОБПСы, прицелы - хорошие.
        И традиционно отличная ходовая часть.
        Низко оценивалась бронезащищенность и удобство работы экипажа.
        Боялись, что советские конструкторы нарастят бронезащиту и тогда
        105 мм кумм.снаряды израильских танков Центурион и М-48/М-60 перестанут его
        пробивать.
        Но осмотр подбитых в Ливане сирийских Т-72 обнаружил, что броня практически
        не усилилась, зато появился АЗ. АЗ израильтян не напугал, так как высокая
        скорострельность помогает лишь во встречном бою танков на короткой дистанции,
        что не такая частая в реальности ситуация.
        voyaka uh
  6. voyaka uh Сегодня, 13:45
    Бока Т-62, как и Т-72 - если нет ДЗ, очень слабые.
    Ракета ПТУРа пробивает их играючи.
    Далее, куда попадет струя. Если в танке много снарядов - детонация.
    При этом, Т-72 е его "каруселью зарядов" даже опаснее, чем Т-62.
    Если мало снарядов, может обойтись постепенным внутренним
    пожаром. Тогда экипаж может спастись.
    voyaka uh
    1. фигвам Сегодня, 14:51
      Цитата: voyaka uh
      Бока Т-62, как и Т-72 - если нет ДЗ, очень слабые.
      Ракета ПТУРа пробивает их играючи.
      Далее, куда попадет струя. Если в танке много снарядов - детонация.
      При этом, Т-72 е его "каруселью зарядов" даже опаснее, чем Т-62.
      Если мало снарядов, может обойтись постепенным внутренним
      пожаром. Тогда экипаж может спастись.

      Вы ошибаетесь, автомат заряжания Т-72 внизу, на полу.
      фигвам
      1. voyaka uh Сегодня, 15:01
        Они внизу, но заряды открыты и над снарядами. Брызги кумм.струи, пробивая
        и все внутри, задевают один и начинается детонация.
        Автомат заряжения Т-90 на картинке. У Т-72 - так же.
        voyaka uh
      2. Brylevsky Сегодня, 15:22
        "Вояка" не то имел в виду, о чём вы пишите. Ну да, в Т-72 и Т-90 выстрелы в АЗ расположены горизонтально, сама "карусель" находиться на полу боевого отделения; в Т-64 и Т-80 выстрелы расположены вертикально и находятся вокруг тех, кто сидит в башне, он так называемого "кабинного" типа...это азбука, и это знают все. Мне думается, он имел в виду то, что корпуса пороховых зарядов изготовлены из картона, пропитанного толуолом...не самая пожаростойкая конструкция, как вы понимаете...гораздо слабее стальной гильзы унитарного выстрела. В этом смысле Т-72 /Т-90 безопаснее Т-64/Т-80, так как его катки эффективно экранируют "карусель" АЗ. А Т-62, получается, ещё менее опасен, потому что у него порох внутри гильз...но и на старуху бывает проруха.
        Brylevsky
  7. R.L. Сегодня, 13:54
    Почему судьба не завидна? Очень даже завидна. Они перестали существовать даже прежде, чем успели испугаться.
    Ну а в связи с тем, что у Асада уже нет своих обученых экипажей, то царствие небесное всем погибшим "добровольцам"
    R.L.
    1. kenig1 Сегодня, 14:49
      Бабушка из Сирии звонила?
      kenig1
      1. Muvka Сегодня, 15:35
        Он дочь Сирийского генерала.
        Muvka
        1. Servisinzhener Сегодня, 17:05
          И опять нужно будет поверить что не всё так однозначно.
          Servisinzhener
  8. мерцание Сегодня, 13:54
    Ну да, надо это смаковать во всех подробностях: ярко красочно живописать, о том что даже самая проверенная техника танк САА Т-62М подводит , причем событие произошло в середине октября 2017.
    Интересно, для чего тухлые новости преподносить в таком цвете?
    мерцание
    1. midivan Сегодня, 14:18
      Да новость как новость с поля боя, вот только да, подана с душком.
      midivan
  9. senima56 Сегодня, 13:55
    Интересно, "автор материала Д. Лемешко" онтна чьей стороне если оперирует такими фразами ка "превратился в груду метала" и "сутьба жкипажа незавидна"... Такое впечатление что он рад событию!
    senima56
    1. мерцание Сегодня, 14:14
      У меня такое же впечатление. Перепостили из Вестника Мордовии, для чего?
      Швырнут навоз, а потом, типа: "Обращаем ваше внимание: ответственность за точность и достоверность изложенных в публикациях фактов несут авторы присланных в редакцию материалов."
      Ну, я не я и лошадь не моя. request
      мерцание
  10. Romka47 Сегодня, 14:05
    Т62 хорошая машина, аж гордость берет. А вот экипаж, если был внутри то он никак спастись не успел бы. А если погиб, то как писал комментатор выше, быстро и без боли, не самая страшная смерть, хотя смерть сама по себе страшна.
    Romka47
    1. alavrin Сегодня, 14:07
      Я бы добавил: для своего времени хорошая машина.
      alavrin
  11. kaschey Сегодня, 14:31
    Что хотел сказать автор статьи?
    И это что, здесь на ВО необходимо смаковать каждый подбитый сирийский танк?
    kaschey
  12. 72jora72 Сегодня, 14:51
    Цитата: voyaka uh
    Бока Т-62, как и Т-72 - если нет ДЗ, очень слабые.
    Ракета ПТУРа пробивает их играючи.
    Далее, куда попадет струя. Если в танке много снарядов - детонация.
    При этом, Т-72 е его "каруселью зарядов" даже опаснее, чем Т-62.
    Если мало снарядов, может обойтись постепенным внутренним
    пожаром. Тогда экипаж может спастись.

    уважаемый эксперт(теоретический), любой танк ,даже Меркава,в бочину пробивается просто на ура, иногда даже просто из РПГ-7 или вообще из Копья.
    72jora72
    1. voyaka uh Сегодня, 15:27
      Из РПГ-7 Меркава не пробивается ни с боку, ни сзади. Это проверено
      многократно в Газе. А вот ПТУРы диаметром 150 мм и выше боковые
      навесные панели пробивают в 2 случаях из 3 примерно. Это по статистике Ливана 2006.
      Поэтому пришлось поставить Трофи.
      Кроме того, Меркава - единственный танк в мире, где сильно бронирован верх башни.
      В то же время, я признаю, чтто лобовая броня Меркава - не из самых сильных.
      voyaka uh
      1. Маз Сегодня, 18:06
        Да там и движок спереди, как защитный экран
        Маз
  13. san4es Сегодня, 15:26
    Сирии танки Т-62М традиционно демонстрировали высокую защищенность.

    _Всё про Т-62 soldier
    san4es
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