Боевикам удалось полностью взорвать Т-62 сирийской армии
В ходе боевых действий в Сирии танки Т-62М традиционно демонстрировали высокую защищенность. В Сети есть немало фото- и видеоматериалов, как эти боевые машины выдерживают попадание различных противотанковых управляемых ракет, в том числе американских TOW, пишет Вестник Мордовии.
Танки, конечно, выходили из строя. Но ни разу не происходило ничего фатального. У наблюдателей даже сложилось впечатление, что сирийская армия больше теряла такое вооружение, просто бросая его во время неожиданного наступления террористов.
«Однако бывает и так, что даже самая проверенная техника подводит. Во время боев в районе деревни Абу-Кахф. В стоящий Т-62М САА попала противотанковая управляемая ракета. В результате 41-тонный танк превратился в груду металлолома», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Вероятно, удар пришелся в размещенные в кормовой части танка снаряды, которые и взорвались. Если в машине находился экипаж, то судьба его незавидна, отмечает он.
Танки, конечно, выходили из строя. Но ни разу не происходило ничего фатального. У наблюдателей даже сложилось впечатление, что сирийская армия больше теряла такое вооружение, просто бросая его во время неожиданного наступления террористов.
«Однако бывает и так, что даже самая проверенная техника подводит. Во время боев в районе деревни Абу-Кахф. В стоящий Т-62М САА попала противотанковая управляемая ракета. В результате 41-тонный танк превратился в груду металлолома», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Вероятно, удар пришелся в размещенные в кормовой части танка снаряды, которые и взорвались. Если в машине находился экипаж, то судьба его незавидна, отмечает он.
Использованы фотографии: Отвага2004
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