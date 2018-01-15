18:52 15 января

Турецкая армия вновь обстреляла позиции сирийских курдов в районе Африна

Вооруженные силы Турции подвергли артиллерийскому обстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн на северо-западе Сирии в ответ на обстрел с их стороны, передает в понедельник агентство Anadolu.

Турецкая армия вновь обстреляла позиции сирийских курдов в районе Африна


Сообщается, что силы YPG подвергли минувшей ночью ракетному обстрелу населенные пункты в приграничном с Турцией сирийском районе Аазаз, выпустив ракеты по населенным пунктам, подконтрольным оппозиционной "Свободной сирийской армии". ВС Турции, дислоцированные в районах севера Сирии, подконтрольных им в результате операции "Щит Евфрата", а также в зоне деэскалации в Идлибе, подвергли в ответ обстрелу объекты YPG в Африне.


Турецкие СМИ сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной YPG территории в районе Африн третий день подряд. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

Артобстрелы в субботу были произведены в часы, когда президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.eurosmi.ru
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Комментарии 9

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  1. Андрей К Сегодня, 14:13
    ...Турецкая армия вновь обстреляла позиции сирийских курдов в районе Африна...

    Ситуёвина с турками в Сирии двоякая.
    Но!
    С учётом того, что курды тоже флюгера ещё те, то турецкая затрещина им не помешает!
    Тем более, что наши заклятые партнёры по борьбе с терроризмом, напичкали ряды "Свободной сирийской армии" всяким недобитым ИГИЛовским сбродом.
    Кстати сказать, не далее чем несколько дней назад, в Манбидже, члены службы безопасности «Сирийских демократических сил» казнили обезглавив двух местных жителей. Так чем "обиженные" курды отличаются от людоедов ИГИЛ? Абсолютно ничем. Те же головорезы.
    Андрей К
    1. To be or not to be Сегодня, 14:57
      "С учётом того, что курды тоже флюгера ещё те, то турецкая затрещина им не помешает!"
      "Мартин Захарян 1 июн 2010 в 5:28
      Недавно в Брюсселе прошла конференция на тему «Роль курдов в Геноциде армян», основным докладчиком на которой был Реджеп Марашли...Часть III «Геноцид 1915» - целиком посвящена концепции геноцида, ее осуществления и ее последствиям. Акт депортации и ее реализация, политическая ответственность геноцида возлагается на:

      - Правящую политическую партию в 1915 году «Единение и прогресс»;

      - Специализированную организацию, сформированную из убийц и преступников всех видов, освобожденных из тюрьмы для этой цели – Teskilat-Mahsusa;

      - Хамидие курдских войск, созданный султан Абдул-Гамидом, которым правительство дало полномочия, чтобы убивать, воровать и грабить армян – Hamidiye Alaylari;

      - Немецкое военное присутствие в Турции."
      https://vk.com/topic-16993886_22869339?offset=0
      Не все так просто в тех местах-исторические кандалы на всех сторонах..и больно режут по живому..
      У сирийских курдов одна надежда -на возрождение сильной власти в Сирии .которая сможет их защитить от угрозы со стороны Турции
      To be or not to be
      1. Андрей К Сегодня, 15:38
        Цитата: To be or not to be
        ...У сирийских курдов одна надежда -на возрождение сильной власти в Сирии .которая сможет их защитить от угрозы со стороны Турции...

        Всё верно говорите. Согласен.
        Но! Есть нюанс.
        Курды под шумок, прикрываясь матрасами, заняли территории НИКОГДА не принадлежавшие им! Чисто "случайно" на этих территориях оказались и крупнейшие нефтяные поля Сирии...
        Тот же Манбидж, там курдов никогда не было, эти территории с исключительно арабским населением! Курды сейчас там огнём и мечём "осваиваются"...
        Если сильная власть, о которой Вы говорите, возродится в Сирии, то курдов вышибут с этих территорий. Не факт, что не предъявят за казни местного населения. Нельзя просить защиту, отгрызая часть страны...
        Андрей К
  2. Симон Сегодня, 14:27
    Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической --- Ну вот, теперь американцы начнут воевать с ненавистным Эрдоганом, с помощью курдов
    Симон
    1. Идущий Сегодня, 14:33
      Они уже давно воюют руками курдов с турками.
      Идущий
      1. assa67 Сегодня, 18:40
        Виктор hi ....курды сейчас настроены про-американски,т.к. матрасы признали референдум об отделении(Крымский не признали и не признают,интересно да?)...полосатая политика сводится к разделению Сирии,не смотря на все их заявления о целостности....А СДА-это вообще перекрашенный,недобитый игил...так что пусть пока осман-паша их долбает
        assa67
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:58
    Я поставлю на турок. Курдам в этой ситуации ничего не поможет. Никакая "американская помощь".
    Горный стрелок
    1. Geisenberg Сегодня, 15:13
      Цитата: Горный стрелок
      Я поставлю на турок. Курдам в этой ситуации ничего не поможет. Никакая "американская помощь".


      Я ставлю на америкосов - свою цель они достигнут даже если курды кончатся.
      Geisenberg
  4. Geisenberg Сегодня, 15:12
    И правильно сделали в общем то.
    Geisenberg
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