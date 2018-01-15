18:44 15 января

США испугались секретного ядерного оружия России

Пентагон официально признал угрозу США со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата «Статус-6», оснащенного ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн, сообщает Defense News.

США испугались секретного ядерного оружия России


Издание обратило внимание на предварительный проект нового «Обзора ядерной политики» — документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, который готовится для президента страны Дональда Трампа. В нем имеется черно-белая диаграмма, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды «Статус-6».


Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.

В ноябре 2015 года в ходе совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в сюжет ряда российских телеканалов попали кадры презентации, посвященные «Статусу-6». Согласно попавшим в эфир слайдам, эта система является оружием массового поражения, предназначенным в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

Использованы фотографии: Кадр: «Первый канал»
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Комментарии 31

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  1. svp67 Сегодня, 18:07
    Прилюдно показывают то, чего НЕТ, на самом деле...но скрывают то, что ЕСТЬ. И пусть "партнеры" трепещут....
    svp67
    1. Chertt Сегодня, 18:14
      Цитата: svp67
      Прилюдно показывают то, чего НЕТ,

      Эту тему, еще год назад, обсудили со всех сторон, включая кто, когда, кому и зачем "нечаянно" показал часть документа
      Chertt
      1. Шура пермский Сегодня, 18:23
        надо гумунитарку пентагону выделить-тысячу подгузников повышенной ёмкости
        Шура пермский
        1. Chertt Сегодня, 18:32
          Цитата: Шура пермский
          надо гумунитарку пентагону выделить-

          Вряд ли такой наглый "случайный" засвет был для пентагона, там значительно тоньше работают. Это скорее, впечатлительным журналистам предназначалось
          Chertt
    2. Идущий Сегодня, 18:15
      Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров».


      Мне больше это понравилось.
      Идущий
      1. тол100в Сегодня, 18:32
        Цитата: Идущий
        данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров».
        Мне больше это понравилось.

        Интересно, чем тесты закончились? Математические модели - это хорошо! А как насчет натурных испытаний? А по серьезному это очередная серенада под балконом Конгресса: "Давайте ИСЧЕ денюжек!"
        тол100в
      2. Соломон Кейн Сегодня, 18:32
        Да уж! Никто уже, как на Гавайях Предупреждающую кнопку не нажмет......
        Был континент и нет его.........Как тут не бояться.... crying
        «В расчетной точке взрыв, и волна поднимется высотой метров 400-500 и смоет все живое на полторы тысячи километров вглубь территории США. Более того, взрывы такой чудовищной силы инициируют вулканическую деятельность»,
        .
        Что касается амеров - ТОРМОЗА!!!!! wassat
        Испытали Статус-6 в ноябре 2016, а испугались в начале 2018........... what
        Соломон Кейн
    3. хрыч Сегодня, 18:17
      Цитата: svp67
      И пусть "партнеры" трепещут....

      Самое смешное, что технически данный аппарат сделать при современном уровне прогресса, не так и сложно. Ежели у него ядерная двигательная установка, то не 10 тысяч дальность, а вообще неограниченная. Вопрос позиционирования ныне не проблема.
      хрыч
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:22
        Если не получится с воздуха, можно и из под воды. Никакие ПРО под водой не перехватят, он движется под водой, а где надо выпрыгивает и уничтожает все прибрежные города США.
        Аристарх Людвигович
      2. svp67 Сегодня, 18:23
        Цитата: хрыч
        Самое смешное, что технически данный аппарат сделать при современном уровне прогресса, не так и сложно

        Да скажу больше, при современных темпах развития беспилотных технологий, так я вообще ожидаю, что таких "аппаратов" будет много и не только у нас.
        Но вот сам документ, показанный в эпизоде, видно же, что он НЕ НАСТОЯЩИЙ. Увы, те кто готовил эту дезу, плохо озаботился правдивостью в соблюдении требований оформления, подобных документов
        svp67
        1. инженер74 Сегодня, 18:33
          Цитата: svp67
          Но вот сам документ, показанный в эпизоде, видно же, что он НЕ НАСТОЯЩИЙ. Увы, те кто готовил эту дезу, плохо озаботился правдивостью в соблюдении требований оформления, подобных документов

          Нормально разбираются! Помните рейгановские мультики про СОИ - это своеобразное "алаверды". wink Яркий, как конфетная обёртка, не очень информативный, но пугающий документ. good Как раз для их обывателей, и не только! А то что оформлено, как положено, в телик, к счастью никогда не попадет. Ждём сюрпризов в совершенно другой области. bully
          инженер74
          1. svp67 Сегодня, 18:35
            Цитата: инженер74
            Ждём сюрпризов в совершенно другой области

            Вот и я о том же... Пусть гадают и боятся
            svp67
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:40
              Цитата: svp67
              Пусть гадают и боятся

              "А нас-то за шо?!" - завопили эльфы о бесчеловечности ответного удара. В своё время они "СОИ" придумали и не воплотили. Теперь наши "Подводную Ядерную Инициативу" замутили..... Воплотят или нет- не важно. Важно показать им насколько они уязвимы.
              Аристарх Людвигович
        2. хрыч Сегодня, 18:35
          Цитата: svp67
          Увы, те кто готовил эту дезу, плохо озаботился правдивостью

          Да, ничего, буклетик показали laughing Тут, что главное, носители таки есть, а именно Саров и Хабаровск, а это уже серьезно, их наличие американцев и привело в замешательство. А тестовое испытание в конце 2016 года видимо их загнало в ступор. Блеф мистера Пу, таки оказался не блеф. В покер бы ему ... был бы чемпион wassat
          хрыч
          1. svp67 Сегодня, 18:39
            Цитата: хрыч
            В покер бы ему ... был бы чемпион

            Он и так "чемпион", в покер выигрывают многие, а Президентами России становятся единицы
            svp67
        3. Соломон Кейн Сегодня, 18:41
          Не, надо было снимать всю КД с разверсткой по блокам?
          Конечно, "Мурзилку" втюхали корреспондентам.....
          Соломон Кейн
  2. Govorun Сегодня, 18:08
    США испугались секретного ядерного оружия России
    Интересно на сколько килограмм у них вышел этот испуг под себя...
    Govorun
  3. Albatroz Сегодня, 18:08
    Полные штаны поди
    Albatroz
    1. АлексКП Сегодня, 18:13
      Чето долго до них доходит что пугаться надо, 2 года прошло.
      АлексКП
    2. Chertt Сегодня, 18:16
      Цитата: Albatroz
      Полные штаны поди

      Ага, столько же сколько после атаки "Зеленого гоблина" на Нью-Йорк
      Chertt
  4. Волька Сегодня, 18:12
    а все таки клюнули дешевки
    Волька
  5. Александр 3 Сегодня, 18:16
    Ужасный ужас будет держать матрасников на расстоянии и пусть фильтруют свои высказывания и действия.
    Александр 3
  6. лысова Сегодня, 18:17
    Не слабая у штатов разведка!!! --- даже секретный плакат laughing, со стены НИИ стянула! Такой секретный секрет рассекретили. Как теперь объединение НИИ бес плаката - ведь там так всё подробно! what
    лысова
  7. Naladchik Сегодня, 18:20
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

    Действительно, зачем пугать, если он и так все океаны загадили .
    Naladchik
  8. belleu Сегодня, 18:24
    Цитата: svp67
    Прилюдно показывают то, чего НЕТ, на самом деле...но скрывают то, что ЕСТЬ. И пусть "партнеры" трепещут....

    Запугали их совсем.Вместо санкций готовы нас содержать.Трепещут.
    belleu
  9. belleu Сегодня, 18:25
    Цитата: АлексКП
    Чето долго до них доходит что пугаться надо, 2 года прошло.

    тупые.плохо доходит.
    belleu
  10. belleu Сегодня, 18:28
    Цитата: Govorun
    США испугались секретного ядерного оружия России
    Интересно на сколько килограмм у них вышел этот испуг под себя...

    В два раза меньше чем у нас.Плохо питаются.
    belleu
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 18:29
    Самое страшное в ней не начинка , а возможность отправить на боевое дежурство так , что бы ни одна сорока с орбиты не заверещала . Статус-кво судного дня , последний довод державы
    КВУ-НСвД
  12. Геркулесыч Сегодня, 18:37
    Сейчас Кремлевские художники рисуют "Статус 10 "который также "случайно" на пару секунд мелькнет в кадре, во время заседания правительства! wassat
    Геркулесыч
  13. Zubr Сегодня, 18:43
    Очередная "МАТЬ КУЗЬМЫ"... smile Ну пускай помашут крыльями, 56 узлов, 100 мегатонн ! Сами себе придумали страшилку и её же боятся... smile А у нас в Гудзоне, есть страшная русская волосатая огромная рука ! Как высунется, как плеснёт водой и половину штата Нью Ёрк утопит. Бойтесь нас, мы коварные и хитрые....!!!
    Zubr
  14. Горный стрелок Сегодня, 18:44
    Подводной взрыв в 100 мегатонн это Нью-Йорк смоет весь... Да и защититься от такой угрозы, приближающейся на скорости более 100 км/час, ох и проблема... Есть отчего вздрогнуть. Даже если это - блеф. Но уж очень правдоподобный!
    Горный стрелок
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