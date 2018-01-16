Сирийская армия впервые продемонстрировала ТУР «Рефлекс»
Сирийские военные впервые показали имеющуюся у них на вооружении танковую управляемую ракету (ТУР) 9М119 «Рефлекс» (натовское обозначение – AT-11 Sniper), сообщает Российская газета.
Данное вооружение входит в боекомплекты основных боевых танков Т-90, Т-90А и Т-72Б3, которые в настоящее время имеются в составе сирийской армии.
«ТУР "Рефлекс" способна поражать цели на дистанции от 100 до 5000 м. Ее особенностью является наведение по лучу лазера. Максимальная скорость полета может достигать 800 м/с. Кумулятивная боевая часть способна пробивать до 800 мм брони», – говорится в материале.
Ракета имеет длину 695 мм, ее вес – 16,5 кг.
Сообщается, что первый факт боевого применения ТУР 9М119 в Сирии зафиксирован в июле 2017 года. Ракета запускалась через ствол 125-мм пушки танка Т-72Б3.
В российской армии в настоящее время имеются более совершенные варианты ТУР, получившие названия «Инвар» и «Инвар М». От предшественника они отличаются тандемной боевой частью, обладающей лучшей бронепробиваемостью.
Данное вооружение входит в боекомплекты основных боевых танков Т-90, Т-90А и Т-72Б3, которые в настоящее время имеются в составе сирийской армии.
«ТУР "Рефлекс" способна поражать цели на дистанции от 100 до 5000 м. Ее особенностью является наведение по лучу лазера. Максимальная скорость полета может достигать 800 м/с. Кумулятивная боевая часть способна пробивать до 800 мм брони», – говорится в материале.
Ракета имеет длину 695 мм, ее вес – 16,5 кг.
Сообщается, что первый факт боевого применения ТУР 9М119 в Сирии зафиксирован в июле 2017 года. Ракета запускалась через ствол 125-мм пушки танка Т-72Б3.
В российской армии в настоящее время имеются более совершенные варианты ТУР, получившие названия «Инвар» и «Инвар М». От предшественника они отличаются тандемной боевой частью, обладающей лучшей бронепробиваемостью.
Использованы фотографии: Syrian military capabilities
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