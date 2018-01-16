19:07 16 января

Сирийская армия впервые продемонстрировала ТУР «Рефлекс»

Сирийские военные впервые показали имеющуюся у них на вооружении танковую управляемую ракету (ТУР) 9М119 «Рефлекс» (натовское обозначение – AT-11 Sniper), сообщает Российская газета.

Сирийская армия впервые продемонстрировала ТУР «Рефлекс»


Данное вооружение входит в боекомплекты основных боевых танков Т-90, Т-90А и Т-72Б3, которые в настоящее время имеются в составе сирийской армии.


«ТУР "Рефлекс" способна поражать цели на дистанции от 100 до 5000 м. Ее особенностью является наведение по лучу лазера. Максимальная скорость полета может достигать 800 м/с. Кумулятивная боевая часть способна пробивать до 800 мм брони», – говорится в материале.

Ракета имеет длину 695 мм, ее вес – 16,5 кг.

Сообщается, что первый факт боевого применения ТУР 9М119 в Сирии зафиксирован в июле 2017 года. Ракета запускалась через ствол 125-мм пушки танка Т-72Б3.

В российской армии в настоящее время имеются более совершенные варианты ТУР, получившие названия «Инвар» и «Инвар М». От предшественника они отличаются тандемной боевой частью, обладающей лучшей бронепробиваемостью.

Использованы фотографии: Syrian military capabilities
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Комментарии 12

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  1. Irokez Сегодня, 12:38
    Показали значит ещё одна реклама оружия для потенциальных заказчиков. Более новое у себя оставляем, а подстаревшее на продажу и в рекламу. Всё как у партнёров. Там глядишь и старые Т-72 у кого есть в наличии будут на Т-72Б3 заказывать доработать и к ним эта ракета самое то.
    Irokez
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:43
      Да никто не поставляет самые последние образцы. Они или занижены по ттх или устаревают. Исключений немного. А у партнёров ната, им можно, хотя и не все штаты раздают даже партнёрам
      CooL_SnipeR
  2. Sharky Сегодня, 12:41
    ТУР "Рефлекс"

    А я всегда думал, что это ПТУР (Противотанковая управляемая ракета).
    Sharky
    1. АлексКП Сегодня, 12:47
      Выстрелы 3УБК20 с ПТУР 9М119М «Инвар» входят в состав комплекс управляемого танкового ракетного вооружения.
      АлексКП
    2. Des10 Сегодня, 12:49
      Танковая Управляемая Ракета, имеет место быть.)
      Des10
    3. abrakadabre Сегодня, 13:01
      А я всегда думал, что это ПТУР (Противотанковая управляемая ракета).
      Будете стрелять по танку (из своего) - будет одновременно и противотанковая.
      abrakadabre
    4. Alexey RA Сегодня, 13:40
      Цитата: Sharky
      А я всегда думал, что это ПТУР (Противотанковая управляемая ракета).

      ПТУР - это когда пуск ракеты идёт с отдельной ПУ. А если ракета на бронепоезде запускать ракету через ствол орудия - то это ТУР. smile
      Alexey RA
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:48
    Сирийские военные впервые показали
    Наверное недавно и поставлять начали. Скрывать это причин не было. Значит танкам противника сложнее будет, а это уже хорошо.
    rotmistr60
  4. Egorovich Сегодня, 12:50
    Все лучшее, для уничтожения бармалеев!!!
    Egorovich
    1. поневолебрат Сегодня, 13:16
      Все лучшее - детям! laughing
      поневолебрат
      1. Alexey RA Сегодня, 13:41
        Цитата: поневолебрат
        Все лучшее - детям! laughing

        Уточню: бородатым онижедетям. smile
        Alexey RA
  5. Маз Сегодня, 13:27
    Так, меркав там нет, абрамсов с Трофи тоже нет? Нет. То есть тур в состоянии достать любую бронетехнику на ТВД Сирии.
    Маз
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