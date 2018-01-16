19:02 16 января

Посол США в РФ анонсировал доклад о новых санкциях против России

Доклад администрации США о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, но пока рано говорить о количестве россиян, которые подпадут под новые санкции. Об этом сообщил во вторник ТАСС посол США в России Джон Хантсман.

Посол США в РФ анонсировал доклад о новых санкциях против России


Сейчас у нас есть дата 29 января [к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции], люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA). Сейчас об этом еще слишком рано говорить
- сказал он, отвечая на вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть на новые американские санкции.


При этом Хантсман пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что до конца января должны появиться два антироссийских доклада администрации президента США Конгрессу в рамках выполнения CAATSA. По мнению высокопоставленного дипломата, это "очередная попытка [Вашингтона] повлиять на российскую внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимир16 Сегодня, 13:05
    отвечая на вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть..

    Могу сказать, что многие россияне могут не подпасть, а просто по пасти дать. От души. Достали матрасы. Суют свой нос туда, куда собака свой болт не сунет.
    Владимир16
    1. LSA57 Сегодня, 13:20
      Цитата: Владимир16
      Суют свой нос туда, куда собака свой болт не сунет.

      так то собака. она брезгливая
      LSA57
    2. stas Сегодня, 18:09
      Владимир16, а у тебя есть чем давать, если серьёзно. Чё попусту кулаками перед ПК махать, хероем хочешь считаться.
      Царь вогнал большие деньги в экономику США, а почему не в российскую экономику. Как мы можем победить если нас можно купить.
      Вот США сейчас выдадут списки и суммы окружения Царя которые вывезли деньги из России по всему Миру.
      С ними что будешь делать. Царь как всегда их пожалеет и поможет им снятием налогов за счет повышения цен и налогов на население и мелкий бизнес.
      stas
      1. PN Сегодня, 18:56
        Долой царя?
        Только через выборы.
        PN
  2. KAV Сегодня, 13:06
    То ли еще будет... Особенно, ближе к марту.
    KAV
  3. андрей юрьевич Сегодня, 13:07
    Посол США в РФ анонсировал доклад о новых санкциях против России
    а может так":Посол США в РФ онанировал НА доклад о новых санкциях против России"... yes лишь бы руки помыл потом... (Сергей Викторович-осторожно!)
    андрей юрьевич
    1. ydjin Сегодня, 13:13
      Америка как та Баба-Яга, всегда против России! Идут они лесом матрасники. laughing
      ydjin
    2. Ююка Сегодня, 13:41
      Цитата: андрей юрьевич
      Посол США в РФ анонсировал доклад о новых санкциях против России
      а может так":Посол США в РФ онанировал НА доклад о новых санкциях против России"... yes лишь бы руки помыл потом... (Сергей Викторович-осторожно!)


      у них там сейчас все сплошные анонсисты... request
      Ююка
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:11
    На таких как ГРЕФ санкции США очень даже действуют...ГРЕФ готов уже лизать задницу всем конгрессменам США.
    Он послал своего протеже с целью обсудить свои бизнес-практики но ему дали понять что разговор тет-а-тет будет напрямую с ГРЕФОМ.
    Я так полагаю ГРЕФУ поставят условия от которых нельзя будет отказаться.
    http://katyusha.org/view?id=9222&utm_source=p
    olitobzor.net
    Тот же ЛЕХА
    1. Кубик123 Сегодня, 13:27
      Греф не может не оглядываться на США. 47% акций Сбербанка принадлежат Wall Street.
      Кубик123
      1. Михаил м Сегодня, 15:20
        Т.е. санкции и по Уолл Стрит прокатятся? Назло уши отморозим.
        Михаил м
  5. Egorovich Сегодня, 13:23
    good Лично я, не буду печалится от этого списка, чем больше в него миллиардеров внесут, тем лучше. good
    Egorovich
    1. karish Сегодня, 13:31
      Цитата: Egorovich
      good Лично я, не буду печалится от этого списка, чем больше в него миллиардеров внесут, тем лучше. good

      А зря.
      Им всё компенсируют из бюджета из твоих налогов.
      Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий попавшим под санкции россиянам не декларировать доходы и не платить налоги в России .

      Закон действует задним числом — с 1 января 2014 года.
      karish
      1. Rusland Сегодня, 14:08
        При этом они ударно будут восполнять свой карман, не отказываясь от льгот.
        Rusland
  6. rocket757 Сегодня, 13:23
    Эт у власти пусть голова болит .... если зажимать национальные предприятия будут, давать отлуп и можно помочь пострадавшим, а если богатеи нац предатели так и фиг сними ... они воры\ вороги гнать их к их хозяевам\ учителям, нам от них всё равно ничего хорошего не видать!
    rocket757
  7. Masya Masya Сегодня, 13:25
    Парадокс в том, что Россия никогда не жила так плохо, как во времена дружбы взасос с США. Так что дружба с США - самая страшная санкция... wink
    Masya Masya
    1. LSA57 Сегодня, 13:27
      Цитата: Masya Masya
      Парадокс в том, что Россия никогда не жила так плохо, как во времена дружбы взасос с США. Так что дружба с США - самая страшная санкция.

      как говорится, ещё один такой друг, и врагов уже никаких не надо
      Привет hi smile
      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 13:42
        Сергей, приветик! love
        lol
        Masya Masya
        1. LSA57 Сегодня, 13:47
          полностью с Лавровым согласен
          LSA57
        2. Михаил м Сегодня, 15:27
          Цитата: Masya Masya
          Сергей, приветик!

          Это Лаврову?
          Михаил м
          1. Masya Masya Сегодня, 15:46
            Цитата: Михаил м
            Это Лаврову?

            К Лаврову... только на Вы и только по имени отчеству... yes
            Masya Masya
            1. stas Сегодня, 18:44
              Как легко хероем -патриотом себя возомнить. Лавров вертит, а его детишки там у них учатся, как и многие дорогие друзья Царя.
              Пока народ России вертят, а народ в экстазе от любви к предводителю джентльменов удачи и олигархов. Радуйся народ, это нами вертят. Щас херои-патриоты набегут, за честь Царя заступаться.
              stas
    2. alta Сегодня, 15:44
      Цитата: Masya Masya
      Парадокс в том, что Россия никогда не жила так плохо, как во времена дружбы взасос с США. Так что дружба с США - самая страшная санкция... wink

      Сегодня Рссия , вроде, не дружит с США, но занимает 90 место по уровню жизни населения, США - 11 место
      alta
      1. mkop Сегодня, 16:24
        Это вообще самый объективный показатель. Этими списками подтереться и только.
        А вообще Masya Masya прав, так херово еще не жили как после дружбы с инопланетянами этими. До сих пор не оправиться страна от дружбы никак.
        Пусть израиль дружит с кем хочет, к нам не лезьте только с советами с кем дружить.
        mkop
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:35
    По-мне,так пусть увеличивают список)
    В этом перечне люди,имеющие счёта или недвижимость за границей,как я понимаю)
    В добрый путь!
    Сибирский цирюльник
    1. Нормаль ок Сегодня, 14:34
      Цитата: Сибирский цирюльник
      По-мне,так пусть увеличивают список)
      В этом перечне люди,имеющие счёта или недвижимость за границей,как я понимаю)
      В добрый путь!

      Только компенсировать потери российских "санкционных" олигархов, будет российский же бюджет. Т.е. рядовые налогоплательщики. Даже и закон соответствующий имеется.
      Нормаль ок
  9. Дормидонт Сегодня, 13:44
    А нужны ли нам дипотношния с империей зла?
    Дормидонт
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 13:50
    В переводе на русский это звучит примерно так : Февраль всё ближе-ближе , бойтесь-бойтесь laughing
    КВУ-НСвД
  11. gukoyan Сегодня, 13:50
    Ох, в марте активизируются Омэрикацы...
    gukoyan
  12. Manager Сегодня, 13:52
    Нас е..ут, а мы крепчаем!
    Manager
  13. tihonmarine Сегодня, 14:08
    Расчёт американцев как раз на таких как Греф, ведь деньги незаконно нажитые лежат не в российских банках, а в американских и европейских. Попав под санкции они лишаются "долларив", поэтому чтобы не лишится денег они будут пресмыкаться и перед Трампом, и перед президентом Мадагаскара.
    tihonmarine
  14. andrej-shironov Сегодня, 15:35
    Ждём-с! Больше персоналий разных в американских списках!
    andrej-shironov
  15. словак Сегодня, 15:46
    До подведения итогов выборов, надо выслать из страны всех проамериканских дипломатов, журналистов, и пр., чтобы не вели пропагандистскую работу.
    словак
  16. лысова Сегодня, 15:54
    " Повлиять на российскую внутреннюю ситуацию " --- Это уже диагноз, сравнимый с пациентами психиатрических больных. Уже даже фантазии не хватает, что удумать задницей. Хоть помогай, ведь больные же.
    лысова
  17. Теренин Сегодня, 18:29
    alta Сегодня Рссия , вроде, не дружит с США, но занимает 90 место по уровню жизни населения, США - 11 место[/quote]
    Да, мы из без вас знаем, что население США составляет 4% населения земли (8 млрд - 325 млн), а потребляют они 40% ресурсов земли. Это я к тому, что пусть еще 10%-м населения земли хватит ресурсов, что бы жить, как они. А другим 86% населения земли матрасные и еже сними, позволят пользоваться недостающими до их уровня жизни ресурсами? stop Ответ очевиден.
    Теренин
Картина дня