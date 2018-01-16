Посол США в РФ анонсировал доклад о новых санкциях против России

Сейчас у нас есть дата 29 января [к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции], люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA). Сейчас об этом еще слишком рано говорить

Доклад администрации США о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, но пока рано говорить о количестве россиян, которые подпадут под новые санкции. Об этом сообщил во вторник ТАСС посол США в России Джон Хантсман.- сказал он, отвечая на вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть на новые американские санкции.При этом Хантсман пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что до конца января должны появиться два антироссийских доклада администрации президента США Конгрессу в рамках выполнения CAATSA. По мнению высокопоставленного дипломата, это "очередная попытка [Вашингтона] повлиять на российскую внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".