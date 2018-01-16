19:02 16 января

Сирийский спецназ получил БТР-82 с новым лазерным прожектором

Российские БТР-82 высоко ценятся в вооруженных силах Сирии, они зарекомендовали себя как очень надежная, обладающая высокой огневой мощью и маневренностью техника, пишет Вестник Мордовии.

Сирийский спецназ получил БТР-82 с новым лазерным прожектором


Эти бронетранспортеры состоят на вооружении одного из спецподразделений военного ведомства САР. Недавно военнослужащие получили новую боевую машины. «От более ранних версий внешне она отличается установкой лазерного прожектора ЛП-1 российского производства. Ранее такое оборудование изготавливалось в Беларуси», – говорится в материале.


Лазерный прожектор предназначен для подсветки целей. Отмечается, что по сравнению со старыми ламповыми инфракрасными осветителями, он более надежен и меньше демаскирует технику.



По данным автора, «ЛП-1 способен без перерыва работать до 8 часов, при этом ему не страшна температура до 60°С, что очень важно, в экстремальных условиях Ближнего Востока».


Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1, vestnik-rm.ru
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Комментарии 12

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  1. Teberii Сегодня, 14:40
    Еще одна новинка обкатку проходит, да и спецов за это время подготовили.
    Teberii
    1. Megatron Сегодня, 16:06
      Это тот который от травы до тла выгорел?
      Megatron
      1. allaykbar Сегодня, 16:20
        мегатрон главное чтоб в твоей голове от травы ничего не перегорело. хотя там и так дыра

        Если на БТР начнет гореть баллон. Ты его не потушишь в поле
        allaykbar
  2. Александр 3 Сегодня, 14:52
    На нашу технику из Сирии приходит много замечаний,спецы устраняя эти замечания делают нашу технику лучше.
    Александр 3
  3. Zaurbek Сегодня, 14:53
    Новинкой назвать тут что либо трудно...
    Zaurbek
    1. gukoyan Сегодня, 16:14
      Соглашусь.
      gukoyan
  4. zzdimk Сегодня, 14:53
    Ещё надо пару ядерных зарядов втихую передать - пусть матрасы бесятся и Израиль на навоз изойдет
    zzdimk
  5. evgenii67 Сегодня, 14:56
    Главное еду чтоб никто рядом не разогревал!
    evgenii67
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:09
      Это Вы о наведении на микроволновку ? wink
      bouncyhunter
  6. Aleks777 Сегодня, 15:35
    Правильно полигон для техники обязан быть .А Сирия отлично.
    Aleks777
  7. san4es Сегодня, 16:14
    ЛП-1, лазерный прожектор
    Ростовский оптико-механический завод, ОАО

    Лазерный прожектор ЛП-1, построенный на применении полупроводникового излучателя высокой мощности, является инфракрасным источником подсветки целей в ночных условиях. Лазерный ИК-прожектор ЛП-1 предназначен для подсветки объектов и местности при работе с приборами ночного видения (ПНВ), в том числе в составе прицельно-наблюдательных комплексов пассивно - активного типа объектов БТВТ.
    Лазерный прожектор ЛП-1 обладает повышенной мощностью излучения и увеличенным углом расходимости излучения по вертикали.

    Технические характеристики
    Спектральный диапазон лазерного излучения, мкм 0,80÷0,85
    Оптическая мощность излучения, Вт, не менее 0,3
    Потребляемая мощность, Вт, не более - с выключенным обогревом защитного стекла: 15
    Потребляемая мощность, Вт, не более - с включенным обогревом защитного стекла: 40
    Габаритные размеры, мм, не более: высота 108; ширина 174; длина 262
    Масса, кг, не более 5
    Дальность обнаружения работающего прожектора невооруженным глазом вне створа излучения, м, не более 100
    Изделие работает от бортсети постоянного напряжения, В, 27
    Время зажигания лазерного источника при напряжении (22-29)В, сек, не более 10
    Время непрерывной работы с сохранением характеристик изделия (с перерывом 1 час), час, не менее 8
    Средний срок служб, лет 10
    Средняя наработка на отказ, час, не менее 1200
    san4es
  8. VOENOBOZ Сегодня, 16:18
    Так вот почему у америкосов всяких наворотов много , потому что они в каждой бочке затычка.
    VOENOBOZ
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