Сирийский спецназ получил БТР-82 с новым лазерным прожектором
Российские БТР-82 высоко ценятся в вооруженных силах Сирии, они зарекомендовали себя как очень надежная, обладающая высокой огневой мощью и маневренностью техника, пишет Вестник Мордовии.
Эти бронетранспортеры состоят на вооружении одного из спецподразделений военного ведомства САР. Недавно военнослужащие получили новую боевую машины. «От более ранних версий внешне она отличается установкой лазерного прожектора ЛП-1 российского производства. Ранее такое оборудование изготавливалось в Беларуси», – говорится в материале.
Лазерный прожектор предназначен для подсветки целей. Отмечается, что по сравнению со старыми ламповыми инфракрасными осветителями, он более надежен и меньше демаскирует технику.
По данным автора, «ЛП-1 способен без перерыва работать до 8 часов, при этом ему не страшна температура до 60°С, что очень важно, в экстремальных условиях Ближнего Востока».
Эти бронетранспортеры состоят на вооружении одного из спецподразделений военного ведомства САР. Недавно военнослужащие получили новую боевую машины. «От более ранних версий внешне она отличается установкой лазерного прожектора ЛП-1 российского производства. Ранее такое оборудование изготавливалось в Беларуси», – говорится в материале.
Лазерный прожектор предназначен для подсветки целей. Отмечается, что по сравнению со старыми ламповыми инфракрасными осветителями, он более надежен и меньше демаскирует технику.
По данным автора, «ЛП-1 способен без перерыва работать до 8 часов, при этом ему не страшна температура до 60°С, что очень важно, в экстремальных условиях Ближнего Востока».
Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1, vestnik-rm.ru
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