19:08 17 января

Американские СМИ: Россия и США устроили в Сирии «гонку военных баз»

Россия и США устроили «гонку военных баз» в Сирии в связи с тем, что каждая из сторон намерена расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и противостоять ассиметричным угрозам, пишет издание Defense News.



«США имеют военную базу в Эт-Табке недалеко от Ракки. Ранее этот объект был сирийской авиабазой, сейчас на этой базе американские инструкторы тренируют курдские отряды. Еще один военный объект строится в Эт-Танфе, куда американские войска не пускают российские и правительственные силы», – приводит статью РИА Новости.


Россия также имеет две военные базы: авиабазу в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. Издание при этом напоминает, что россияне создали свои объекты с разрешения официального Дамаска.

Как отметил отставной генерал ливанской армии Вахби Катыша, «соперничество России и США на сирийской территории, в том числе в контексте создания военных баз, обусловлено стратегическим положением Сирии».

По его словам, эта страна является «воротами на Ближний Восток и в Персидский залив», поэтому Россия намерена вернуться в данный регион «в качестве великой державы».

Генерал подчеркнул также, что военная операция в Сирии позволила России нарастить экспорт вооружений. В частности, имеется в виду соглашение с Саудовской Аравией о поставках система С-400 «Триумф».

Напомним, Россия начала военную операцию против террористических группировок в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийских властей. Западная коалиция во главе с США приступила к антитеррористической операции в 2014 году, не имея на то разрешение Дамаска.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Teberii Сегодня, 10:46
    И какой вывод воевали,воевали а тут бац и русские пришли.
    Teberii
    1. Проксима Сегодня, 11:03
      Если устраивать «гонки» по легитимным базам, то мы впереди. Официальный статус американских военных баз эквивалентен пиратским и другим разбойничим поселениям stop
      Проксима
  2. новичок Сегодня, 10:51
    никакого двухстороннего соперничества по базам не вижу. вижу лишь желание янки потавить в Сирии свои гадюшники, откуда массово выпускаются натасканные янками гадюки.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:55
      Гарик , доброго дня ! hi Своими базами матрасы дают понять что так просто они из Сирии не уберутся . И им пофиг что их туда никто не звал . negative
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 11:24
        Паша, друг мой, приветствую! да ты прав, в том то и вся соль. прут нахалом, мало того , собирают весь сброд_ отбросы человечества в Сирии для начала второго раунда. гнать их оттуда надо, ох как надо.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
          Такое поведение матрасов вполне было ожидаемым , потому я надеюсь что России есть чем ответить .
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 11:46
            по некоторым данным там работают наши ЧВК , да и Тиграм подсуетиться пора, не всё ж время бармалеев мочить, надо привыкать работать против врагов по мощнее.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
              Вполне здраво рассуждаешь , но всех подробностей мы всё равно не знаем , а если и узнаем , то нескоро . wink
              bouncyhunter
  3. КОН Сегодня, 10:52
    Американцам вообще домой валить надо, какие базы?...Кто их звал то, пакостников...
    КОН
    1. To be or not to be Сегодня, 11:05
      "Западная коалиция во главе с США приступила к антитеррористической операции в 2014 году, не имея на то разрешение Дамаска." ..и резолюции ООН. Сирия их не просила.
      Есть резолюция ООН №2249 от 20 ноября 2015 года.,на которую некоторые высшие янки ссылаются.В резолюции ООН «Призывает государства-члены, которые в состоянии это сделать, принимать все необходимые меры на контролируемых ИГИЛ территориях в Сирии и Ираке». .
      ....«на контролируемых ИГИЛ территориях». А если территория освобождена от ИГИЛ, то это уже территория Сирии, и эта территория автоматически уже не попадает под действие данной резолюции ООН..и американские войска должны уйти, иначе они оккупанты...
      To be or not to be
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:53
    Между российскими и американскими базами есть большая принципиальная разница . Американские создаются для агрессивного продвижения своих геополитических интересов . Российские - для сохранения оных . О количестве молчу - какая уж тут нафиг гонка .
    КВУ-НСвД
    1. Вежливый Лось Сегодня, 11:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      Между российскими и американскими базами есть большая принципиальная разница

      Вот бы кто-нибудь сподобился проверить устойчивость их баз к атакам фанерных БПЛА, "собранных сирийскими пионерами из з/ч, купленных на местном базаре" и включающими в себя модуль ГЛОНАСС и блок постановки активных помех. (на рынке чего только не продают...)
      Вот тогда было бы справедливое сравнение.
      Вежливый Лось
  5. Теренин Сегодня, 10:54
    Американские СМИ: Россия и США устроили в Сирии «гонку военных баз», так и представляю себе, бегут рядом - холёные, сытые и мускулистые от ГМО базы США и их обгоняют "разорванные в клочья" (по Обаме) базы России lol Зачем нам бежать, коль нас спокойно к себе пригласил хозяин fool
    Теренин
  6. Egorovich Сегодня, 10:54
    Ложь, обман, вероломство - это отличительная черта матрасии. Все что они творят в Сирии, да и во всем мире, незаконно, но во всем корчат из себя праведников.
    Egorovich
  7. amr Сегодня, 10:55
    может тоже натаскать бармалеев, да как тюкнуть по их базам, а если че, то стрелки на террористов!
    amr
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:01
      Можно конечно - но "эти нехорошие люди предадут нас при первой возможности " laughing Лучше силами ССО , но об этом в приказе по диванным войскам не будет ни слова laughing
      КВУ-НСвД
  8. JonnyT Сегодня, 10:58
    Не надо сравнивать американскую оккупацию и поддерживаемые ими процессы по дестабилизации Сирии с законным легитимным присутствием РФ.
    Американцы оккупанты, и никаких соревнований и сравнений не может быть в принципе. Льва (РФ) с шакалом (США) не сравнивают!
    JonnyT
  9. Alexey-74 Сегодня, 11:21
    У нас реально военные базы: воздушная и морская....., а у них пиратские станы какие то....лагеря для подготовке боевиков. Если ставить вопрос о легитимности нахождения США в Сирии, то думаю без вариантов, ООН карманная организация и ничего теперь не решает.....посмотрим что сделают наши в дальнейшем....
    Alexey-74
  10. мерцание Сегодня, 11:24
    Противостояние: база против базы, соблюдение правовых норм против нарушения правовых норм.
    Кто какую сторону поддержит?
    мерцание
  11. alta Сегодня, 11:42
    Cемью диктатора Асада, которая во власти уже 40 лет, поддерживает только только его клан - алавиты, которых в Сирии10-12% , составляющих основу Армии Асада.
    После разгрома Игила, необходимо в Сирии ликвидировать военные базы США, России, Турции, Ирана и провести выборы под эгидой ООН.
    alta
  12. Керенский Сегодня, 11:45
    Ну тут сирийцам самим придётся решать. Ведь на сирийских картах никаких баз "нет". Напишут у себя приказ о создании там артполигона. Приказ украдут шпуёны и передадут "куда следует"... Вот тогда в Пентагоне и забегают....
    Керенский
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