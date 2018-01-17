Американские СМИ: Россия и США устроили в Сирии «гонку военных баз»
Россия и США устроили «гонку военных баз» в Сирии в связи с тем, что каждая из сторон намерена расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и противостоять ассиметричным угрозам, пишет издание Defense News.
«США имеют военную базу в Эт-Табке недалеко от Ракки. Ранее этот объект был сирийской авиабазой, сейчас на этой базе американские инструкторы тренируют курдские отряды. Еще один военный объект строится в Эт-Танфе, куда американские войска не пускают российские и правительственные силы», – приводит статью РИА Новости.
Россия также имеет две военные базы: авиабазу в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. Издание при этом напоминает, что россияне создали свои объекты с разрешения официального Дамаска.
Как отметил отставной генерал ливанской армии Вахби Катыша, «соперничество России и США на сирийской территории, в том числе в контексте создания военных баз, обусловлено стратегическим положением Сирии».
По его словам, эта страна является «воротами на Ближний Восток и в Персидский залив», поэтому Россия намерена вернуться в данный регион «в качестве великой державы».
Генерал подчеркнул также, что военная операция в Сирии позволила России нарастить экспорт вооружений. В частности, имеется в виду соглашение с Саудовской Аравией о поставках система С-400 «Триумф».
Напомним, Россия начала военную операцию против террористических группировок в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийских властей. Западная коалиция во главе с США приступила к антитеррористической операции в 2014 году, не имея на то разрешение Дамаска.
«США имеют военную базу в Эт-Табке недалеко от Ракки. Ранее этот объект был сирийской авиабазой, сейчас на этой базе американские инструкторы тренируют курдские отряды. Еще один военный объект строится в Эт-Танфе, куда американские войска не пускают российские и правительственные силы», – приводит статью РИА Новости.
Россия также имеет две военные базы: авиабазу в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. Издание при этом напоминает, что россияне создали свои объекты с разрешения официального Дамаска.
Как отметил отставной генерал ливанской армии Вахби Катыша, «соперничество России и США на сирийской территории, в том числе в контексте создания военных баз, обусловлено стратегическим положением Сирии».
По его словам, эта страна является «воротами на Ближний Восток и в Персидский залив», поэтому Россия намерена вернуться в данный регион «в качестве великой державы».
Генерал подчеркнул также, что военная операция в Сирии позволила России нарастить экспорт вооружений. В частности, имеется в виду соглашение с Саудовской Аравией о поставках система С-400 «Триумф».
Напомним, Россия начала военную операцию против террористических группировок в сентябре 2015 года по официальному запросу сирийских властей. Западная коалиция во главе с США приступила к антитеррористической операции в 2014 году, не имея на то разрешение Дамаска.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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