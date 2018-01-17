Анкара заявила, что США не будут создавать отряды на сирийской границе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с ним опроверг информацию о создании "сил безопасности границы" в Сирии.
Встреча министров состоялась накануне в Ванкувере, на полях саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове.
Глава турецкого МИД призвал США отказаться от шагов в Сирии, которые могли бы привести к кризису в отношениях с Анкарой. Как напомнил Чавушоглу, Вашингтон ранее уверял Анкару, что отряды сил самообороны сирийских курдов YPG не являются "стратегическими партнерами" США, и сотрудничество с ними временное — ради борьбы с боевиками ИГ*.
По его словам, у Турции немало оснований скептически относиться к этим обещаниям, поскольку США не раз уже их нарушали. Это касается и вывода сил YPG из Манбиджа и операции в Ракке, передает РИА Новости
Мэттис заверил, что лично проследит за данным вопросом— цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.
Встреча министров состоялась накануне в Ванкувере, на полях саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове.
Глава турецкого МИД призвал США отказаться от шагов в Сирии, которые могли бы привести к кризису в отношениях с Анкарой. Как напомнил Чавушоглу, Вашингтон ранее уверял Анкару, что отряды сил самообороны сирийских курдов YPG не являются "стратегическими партнерами" США, и сотрудничество с ними временное — ради борьбы с боевиками ИГ*.
Если вы не считаете YPG — сирийское крыло Рабочей партии Курдистана — стратегическими партнерами, то прекратите их поддерживать, верните оружие, поставленное в Сирию. В Вашингтоне даже уверяли нас, что составили списки номеров всего оружия, переданного YPG, и впоследствии его вернут в арсеналы— отметил Чавушоглу.
По его словам, у Турции немало оснований скептически относиться к этим обещаниям, поскольку США не раз уже их нарушали. Это касается и вывода сил YPG из Манбиджа и операции в Ракке, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти