19:10 17 января

Анкара заявила, что США не будут создавать отряды на сирийской границе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с ним опроверг информацию о создании "сил безопасности границы" в Сирии.

Мэттис заверил, что лично проследит за данным вопросом
— цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Анкара заявила, что США не будут создавать отряды на сирийской границе



Встреча министров состоялась накануне в Ванкувере, на полях саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

Глава турецкого МИД призвал США отказаться от шагов в Сирии, которые могли бы привести к кризису в отношениях с Анкарой. Как напомнил Чавушоглу, Вашингтон ранее уверял Анкару, что отряды сил самообороны сирийских курдов YPG не являются "стратегическими партнерами" США, и сотрудничество с ними временное — ради борьбы с боевиками ИГ*.

Если вы не считаете YPG — сирийское крыло Рабочей партии Курдистана — стратегическими партнерами, то прекратите их поддерживать, верните оружие, поставленное в Сирию. В Вашингтоне даже уверяли нас, что составили списки номеров всего оружия, переданного YPG, и впоследствии его вернут в арсеналы
— отметил Чавушоглу.

По его словам, у Турции немало оснований скептически относиться к этим обещаниям, поскольку США не раз уже их нарушали. Это касается и вывода сил YPG из Манбиджа и операции в Ракке, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. Mavrikiy Сегодня, 11:02
    Анкара заявила, что США не будут создавать отряды на сирийской границе

    Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад.(А.С. Пушкин)
    Mavrikiy
    1. Проксима Сегодня, 11:10
      Цитата: Mavrikiy
      Анкара заявила, что США не будут создавать отряды на сирийской границе

      Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад.(А.С. Пушкин)
      Ценность заявлений американских властей равна нулю, но когда эти заявления ещё и «копипастятся» официальными представителями других стран, то тут не комментарии вообще излишни stop
      Проксима
      1. allaykbar Сегодня, 11:33
        глава Пентагона Джеймс Мэттис


        значит создание зон будет курировать другое ведомство
        allaykbar
  2. bouncyhunter Сегодня, 11:03
    Турция до сих пор не поняла что США делают то , что им выгодно . А про "партнёров" думают в десятую очередь .
    bouncyhunter
    1. новичок Сегодня, 11:32
      забавно: турки несколько дней стращали янки, что будут уничтожать их подопечных. сегодня, турки получили заверения от янки и опровержение о поставках пзрк. турки подняли волну, турки успокоили волну, интересно. впечатление, что янки поднимают региональный авторитет турков намеренно. хотя верить янки, так же как и верить османам. а между тем турки уже реально готовы бить по курдам.
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
        Султан Эрдоган и император Трамп продолжают выяснять у кого амбиции длиннее . lol
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 11:42
          Ыну трампушка уже проиграл. султану тоже проиграет_ султан мухлюет.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:47
            У султана нет ядрёного дрына (как у Ына) , но есть чем шантажировать , так что кровь они друг дружке попортят . yes
            bouncyhunter
        2. Mavrikiy Сегодня, 16:29
          Цитата: bouncyhunter
          Султан Эрдоган и император Трамп продолжают выяснять у кого амбиции длиннее . lol

          Недорабатываете! (любимое изречение моего шефа, лет так ....дцать тому назад). Учите историю. США не империя, а х.знает чего. И во главе ее всегда был, хотя бы после 1945г., "капитан вселенной!" Правда Сталин его не утвердил, но.... так они и носятся по вселенной с бумажкой не то в зубах, не то .....
          А так все нормально... (специальное предложение, только для ВАС, удлиняем-расширяем и всех побеждаем!) feel
          Mavrikiy
  3. Теренин Сегодня, 11:08
    ...Джеймс Мэттис на встрече с ним опроверг информацию о создании "сил безопасности границы" в Сирии., это слова из песни - "НАТО ни на шаг не продвинется к России" yes
    Теренин
  4. Hariton Laptev Сегодня, 11:13
    "Собака лает караван идет". Мало что американцы сказали в ответ на возмущение турок. Они что угодно скажут и что угодно пообещают. А за спиной будут делать свое. Вот уж государство для которого честь и слово не знакомы.
    Hariton Laptev
  5. мерцание Сегодня, 11:14
    Слово матрасников - кремень
    мерцание
  6. Egorovich Сегодня, 11:26
    Два сапога - пара. Что матрасия, что турки обмануть готовы в любой момент каждого, кто с ними дело имеет. Вешать лапшу на уши кому-то горазды, в полной мере, и те и другие.
    Egorovich
  7. Masya Masya Сегодня, 11:28
    США не будут создавать отряды на сирийской границе

    Вот верю... конечно не будут, т.к. уже создали yes
    Masya Masya
  8. мерцание Сегодня, 11:39
    Ээээ ....зуб даю! .....османский
    мерцание
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:39
    ..."я тебе , конечно, верю! Разве могут быть сомненья?... "(С)
    И оружие вернут,и место баз засадят садами и клумбами laughing
    Это игра такая- - кто кого переврёт))
    Сибирский цирюльник
  10. gukoyan Сегодня, 11:40
    Ну-ну... Наивные как маленькие девочки)
    Так всегда, говорят одно, а делают другое.
    gukoyan
  11. demo Сегодня, 11:45
    Обещать - это не значит, жениться!
    Меттис хозяин своего слова: слово дал, слово забрал.
    А турки под наивных, "не целованных" канают?
    А мы им верим, верим, верим!
    А сами танки, ближе и ближе подтягивают.
    demo
  12. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:47
    Цитата: bouncyhunter
    Турция до сих пор не поняла что США делают то , что им выгодно . А про "партнёров" думают в десятую очередь .

    Турки всё понимают) Просто пытаются "сохранить лицо", публично надувая щёки. Ну отбомбят курдов,ну введут войска. Будет очередной геморрой им,постоянный,пока американцы будут подпитывать курдов
    Вот, будет хреново, если турки,каким-то образом,сумеют договориться с американцами.
    Сибирский цирюльник
  13. Zina389 Сегодня, 13:27
    Восток дело тонкое. Не было бы курдского вопроса, Пердоган может и не стал бы президентом. Тут нужно интеллектуальное дзюдо. Использовать движение противника. И не получать штрафные очки за пассивность. Вот помнится приезжала в Израиль Гондализа Райс, еще при Буше сыне. И заставила палестинцев проводить выборы. Дело это было для них новое, подтасовывать не научились еще. И в секторе Газы победил на выборах ХАМАС. И пошло поехало. Но за то, удалось фактически избавиться от "мирного процесса". Такое вот зюдо, понимаешь.
    Zina389
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