Анкара заявила, что США не будут создавать отряды на сирийской границе

Мэттис заверил, что лично проследит за данным вопросом

Если вы не считаете YPG — сирийское крыло Рабочей партии Курдистана — стратегическими партнерами, то прекратите их поддерживать, верните оружие, поставленное в Сирию. В Вашингтоне даже уверяли нас, что составили списки номеров всего оружия, переданного YPG, и впоследствии его вернут в арсеналы