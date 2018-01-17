Испытания Cу-57 с новым двигателем продлятся около трех лет

Испытания двигателя второго этапа (для ПАК ФА) могут продлиться около трех лет

Летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с новым двигателем, как ожидается, продлятся порядка трех лет, приводит "Интерфакс" заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.- сказал Мантуров.5 декабря в Минпромторге РФ сообщили, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет с двигателем второго этапа. Полет прошел штатно и продлился 17 минут.Ранее в "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) сообщили, что перспективный двигатель, силовая установка пятого поколения, для Су-57 позволяет развивать самолету сверхзвуковую крейсерскую скорость.В начале января 2018 года стало известно, что к летным испытаниям приступил десятый опытный образец истребителя Су-57. До последнего времени в летных испытаниях участвовали девять образцов с двигателем "первого этапа".По утверждению «Интерфакса», поставки военным первых 12 Су-57 из установочной партии могут начаться уже в этом году.Су-57 (ранее именовавшийся как Т-50), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, представлен публике он был на авиасалоне МАКС-2011. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).