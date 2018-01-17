19:11 17 января

Испытания Cу-57 с новым двигателем продлятся около трех лет

Летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с новым двигателем, как ожидается, продлятся порядка трех лет, приводит "Интерфакс" заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Испытания двигателя второго этапа (для ПАК ФА) могут продлиться около трех лет
- сказал Мантуров.

Испытания Cу-57 с новым двигателем продлятся около трех лет



5 декабря в Минпромторге РФ сообщили, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет с двигателем второго этапа. Полет прошел штатно и продлился 17 минут.

Ранее в "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) сообщили, что перспективный двигатель, силовая установка пятого поколения, для Су-57 позволяет развивать самолету сверхзвуковую крейсерскую скорость.

В начале января 2018 года стало известно, что к летным испытаниям приступил десятый опытный образец истребителя Су-57. До последнего времени в летных испытаниях участвовали девять образцов с двигателем "первого этапа".

По утверждению «Интерфакса», поставки военным первых 12 Су-57 из установочной партии могут начаться уже в этом году.

Су-57 (ранее именовавшийся как Т-50), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, представлен публике он был на авиасалоне МАКС-2011. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).

Использованы фотографии: www.youtube.com
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. Горный стрелок Сегодня, 11:54
    Шагом, шагом... Не надо спешить. Этот самолет - надолго делается...
    Горный стрелок
    1. новичок Сегодня, 12:07
      ну а куда спешить. поставка первых 12 машин завершится не ранее 20 г. тем временем планируется насытить ВКС машинами СУ 30СМ/34/35С и МИГ35/31БМ, вместо устаревающих моделей.
      новичок
    2. tchoni Сегодня, 12:49
      Цитата: Горный стрелок
      Шагом, шагом... Не надо спешить. Этот самолет - надолго делается...

      Точно-точно))) "тараписа не нада"... Глядишь, пока суть да дело, требования поменяются, поколение сменится и не надо будет мучатся с серийным производством...
      tchoni
      1. Кот Маркиз Сегодня, 12:53
        Ну, да-как там в притче Насреддина про осла и падишаха..... wink
        Кот Маркиз
        1. inkass_98 Сегодня, 13:06
          Ага, прям как у вас с легким танком или F-35.
          inkass_98
          1. tchoni Сегодня, 13:16
            Цитата: inkass_98
            Ага, прям как у вас с легким танком или F-35.

            Пока они легкий фы35 пилили у них почти две сотни ф22 на вооружении стояло.
            tchoni
      2. dvvv Сегодня, 15:11
        ага и переименуем Су-57 в F-117
        dvvv
    3. zivXP Сегодня, 13:34
      Так не продлятся, а могут продлиться - сказал этот чиновник. А могут и быстрее завершиться - читается между строк. Двиг новый, новых решений вероятно тоже много. Нужно все проверить. А как быстро его запустят в производство зависит от того какие будут результаты.
      zivXP
      1. dvvv Сегодня, 15:12
        неа, продлится и непременно продлится!
        dvvv
      2. tchoni Сегодня, 15:30
        Продлятся, да еще и затянуться. Будте покойны.
        tchoni
  2. Magic Archer Сегодня, 11:54
    Пока мы примем на вооружение самолёт 5 поколения,америкосы примут шестого....Сильно отстаём...Девяностые до сих пор аукаются!Спасибо Горби и ЕБН
    Magic Archer
    1. Васся Вассин Сегодня, 11:59
      Ничего страшного, если у них пятый по весу дороже золота, то шестой будет как брюлики весить. Пусть делают, строят... даже... оба два штуки!
      Васся Вассин
      1. Арон Заави Сегодня, 12:03
        Цитата: Васся Вассин
        Ничего страшного, если у них пятый по весу дороже золота, то шестой будет как брюлики весить. Пусть делают, строят... даже... оба два штуки!

        85млн$ за F-35A это не так дорого.
        Арон Заави
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:10
          + 70 млрд на разработку, Вы забыли добавить
          Андрей из Челябинска
          1. voyaka uh Сегодня, 12:23
            Клиентам Локхид-Мартин (в том числе Пентагону) безразлично
            сколько стоил НИОКР. Интересна цена "в магазине".
            Я, когда покупаю смартфон, не спрашиваю, сколько миллиардов
            вложили в его разработку. Мне - по барабану.
            voyaka uh
            1. новичок Сегодня, 12:31
              наверное именно поэтому янки заставили саттелитов сначала скинуться всем миром на “смартфон“, затем заставили закупать всем миром.
              новичок
              1. _Jack_ Сегодня, 12:42
                так в итоге все скинулись и все покупают, и цена итоговая вполне в норме, в чем проблема то?
                _Jack_
              2. _Jack_ Сегодня, 13:18
                Дело в том, что современное оружие, типа истребителей 5-поколения, требует огромных средств и времени на разработку. Россия это не СССР, экономика наша ничтожна по сравнению с экономикой СССР, мы уже с большим трудом тянем такие проекты. Сейчас в мире они по плечу США и КНР и то буксуют и бюджет в несколько раз превышают. Поэтому не стоит удивляться что так долго СУ-57 делают.
                _Jack_
                1. новичок Сегодня, 13:27
                  ну вот, вы почти ответили на свой вопрос: “В чём проблема?“ проблема как раз о стоимости проекта целиком и, то , что в итоге получили. по сравнению наш дешевле в разы и от 35го и от22го. естественно с выходом на серию, стоимость нашего тоже снизится, но огромная разница от фки останется. наш, по разным данным будет от 80 до 100млн. долл. но после выхода в серию цена пойдёт вниз. вдобавок, как бы не кичились индусы, ФГФА покупать будут, это тоже сыграет на цене СУ57.
                  новичок
                  1. _Jack_ Сегодня, 13:40
                    Здесь ключевые слова "есть" и "будет", вот когда будет, тогда и будем сравнивать. 35 есть сейчас и как-бы его не критиковали его активно закупают разные страны, а значит проект удался, а наш когда будет, тогда и будем сравнивать.
                    Мало того что у США ресурсов на его разработку в сотни раз больше чем у нас, так ещё и другие страны в проект вкладывались и они же массовость самолету создают своими заказами, поэтому цена будет и дальше падать. Нам в этих условиях крайне сложно конкурировать с этим проектом, единственная надежда на кооперацию с Индией.
                    _Jack_
                    1. новичок Сегодня, 13:48
                      ну насчёт активных покупок я уже высказался. по поводу “есть и будут“ не согласен. СУ57 есть и уже давно, другой вопрос наличие в ВКС. учитывая все перепетии с фкой после принятия в ВВС, так лучше наш пусть переболеет на уровне испытаний и в части пойдёт готовым. ну а спешить чего? СУ35 не плохо справляется со всеми фками. ему в помощь спешит МИГ35. в итоге, мы можем себе позволить слегка задержаться с 57м.
                      новичок
                      1. _Jack_ Сегодня, 13:50
                        СУ57 есть и уже давно, другой вопрос наличие в ВКС.

                        Летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с новым двигателем, как ожидается, продлятся порядка трех лет
                        _Jack_
                      2. новичок Сегодня, 14:03
                        что ж вы так? первые машины установочной партии ожидаются в этом году.
                        новичок
          2. Korax71 Сегодня, 12:35
            Да вроде у буржуинов такие вещи всегда в конечную стоимость продукта входят.посмотрим сколько 57 будет армии обходиться.
            Korax71
            1. Герман 4223 Сегодня, 15:02
              Су-35,два миллиарда рублей стоил(несколько лет назад),57й наверное немного дороже будет.Самое главное что он за родные рубли для нас, а их мы можем и напечатать для такого дела.
              Герман 4223
          3. Скифотавр Сегодня, 17:22
            Американцы могут своему F-35 и не такую цену придумать - печатный долларовый станок у них и они этих бумажек напечатают сколько захотят, не парясь что они ничем не подкреплены, а расплачиваемся за фантики мы своим потом и кровью.
            Скифотавр
        2. Лексус Сегодня, 12:33
          85млн$ за F-35A это не так дорого.

          Маленький нюанс - $85 млн. - БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ! Плюс работы по обслуживанию в течение жизненного цикла, которые стоят ещё 1,5 самолёта и оплачиваются при покупке ЛА. Для Израиля, как получателя ежегодной американской помощи $3 млрд., может, и не дорого. Американский маркетинг - он такой.
          Лексус
          1. voyaka uh Сегодня, 13:18
            "$85 млн. - БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ! "////

            Нет. Цена последней партии для Пентагона - с двигателем.
            Который стоит отдельно 11 млн. долларов обычный и 14 млн. вертикалки.
            Израиль заказал свои до "подешевления", которое выбил у Локхида Трамп,
            и нам самолет обходится дороже - в 95 млн (включая двигатель).
            А обслуживание у нас (по договору с Локхидом) свое, на месте.
            voyaka uh
            1. dvvv Сегодня, 15:14
              ага... обслуживание свои распилят... своим тоже надо есть!
              dvvv
              1. voyaka uh Сегодня, 17:21
                У нас свои квалицифированные авиа-техники, которым
                Локхид доверяет (по опыту обслуживания Ф-16).
                Некоторые страны не так уверены в себе: они или вызывают
                спецов к себе, или посылают самолеты на центр обслуживания Локхида
                (в Италии он , кажется).
                voyaka uh
        3. Алексей Зоммер Сегодня, 13:27
          Уважаемый, это с учетом двигателя?
          Алексей Зоммер
          1. Алексей Зоммер Сегодня, 13:28
            "По его словам, стоимость одного самолета в 2019-2020 годах упадет до 85 млн долл США (без двигателя), то есть станет меньше цены любого истребителя четвертого поколения в мире."
            https://vpk.name/news/171999_stoimost_f35_snova_n
            euklonno_snizhaetsya.html
            Обратите внимание, упадет!
            то есть в будущем, еще не наступившем времени и без двигателя.
            Алексей Зоммер
            1. voyaka uh Сегодня, 14:56
              Трамп поторопил Локхид с обещаниями сбросить цену,
              и те не стали спорить smile . Пентагон уже купил у Локхида
              несколько десятков Ф-35А по 85 млн за штуку ВКЛЮЧАЯ движок.
              voyaka uh
              1. Алексей Зоммер Сегодня, 16:36
                Хотелось бы ссылку.
                Алексей Зоммер
                1. voyaka uh Сегодня, 17:16
                  Deal for 90 combat jets prices each plane at $94.6 million each, a 7.3% drop
                  https://www.wsj.com/articles/pentagon-reaches-new
                  -deal-with-lockheed-martin-for-f-35-jets-14861473
                  16

                  Средняя цена партии из 90 самолетов - 95 млн. за штуку.
                  Но там внутри сделки и Ф-35Б и Ф-35С - они оба дороже 100 млн за штуку. А Ф-35А - самые простые, выходят по 85 млн.
                  Движок выделяют отдельно в ценнике только для иностранных клиентов. Для Пентагона он "внутри". Это для удобства взаиморасчетов. Так как Италия, Япония (в будущем - другие) собирают самолеты на своих заводах. А движки им присылают из Штатов по цене 11-14 млн за штуку.
                  voyaka uh
                  1. Алексей Зоммер Сегодня, 17:18
                    Ссылка не существует.
                    Ну типа больше не существует.
                    Алексей Зоммер
      2. Звездочка Сегодня, 12:24
        Не надо забывать что станок печатающий валюту находиться у них. И что для нас непосильная ноша для них такк... возьмем еще денег у всего мира.
        Звездочка
      3. dvvv Сегодня, 15:13
        надо срочно взвешивать Су-57 и узнавать котировки на золото!
        dvvv
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:05
      Ничего, ничего, птичка на крыло встанет, еще Израиль закупать будет.....
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:13
        Костя , привет ! hi
        Цитата: Соломон Кейн
        еще Израиль закупать будет.....

        А нафига ? У них же "супер-пупер" Фу-35 есть . lol
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:20
          Паша! Салют ,дружище!!!! hi
          Думается, что у них мозги "созреют" больше не приобретать кучу "летающего железа" за более чем 80 лямов "бакинских"..... wink
          Соломон Кейн
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:30
            Ты так думаешь ? А я вот не уверен ... recourse
            bouncyhunter
            1. Соломон Кейн Сегодня, 12:36
              Ну и попутного ветра им........
              Соломон Кейн
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
                Полностью согласен , Костя . yes
                bouncyhunter
          2. NEOZ Сегодня, 12:35
            думается, что они "покупают" не на свои... а на выделенную финансовую помощь от США...
            NEOZ
        2. Железякин Сегодня, 13:05
          Думается мне, что это машины абсолютно разного класса. Сушка ближе к Ф-22 (истребитель завоевания превосходства в воздухе), Ф-35 многофункционал (что-то среднее между А10 и Ф-16)
          Железякин
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:11
            Цитата: Железякин
            Думается мне, что это машины абсолютно разного класса.

            Так и есть . А нужен ли Израилю тяжёлый истребитель ?
            bouncyhunter
    3. okko077 Сегодня, 12:09
      У нас нет и не будет самолёта 5 -го поколения, потому что у нас нет Боевых Информационных Систем, в состав которых должен входить такой самолёт...У нас даже элементов таких систем и нет понятия о таких системах вообще. нет...Мы ещё не доросли до такого самолёта, он нам не нужен, рано ещё....Сначала нужно создать систему в которую должен входить такой самолёт и в составе которой он может стать самолётом 5-го поколения, а до этого он останется невостребованной очень современной дорогой игрушкой для военных, которые не знают , как её применять....
      okko077
      1. НасРать Сегодня, 12:23
        Так , что нам говорит МО РФ:

        Автоматизированная информационная система военного назначения:

        В зависимости от особенностей автоматизируемой области деятельности выделяют пять классов А.и.с. в.н., подразделяющихся на соответствующие виды: автоматизированные системы управления войсками; автоматизированные системы управления боевыми средствами (см. Автоматизированная система управления войсками и оружием), системы поддержки принятия решений; автоматизированные информационно-вычислительные системы (информационно-расчетные системы; системы автоматизации проектирования; проблемно-ориентированные имитационные системы; моделирующие центры); автоматизированные информационно-справочные системы (автоматизированные справочники и каталоги; автоматизированные системы делопроизводства; автоматизированные архивы; электронные карты местности); автоматизированные обучающие системы.
        НасРать
      2. Алексей Зоммер Сегодня, 13:33
        Вы поясните нам темным про БИУС.
        У кого она есть, какие ее функции? Когда были созданы?
        Алексей Зоммер
      3. BABAY22 Сегодня, 13:53
        Уважаемый окко077, вы наверное в теме, поясните тогда свои слова насчет " у нас нет понятия о таких системах вообще..."
        Если верить вашим словам, то на старике су-27 нет ТКС-2-27, это все миф?
        BABAY22
        1. Lock36 Сегодня, 19:01
          Это у него лично нет понятия.
          Lock36
      4. Герман 4223 Сегодня, 15:12
        Нет это у вас или у нас?о чём наши военные не знают объясните по подробнее чтоб всем стало ясно,откройте нам тёмным глаза на чёрную правду.
        Герман 4223
    4. Hammerlock Сегодня, 12:18
      да хоть 7-го поколения. их 5-ый фуфло
      Hammerlock
    5. Кент0001 Сегодня, 12:35
      90-е кончились 17 лет назад. Хватит уже об этом.
      Кент0001
      1. krokodil25 Сегодня, 15:48
        Цитата: Кент0001
        90-е кончились 17 лет назад. Хватит уже об этом.

        А последствия остались.
        krokodil25
  3. Teberii Сегодня, 11:54
    Еще 3 года , так когда точно пойдет в серию.
    Teberii
    1. Muvka Сегодня, 12:19
      В серию он пойдет в этом году. Точнее уже начато серийное производство.
      Muvka
  4. Gogia Сегодня, 12:04
    Блин, сколько говорили про модульную конструкцию. Если бы наша авиационная промышленность так работала во время ВОВ - не знаю к чему бы это привело.
    Gogia
    1. allaykbar Сегодня, 12:17
      тогда самолеты делали из фанеры и тысячами. сравнивать несравнимое не от большого ума.

      испытание двигателя для Су-57 - не испытание поршневого двигателя.
      allaykbar
    2. Hammerlock Сегодня, 12:19
      узбагойте свой завор
      Hammerlock
    3. Muvka Сегодня, 12:20
      А вы лично, готовы, как во времена ВОВ, работать забесплатно, по 18 часов в сутки? Если вас таких наберется пара миллионов, то мы сможем осилить такие же темпы производства, как во времена ВОВ.
      Muvka
      1. самый главный Сегодня, 12:53
        Цитата: Muvka
        А вы лично, готовы, как во времена ВОВ, работать забесплатно, по 18 часов в сутки?

        У нас половина страны работает за бесплатно, в то время как кучка ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ прибирает всё к рукам...Зачем ЭМ самолет??? зачем Родина??? В случае конфликта они сядут в свои самолеты и смоются вслед за своими капиталами...Или Вы думаете, что они и их детки будут Родину защищать??? Посмотрите, что они вытворят на своих машинах на дорогах! Так ведут себя оккупанты.
        самый главный
        1. allaykbar Сегодня, 13:49
          У нас половина страны работает за бесплатно


          да? Мне как раз нужны работники. Готовы? Ну раз разницы нет где за бесплатно работать
          И я сэкономлю. Даже еды дам.

          в то время как кучка ЭФФЕКТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ прибирает всё к рукам


          Вам никто не запрещает стать менеджером эффективным и отдать все другим

          Зачем ЭМ самолет??? зачем Родина???


          Вам она ни к чему. Факт

          В случае конфликта они сядут в свои самолеты и смоются вслед за своими капиталами..


          Вам то какое дело до 0,000001 процента? Сыграют погоду?

          Так ведут себя оккупанты.


          С такими мыслями не понимаю почему вы сидите на форуме, а не в лесу ведете партизанскую борьбу.
          allaykbar
    4. Ююка Сегодня, 12:21
      Цитата: Gogia
      Блин, сколько говорили про модульную конструкцию. Если бы наша авиационная промышленность так работала во время ВОВ - не знаю к чему бы это привело.


      Нельзя сравнивать уровень развития техники совершенно разных эпох. Для времен ВОВ летчиков готовили месяцами, сейчас годами, да и техника по сложности не сравнима... Это все равно, что говорить - вот лук и стрелы можно было за день изготовить, а тут винтовку (пушку, пистолет...) так долго делают. Любое новое или даже новейшее требует развитие и новых технологий, а иногда и новых заводов.
      Ююка
      1. tolyasik0577 Сегодня, 12:37
        Любое новое или даже новейшее требует развитие и новых технологий, а иногда и новых заводов.
        совершено справедливо. В блокадном Ленинграде продалжался выпуск оружия техники и боеприпасов и ресурсов хватало. Мало того-7 кв из 10 уходили на другие фронта. Попробуйте собрать сейчас тот же Т-72 ограничиваясь лишь возможностями промышленности одного города.
        tolyasik0577
    5. Железякин Сегодня, 13:07
      Что Вы под модулями подразумеваете, уважаемый?
      Железякин
  5. Звездочка Сегодня, 12:19
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Васся Вассин
    Ничего страшного, если у них пятый по весу дороже золота, то шестой будет как брюлики весить. Пусть делают, строят... даже... оба два штуки!

    85млн$ за F-35A это не так дорого.

    F-35 и был придуман на замену F-22 как более дешевый.
    Звездочка
    1. Железякин Сегодня, 13:10
      Да ну неее. Кто это Вам такое сказал? Это машины разного класса и назначения. Ни один Ф 22 не спишут в обмен даже на два лайтнинга)))
      Железякин
  6. keeper03 Сегодня, 12:21
    Трёх лет ?!? А почему не пяти - десяти ?!! Кто-то в серьёз жмёт на тормоз ! am
    Найти и ликвидировать диверсанта !!! angry
    keeper03
    1. ADmA_RUS Сегодня, 12:26
      Сколько разработанных и запущенных в серию боевых самолётов в Вашей биографии?
      ADmA_RUS
    2. tolyasik0577 Сегодня, 12:41
      Три года-это они чет маловато запросили. Двигатель совершенно новый-боюсь и пяти лет мало будет.
      Возможно проектировщики заложили потенциал куда больший чем нам известно, и его нужно будет развивать.
      tolyasik0577
      1. ЛМН Сегодня, 14:42
        Цитата: tolyasik0577
        Три года-это они чет маловато запросили. Двигатель совершенно новый-боюсь и пяти лет мало будет.
        Возможно проектировщики заложили потенциал куда больший чем нам известно, и его нужно будет развивать.


        Вот,вот.Тут,на ВО была статья о этом новом двигателе.Абсолютно новом.И речь там шла ЕМНИП ,о "пяти этапах".Сейчас как я понял,только второй этап и еще долгие годы сам двигатель будет дорабатываться.
        ЛМН
  7. Лексус Сегодня, 12:24
    Ничего тут не поделаешь - без полного цикла испытаний никак не обойтись. Тот же F-22 Raptor на вооружение приняли через 15 лет после первого полёта.
    Лексус
    1. Korax71 Сегодня, 13:49
      Так вроде бы ящер в сентябре 1997 первый полет произвел.а серийно с 2001 выпускаться начал.
      Korax71
      1. Лексус Сегодня, 13:55
        Первый опытный YF-22 взлетел в 1990-м. А в 1997-м взлетел первый предсерийный образец в финальной конфигурации планера.
        Лексус
        1. Muvka Сегодня, 15:54
          Дополню аналогией YF-22 - это Т-50-1, а первый F-22 - это Т-50-11. Вот теперь отсчитывайте.
          Muvka
  8. afrikanez Сегодня, 13:30
    Испытания Cу-57 с новым двигателем продлятся около трех лет
    Похоже, что Су-57 вообще не собираются поставлять в войска. am
    afrikanez
    1. askort154 Сегодня, 14:03
      afrikanez...Похоже, что Су-57 вообще не собираются поставлять в войска.

      Первая партия из запланированных 12 самолётов с двигателями первого варианта, начнёт поступать в ВКС в 2018 г. (недавнее заявление). Возможно, первая ласточка к 18 марта - прилетит. yes
      askort154
      1. gig334 Сегодня, 14:27
        Начнёт как и в 2017, уже тогда должна была поступать. Причина переноса срока, новый двигатель изделие 30.
        gig334
  9. gukoyan Сегодня, 14:16
    Надеюсь не повторится ситуация как с СУ-47, мурыжили-мурыжили, доводили до ума в итоге теперь летает как лаборатория...
    gukoyan
  10. gig334 Сегодня, 14:25
    Понятно, когда же эти демократы от власти уйдут, только языками всё делают. Коммунистов бы к власти, эти бы давно уже сделали самолёт пятого поколения. Нет господин путин, хватит, только Грудинин, за него отдам голос.
    А то с вами каши не сваришь. Должны были в лоб расшибиться, ночами не спать, но поставить уже готовый самолёт в ВКС, а не обещаниями кормить. Если бы такие правили в войну, уже бы давно её проиграли, но слава богу в ВОВ правили не вы.
    gig334
  11. Немезида Сегодня, 15:00
    Значит нужно запускать самолет в серию с тем двигателем,который уже испытан и готов к производству,с возможностью замены двигателя в будущем...У США в строю 184 F-22 Раптор и не следует забывать об этом...
    Немезида
  12. Radikal Сегодня, 15:15
    Испытания Cу-57 с новым двигателем продлятся около трех лет
    А почему не 4, или 5 лет? winked
    Radikal
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