19:16 17 января

СБУ провела обыски у артиста балета "по подозрению в поддержке ДНР"

В Киеве продолжается охота «на ведьм». Речь идёт об обысках в квартирах тех людей, которых Служба безопасности подозревает в симпатиях к ЛНР и ДНР. На сей раз сотрудники СБУ провели обыск в квартире известного на Украине артиста балета Николая Санжаревского. Санжаревский является солистом Львовского театра оперы и балета.

СБУ провела обыски у артиста балета "по подозрению в поддержке ДНР"


Пресс-служба СБУ по Львовской области распространила сообщение о том, что у артиста после двухчасового обыска изъяты носители информации, включая диски персонального компьютера. Санжаревский при этом присутствовал лично.


Началось всё с того, что люди из творческого коллектива Львовского театра оперы и балета оперы попали в списки экстремистского сайта «Миротворец» за якобы антиукраинские взгляды. В частности, на «Миротворце» были опубликованы персональные данные Николая Санжаревского, включая его домашний адрес.

После публикации СБУ начала проверку в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.258-3 УК Украины. Это статья, предусматривающая суровое наказание за создание террористической группы или организации. По этой статье артисту Львовской оперы грозит до 15 лет колонии.

При этом известно, что Санжаревский сам обратился в СБУ с заявлением о необходимости проведения проверки по факту публикации его персональных данных на скандально известном сайте. Для СБУ это послужило сигналом к тому, чтобы начать проверку «причастности к сепаратистам» самого хореографа и педагога Николая Санжаревского.

Радикалы заявили, что артист балета "неоднократно высказывался в поддержку ДНР". Напомним, что накануне ВРУ не признала ЛДНР "террористической организацией". Значит ли это, что теперь и депутаты, голосовавшие против такого "признания", тоже окажутся в списках экстремистского сайта?..

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 9

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  1. ded100 Сегодня, 11:59
    Скоро в детских садах сепаратистов искать начнут!
    ded100
    1. Chertt Сегодня, 12:07
      Суровые Донбасские мужики, давшие по рогам Нацикам, были крайне удивлены поддержке Львовского балеруна )))
      Chertt
      1. dik-nsk Сегодня, 12:17
        Львовского балеруна )))
        профессия как профессия, что это так насмешливо? еще и таланта требует, в отличие от многих других
        dik-nsk
        1. Chertt Сегодня, 12:27
          Цитата: dik-nsk
          профессия как профессия, что это так насмешливо?

          Знаком с несколькими (жена творческий человек), Страшно далеки они от окопов
          Chertt
          1. Vard Сегодня, 15:47
            Главное для жёны совершенно безопасно...
            Vard
        2. Vard Сегодня, 12:27
          Дык не секрет что они там все 100% так сказать... что бы ни кого не обидеть... женщинами интересуются постольку поскольку танцуют вместе...
          Vard
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:14
      Цитата: ded100
      Скоро в детских садах сепаратистов искать начнут!

      К этому и идут семимильными шагами . fool
      bouncyhunter
  2. Naputeon Bonaput Сегодня, 12:27
    Да, сепаратисты со Львова!? Удивлен.
    Naputeon Bonaput
    1. Vard Сегодня, 15:46
      Да ещё артист балета... Это ваще!!!!
      Vard
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