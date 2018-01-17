СБУ провела обыски у артиста балета "по подозрению в поддержке ДНР"

В Киеве продолжается охота «на ведьм». Речь идёт об обысках в квартирах тех людей, которых Служба безопасности подозревает в симпатиях к ЛНР и ДНР. На сей раз сотрудники СБУ провели обыск в квартире известного на Украине артиста балета Николая Санжаревского. Санжаревский является солистом Львовского театра оперы и балета.Пресс-служба СБУ по Львовской области распространила сообщение о том, что у артиста после двухчасового обыска изъяты носители информации, включая диски персонального компьютера. Санжаревский при этом присутствовал лично.Началось всё с того, что люди из творческого коллектива Львовского театра оперы и балета оперы попали в списки экстремистского сайта «Миротворец» за якобы антиукраинские взгляды. В частности, на «Миротворце» были опубликованы персональные данные Николая Санжаревского, включая его домашний адрес.После публикации СБУ начала проверку в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.258-3 УК Украины. Это статья, предусматривающая суровое наказание за создание террористической группы или организации. По этой статье артисту Львовской оперы грозит до 15 лет колонии.При этом известно, что Санжаревский сам обратился в СБУ с заявлением о необходимости проведения проверки по факту публикации его персональных данных на скандально известном сайте. Для СБУ это послужило сигналом к тому, чтобы начать проверку «причастности к сепаратистам» самого хореографа и педагога Николая Санжаревского.Радикалы заявили, что артист балета "неоднократно высказывался в поддержку ДНР". Напомним, что накануне ВРУ не признала ЛДНР "террористической организацией". Значит ли это, что теперь и депутаты, голосовавшие против такого "признания", тоже окажутся в списках экстремистского сайта?..