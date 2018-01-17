19:05 17 января

В Ливии замечена самоходная ракетная "Хризантема"

В ходе боевых действий в Ливии замечен самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" (западное обозначение - AT-15 "Springer"). Боевая машина принимала участие в боевых столкновениях в районе аэропорта Триполи.

Как известно, поставки данного оружия из России начались еще во времена Муаммара Каддафи - в 2010 году ливийская армия получила 4 единицы техники и примерно полторы сотни ракет к ним.

В Ливии замечена самоходная ракетная "Хризантема"



В октябре 2011 года одна из таких самоходных установок была задействована в боях против правительственных сил. Эксперты тогда по видеокадрам отмечали, что "Хризантема" довольно хорошо освоена экипажем. Поэтому делались предположения, что машиной управляли бывшие ливийские военнослужащие-дезертиры.

Несмотря на то, что силы, подчинявшиеся Каддафи, имели значительный парк танков Т-72, управляемые ракеты применялись не против них, они били по стационарным объектам правительственных войск.

В следующий раз о комплексах "Хризантема-С" в Ливии заговорили в 2013 году, когда войска нового правительства страны получили еще 10 машин из России.

Новые владельцы задействовали их в боях с формированиями исламистского толка.

"Хризантема - С" является всепогодным противотанковым комплексом. Прицельные системы способны наводить ракеты как по лучу лазера, так и с помощью радиокоманд. Боекомплект составляет 15 ПТУР. Дальность поражения цели - 6000 м.

Боевая машина создана на шасси БМП-3. При весе в 20 тонн она способна передвигаться по шоссе со скоростью до 70 км/ч. Скорость на плаву - 10 км/ч. Запас хода по шоссе - 600 км. Экипаж - 2 человека.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 12

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  1. san4es Сегодня, 13:41
    Боевая машина принимала участие в боевых столкновениях в районе аэропорта Триполи.
    soldier
    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:55
      Саня , привет ! hi Ну ты меня понял , да ? wink
      самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С"

      Хороший такой "Цветочек" . good
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 14:09
        Цитата: bouncyhunter
        ...Хороший такой "Цветочек" . good

        yes Полезный
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:27
          Цитата: san4es
          Полезный

          Тому , на чьей он стороне - очень , а вот противнику - оченно вредный . wink
          bouncyhunter
    2. KasDS Сегодня, 14:10
      Классная фамилия у конструктора! Звучащая)) И дела соответствующие. Гордость берет за таких конструкторов!
      KasDS
  2. Дирижер Сегодня, 13:56
    А чем она стреляет ?
    Дирижер
    1. san4es Сегодня, 14:08
      Цитата: Дирижер
      А чем она стреляет ?

      ...Ракетой
      san4es
      1. Дирижер Сегодня, 14:41
        Понятно, что не арбалетным болтом)))
        Дирижер
        1. Redfox3k Сегодня, 14:48
          Ракета наводится по узкому радиолучу, соответственно нет катушки с проводом, бьет дальше.
          Redfox3k
        2. san4es Сегодня, 14:49
          Цитата: Дирижер
          Понятно, что не арбалетным болтом)))


          Боекомплект ПТРК «Хризантема-С» состоит из двух типов ПТУР в ТПК: 9М123 с надкалиберной тандемно-кумулятивной БЧ и ракет 9М123Ф с фугасной (термобарической) БЧ.

          Ракета выполнена по нормальной аэродинамической схеме с диаметром боевой части 152 мм. В хвостовой части ракеты располагается привод рулей ракеты, которые находятся перед сопловым блоком и размещены перпендикулярно оси сопел. Ракеты способны поражать цели на дальности от 400 до 5000 метров при наведении по лазерному лучу и от 400 до 6000 метров при наведении по радиоканалу. Скорость поражаемых наземных целей составляет до 60 км/ч, воздушных — до 340 км/ч. Бронепробиваемость ракеты с кумулятивной боевой частью составляет от 1000 до 1100 мм за динамической защитой[5][4].
          Основные ТТХ ПТУР 9М123:
          Максимальная дальность пуска ПТУР 9М123: 5000 м
          Максимальная дальность пуска ПТУР 9М123-2: 6000 м
          Минимальная дальность пуска: 400 м
          Вес ракеты в ТПК: 54 кг
          Стартовый вес ракеты: 46 кг
          Вес кумулятивной БЧ: 8.0 кг
          Вес ВВ: 6.0 кг
          Максимальный диаметр ракеты: 152 мм
          Максимальная длина ракеты: 2.04 м
          Максимальный размах крыла: 0.31 м
          Двигатель ракеты: твердотопливный
          Средняя маршевая скорость ракеты: около 400 м/с
          Максимальная бронепробиваемость тандемной кумулятивной БЧ (гомогенной брони за НДЗ при угле встречи 90град): 1250 мм.
          из Wiki

          soldier
          san4es
          1. юра яковлев Сегодня, 16:46
            Очень напоминает первый радиоуправляемый комплекс "Фаланга"
            Основные технические характеристики
            * Дальность стрельбы: до 4000 м
            * Максимальная скорость: 150 м/с
            * Бронепробиваемость: до 560 мм гомогенной брони.
            Устанавливался на шасси боевой разведывательно-дозорной машины БРДМ (ГАЗ-40П), такая машина имела индекс 2П32.
            юра яковлев
  3. Маз Сегодня, 16:22
    Дорогая игрушка, чтоб лупить по стационарным объектам
    Маз
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