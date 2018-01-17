19:07 17 января

Румынские овцы мешают работе комплекса ПРО США

Один из важнейших стратегических объектов НАТО в Европе оказался в центре конфликта между местными жителями и военнослужащими. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Обычные овцы мешают работе американских военнослужащих стратегического комплекса противоракетной обороны США Aegis Ashore на румынской военной базе в Девеселу (уезд Олт на юге страны). Животные пасутся вокруг бетонной ограды и наступают на датчики безопасности, приводя в действие сигналы тревоги и нарушая порядок дня на военном объекте.

Румынские овцы мешают работе комплекса ПРО США



В результате представитель американского командования базы официально обратился в министерство национальной обороны, заявив, что расположенная в десятке метров от забора овчарня "подрывает минимальные требования безопасности и препятствует функционированию установок", сообщило агентство AFP. Американская сторона выражает удовлетворение военным сотрудничеством с румынскими союзниками, давая однако понять, что в данном случае Румыния нарушает обязательства по международному соглашению.

В свою очередь, владелец овец, 63-летний крестьянин Думитру Блежа потребовал выплаты компенсаций размером в €18 тыс. за возможный снос овчарни площадью 132 квадратных метра, сообщает агентство. В противном случае он отказывается увести свой скот в другое место.

До прихода американцев в 2013 году овцы паслись в этих местах многие годы, однако теперь вокруг их присутствия в Девеселу развернулась полемика. Одни напоминают, что Блежа купил гектар земли и построил там овчарню еще в 2007 году, задолго до начала работ по установке противоракетного комплекса. Другие утверждают, что овчарня была построена без необходимого по закону разрешения. Третьи даже считают, что Блежа нарочно приобрел землю в этом районе, чтобы потом потребовать крупное возмещение от американцев. Судебное разбирательство между румынским военным ведомством и овцеводом продолжается уже около трех лет.

Комплекс в Девеселу был открыт в мае 2016 года, его строительство обошлось примерно в $800 млн, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 45

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  1. Rusland Сегодня, 14:45
    Нормально, рядом с овчарней построились, а теперь она им мешает.Танцоры те ещё.
    Rusland
    1. фигвам Сегодня, 14:50
      Румыны ещё не поняли, что есть американцы, а все остальные вокруг овцы.
      фигвам
      1. bulvas Сегодня, 14:51
        Цитата: Rusland
        Нормально, рядом с овчарней построились, а теперь она им мешает.Танцоры те ещё.


        Это правильные овцы, и они там не случайно и умеют не только на датчики какать ...
        bulvas
        1. Идущий Сегодня, 14:57
          Да денег хитрый румын хочет и получит только что и когда. lol
          Идущий
          1. Alex777 Сегодня, 17:43
            Орден румынскому пастуху! bully
            Alex777
        2. Topotun Сегодня, 16:33
          Ага, скоро штатовцы сообщат, что овцы - это русские хакеры. И их надо убирать....
          Topotun
      2. To be or not to be Сегодня, 14:59
        "Румынские овцы мешают работе комплекса ПРО США"
        Румынские бараны так и не поняли .что вляпались по самое не могу..
        To be or not to be
    2. Chertt Сегодня, 14:53
      Может все таки, правильно расставить акценты. Хр*ен знает зачем торчащая американская ПРО, мешает овцам
      Chertt
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:54
      Если бараны мешают безопасности - к чёрту такую безопасность laughing Пора проверить баранов на связи с Россией ! Русские посредством баранов взломали систему безопасности ракетной базы !! wassat laughing
      КВУ-НСвД
      1. Офицер запаса Сегодня, 15:06
        "...представитель американского командования базы заявил, что расположенная в десятке метров от забора овчарня подрывает минимальные требования безопасности и препятствует функционированию установок..."

        Хочется уточнить - а расположенная вокруг этой базы сама Румыния ему не мешает?
        Офицер запаса
    4. alstr Сегодня, 16:55
      Интересно, а если бы там дикие животные водились, как у нас в Сибири, то они бы то же на них в суд подали?

      У нас кстати, совсем просто решается вопрос: протянули проволочное ограждение под током. Правда от крупных зверей не спасает. Зато периодически наряд ходит и собирает дичь.
      alstr
    5. papas-57 Сегодня, 19:03
      Овец наградить дополнительным пайком, пастуху присвоить очередное звание.
      papas-57
  2. Тралл Сегодня, 14:46
    Снести радар нафих smile
    Тралл
  3. Denis Obukhov Сегодня, 14:46
    Молодец мужик! Ему бы деньжат подкинуть на увеличение поголовья.
    Denis Obukhov
  4. Masya Masya Сегодня, 14:46
    Румынские овцы! плодитесь и размножайтесь! laughing
    Masya Masya
  5. Rainman_1 Сегодня, 14:47
    Чем то напоминает историю о маяке и авианосце laughing
    Rainman_1
  6. мерцание Сегодня, 14:47
    Скоро для выпаса овец уже и места не будет, кругом базы американские ... куда не плюнь везде матрасники
    мерцание
    1. Masya Masya Сегодня, 15:10
      Цитата: мерцание
      Скоро для выпаса овец уже и места не будет, кругом базы американские

      Спасите бедных овееечек! lol
      Masya Masya
  7. Logall Сегодня, 14:48
    Румынские овцы

    По-моему, эта фраза охарактеризовывает всю Румынию..
    Logall
    1. Redfox3k Сегодня, 14:52
      Румыны доят американцев и овец разводят. Приятное с полезным.
      Redfox3k
  8. Denis Obukhov Сегодня, 14:49
    Эти овцы являются агентами Москвы и были запрограммированы на диверсии против амеров в 2008 году.
    Denis Obukhov
  9. polpot Сегодня, 14:50
    Вот если к овцам еще присоеденятся НАТО конец будет
    polpot
  10. mavrus Сегодня, 14:50
    Вот такие они ы... 18 килоевро им эападло румыну заплатить, они видишь ли его с овцами и баранами от российской агрессии защищают, а он сарай какой-то сносить отказывается. Наверное, продался Путину с потрохами.
    mavrus
  11. serg123 Сегодня, 15:03
    Однако, овцы более патриотичны в защите румын, хотя в итоге те их ведут под нож.
    serg123
  12. rpuropuu Сегодня, 15:08
    Американская сторона выражает удовлетворение военным сотрудничеством с румынскими союзниками, давая однако понять, что в данном случае Румыния нарушает обязательства по международному соглашению.
    Ох уж эти коварные и агрессивные овцы what На лицо гибридная война со стороны России и владельца животных, вероятно самого "наитемнейшего" good
    rpuropuu
  13. gukoyan Сегодня, 15:09
    Это новая российская передовая технология, программируюмые дистанционно овцы)))
    Одно из ответвлений РЭБ, правда только для противодействия датчикам)))
    gukoyan
  14. SPLV Сегодня, 15:11
    Даже басня вспомнилась - про волка, который собирался в овчарню, а попал на псарню. Желаю этом "товарищам" такого же.
    SPLV
  15. san4es Сегодня, 15:12
    Румынские овцы мешают работе комплекса ПРО США

    stop ...А нефиг развивать...Пису пис fellow
    san4es
    1. Олежек Сегодня, 17:33
      Спасибо за позитив! am
      Олежек
  16. Дирижер Сегодня, 15:13
    Это наши офцы )))) Из Приднестровья и в папахах)))
    Дирижер
  17. Vik66 Сегодня, 15:15
    Ага, а еще американские вояки постоянно наступают на овечье дерьмо, разбросанное где попало... laughing
    Vik66
  18. Пленник Сегодня, 15:22
    Эти овцы явно агенты Кремля. Явно.
    Пленник
  19. atesterev Сегодня, 15:24
    Янкесы хуже чукчей! Могли бы договориться и у этого самого Думитра ещё и свежую баранину получать!
    atesterev
    1. Vard Сегодня, 15:30
      Что касается свежего мяса чукча им сто очков вперёд даст...
      Vard
      1. atesterev Сегодня, 16:25
        Просто янкесы питаются тем, что им интендантство привозит. Иначе они, ну может кроме всяких Котиков, не могут. У них, мать его, рыгламент...
        А в прочем, 800 лямов баксов или 800 лямов баксов плюс 20 тысяч евреев (евро) - такие мелочи, тудыть...
        atesterev
  20. assa67 Сегодня, 15:37
    Цитата: bulvas
    Это правильные овцы,

    они еще трутся друг об друг,наэлетрелизовываются,начинают искрить,чем создают помехи станции laughing про-российские овечки...надо немедленно зачислить в штат ФСБ
    assa67
    1. atesterev Сегодня, 16:29
      А ещё из овец кроме шашлыка можно ланолин добывать... Когда-то янкесов считали бизнесменами... Измельчали-с wink
      atesterev
      1. assa67 Сегодня, 16:42
        Цитата: atesterev
        Когда-то янкесов считали бизнесменами... Измельчали-с

        просто вырождаются мне кажется...
        assa67
        1. atesterev Сегодня, 17:37
          Ну да, как римляне...
          atesterev
          1. assa67 Сегодня, 18:09
            все возвращается на круги своя....но,сравнивать мериикосов с римлянами,не велика ли честь?
            assa67
  21. dedBoroded Сегодня, 15:43
    Интересно, этим румынам излучение от радаров не мешает? У нас люминесцентная лампа на антенне при боевой работе просто так светилась, без проводов, а передвижение по тех позиции мягко говоря, не приветствовалось.
    dedBoroded
  22. galan Сегодня, 17:45
    Ну овцы мешают, а румыны? Может их тоже куда нибуть переселить?
    galan
  23. voyaka uh Сегодня, 17:50
    Сделали бы перед своими датчиками заборчик с током
    низкого напряжения, как это принято повсеместно в Европе.
    И дело решено.
    voyaka uh
  24. HMR333 Сегодня, 17:57
    они на столько тупые что не в состоянии перед датчиками еще один забор поставить)))) они судятся с пастухом убогие )))
    HMR333
  25. Грица Сегодня, 18:27
    Проблемы индейцев шерифа не интересуют. В одно прекрасное время выйдет дяденька в камуфляже с автоматом, и спокойно, жуя жвачку, накрошит гору мяса. А если пастух будет верещать, то с улыбкой и ему голову прострелит. И ничего ему за это не будет И никто из румын даже не пикнет. Потому как - колония.
    Грица
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