19:09 17 января

Попытка устрашения: Министр обороны Нидерландов прокомментировала инцидент с российскими Ту-160

Министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд заявила, что российские самолеты Ту-160, которые во время планового полета над Северным морем в понедельник сопровождались бельгийскими F-16, пытались "напугать или спровоцировать, или проверить" западные страны, сообщает газета Telegraaf.

Попытка устрашения: Министр обороны Нидерландов прокомментировала инцидент с российскими Ту-160


Я полагаю, что это форма устрашения или провокации
— сказала Бэйлевелд. По ее словам, действия самолетов могут быть также попыткой российских ВВС "время от времени взглянуть" на ответную реакцию. При этом оборонное ведомство королевства не обеспокоено, поскольку "хорошо осведомлено об инциденте" и их "система хорошо сработала".


Ранее бельгийские СМИ сообщили, что два бельгийских истребителя F-16 были подняты в воздух в понедельник утром для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, направлявшихся в сторону Великобритании. Согласно информации бельгийского министерства обороны, перехват произошел в нидерландской зоне ответственности воздушного пространства НАТО. Согласно их заявлению, бельгийские самолеты "сопровождали российские до того момента, как миссию взяли на себя самолеты (британских) королевских ВВС".

Минобороны РФ заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, подчеркнув, что полеты осуществляются без нарушения границ других государств. В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 49

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  1. Sauron80 Сегодня, 15:38
    "Воооот такого леща сегодня от мужа отхватила за трындеж" - рассказывает дама на фото))
    Sauron80
    1. DalaiLama Сегодня, 15:40
      Это она Ту-160 изображала.
      DalaiLama
      1. maxim947 Сегодня, 15:44
        Я полагаю, что это форма устрашения или провокации


        Вот это страшно - голландец-пенсионер: -
        А наши самолеты - произведение искусства.
        maxim947
        1. Geisenberg Сегодня, 15:54
          Цитата: maxim947
          Я полагаю, что это форма устрашения или провокации


          Вот это страшно - голландец-пенсионер: -
          А наши самолеты - произведение искусства.


          А вот это вот реально страшно. Такое не просто отнимет шапку или кошелёк ))) такое отнимет гораздо больше ...
          Geisenberg
          1. Татьяна Сегодня, 17:26
            Чем плохо, когда пост министра обороны занимает женщина?
            В гендерном плане министр обороны - это всё-таки объективно должность для мужчины и женщина это потаённо прекрасно понимает, что объективно по своей социальной и физической природе она находится не на своём месте.
            И тут важно не то, что наш самолёт в плановом полёте в нейтральной зоне сопроводили самолёты прибрежных государств, а в том, что она именно разнесла свой враждебный для России комментарий по всему свету. В психологии это считается уязвлённой гендерной попыткой женщины, в частности, доказать мужчинам, что она по праву занимает это их место - попыткой доказать им свою значимость как женщины в социуме на мужском по природе должностном месте.
            "Бабы" занимают должность МО тогда, когда в стране либо достойных кадровых военных мужчин не осталось, либо это делается с целью профанации управления национальными ВС данной страны в интересах управления страной извне - т.е. в интересах других иностранных держав. В данном случае в интересах США.
            Татьяна
            1. Идущий Сегодня, 18:00
              ВС данной страны в интересах управления страной извне - т.е. в интересах других иностранных держав. В данном случае в интересах США.


              И это так , именно эту цель США и преследует , посмотрите на всех европейских министров обороны.
              Идущий
      2. Sharky Сегодня, 16:05
        ЭМЯБТ "Эту маму я бы т....л" am
        Sharky
        1. Orionvit Сегодня, 17:44
          У этой мамы, ориентация не та, так что нормальные мужики не в её вкусе.
          Orionvit
    2. SOF Сегодня, 15:41
      Цитата: Sauron80
      "Воооот такого леща сегодня от мужа отхватила за трындеж" - рассказывает дама на фото))

      ...кто их знает в их европах laughing
      Может, как раз, делилась с коллегинями информацией о леще, который мужу выписала....
      SOF
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:53
        [quote][/quote] Вот такой провокацией угрожали мне , но не поддалась я - с гордостью , дрожащим от волнения голосом делилась с журналистами министр love
        КВУ-НСвД
    3. Geisenberg Сегодня, 15:56
      Цитата: Sauron80
      "Воооот такого леща сегодня от мужа отхватила за трындеж" - рассказывает дама на фото))


      "Неизвестно, что именно рассказывала та, но при этом румяная вдова заразительно гоготала и производила разные хитрые жесты из серии, как рыбаки показывают пойманную накануне щуку." (с) ДМБ

      Полагаю у девицы с фото просто хороший сон случился )))
      Geisenberg
    4. Nimitz Сегодня, 15:58
      Цитата: Sauron80
      "Воооот такого леща сегодня от мужа отхватила за трындеж" - рассказывает дама на фото))

      Господа офицеры я дико извиняюсь, а не кажется ли Вам ,что на фото министр которая ушла в отставку в конце 2017 года. После неё тоже дама командует военным ведомством, но та как бы ещё менее привлекательна внешне....
      Nimitz
      1. Микадо Сегодня, 16:03
        но та как бы ещё менее привлекательна внешне....

        тогда оставьте эту на фото! stop
        вообще, странно, что у них женщины такие посты занимают....
        Микадо
        1. Sauron80 Сегодня, 16:07
          Так это чтоб удобнее было прихоти "хозяина" исполнять.
          Sauron80
          1. Микадо Сегодня, 16:11
            похоже, признак вырождения. recourse А ведь предки этих людей когда-то основали Нью-Йорк и храбро бились с испанцами на морях!
            Микадо
        2. мыслитель Сегодня, 16:24
          Вы правы. Посмотрел, и сказал ой!

          Анк Биджлевелд, а в статье фото Жанин Хеннис-Плассхарт.
          мыслитель
          1. Микадо Сегодня, 16:30
            разрешите, я тоже скажу "ОЙ"? belay хотя.. она больше похожа на министра обороны. такую достаточно показать противнику, и все разбегутся быстрее своих панталон! fellow drinks (Дамы на сайте - не принимайте всерьез! Вы у нас самые красивые! love )
            Микадо
          2. ustinov.yuri Сегодня, 17:17
            Какой мужик лохматый!
            ustinov.yuri
      2. Pirogov Сегодня, 17:25
        Цитата: Nimitz
        После неё тоже дама командует военным ведомством, но та как бы ещё менее привлекательна внешне....

        Да мы и не думали среди этого дер.ьма увидеть красавицу . Годы инквизиции не прошли даром ,а если суда добавить повальное увлечение передастией то удивительно ,что в Европе ещё люди делятся на мужчин и женщин.
        Pirogov
    5. Oden280 Сегодня, 16:48
      Не, это размер отложенного кирпича.
      Oden280
    6. sgazeev Сегодня, 18:41
      Цитата: Sauron80
      "Воооот такого леща сегодня от мужа отхватила за трындеж" - рассказывает дама на фото))

      Не описалась,значит крепкая бабца. hi
      sgazeev
  2. Vard Сегодня, 15:39
    Да... У них за подвиг рядом пролететь... А если по боевому...
    Vard
    1. Orionvit Сегодня, 17:47
      Цитата: Vard
      А если по боевому.

      По боевому не получится, если простой, плановый полёт, для них "акция устрашения". lol
      Orionvit
  3. мерцание Сегодня, 15:39
    Мда, похоже в Нидерландах совсем мужчин уже не осталось
    мерцание
  4. Magic Archer Сегодня, 15:39
    Понаберут дур туда куда не следует!!! fool Что вот она на фото показывает?!Длину чего,простите!?)))
    Magic Archer
    1. Vard Сегодня, 15:40
      Это ей... Такое приснилось...
      Vard
    2. мерцание Сегодня, 15:42
      Похоже, не длину, а диаметр ... боеголовки ясное дело belay
      мерцание
      1. DalaiLama Сегодня, 15:51
        или размах крыльев больше чем у Амстердама
        DalaiLama
  5. NF68 Сегодня, 15:39
    А то что базы НАТО и США располагаются всё ближе и ближе у границ других стран это, как всегда, вполне нормальное явление.
    NF68
    1. Vard Сегодня, 15:41
      Да уж... Скоро и не пролетишь... И не пролезмшь...
      Vard
  6. Комментарий был удален.
  7. Rusland Сегодня, 15:40
    Научили что говорить, вот она и выдает на гора.
    Rusland
    1. Дормидонт Сегодня, 15:47
      Просто на минутку освободился рот
      Дормидонт
  8. Дормидонт Сегодня, 15:46
    Министртутка определённо мешает кайфы
    Дормидонт
  9. Alex-a832 Сегодня, 15:49
    Испугалась, пыталась сдаться, никто в плен не взял, но так с поднятыми руками и ходит...
    Alex-a832
  10. МИХАН Сегодня, 15:52
    Скоро им надеюсь надоест сопровождать наши стратеги , керосин нужно экономить.....А нам это и нужно только!
    МИХАН
  11. Лексус Сегодня, 15:56
    Судя по широко раскинутым рукам, барышне крупно повезло laughing
    Женщины, когда вместе соберутся - они, как рыбаки, жестикулируют.
    Лексус
  12. gukoyan Сегодня, 15:57
    Она себя в зеркало видела?
    Вот она и есть явная форма устрашения...
    gukoyan
  13. MelkorAintGood Сегодня, 16:07
    Достаточно прочитать комментарии под новостями с Захаровой (которая выглядит как после запоя всегда).. и любой другой женщиной-политиком не из России. Все такие резко в шовинистов-сексистов превращаются, аж смешно.
    MelkorAintGood
    1. bk316 Сегодня, 18:06
      Ну если для вас вид Захаровой менее женственен, чем Анк Биджлевелд.
      Поздравляю вы истинный представитель тех самых меньшинств которые скоро в гейропе будут большинством, если их мигранты не вырежут.

      Ну а авторам надо быть повнимательнее и не вставлять в статьи липовые фотки даже если на настоящих фото их министерши обороны еще страшнее - нас не запугаешь! belay
      bk316
    2. SOF Сегодня, 18:30
      Цитата: MelkorAintGood
      с Захаровой (которая выглядит как после запоя всегда)..

      ...на ум приходит цитата из "Неуловимых": "Брехняяяя!".
      laughing
      SOF
  14. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    Два наших стратега по площади одна десятая той Бельгии! Великая радость у их пилотов на такие махины вживую в небе посмотреть!
    Геркулесыч
  15. Topotun Сегодня, 16:27
    Зачем столько экспрессии? Если бы В-52 вблизи Крыма прошли- они бы назвали это сигналом к миру и сотрудничесту... Со времен СССР подобные "совместные" полеты шли и никто из военных из этого трагедии не делал.
    Topotun
  16. Serhiodjan Сегодня, 16:42
    Кто мне объяснит почему у них у всех министров обороны - бабы? Это прикол какой-то или Харви Вайнштейна троллят?))
    Serhiodjan
  17. demo Сегодня, 16:48
    Журнал The New Times опубликовал расследование о старшей дочери президента России Владимира Путина — Марии. Некоторые сведения из этого материала уже были известны: Мария носит фамилию своего мужа, подданного Нидерландов Йоррита Фаассена; она окончила МГУ и занимается научной карьерой в сфере эндокринологии. Тем не менее, материал The New Times — это наиболее полная биография Марии Фаассен из всех, что когда-либо публиковались. «Медуза» рассказывает, что нового мы узнали из расследования журнала.
    https://meduza.io/feature/2016/02/01/starshaya-do
    ch-putina

    Думаю что пугать родину своего мужа дочь нашего Президента не хотела. Просто у "страха глаза велики" А бабы такие паникерши!
    demo
  18. К-50 Сегодня, 16:58
    Я полагаю, что это форма устрашения или провокации

    А я считаю попыткой устрашения публиковать фото таких лядей, как Бэйлевелд , Макрон и иже с ними. Мой нежный взор не может без страха видеть такое, глаза закрывать приходится, требую моральную компенсацию!!! yes laughing
    К-50
  19. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:02
    Какая страна, такой и министр обороны...
    Баба.
    Генерал Песчаных Карьеров
  20. Немезида Сегодня, 17:19
    Выходите из блока НАТО,заявляйте о нейтралитете и никто не станет вас ( устрашать ),тем более,что НАТО не спасло греческий Кипр от турецкой оккупации...
    Немезида
  21. Bulrumeb Сегодня, 17:47
    Я полагаю, что это форма устрашения или провокации

    ничего там не выпало-то от страху у болезной?
    Bulrumeb
  22. APASUS Сегодня, 18:30


    Так вроде Министр обороны Нидерландов Ank Bijleveld вот эта личность,на заставке Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert тоже министр ,но бывший 05 ноября 2012 года — 04 октября 2017 года
    APASUS
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