19:13 17 января

Рада не смогла... Не принята поправка о разрыве дипотношений с Россией

Очередная «зрада» предстала в ходе заседания Верховной рады Украины. Если накануне в ВРУ так и не смогли набрать нужного числа голосов, чтобы признать Российскую Федерацию «агрессором», то сегодня – новая «проблема». Нардепы украинского парламента не смогли принять поправки в закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Поправки касались разрыва дипломатических отношений с РФ.

Результаты голосования повергли украинских радикалов в шок. Из 450 народных избранников за полный разрыв дипотношений с РФ проголосовали лишь 72.

Рада не смогла... Не принята поправка о разрыве дипотношений с Россией



Напомним, что ранее эту поправку отклонили ещё на стадии рассмотрения в комитете по международным делам ВРУ. Однако авторы законопроекта всё же смогли протолкнуть своё «детище» на голосование. Итог – для авторов поправки печален. Большинство украинских депутатов сообразили, что в случае разрыва дипотношений с РФ миллионы украинских гастарбайтеров будут отправлены Москвой обратно на территорию Украины, что грозило бы прогнозируемыми последствиями для самих депутатов.

Нужно отметить, что на данный момент дипмиссии двух стран продолжают свою работу, однако до сих пор не назначены послы. При этом известно, что российское посольство в Киеве неоднократно подвергалось атакам со стороны радикалов.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 56

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  1. Венд Сегодня, 16:34
    Страшно, жить всем хочется. Теперь уже непонятно, будет ли стоять запад за Украину.
    Венд
    1. Шура пермский Сегодня, 16:35
      театр абсурда продолжается... бедные,они не могут придти к единству в главной идеологии нынешнего режима-воюют они с нами или нет.... прям нарисовалась картина,идёт план Барбаросса,но в бундетаге идут прения сторон-воюют они или нет... высылать дипломатов или нет...)))
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 16:42
        Большинство украинских депутатов сообразили, что в случае разрыва дипотношений с РФ миллионы украинских гастарбайтеров будут отправлены Москвой обратно на территорию Украины, что грозило бы прогнозируемыми последствиями для самих депутатов.


        Вот и получается , что кучка скакунов пытается диктовать всей Украине.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 16:48
          Вспоминаются строки из песни -
          "Разум когда-нибудь победит! Что-то заставит взять себя в руки..."
          Logall
          1. 210окв Сегодня, 16:54
            А я не думаю что там разум остался.Тольуо рефлексы и чувство самосохранения.Что мы и наблюдаем при голосовании.
            Цитата: Logall
            Вспоминаются строки из песни -
            "Разум когда-нибудь победит! Что-то заставит взять себя в руки..."
            210окв
            1. Logall Сегодня, 16:58
              Дмитрий, я не про Раду! Но про весь мир в целом... Надеюсь на это, по крайней мере!
              Хотя, как я писал когда-то ранее - "Буратино продал азбуку!"
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 17:47
                Я зря на небо грешил.
                Оно не скучает- оно умирает со скуки.

                Продолжение вообще безысходное , будущего у них нет.
                Идущий
                1. Dashout Сегодня, 17:57
                  Цитата: Идущий
                  Продолжение вообще безысходное , будущего у них нет.

                  Агония продолжается....
                  Dashout
                  1. Идущий Сегодня, 18:04
                    И её будут продлевать как можно дольше , что бы напакостить нам.
                    Идущий
        2. Pirogov Сегодня, 17:08
          Цитата: Идущий
          Вот и получается , что кучка скакунов пытается диктовать всей Украине.

          Так это давно ясно . Но есть маленькое уточнение у этой кучки в руках оружие и зелёный свет на любые репрессии.
          Pirogov
          1. Идущий Сегодня, 17:51
            Значит путь один , выключить их.
            Идущий
        3. LSA57 Сегодня, 17:47
          Цитата: Идущий
          Вот и получается , что кучка скакунов пытается диктовать всей Украине.

          да дело даже нее столько в гастарбайтерах, а в паталогической жадности парашкина. ведь, о ужас, бизнес в Липецке прикроют angry во и была дана команда, голосовать против
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 17:44
        Цитата: Шура пермский
        идёт план Барбаросса,но в бундетаге идут прения сторон-воюют они или нет... высылать дипломатов или нет...)))

        а в куеве в это время горисполком решает, напала германия, или нет laughing
        LSA57
      3. антивирус Сегодня, 18:50
        скорей бы пришли к " свободе и толерантности".
        чем им так нравятся буряты? оторваться не могут
        португальцы веселее и живут у теплого моря
        антивирус
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:13
      Верховая рада укроины замечена в порочащих ее, раду связях с Россией! wassat
      Геркулесыч
  2. oldseaman1957 Сегодня, 16:34
    Из 450 народных избранников за полный разрыв дипотношений с РФ проголосовали лишь 72.
    - Неужто умнеют? Да не верю!
    oldseaman1957
    1. Chertt Сегодня, 16:37
      Цитата: oldseaman1957
      - Неужто умнеют? Да не верю!

      Не, Пятой точкой чувствуют
      Chertt
    2. Piramidon Сегодня, 17:27
      Цитата: oldseaman1957
      - Неужто умнеют? Да не верю!

      И правильно делаете. Чисто xox... украинская тактика. Как в "Свадьбе в Малиновке" ходить в "кайзеровке" (с жовто-блакитным флагом), но под матрасом хранить "буденновку" (российский триколор). А вдруг агрессор действительно придет. Как его встречать?
      Piramidon
  3. polpot Сегодня, 16:34
    Ожидаемо ,все герои и патриоты только на словах,у кого бизнес в России ,у кого вилла в Крыму , как говорится своя рубашка ближе к телу .
    polpot
  4. Комментарий был удален.
  5. Пленник Сегодня, 16:42
    Все пытаются на двух стульях одной попой примоститься. Только не получается. То ли стулья узкие, то ли попа слишком широкая? what
    Пленник
  6. Romario_Argo Сегодня, 16:45
    ну Россия на депортацию Украинцев не пойдёт ни при каких условиях. НО! - возможность этого, отрезвляет, даже под "дулом автомата".
    Romario_Argo
    1. APASUS Сегодня, 17:32
      Цитата: Romario_Argo
      ну Россия на депортацию Украинцев не пойдёт ни при каких условиях. НО! - возможность этого, отрезвляет, даже под "дулом автомата".

      Как не крути Россия третий торговый партнер и единственный поставщик газа,как бы там не рассказывали про какие то реверсы .По сути данный шаг может сразу завершиться крахом экономики
      APASUS
  7. morpogr Сегодня, 16:45
    Кричать и орать проще , а как дело до личной ответственности в кусты. В принцепе 70 депутатов точно отражают процент нациков в стране а 380 выжидальщики.
    morpogr
    1. Orionvit Сегодня, 17:23
      Цитата: morpogr
      В принцепе 70 депутатов точно отражают процент нациков в стране

      Количество депутатов и результаты голосования в раде, ни как не отражают процентные соотношения радикальных убеждений в стране. В правительстве сидят самые упоротые и скользкие.
      Orionvit
    2. ul_vitalii Сегодня, 18:17
      Сомнения у них, не тому ли я дала. Летом все сомнения как рукой снимет.
      ul_vitalii
  8. avt Сегодня, 16:46
    Рада сама не рада , что она рада.....А жаль . Было бы прикольно смотреть на процесс самоускорения уничтожения проекта ,,Украина", ну да подождем , тем паче что конец неизбежен.Точку невозврата Руина походу уже прошла .
    avt
  9. мерцание Сегодня, 16:47
    Не уж то похмелье пошло?
    мерцание
  10. Ferdinant Сегодня, 16:49
    Там у половины если небольше бизнес в России,дома в Крыму и т.д.
    Ferdinant
    1. Orionvit Сегодня, 17:31
      Дело даже не в бизнесе в России (у большинства бизнес на месте в украине), просто большинство "депутатов", прекрасно понимают, что дни эксперимента под названием "независимое государство" украина, сочтены. И как бы там ни было, рано или поздно, отвечать придётся. Ни кто не хочет признаться в этом открыто, но косвенно, как говорится заметно.
      Orionvit
  11. assa67 Сегодня, 16:49
    проблеск здравомыслия?......удивительно....ща,выйдут на улицу,пистонов нахватают от нациков...
    assa67
  12. Masya Masya Сегодня, 16:50
    анекдот на ум пришел...
    Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла»... wink
    Masya Masya
    1. Logall Сегодня, 16:56
      Марина Витальевна, Дело в том, что украинская кобыла сдохла ещё до старта!
      Logall
      1. Masya Masya Сегодня, 17:01
        Цитата: Logall
        Дело в том, что украинская кобыла сразу дохлая была!

        Копытами то дергает, посмертные судороги? Это как курица без головы бегает? recourse
        Masya Masya
        1. Dashout Сегодня, 18:01
          Цитата: Masya Masya
          Это как курица без головы бегает?

          Согласен! Но эта курица безголовая еще может много крови пролить... И ждать плохо, и не ждать плохо...
          Dashout
          1. Masya Masya Сегодня, 18:07
            Цитата: Dashout
            Но эта курица безголовая еще может много крови пролить..

            В том то и дело, свою же кровь проливает... больно смотреть...
            Masya Masya
  13. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:57
    Не приняли, потому что еще есть люди, у которых котелок варит. Да и денег жалко, это ведь как сук под собой рубить.
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. pvv113 Сегодня, 16:57
    Рада не смогла...

    Анекдот практически в тему
    Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла»
    pvv113
  15. Симон Сегодня, 17:02
    Результаты голосования повергли украинских радикалов в шок. Из 450 народных избранников за полный разрыв дипотношений с РФ проголосовали лишь 72. --- Друзья, мне кажется, что с Украиной еще не все потеряно. ПЕРЕМОГА в нашу сторону! wink
    Симон
    1. iliitchitch Сегодня, 17:21
      Цитата: Симон
      Друзья, мне кажется, что с Украиной еще не все потеряно. ПЕРЕМОГА в нашу сторону!

      Может , им ещё $млрд.200 отвалить в следующие лет 20 , для улучшения"перемоги в нашу сторону"? Что б плевали в нас посмачней , а то батарейка у этих зайцев-дураселов кончается . Ну братаны ж как-никак . С наших дятлов станется .
      iliitchitch
    2. Orionvit Сегодня, 17:36
      Цитата: Симон
      ПЕРЕМОГА в нашу сторону!

      До перемоги ещё далеко. Просто в раде сидят обыкновенные перестраховщики, которые дрожат за свой бизнес на местах. Прекрасно понимают, что в случае войны с Россией, власть в Киеве поменяется моментально, и тогда, можно лишится и "кровного, непосильным трудом нажитого".
      Orionvit
  16. Бомба Сегодня, 17:04
    Плакат с трибуны сняли и засунули в дупу Ляшко =)
    Бомба
  17. Симон Сегодня, 17:04
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Не приняли, потому что еще есть люди, у которых котелок варит. Да и денег жалко, это ведь как сук под собой рубить.

    Народ то видит, куда ведет эта дибилизация! fool wink
    Симон
  18. МИХАН Сегодня, 17:10
    Не принята поправка о разрыве дипотношений с Россией

    "Братья" наши генами чувствуют тот предел, когда у России может лопнуть терпение и не переходят эту черту....Значит еще не все потеряно! Но мы все записываем и запоминаем . Разбор полетов в будущем будет обязательно "цэ эйропейцы вы наши" wassat
    МИХАН
  19. Геркулесыч Сегодня, 17:11
    Как не визжали в адрес России, но не все нити еще разорваны, у кого-то тут бизнес, дом или коттедж, родственники , куча гастрбайтеров здесь работает, пополняя бюджет укроины -короче, пока укроина не разорвет абсолютно все связи с Россией, принять антироссйские законы будет невозможно!
    Геркулесыч
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:52
      Геркулесыч
      Как не визжали в адрес России, но не все нити еще разорваны, у кого-то тут бизнес, дом или коттедж, родственники

      Что мешает грузинским гражданам жить и работать на территории РФ в отсутствие дипотношений и визового режима для граждан Грузии?
      куча гастрбайтеров здесь работает, пополняя бюджет укроины

      На них как раз депутатам наплевать, а бюджет давно не пополняется, т.к. денежные переводы через банки запрещены
      4 апреля 2017 г. стало известно, что Президент России В.В.Путин подписал закон (который до этого в марте 2017 года приняла Госдума РФ), ограничивающий переводы денег из России в Украину посредством иностранных платежных систем. Что это значит для простых украинцев или россиян, которые отправляют деньги в Украину?

      А значит это, что теперь для перевода из России в Украину нельзя воспользоваться такими популярными платежными системами как Western Union или MoneyGram, через которые ранее украинцы часто отправляли деньги без открытия счета в банке. Поскольку данные системы являются иностранными, ими нельзя будет пользоваться для переводов в те страны, с которыми у России есть конфликты (в частности, с Украиной как раз такой конфликт).

      https://proficomment.ru/kak-perevesti-dengi-na-uk
      rainu-posle-zapreta-platezhnyx-sistem-aprel-maj-2
      017/
      пока укроина не разорвет абсолютно все связи с Россией

      Зачем это делать Украине, если прибыль это не принесет?
      MOSKVITYANIN
  20. alavrin Сегодня, 17:34
    Да уж лучше бы приняла... Надоел этот паноптикум до ручки. Надо с этой бандеровской клоунадой заканчивать. А вообще в этом деле Россия должна первой инициативу проявить - и сразу после переименований в честь нацистского холуя шухевича.
    alavrin
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:45
      alavrin
      Да уж лучше бы приняла...

      Лучше для кого, для российских логистических компаний (Украина страна транзитер к слову)....
      Надо с этой бандеровской клоунадой заканчивать.

      Украинский народ сам как-нибудь разберется, а не разберется так это его проблемы....
      А вообще в этом деле Россия должна первой инициативу проявить - и сразу после переименований в честь нацистского холуя шухевича.

      И с Казахстаном то же "проявить" за переход казахского на латиницу и с РБ за запрет на георгиевскую ленточку....?
      MOSKVITYANIN
  21. Не либероид Русский Сегодня, 17:37
    ждемс полетов с рады в мусорные баки... если конечно их в "танки" еще не перепаяли... хотя фиг знает какой счас тренд в 404
    Не либероид Русский
  22. Bulrumeb Сегодня, 17:45
    Если накануне в ВРУ так и не смогли набрать нужного числа голосов, чтобы признать Российскую Федерацию «агрессором», то сегодня – новая «проблема». Нардепы украинского парламента не смогли принять поправки в закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Поправки касались разрыва дипломатических отношений с РФ.

    Вот уж воистину норовят и рыбку съесть и на .... сесть и на велосипеде прокатиться
    Bulrumeb
  23. loginovich Сегодня, 17:54
    . Из 450 народных избранников за полный разрыв дипотношений с РФ проголосовали лишь 72.

    Сейчас в Верховной раде 423 д.б.е в ней нет д. от Донбасса .
    http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list
    loginovich
  24. Дормидонт Сегодня, 18:05
    Верховное стадо видать опосля новогоднего бухалова ишшо не протрезвело
    Дормидонт
  25. made13 Сегодня, 18:28
    Как в анекдоте laughing
    made13
  26. Machete Сегодня, 18:33
    А зря.
    Автоматическое закрытие границ в обе стороны, ох как ударило бы по украм. И, притом. очень быстро.
    Machete
  27. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:40
    Большинство украинских депутатов сообразили, что в случае разрыва дипотношений с РФ миллионы украинских гастарбайтеров будут отправлены Москвой обратно на территорию Украины

    Автор далек от миграционного законодательства РФ, из каких действующих норм права РФ он это взял? У нас что граждане Грузии ограничены в работе на территории РФ?
    Вторая часть указанного предложения думаю более правдоподобна и то только для тех, кто еще не обзавелся двойным или множественным гражданством....
    MOSKVITYANIN
  28. Волька Сегодня, 18:54
    что скакуны, рука не поднялась уничтожить последний шанс, куда придется линять в случае грандиозного шухера на своей перепроданной неоднократно родине, а еще и политического убежища просить придется, типа жертвы режима...
    Волька
  29. Pavil144 Сегодня, 19:12
    Одних потугов мало что разорвать дипсвязь. Мы были одной страной , было всё отлажено, промышленость, сельхоз., было едино, и после развала- мы им они- нам. Не всё так просто.
    Pavil144
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