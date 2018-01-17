Рада не смогла... Не принята поправка о разрыве дипотношений с Россией

Очередная «зрада» предстала в ходе заседания Верховной рады Украины. Если накануне в ВРУ так и не смогли набрать нужного числа голосов, чтобы признать Российскую Федерацию «агрессором», то сегодня – новая «проблема». Нардепы украинского парламента не смогли принять поправки в закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Поправки касались разрыва дипломатических отношений с РФ.Результаты голосования повергли украинских радикалов в шок. Из 450 народных избранников за полный разрыв дипотношений с РФ проголосовали лишь 72.Напомним, что ранее эту поправку отклонили ещё на стадии рассмотрения в комитете по международным делам ВРУ. Однако авторы законопроекта всё же смогли протолкнуть своё «детище» на голосование. Итог – для авторов поправки печален. Большинство украинских депутатов сообразили, что в случае разрыва дипотношений с РФ миллионы украинских гастарбайтеров будут отправлены Москвой обратно на территорию Украины, что грозило бы прогнозируемыми последствиями для самих депутатов.Нужно отметить, что на данный момент дипмиссии двух стран продолжают свою работу, однако до сих пор не назначены послы. При этом известно, что российское посольство в Киеве неоднократно подвергалось атакам со стороны радикалов.