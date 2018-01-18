07:13 18 января

Россия депортирует на Украину участника обороны Славянска?

В издании «Комсомольская правда» вышел материал Дмитрия Стешина, посвящённый тому, что российские правоохранительные органы готовятся к выдаче Украине участника обороны Славянска Николая Трегуба. Личные данные Николая находятся в базе экстремистского сайта «Миротворец», а потому можно с уверенностью говорить о том, что если Россия передаст Николая украинской стороне, то мужчину ожидает расправа со стороны либо радикалов, либо представителей украинских (американских) спецслужб.



В российском суде в отношении Николая Трегуба уже вынесено постановление о депортации.


В указанном выше издании отмечается, что у Николая Трегуба после возвращения на Украину не останется никаких шансов, ведь там 9-летний срок заключения получил его брат Андрей, который даже не участвовал в боевых действиях. По словам общественников, Андрея заставили подписать бумаги, в которых он фактически оговаривает сам себя.

Из материала Дмитрия Стешина:
Наша страна должна передать незалежной сражавшегося под Славянском ополченца Николая Трегуба. Поднимется ли такой медийный шум, чтобы МВД РФ сочло свои репутационные потери неприемлемыми — или позорная депортация состоится?


Напомним, что ранее из России уже депортировались несколько граждан Украины, которые участвовали в обороне Донбасса. Одного из таких людей неравнодушные люди сумели на свой страх и риск вызволить (сняв с поезда) буквально за несколько десятков километров до границы с Украиной – в Брянской области.

Использованы фотографии: kp.ru
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Комментарии 8

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:57
    правоохранительные органы готовятся к выдаче Украине участника обороны Славянска Николая Трегуба
    с каких это пор наше правосудие пляшет под украинскую дудку ? Какая-то чушь несусветная....
    Uncle Lee
    1. zoolu350 Сегодня, 07:08
      Это олигархат РФ пляшет под дудку хозяев ФРС, чьими холопами являются бандерлоги укрорейха.
      zoolu350
  2. Svist Сегодня, 06:58
    Да здравствует Российский суд, самый гуманный в мире! Позорники!
    Svist
  3. samarin1969 Сегодня, 07:01
    Это очередное недвусмысленное "предупреждение" патриотам России от руководства "РФ".
    samarin1969
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:02
    МВД РФ сочло свои репутационные потери неприемлемыми — или позорная депортация состоится?
    А слов больше нет.Одни слюни.Каждые пол года в России какие нибудь умники проводят эксперименты на эту тему. Что решить раз и навсегда нельзя этот вопрос?
    Наблюдатель2014
  5. zoolu350 Сегодня, 07:06
    Ну что адепты ХПП и Едролюбы, как вам такой расклад? И ежу понятно, что олигархат РФ партнерит с бандерлогами укрорейха, но это уже верх подлючести, даже для него.
    zoolu350
  6. Голован Джек Сегодня, 07:06
    В российском суде в отношении Николая Трегуба уже вынесено постановление о депортации

    Хотелось бы отметить, что просто так такие постановления не выносятся.
    Хотелось бы знать, по какой причине и на каком основании это постановление вынесено.
    В "статье" об это - ни слова, "статья" написана специально, чтобы "бурление... масс" разбудить.
    Статье жирный минус, обсуждать тут нечего.
    Но "бурленье" будет, неминуемо yes
    ---
    О, да вот же оно:
    Цитата: Svist
    Да здравствует Российский суд, самый гуманный в мире! Позорники!

    Ну, свист, он и есть... свист request
    Цитата: samarin1969
    Это очередное недвусмысленное "предупреждение" патриотам России от руководства "РФ"

    Бред. Патриотов сильно больше, чем "предупреждений".
    А данный конкретный патриот, скорее всего, что-то накосячил. Уже в РФ.
    Цитата: Наблюдатель2014
    Что решить раз и навсегда нельзя этот вопрос?

    Решатели, блин negative
    Голован Джек
  7. cariperpaint Сегодня, 07:07
    харе слюнями брызгать. может он что то плохое сделал которое все хорошее перекрыло. ситуацию надо знать а не хаять.
    cariperpaint
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