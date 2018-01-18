Россия депортирует на Украину участника обороны Славянска?

Наша страна должна передать незалежной сражавшегося под Славянском ополченца Николая Трегуба. Поднимется ли такой медийный шум, чтобы МВД РФ сочло свои репутационные потери неприемлемыми — или позорная депортация состоится?

В издании «Комсомольская правда» вышел материал Дмитрия Стешина, посвящённый тому, что российские правоохранительные органы готовятся к выдаче Украине участника обороны Славянска Николая Трегуба. Личные данные Николая находятся в базе экстремистского сайта «Миротворец», а потому можно с уверенностью говорить о том, что если Россия передаст Николая украинской стороне, то мужчину ожидает расправа со стороны либо радикалов, либо представителей украинских (американских) спецслужб.В российском суде в отношении Николая Трегуба уже вынесено постановление о депортации.В указанном выше издании отмечается, что у Николая Трегуба после возвращения на Украину не останется никаких шансов, ведь там 9-летний срок заключения получил его брат Андрей, который даже не участвовал в боевых действиях. По словам общественников, Андрея заставили подписать бумаги, в которых он фактически оговаривает сам себя.Из материала Дмитрия Стешина:Напомним, что ранее из России уже депортировались несколько граждан Украины, которые участвовали в обороне Донбасса. Одного из таких людей неравнодушные люди сумели на свой страх и риск вызволить (сняв с поезда) буквально за несколько десятков километров до границы с Украиной – в Брянской области.