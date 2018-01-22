Доспехи для «Поля золотой парчи»

Высадка Генриха VIII во Франции. Автор оригинала – неизвестен. Копия Дж. Бэзире (1774).А было так, что в начале XVI в. отношения между Англией и Францией все еще оставляли желать много лучшего. Столетняя война вроде бы давно закончилась, но английские короли все формально считали себя наследниками французского трона. С другой стороны, после истребительной войны Роз Англия была заинтересована в том, чтобы укрепить свои позиции на континенте, так что прочный союз с Францией для нее был выгоден. Французский король Франциск I и король Англии Генрих VIII, понимая это, договорились о встрече на границе неподалеку от города Кале, чтобы… никому из них не было обидно.«Поле золотой парчи», гравюра Дж. Бэзира (1774) по картине XVI в.Дело в том, что Кале в то время еще принадлежал англичанам, поэтому встреча должна была состояться на «нейтральной территории» между двумя странами. Для этого прямо в поле был выстроен лагерь, ставший самым настоящим городом. В работах было задействовано более 5000 рабочих, которые выравнивали территорию, копали ямы, забивали столбы и поставили около 2800 палаток, на которые пошло просто феноменальное количество бархата и золотой парчи, как раз и давшей название этому историческому событию. В свиту обоих королей и с той, и с другой стороны входило несколько тысяч человек придворных и слуг.Рыцарский доспех Генриха VIII 1520 г. Рис. А.Шепса.По приказу Генриха VIII там был построен дворец, внутренний двор которого имел площадь 90 на 90 метров, а его общая площадь составляла около 10 тысяч квадратных метров. На двухметровом кирпичном фундаменте возвышались стены десятиметровой высоты из ткани, расписанной под камень и натянутой на деревянные опоры. Крыша тоже была матерчатой, но казалось, что сделана она была из металла. Особенно сильное впечатление производило множество стеклянных окон, из-за которых он получил название «хрустального», так что тот, викторианский «хрустальный дворец» имел в прошлом вполне достойного предшественника. Пиком богатства и показной расточительности стали фонтаны из красного вина, устроенные перед дворцом.Доспех 1520 г. с поллэксом.Обратите внимание на решетку забрала с крупными отверстиями, которые могли использоваться и для наблюдения, и для дыхания. Последнее было очень важно, поскольку рыцари в металлических доспехах сильно перегревались, так как железо доспехов являлось отличным теплоизолятором. При этом особенно важно было охлаждать лицо и голову.Генрих VIII. Картина Ганса Гольбейна (14971498–1543). Картинная галерея Уолкера.Франциск I возвел столь высокий шатер, что он выглядел как самая высокая из известных башен. Башня была увенчана статуей святого Михаила, повергавшего дракона. В нем было четыре больших зала, обтянутых голубым бархатом, расшитым золотыми лилиями. Первая встреча монархов произошла 7 июня 1520 года. Причем, как и сегодня, при встрече президентов, вся церемония была расписана буквально поминутно таким образом, чтобы ни одна из сторон не была бы ущемлена. Оба короля были роскошно одеты и разглядывали друг друга с законным интересом, что немудрено. Ведь они были почти что ровесниками (Генриху на момент встречи исполнилось 29 лет, а Франциску – 25), оба славились своей образованностью и передовыми взглядами.Доспех с поллексом крупным планом.Но хотя первая встреча монархов и прошла в «теплой и дружественной обстановке», надежды на союз погубило соперничество между французами и англичанами, возникшее из-за неправильной целевой установки этой встречи. Практически каждый ее участник не жалел ни сил, ни средств, чтобы продемонстрировать всем остальным, и в первую очередь противной стороне, свое великолепие. Две недели пиров и турниров вылились таким образом в самое что ни на есть неприкрытое соперничество, ничего общего с «инженерией согласия» (а именно это и есть ПР!), не имеющее!Кулет – «латный зад» доспеха с поллексом.Для одних только турниров было изготовлено: копий – 1500, мечей – 1000 для поединков всадников и 600 двуручных мечей для пеших поединков.Франциск I. Картина Жана Клуэ, Лувр, Париж.На пирах обе стороны съели более 2000 баранов, около 700 морских угрей и... 50 цапель. Но ведь кроме знати на встрече присутствовали также ее приближенные, их свита и их слуги. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что только лишь для свиты английского монарха за время встречи было забито свыше 2200 голов скота. Как и было принято в это время, люди объедались, опивались и именно этим и демонстрировали противной стороне свое превосходство и так укрепляли имидж своего государя.«Доспех с юбкой» 1520 г.На первых порах монархам удалось достичь определенного взаимопонимания и общности интересов, но все достигнутое такой высокой ценой разрушил «Его величество случай». Генрих VIII, мужчина крепкого телосложения и физически развитый, решил вызвать на борцовский поединок французского короля, явным образом уступавшего ему в габаритах. Поэтому Генрих не сомневался, что победа достанется ему. Но вышло так, что Франциск I провел захват и сумел бросить Генриха на землю. Для обидчивого англичанина это было слишком, и со своим поражением он смириться не мог. Будь он немного поумнее, он бы лишь порадовался тому, что сама судьба дала ему возможность заслужить расположение французского короля (лично я бы ему, например, просто поддался – ну что стоит раз поваляться на земле ради политической победы в итоге), но… люди того времени хотя и считали себя образованными, не имели представления о том, какими способами добиваться успеха. В итоге все получилось так, как оно получилось…«Доспех с юбкой». Вид спереди.Впрочем, наделал ошибок и Франциск, вместе со своей свитой перестаравшийся по части роскоши: ведь Франция была богаче Англии и «Поле золотой парчи» это еще раз подчеркнуло и показалось англичанам обидным.Ковер с изображением поединка Франциска I с Генрихом VIII.Встреча королей закончилась 24 июня 1520 года торжественной мессой, после которой всем участникам было даровано отпущение грехов участникам. Но как бы там ни было, ничего хорошего из встречи не вышло. Хотя двухлетний французский принц Франсуа и четырехлетняя английская принцесса Мария и были помолвлены, ввиду их малолетства она в итоге так и не была подтверждена. Всего лишь два месяца спустя после «поля золотой парчи» Генрих VIII заключил союз с Карлом V, а он являлся злейшим врагом Франциска I. А через два года и Англия, и Франция начали очередную войну.На этом фото из Королевского Арсенала хорошо видно, как был устроен «доспех с юбкой», надежно защищавший своего владельца практически от всех видов турнирного оружия. Обращает на себя внимание опять-таки перфорированное забрало, устроенное так, что оно обеспечивало и хороший обзор, и вполне приличную вентиляцию.То есть огромные средства были брошены в топку тщеславия и не привели ни к какому положительному результату. Нет, в целом-то, результат, конечно, был – теперь мы знаем, что «вот так делать не надо», то есть негативный опыт – тоже опыт, и ценный. Но вот тогда на последствия этого «поля» и англичане, и французы смотрели как на сплошное разочарование. Впрочем, после «поля» осталось не только разочарование. Остались доспехи, изготовленные для короля Генриха VIII, и сегодня мы можем именно по ним судить о мастерстве мастеров-доспешников, служивших в 1520 году британской короне.Знак Ордена Подвязки на «Доспехе с юбкой».Известно, что Генрих VIII очень переживал из-за того, что его страна зависит от импорта иностранных доспехов, а своих не производит, из-за чего он решил попробовать пригласить на работу в Саусворк итальянских оружейников. Но по какой-то неизвестной нам причине сделка эта сорвалась. Но Генрих был упорен и в 1515 году пригласил приехать в Англию мастеров из Германии и Фландрии, которые на этот раз согласились и стали работать в созданной для них оружейной мастерской в Гринвиче. Надо сказать, что английская знать закупала доспехи по всей Европе. Кто-то побогаче заказывал их известным мастерам, кто-то покупал доспехи у заезжих торговцев, которые кузнецы тут-же подгоняли им по фигуре. Поэтому доспехи они носили по последней моде, но нередко использовали и своеобразный «микс» из старья и современных деталей, купленных по случаю.В любом случае влияние итальянской школы, влияние которой в Англии, по-видимому, было очень сильным, и школы германо-фламандских мастеров, приглашенных королем Генрихом, вызвало к жизни появление доспехов своеобразного «гринвического стиля».Впрочем, этот самый «гринвичский стиль» оказал довольно малое влияние на доспехи основной массы рыцарей Англии, поскольку главным заказчиком Королевских мастерских в Гринвиче был сам король, которого их мастера и обслуживали. Многие из этих доспехов сохранились и сегодня, и их можно увидеть в Королевском Арсенале в Лидсе. Всего известно четыре доспеха, принадлежавших лично Генриху VIII. Один его доспех находится в Виндзорском замке, а два, по мнению специалистов, они также принадлежат Генриху VIII – экспонируются Метрополитен-музее в Нью-Йорке.Солереты «медвежья лапа».Прежде всего, это весьма специфического вида доспехи для пешего поединка, специально сделанные для состязания на «Поле золотой парчи». Весят они 42,68 кг и устроены так, что закрывают абсолютно все части тела. Но…завершить эти доспехи до конца так и не удалось. Французы изменили правила турнира и попросили англичан изменить соответствующим образом турнирные доспехи. Поэтому-то этот доспех завершен и не был. Зато королю в тот же год сделали другой, получивший название «тонлет» или «стальная юбка».Поскольку время поджимало, то доспех делали явно в спешке, поэтому мастера пошли по принципу «конструктора»: взяли часть деталей от какого-то более раннего доспеха и только некоторые для него изготовили заново. При этом показать «единство» всех его деталей должна была… единообразная гравировка, сделанные на нем резцом.Доспех вышел довольно специфичным. Во-первых, у него был огромный бацинет, сделанный в Милане (о чем говорит штамп оружейной мастерской города Миссаглии на задней стороне шлема), но с измененной формы забралом. Наручи были сделаны из деталей старых доспехов, а у поножей имелись специальные пазы для шпор, которые требовались всаднику, но не нужные для пешего доспеха. Наплечники – из перекрывавших друг друга пластин – отличительная черта мастерской в Гринвиче. Левый (если смотреть спереди) – из восьми полос, правый – из семи. Юбка состоит из девяти полос спереди и сзади, с петлями слева и закрепленная ремнем и пряжкой справа. Вамбрасы и латы ног, вероятно, были сделаны в Италии или во Фландрии, и они были явно взяты для этого доспеха от каких-то более старых лат. Травленная отделка сохраняет следы позолоты и включает изображения: Святого Георгия, Богородицу и Младенца по обе стороны бацинета и на наплечниках; Орден Подвязки вокруг шеи бацинета, а сама подвязка изображена на ноге слева. Юбка изначально была позолочена и украшена гравировкой, изображающей стилизованную листву в верхних рядах, а ниже – тюдоровские розы. Оригинальная отделка доспеха на момент его создания, возможно, была черной, что создавало яркий черный и золотой клетчатый узор. Судя по размерам доспеха, рост его обладателя должен был составлять не менее 1875 мм. Вес доспеха 29.28 кг.