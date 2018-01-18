В Алжире считают российские танки лучшими в мире
Танковый парк алжирской армии состоит из машин, разработанных и выпущенных в России. Военные очень высоко отзываются о российской гусеничной технике и ни на что ее менять не собираются, пишет Вестник Мордовии со ссылкой на военного эксперта Алексея Хлопотова.
По данным эксперта, в 2006 году Алжир объявил и провел заочный тендер по модернизации танков типа Т‑72 с участием ведущих разработчиков.
«АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и АО "УКБТМ" под эгидой АО "Рособоронэкспорт" приняли решение об участии в данном тендере. В том же 2006 году в минимальные сроки по разработанной УКБТМ документации и с использованием модернизационного комплекта были проведены доработка и испытания изделия на территории заказчика», – говорится в материале.
Российский проект произвел положительное впечатление на заказчиков, в результате чего в мае 2008 года был заключен контракт по модернизации танков Т‑72 на территории республики.
Сообщается, что «танк "Изделие 172М2А", модернизированный в интересах вооруженных сил Алжира от базового изделия Т‑72М1 отличался наличием СУО, включающей в том числе многоканальный прицел наводчика "Сосна", дистанционно управляемой пулеметной установки, системы постановки завес». На модернизированные машины установлена и новая пушка 2А46М5.
Было предложение и по усилению защиты путем установки ДЗ «Реликт», однако алжирское командование решило сэкономить и произвести апгрейд за счет улучшения огневых возможностей, оставив вопросы защиты «на потом».
Всего было модернизировано 159 линейных танков и еще 21 командирский. В общей сложности - 180 единиц.
По данным эксперта, в 2006 году Алжир объявил и провел заочный тендер по модернизации танков типа Т‑72 с участием ведущих разработчиков.
«АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и АО "УКБТМ" под эгидой АО "Рособоронэкспорт" приняли решение об участии в данном тендере. В том же 2006 году в минимальные сроки по разработанной УКБТМ документации и с использованием модернизационного комплекта были проведены доработка и испытания изделия на территории заказчика», – говорится в материале.
Российский проект произвел положительное впечатление на заказчиков, в результате чего в мае 2008 года был заключен контракт по модернизации танков Т‑72 на территории республики.
Сообщается, что «танк "Изделие 172М2А", модернизированный в интересах вооруженных сил Алжира от базового изделия Т‑72М1 отличался наличием СУО, включающей в том числе многоканальный прицел наводчика "Сосна", дистанционно управляемой пулеметной установки, системы постановки завес». На модернизированные машины установлена и новая пушка 2А46М5.
Было предложение и по усилению защиты путем установки ДЗ «Реликт», однако алжирское командование решило сэкономить и произвести апгрейд за счет улучшения огневых возможностей, оставив вопросы защиты «на потом».
Всего было модернизировано 159 линейных танков и еще 21 командирский. В общей сложности - 180 единиц.
Использованы фотографии: http://gurkhan.blogspot.ru
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