20:20 18 января

В Алжире считают российские танки лучшими в мире

Танковый парк алжирской армии состоит из машин, разработанных и выпущенных в России. Военные очень высоко отзываются о российской гусеничной технике и ни на что ее менять не собираются, пишет Вестник Мордовии со ссылкой на военного эксперта Алексея Хлопотова.

В Алжире считают российские танки лучшими в мире


По данным эксперта, в 2006 году Алжир объявил и провел заочный тендер по модернизации танков типа Т‑72 с участием ведущих разработчиков.


«АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и АО "УКБТМ" под эгидой АО "Рособоронэкспорт" приняли решение об участии в данном тендере. В том же 2006 году в минимальные сроки по разработанной УКБТМ документации и с использованием модернизационного комплекта были проведены доработка и испытания изделия на территории заказчика», – говорится в материале.



Российский проект произвел положительное впечатление на заказчиков, в результате чего в мае 2008 года был заключен контракт по модернизации танков Т‑72 на территории республики.

Сообщается, что «танк "Изделие 172М2А", модернизированный в интересах вооруженных сил Алжира от базового изделия Т‑72М1 отличался наличием СУО, включающей в том числе многоканальный прицел наводчика "Сосна", дистанционно управляемой пулеметной установки, системы постановки завес». На модернизированные машины установлена и новая пушка 2А46М5.



Было предложение и по усилению защиты путем установки ДЗ «Реликт», однако алжирское командование решило сэкономить и произвести апгрейд за счет улучшения огневых возможностей, оставив вопросы защиты «на потом».



Всего было модернизировано 159 линейных танков и еще 21 командирский. В общей сложности - 180 единиц.

Использованы фотографии: http://gurkhan.blogspot.ru
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Комментарии 14

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  1. 100502 Сегодня, 12:30
    Разработаны танки в СССР а не в России дальше можно не читать
    100502
    1. Chertt Сегодня, 12:35
      Цитата: 100502
      Разработаны танки в СССР а не в России дальше можно не читать

      А что за странная ненависть к России ?
      Chertt
      1. Des10 Сегодня, 12:40
        Цитата: Chertt
        А что за странная ненависть к России ?

        а что за странная "ненависть" к СССР? smile
        Des10
        1. Chertt Сегодня, 12:46
          Цитата: Des10
          а что за странная "ненависть" к СССР?

          Вы шутите. Я вообще СССР и Россию не разделяю. Да мы проиграли холодную войну (наверное), потеряли часть территории и населения, но страна та же
          Chertt
          1. Des10 Сегодня, 18:11
            Цитата: Chertt
            Вы шутите.

            ну тогда взаимно! hi
            Des10
      2. Azazelo Сегодня, 12:58
        Ну не повезло людям...они родились в России, а так хотелось чтобы за бугром. Вот и бесятся, и в кометах гадят.
        Azazelo
    2. krops777 Сегодня, 12:49
      Танковый парк алжирской армии состоит из машин, разработанных и выпущенных в России. Военные очень высоко отзываются о российской гусеничной технике и ни на что ее менять не собираются,


      Ну это уже куда политический ветер задует, военных как обычно не спрашивают, дай бог чтоб дул только в нашу сторону.
      krops777
      1. антивирус Сегодня, 13:38
        лучшими они станут ТОЛЬКО после победы в какой нибуть ххх, когда выжившие алжирские танкисты станут Победителями и "лучшими танкистами мира."
        каждый раз надо подтверждать свою " лучшесть"
        антивирус
    3. Маз Сегодня, 13:55
      Тесно мне в нем с моим метр восемьдесят. А вот в абрамсе и меркаве попросторнее будет. Будем брать
      Маз
  2. Комментарий был удален.
  3. Rusland Сегодня, 12:41
    В Алжире уважают танки и толк в них знают, французы научили.
    Rusland
  4. Комментарий был удален.
  5. _Jack_ Сегодня, 12:48
    Было предложение и по усилению защиты путем установки ДЗ «Реликт», однако алжирское командование решило сэкономить и произвести апгрейд за счет улучшения огневых возможностей, оставив вопросы защиты «на потом».

    Самое слабое место оставили «на потом». Или не удовлетворила ДЗ «Реликт»?
    _Jack_
  6. Berkut24 Сегодня, 13:19
    Было предложение и по усилению защиты путем установки ДЗ «Реликт», однако алжирское командование решило сэкономить и произвести апгрейд за счет улучшения огневых возможностей, оставив вопросы защиты «на потом».

    Может, сирийский опыт им мозги вправит?
    Berkut24
  7. А. Привалов Сегодня, 14:25
    Когда-то и я считал обувь фабрики "Скороход" лучшей в мире. lol Если учесть, что в Алжире никогда других танков, кроме советских не было (если не считать французских в 50-х годах), то почему бы им не считать " российские танки лучшими в мире".? hi
    А. Привалов
    1. Rusland Сегодня, 14:30
      Есть у военных такое понятие, как вера в оружие. hi
      Rusland
      1. А. Привалов Сегодня, 14:52
        Давайте без патетики. Т-72 совершенно нормальный танк для своего класса и своего времени. После модернизации он бесспорно стал ещё лучше. Точка.
        Алжирцы другого не знают. Для них он самый лучший в мире, поскольку другого нет и не скоро будет. hi
        К слову, на Алжир никто давно не нападает. В1962 году Алжир становится независимым и даже (хахаха!) социалистическим государством! Вот уже почти 60 лет гробят они сами себя в бесконечных внутренних распрях -- переворотах, "вёснах", гражданских войнах, с тоской вспоминая золотые деньки "под игом французских колонизаторов". hi
        А. Привалов
        1. GAF Сегодня, 19:31
          Цитата: А. Привалов
          Вот уже почти 60 лет гробят они сами себя в бесконечных внутренних распрях -- переворотах, "вёснах", гражданских войнах, с тоской вспоминая золотые деньки "под игом французских

          Кому пудрите - то...? До 90-х абсолютно спокойная обстановка в стране. 4 года работал на рубеже 80-го года в сотне километров от границы с Марроко, с которым была напряженка, но и это никак не ощущалось. А потом не только Алжиру подбросили "оранжевой отравы". Вам конечно это не известно и не интересно кто испоганил красивую страну с доброжелательным народом. Тем более, в 90-е ельциноиды бросили их на произвол хищникам. Отозвали из военных городков персонал из авиации и танковых войск...
          GAF
      2. notingem Сегодня, 14:55
        Это как в Ираке и Ливии в свое время ? Ну пусть дальше верят
        notingem
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