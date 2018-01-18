В Польше надеются на увеличение военного контингента США в стране
Польша надеется на увеличение числа американских военных на своей территории, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения.
Он сообщил также, что вел переговоры с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности о закупке в США вооружения, «которое было бы интегрировано с вооружением американских войск».
В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады, передает РИА Новости
Мы ожидаем более широкое присутствие американских войск в Польше. Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным не только для безопасности Польши, но и целой части Европы. Я имею в виду Европу Средне-восточную— сказал Блащак.
Он сообщил также, что вел переговоры с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности о закупке в США вооружения, «которое было бы интегрировано с вооружением американских войск».
В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://euroua.com/
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