В Польше надеются на увеличение военного контингента США в стране

Мы ожидаем более широкое присутствие американских войск в Польше. Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным не только для безопасности Польши, но и целой части Европы. Я имею в виду Европу Средне-восточную

Польша надеется на увеличение числа американских военных на своей территории, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения.— сказал Блащак.Он сообщил также, что вел переговоры с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности о закупке в США вооружения, «которое было бы интегрировано с вооружением американских войск».В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады, передает РИА Новости