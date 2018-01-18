20:22 18 января

В Польше надеются на увеличение военного контингента США в стране

Польша надеется на увеличение числа американских военных на своей территории, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения.

В Польше надеются на увеличение военного контингента США в стране


Мы ожидаем более широкое присутствие американских войск в Польше. Мы гарантируем, что это присутствие будет полезным не только для безопасности Польши, но и целой части Европы. Я имею в виду Европу Средне-восточную
— сказал Блащак.


Он сообщил также, что вел переговоры с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности о закупке в США вооружения, «которое было бы интегрировано с вооружением американских войск».

В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://euroua.com/
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Комментарии 25

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  1. Rusland Сегодня, 12:53
    Хвост пытается собакой вилять.
    Rusland
    1. Shurik70 Сегодня, 12:57
      Хм ... Любое действие западного политика преследует одну цель - заработать больше денег (или получить больше власти что бы заработать больше денег).
      Какую выгоду получает Польша от американцев?
      1. Попил бюджета от закупок вооружений сразу вкладывается в американские банки.
      2. Сам попил бюджета внушительней (денег выделено столько-же, а на свою армию можно потратить меньше)
      3. Поступления от арендной платы за землю под американские базы.
      4. Американские "туристы" тратят свои деньги в польских пабах (и на польских "девочек")
      Всё? what
      Shurik70
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:05
        Поляки доиграются , они бесят не только нас , но и немцев . Хотят получать максимум и смеются на словам о взаимности в отношениях с Европой . А в американских контингентах и в минетно-партнёрских отношениях с США видят гарантии от ответки
        КВУ-НСвД
    2. vovanpain Сегодня, 13:13
      Мацеревич ушел,но дело его живет,облизывание полосатого папки продолжается. laughing
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 13:16
        Да там хоровое пение в унисон , вот посмотрим , что они запоют , когда США их попользуют и бросят.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:27
          Цитата: Идущий
          посмотрим , что они запоют , когда США их попользуют и бросят

          Они уже у укропов научились : "А нас за шо ???" . wassat
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 13:29
            Они рвутся к лидерству хотя бы на Востоке Европы , а нарвутся на кидок.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
              Не учат собственную историю . Будет им Речь Посполита "от можа до можа" . lol
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 13:37
                Будет им будет или Польши совсем опять не будет.
                Идущий
            2. Incvizitor Сегодня, 14:30
              Каждый раз когда эта "сявка" пыталась кого то покусать её делили...
              Incvizitor
              1. Идущий Сегодня, 14:41
                Не хотят учить собственную историю.
                Идущий
    3. сибиралт Сегодня, 13:20
      Лет через 20 половина населения Польши станет польско-африканской. lol
      сибиралт
  2. мерцание Сегодня, 12:53
    Это не полячки ли за требовали, афроамериканцев ?
    мерцание
  3. Chertt Сегодня, 12:54
    Поляки столько косяков на пороли, что непонятно против кого вооружаются. Против России или уже против Германии
    Chertt
  4. Livonetc Сегодня, 12:57
    Рождаемость видимо хотят повысить.
    Livonetc
  5. Azazelo Сегодня, 12:59
    Да да набирайте янков по больше. Главное потом когда эти пьяные начнут громить вашу страну - не жалуйтесь агрессивной России и не просите помощи.
    Azazelo
  6. Egorovich Сегодня, 13:04
    Вот она, хваленая, независимость! Все плотнее и плотнее добровольно ложатся под матрасию. Да здравствует "свободная" и отдемократиченная Пшекия!!!
    Egorovich
    1. Bossota Сегодня, 13:08
      В Польше излишек яблок. Девать их куда-то надо. Вот и будут кормить американских военных на своей территории.
      "Прости...утки — это необходимость. Иначе мужчины набрасывались бы на порядочных женщин на улицах" (с) Наполеон
      Bossota
      1. rocket757 Сегодня, 13:12
        Конечно, у них опыта хоть отбавляй, с большими ребятами дружить!!!
        Только мне мнится, что опыт тот для них был не весёлый!!!
        rocket757
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:16
      Я-то раньше считал что это немцы любители разной садо-мазо клубнички , но поляки вкупе с троебалтами и укропами доказали мне мою неправоту ...
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 13:23
        И ведь это им по нраву пришлось, еще одну партию матрасников приглашают.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
          Извращенцы , но в Гейропе это нонче модно . no
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 13:37
            Есть такая пословица: - Умный к умному, а я к табе ( это не описка). fellow
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
              Намёк понял ! drinks Когда я служил , был у нас в бригаде такой комбат подполковник Иванов . Так у нас пословица звучала так : "Умный к умному , а все остальные - к Иванову" . lol
              bouncyhunter
  7. Incvizitor Сегодня, 14:28
    Всю историю эту страну лёгкого поведения просто пользовали по назначению и только СССР её зачем то в кафе то по бутикам водил то воспитывал-хотел "человека" из неё сделать но такие не меняются...
    Incvizitor
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