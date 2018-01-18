Депутат ЕП от Эстонии: В ходе заседания я будто бы побывала в СССР
Очередное заседание Европарламента было полностью посвящено «российской угрозе». В ходе заседания более полусотни европарламентариев высказались за то, что Россия «развязала информационную войну против Запада в целом и ЕС в частности», и что «этому Европа должна противостоять».
А началось всё с выступления депутата от ФРГ Ребекки Хармс, которая заявила, что Россия использует такие ресурсы как Russia Today и Sputnik с целью (далее прямая цитата) «осуществления кровавых пропагандистских вмешательств (кампаний)».
Многие предложили выделить дополнительные средства на противодействие «российской пропаганде». В частности, европарламентарии объявили, что финансирование должно пойти на счета международной группы East Stratcom Task Force.
На сайте приводится заявление депутата ЕП от Эстонии Яны Тоом, которая заявила, что такого рода заявления напомнили ей информационную политику Советского Союза:
Яна Тоом заявила, что ущемление прав журналистов различных СМИ в ЕС точно не приведёт к позитивному для Евросоюза результату. Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР», в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям.
А началось всё с выступления депутата от ФРГ Ребекки Хармс, которая заявила, что Россия использует такие ресурсы как Russia Today и Sputnik с целью (далее прямая цитата) «осуществления кровавых пропагандистских вмешательств (кампаний)».
Многие предложили выделить дополнительные средства на противодействие «российской пропаганде». В частности, европарламентарии объявили, что финансирование должно пойти на счета международной группы East Stratcom Task Force.
На сайте приводится заявление депутата ЕП от Эстонии Яны Тоом, которая заявила, что такого рода заявления напомнили ей информационную политику Советского Союза:
Я родилась в СССР и в детстве каждый день слышала об антисоветской пропаганде. Если в стране не было мяса, кофе, книг и автомобилей, мы всегда знали, кто в этом виноват: западный капитализм и лично Рональд Рейган. Сегодня, когда Европейский Союз сталкивается с такими вызовами, как кризис в Каталонии, проблемы с демократическими институциями в странах-членах и низкий уровень доверия к ЕС в целом, некоторые мои коллеги точно знают, кто виноват: антиевропейская пропаганда и лично Владимир Путин. Как бывший журналист я не могу согласиться с таким черно-белым подходом.
Яна Тоом заявила, что ущемление прав журналистов различных СМИ в ЕС точно не приведёт к позитивному для Евросоюза результату. Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР», в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям.
Использованы фотографии: http://yanatoom.ee
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