Депутат ЕП от Эстонии: В ходе заседания я будто бы побывала в СССР

Я родилась в СССР и в детстве каждый день слышала об антисоветской пропаганде. Если в стране не было мяса, кофе, книг и автомобилей, мы всегда знали, кто в этом виноват: западный капитализм и лично Рональд Рейган. Сегодня, когда Европейский Союз сталкивается с такими вызовами, как кризис в Каталонии, проблемы с демократическими институциями в странах-членах и низкий уровень доверия к ЕС в целом, некоторые мои коллеги точно знают, кто виноват: антиевропейская пропаганда и лично Владимир Путин. Как бывший журналист я не могу согласиться с таким черно-белым подходом.

Очередное заседание Европарламента было полностью посвящено «российской угрозе». В ходе заседания более полусотни европарламентариев высказались за то, что Россия «развязала информационную войну против Запада в целом и ЕС в частности», и что «этому Европа должна противостоять».А началось всё с выступления депутата от ФРГ Ребекки Хармс, которая заявила, что Россия использует такие ресурсы как Russia Today и Sputnik с целью (далее прямая цитата) «осуществления кровавых пропагандистских вмешательств (кампаний)».Многие предложили выделить дополнительные средства на противодействие «российской пропаганде». В частности, европарламентарии объявили, что финансирование должно пойти на счета международной группыНа сайте приводится заявление депутата ЕП от Эстонии Яны Тоом , которая заявила, что такого рода заявления напомнили ей информационную политику Советского Союза:Яна Тоом заявила, что ущемление прав журналистов различных СМИ в ЕС точно не приведёт к позитивному для Евросоюза результату. Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР», в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям.