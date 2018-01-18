20:19 18 января

Депутат ЕП от Эстонии: В ходе заседания я будто бы побывала в СССР

Очередное заседание Европарламента было полностью посвящено «российской угрозе». В ходе заседания более полусотни европарламентариев высказались за то, что Россия «развязала информационную войну против Запада в целом и ЕС в частности», и что «этому Европа должна противостоять».

А началось всё с выступления депутата от ФРГ Ребекки Хармс, которая заявила, что Россия использует такие ресурсы как Russia Today и Sputnik с целью (далее прямая цитата) «осуществления кровавых пропагандистских вмешательств (кампаний)».

Многие предложили выделить дополнительные средства на противодействие «российской пропаганде». В частности, европарламентарии объявили, что финансирование должно пойти на счета международной группы East Stratcom Task Force.


На сайте приводится заявление депутата ЕП от Эстонии Яны Тоом, которая заявила, что такого рода заявления напомнили ей информационную политику Советского Союза:
Я родилась в СССР и в детстве каждый день слышала об антисоветской пропаганде. Если в стране не было мяса, кофе, книг и автомобилей, мы всегда знали, кто в этом виноват: западный капитализм и лично Рональд Рейган. Сегодня, когда Европейский Союз сталкивается с такими вызовами, как кризис в Каталонии, проблемы с демократическими институциями в странах-членах и низкий уровень доверия к ЕС в целом, некоторые мои коллеги точно знают, кто виноват: антиевропейская пропаганда и лично Владимир Путин. Как бывший журналист я не могу согласиться с таким черно-белым подходом.


Депутат ЕП от Эстонии: В ходе заседания я будто бы побывала в СССР


Яна Тоом заявила, что ущемление прав журналистов различных СМИ в ЕС точно не приведёт к позитивному для Евросоюза результату. Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР», в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям.

Использованы фотографии: http://yanatoom.ee
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Комментарии 39

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  1. Идущий Сегодня, 13:23
    Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР», в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям.


    ЕС взяло все худшее , что было от СССР .
    Идущий
    1. Шура пермский Сегодня, 13:30
      ес-это нацисткий проект,со всеми вытекающими отсюда выводами,просто европу взяли деньгами,а не оружием... так что не согласен,что его сравнивают с СССР...
      Шура пермский
      1. Идущий Сегодня, 13:34
        Я его не сравниваю , а в СССР были "глупости" , которые они успешно переняли.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
          Это как всегда : чему хорошему научиться трудно , а плохое само так и липнет . wink
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 13:40
            Просто других инструментов не видят или они проблематичные.
            Идущий
      2. DMoroz Сегодня, 13:57
        абсолютно согласен, что Вы не согласны. СССР проект социалистический. ЕС же капитализм. Во время "рождения и детства" этой парламентарией ЕП отсутствие "мяса, кофе, книг и автомобилей" у них возлагалось на русских, хотя эту витрину мы чуть ли не маслом смазывали, отрывая от себя и живя на карточки. И сейчас "некоторые ее "коллеги" пользуются абсолютно нацистскими (геббельсовскими) методами, обвиняя в этом исключительно русских, хотя эти методы ими разделялиясь ооочень давно... Поэтому, обвиняя в данном случае во всем худшем СССР, она не ставит под сомнение политику ЕС, а ставит ее провал только в "антиевропейской пропаганде", в которой "виноват" лично Владимир Путин...
        DMoroz
        1. Orionvit Сегодня, 15:16
          Цитата: DMoroz
          СССР проект социалистический. ЕС же капитализм

          Кстати, ЕС структурно, построен в полном соответствии с СССР. Вы забываете, что и там и там жили люди, а у людей как это ни странно, основные потребности совпадают, причём на всех континентах. Просто подход и методология при формировании общественного мнения, иногда отличаются в мелочах, а так всё одинаковое. И скажу прямо. Всё, что нам в Советском Союзе говорили про "загнивающий запад", на проверку оказалось истинной правдой, а мы тогда, по глупости своей смеялись, называя это "Кремлёвской пропагандой". Что же, всё возвращается на круги своя, только теперь уже с другой стороны. lol
          Orionvit
    2. japs Сегодня, 13:35
      Глядя на СМИ наши и российские, я бы хотел возврата цензуры времен СССР. Тогда бы половину, если не больше, каналов на ТВ и газетенок пришлось бы закрыть навсегда...
      japs
      1. Морской Чёрт Сегодня, 14:33
        А вот этого делать не стоит! Запретный плод сладок, а значит привлекателен. Эти же ДБ, ничего кроме отвращения у нормальных людей не вызывают, и следовательно вреда от них немного. Пусть продолжают набрасывать на вентилятор, хуже только им самим. Опять же мы знаем своих "героев" в лицо, которое никаких желаний кроме как плюнуть в него не вызывает.
        Морской Чёрт
        1. Orionvit Сегодня, 15:22
          Цитата: Морской Чёрт
          Опять же мы знаем своих "героев" в лицо, которое никаких желаний кроме как плюнуть в него не вызывает.

          А вам не кажется, что некоторые "герои", в своём стремлении к "демократии", потеряли берега на столько, что хочется и в моду дать. Так, чисто по человечески достали. А некоторые вообще, уже давно наработали на высшую меру, даже по существующему законодательству.
          Orionvit
    3. Geisenberg Сегодня, 16:43
      Цитата: Идущий
      Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР», в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям.


      ЕС взяло все худшее , что было от СССР .


      Ещё не взяло. Пока только выбирают. И не из СССР, а из американистана.
      Geisenberg
  2. anjey Сегодня, 13:23
    Яна Тоом заявила, что ущемление прав журналистов различных СМИ в ЕС точно не приведёт к позитивному для Евросоюза результату. Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР»
    ЕС сегодня по нагнетаемой истерически русофобии ,близок к третьему рейху гитлера....
    anjey
  3. Altona Сегодня, 13:23
    На Западе появился свой условно коллективный Суслов, который задает вектор пропаганды. Кстати, нашим "пропагандистам" тоже надо бы отворачивать от "международки" к внутренним проблемам. Телевизор и холодильник довольно сильно расходятся в показаниях.
    Altona
    1. allaykbar Сегодня, 13:30
      Телевизор и холодильник довольно сильно расходятся в показаниях.


      если меньше смотреть телевизор, а посвятить это время поиску решений по работе/подработке - глядишь и в холодильнике станет гуще и будет не важно кто президент, премьер министр и что происходит с мутко

      P.S. в телевизоре на канале РБК посвящают очень много времени тому, что в холодильнике у граждан РФ. О непутевых чиновниках и перекосах судебной/исполнительной систем.

      Помимо телеканала РБК, Дождь и прочих - существует много радиостанций, сайтов и других медиаресурсов, на которых вы можете подчерпнуть нужную вам информацию о голоде и холоде и тирании. Благо таких правдолюбов очень хорошо крутят в ютубе и выдвигают их в топы.

      Ну и помимо этого всего - в каждом городе миллионике есть порталы городские - которые были на корню скуплены еще в 2012 году нашими "партнерами". Как раз для того - чтоб рассказывать гражданам о плохой жизни. Так же как рассказали об этом в Тунисе, Ливии, Сирии и в других уголках, куда решила прийти демократия на волне протестов против "вскрытой правды о коррупции и беспределе исполнительной власти"

      Не понимаю Ваших желаний. Вроде бы информации льется со всех углов и самой разнообразной.

      Как и на этом сайте, да и как везде, в принципе.
      allaykbar
      1. Dedall Сегодня, 19:54
        Когда 72 часа в неделю работаешь врачом, а это априори самая высококвалифицированная и высокооплачиваемая работа, но получаешь всего 25 тыс рублей в месяц, то, извините, но хочется найти и наказать виновного. И опять-таки, по причине постоянной работы я во всякие там порталы на захожу (ну, кроме "Военного обозрения").
        Dedall
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:24
    На земле, всегда есть место для идеалистов и мечтателей. Только, как правило,они огребают кучу камней,летящих в их сторону.
    Пакуйте чемоданы,сударыня- могут заклевать
    Сибирский цирюльник
  5. василий50 Сегодня, 13:26
    Примитив в сознании что европарламента, что у этой бывшей журналистки. Да и зачем думать-напрягаться. Для электората требуется попроще, чтоб всё было понятно и просто.
    То что некоторые позволяют себе иронию, так это не для своего электората, а для удовлетворения самолюбия и только.
    Все подобные выступления показывают ущербность продвижения национальных кадров. Ведь с подобным мЫшлением не только прибалты, но и в других окраинах бывшего СОВЕТСКОГО СОЮЗА, где главным при карьере оказалось только *правильная* национальность.
    василий50
  6. сибиралт Сегодня, 13:27
    Молодец Яна Тоом! Хорошо пристыдила братьев по разуму из параллельного мира.
    сибиралт
    1. zhekazs Сегодня, 13:37
      Цитата: сибиралт
      Хорошо пристыдила братьев по разуму из параллельного мира.

      Да ну, это временные проблески у единичного индивида...
      zhekazs
      1. Служу_отечеству Сегодня, 14:23
        Да к сожалению, нормальные люди в ЕС действительно стали меньшинством! Кругом одни педерасты! И детей своих этому же учат!
        Служу_отечеству
      2. Andy Сегодня, 17:28
        Цитата: zhekazs
        Цитата: сибиралт
        Хорошо пристыдила братьев по разуму из параллельного мира.

        Да ну, это временные проблески у единичного индивида...

        у вас и такого отродясь не было. посмотрите кто такая Яна Тоом прежде чем рот открывать, г-н жекас
        Andy
  7. Дормидонт Сегодня, 13:31
    Пусть и не надеется. Больше их кормить не будем
    Дормидонт
  8. Zubr Сегодня, 13:32
    Натворил ЕС дел не хороших, рыльце в пушку, а признавать ошибки не желают, а тем более работать над ними. А теперь, не один Балбес, никогда не хлестал себя по заднице.
    Zubr
  9. Rusland Сегодня, 13:34
    Ещё бывает как будто беременна.( А то как будто побывала в СССР)
    Rusland
    1. роман66 Сегодня, 13:39
      фигня, рассосется lol
      роман66
  10. rocket757 Сегодня, 13:37
    Эт противоречит не каким то там ценностям, а самому существованию единой гейропы!!!
    Короче, кошка родила котят эт .... и далее можно развивать "мысль"!!!
    rocket757
  11. Anyone Сегодня, 13:38
    Цитата: Шура пермский
    ес-это нацисткий проект...

    А что в нем "нацистского"? Или Вы просто так терминами бросаетесь?
    Anyone
  12. Геркулесыч Сегодня, 13:58
    "Европейские ценности "-эта фраза давно уже звучит как издевка над здравым смыслом! !! fool Надоели, хуже горькой редьки! !! fool
    Геркулесыч
  13. pepel Сегодня, 14:02
    "... в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям."- цензура не противоречит европейским ценностям, поскольку ограничивает только RT и Sputnik. Права пидоров и остальные ценности цензура не касается, так что мадам Тоом поэтому поводу может не переживать. wassat
    pepel
    1. Andy Сегодня, 17:31
      да за вас она собственно и не переживает- совокупляйтесь на здоровье, г-н пепел
      Andy
  14. Altona Сегодня, 14:11
    Цитата: allaykbar
    если меньше смотреть телевизор, а посвятить это время поиску решений по работе/подработке - глядишь и в холодильнике станет гуще и будет не важно кто президент, премьер министр и что происходит с мутко

    ----------------------------
    Не надо тиражировать свои глупости о "подработке". Вы себя со стороны видите? Я вам могу предложить открыть мясной рынок в умирающем городе или деревне. Зачем давать заведомо глупые советы. На свете живут не только как вы многодельные и деловые "мусчины" типа вас. Есть женщины, молодежь, пенсионеры с маленькой пенсией. Можно "посвятить" и "поиску" работы. Но только если вас кинут на деньги или выбросят в трусах с вахтового поезда вы еще будете такие советы давать? Так что советую прикрыть такой поток своих умностей и не транслировать его без надобности.
    P.S. А если вот вы из себя такой-сякой. Ищете работу в небольшом городке, а я как бывший ваш работодатель всем расскажу, что вы некомпетентный, неуживчивый, малограмотный, без фантазии. Как быстро вы найдете работу? Потом расскажете.
    P.P.S. Для таких особо умных как вы еще раз сообщаю, что живу в моногороде с населением в 60 тысяч человек и не надо мне трендеть про "города-миллионники". Для вас могу сообщить, что зарплата в российском миллионнике редко превышает 30 тысяч рублей. Но вы видимо об этом не знаете, потому что умудряетесь играть на 10 высокооплачиваемых балалайках.
    Altona
    1. allaykbar Сегодня, 18:32
      На свете живут не только как вы многодельные и деловые "мусчины" типа вас.


      ну и не только те, у кого в холодильнике пусто и кто об этом на форуме постоянно рассказывает будучи маршалом. (т.е. времени вы на форум потратили достаточно, чтоб добиться "успеха")

      Но только если вас кинут на деньги или выбросят в трусах с вахтового поезда вы еще будете такие советы давать?


      ну я за вас не буду выбирать работу, где на деньги не кидают и платят белую ЗП.

      А если вот вы из себя такой-сякой. Ищете работу в небольшом городке, а я как бывший ваш работодатель всем расскажу, что вы некомпетентный, неуживчивый, малограмотный, без фантазии. Как быстро вы найдете работу? Потом расскажете.


      я встал и нашел работу в соседнем городе. Меня не устраивала зарплата в 12 000 в моем моногороде, где было закрытое единственное предприятие. Еще и пошел учится на курсы - будучи с дипломом ВУЗа
      И время нашел и средства изыскал. Думаю, при желании, вы бы тоже могли научится чему-то новому. Да и сейчас можно начать, вместо того, чтоб печатать мне ответ.

      Для вас могу сообщить, что зарплата в российском миллионнике редко превышает 30 тысяч рублей.


      а если работать охранником то будет еще меньше. А если выучить язык программирования - то будете сидеть дома и зарабатывать в 10 раз больше.

      Нужно только желание и интернет. На счет первого уж не знаю. Но интернет у вас точно под рукой.

      allaykbar
      1. Dedall Сегодня, 20:13
        Дорогой Вы наш! Могу сказать, что один такой умный, вроде Вас, не только до другого города добрался, но и в Лондоне стал жить, но повесили, умного сердешного, в ванной на галстуке. Берегите себя!
        Что касается знания программирования, то я программы на BASICе писал ещё в 1985 году. Потом изучил dBASE, C и Pascal. Но вот только дело в том, что в нашей стране при таких правителях это всё никому не нужно. Как в том анекдоте: "Не ту страну назвали Гондурасом."
        Dedall
  15. HMR333 Сегодня, 14:31
    это когда у нее не было мяса и кофе и машин)))) пусть пацанам отсыпет то что она употребляет)))
    HMR333
  16. freddyk Сегодня, 14:58
    Если в стране не было мяса, кофе, книг и автомобилей


    Интересно, что же я тогда ел, пил по утрам перед работой, на чём работал, и что же я читал по вечерам?
    freddyk
  17. svp67 Сегодня, 17:25
    Да уж и куда Эстония не подастся, все в СССР попадает, может не стоило уходит из настоящего СССР
    svp67
  18. 23424636 Сегодня, 18:03
    что сказать ,-молодец Хоть одна сказала что то о гнилом западе. .Эстонки они впереди в восприятии потустороннего мира, который враждебно по сговору двух подонков Горби и Рыжего Лиса(шеварднадзе) отдал эту русскую землю отвоеванную у шведов еще Петром 1 ,каким то придуркам ,которые не стесняясь открывают свои аэродромы для истребителей США..
    23424636
  19. Altona Сегодня, 19:19
    Цитата: allaykbar
    ну и не только те, у кого в холодильнике пусто и кто об этом на форуме постоянно рассказывает будучи маршалом. (т.е. времени вы на форум потратили достаточно, чтоб добиться "успеха")
    а если работать охранником то будет еще меньше. А если выучить язык программирования - то будете сидеть дома и зарабатывать в 10 раз больше.

    ----------------------------
    Я могу выложить фото, что находится внутри моего холодильника, думаю вы позавидуете, потому что у меня там много чего есть. Сколько времени и на что я трачу,это абсолютно не ваше дело. И тем более не ваше дело, сколько я зарабатываю. Если вы считаете безработицу нормальным явлением, то я это нормальным явлением не считаю и никогда считать не буду.
    Я знаю несколько программистов и просто IT-шников. Почти все они ждут скромную зарплату и покупают товары на Ali Express. Есть такое понятие как рынок труда и там вам заплатят столько, сколько платят на данный момент. Если же вы обладаете какими-то супер умениями, то вам надо превратить свой продукт в раскрученный товар, а осуществить хороший промоушн трудно. Тем более, что есть крупные фирмы, уже имеющие подобный товар и вряд ли они согласятся предоставить вам достойную нишу, что впрочем не отменяет ваших способностей.
    Altona
  20. APASUS Сегодня, 20:16
    Яна Тоом заявила, что ущемление прав журналистов различных СМИ в ЕС точно не приведёт к позитивному для Евросоюза результату. Евродепутат подчёркивает, что ЕС сегодня «опасно близок к совершению ошибок СССР», в частности «к введению цензуры», что противоречит европейским ценностям.

    Даже у "тормозов" прозрение,к чему бы это?
    APASUS
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