Порошенко: «Джавелины» будут поставлены за счет США

В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость , что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки,

Могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза,