20:25 18 января

Порошенко: «Джавелины» будут поставлены за счет США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США оплатят поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, передает РБК.

Порошенко: «Джавелины» будут поставлены за счет США


В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки,
сказал Порошенко.


Могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза,
добавил он.

Президент отметил также, что в гособоронзаказе «втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства».

Ранее правительственные источники телеканала ABC News рассказали, что пакет вооружений на сумму $47 млн будет включать в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок Javelin.

Москва высказала мнение, что поставки комплексов на Украину могут привести к провокациям против жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в украинском МИД заявили, что американское оружие будет использоваться только в целях обороны.

В свою очередь, полпред ДНР Денис Пушилин 17 января отметил, что использование украинскими военнослужащими ракетных комплексов «противоречит минским соглашениям и может повлечь серьезную эскалацию конфликта в Донбассе».

Использованы фотографии: https://ukraina.ru
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Комментарии 45

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  1. Тралл Сегодня, 14:28
    В ожидании Великой Халявы
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 14:31
      В ожидании.....Кто то в Киеве должен повесится?
      Цитата: Тралл
      В ожидании Великой Халявы
      210окв
      1. Шура пермский Сегодня, 14:34
        америкосы ничего бесплатно не делают... они же великие крохоборы и не упустят получения сверхприбыли))) короче бесплатный сыр... сами знаете где
        Шура пермский
        1. Владимир16 Сегодня, 14:47
          Цитата: Шура пермский
          америкосы ничего бесплатно не делают...

          Однозначно. И матрасы в настоящий момент прибыль получают. На русской территории идет гражданская война. Так же как и сто лет назад русский воюет с русским. Сейчас это на Донбассе. А завтра?
          В результате этой войны разрушены хозяйственные связи, часть промышленного производства доживает свой век. На территории Руси господствет американский производитель. Вот Вам и прибыль и сыр и мышеловка.
          Так, что сотня ПТУРов это гроши. И соверншенно не важно какой стороне конфликта они достанутся. Для матрасов важно, что бы они были использованы по назначению. Шакалы они.
          Владимир16
        2. Служу_отечеству Сегодня, 15:46
          Они уже ее получают!!!! за счет перепродажи донбасского угля, через Россию на Украину по тройной цене!!! Плюс свое ядерное топливо впарили, тоже втридорога!
          Служу_отечеству
        3. nadezhiva Сегодня, 16:33
          Цитата: Шура пермский
          америкосы ничего бесплатно не делают... они же великие крохоборы и не упустят получения сверхприбыли))) короче бесплатный сыр... сами знаете где

          Афера известная и любимая американцами: США виртуально дают Украине "в долг". На виртуальную денюжку великие украинцы как бы покупают продукцию американского ВПК ну и расплачиваются много-много лет. А уж чем будут расплачиваться великие копатели Чёрного моря: то ли баксами, то ли территориями... сие тайна великая есть.
          Но новость неприятная, хотя муссируется уже не в первый раз.
          nadezhiva
      2. Чёрный Сегодня, 14:38
        Интересно, а американцы смотрели фильм Свдьба в Малиновке? Если им показать, они догадаются куда их джавелины уйдут?. Меняю джавелин на синие шаровары wassat
        Чёрный
      3. амурец Сегодня, 14:43
        Цитата: 210окв
        В ожидании.....
        Рано радуются!
        Вместо "Джавелинов," американцы уже собираются поставить ПТРК "ТОУ"
        https://topwar.ru/133411-smi-ssha-postavyat-ukrai
        ne-ptrk-tow-vmesto-dzhavelinov.html
        9-ть дней назад было на ВО. "США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW, а не более современные Javelin, сообщают украинские СМИ."
        амурец
    2. Идущий Сегодня, 14:31
      за счет финансирования Соединенных Штатов Америки,


      Три шкуры США сдерет и трижды заставит отработать , мрийщики.
      Идущий
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
        Забывают укропы пословицу про бесплатный сыр ...
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 14:39
          Они ничего не видят и не слышат , когда речь заходит о халяве.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:48
            Есть такое , плачевный итог я проиллюстрировал . lol
            bouncyhunter
            1. Logall Сегодня, 14:55
              Так они ещё и убивать готовы, за сомнительную халяву! Всех, кто на неё посягнет... Даже друг друга.
              Приветствую, братья!
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 15:10
                Привет Александр! hi не просто готовы , а уже убивают.
                Идущий
            2. Идущий Сегодня, 15:15
              Цитата: bouncyhunter
              Есть такое , плачевный итог я проиллюстрировал . lol




              Добавить нечего.
              Идущий
              1. Лелёк Сегодня, 16:57
                Цитата: Идущий
                Добавить нечего

                hi
                Да, есть малехо. Намедни кастрюли на головах разогрелись до "не могу". Результатом стало предложение о запрещении западу называть ЛНР и ДНР республиками, а только оккупированными Россией областями. Так что, это приглашение к присоединению ЛНР и ДНР к России? Можем сделать, "добро" от кастрюлеголовых вот-вот появится.
                Лелёк
                1. Идущий Сегодня, 17:16
                  Приветствую! hi ну хотеть не вредно , но что то должно измениться.
                  Идущий
      2. Alexanast Сегодня, 14:51
        Порошенко заявил, что США оплатят поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины.


        Петя просто не допер... yes yes
        Это как у любого сотового оператора: Подключение бесплатно...А дальше готовься раскошелиться laughing
        Alexanast
    3. Чёрный Сегодня, 14:31
      Да ребятам из ЛДНР пофиг за чей счёт банкет. laughing
      В ожидании Великой Халявы
      Это очень веский аргумент против противников поставок птуров на украинуиз числа её жителей Перед сладким словом ХАЛЯВА ни один не устоит wassat...помню американцы дали нерабам 3 противоарт. радара, итог : один поломали 2-а про..теряли противнику....., свидомые хомяки хорошо громко хрюкают, да только толку то wassat
      Чёрный
    4. Соломон Кейн Сегодня, 14:41
      Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю

      Архимед
      " Дайте мне 35 пусковых установок Javelin и я возьму "весь мир за хобот"

      Порошенко П.
      Как был, блин, кондитером, так им и остался......
      Соломон Кейн
      1. marlin1203 Сегодня, 15:46
        Одно страшно, что они накопят этого военного скарба и решат, что они великие и все теперь смогут... это ж как ружье на стене в 1 акте пьесы...
        marlin1203
      2. ustinov.yuri Сегодня, 18:28
        Кондитер, Парфюмер... навеяло.
        ustinov.yuri
  2. assa67 Сегодня, 14:32
    конфронтация неизбежна,по-видимому.....бандерлоги не успокоятся...пора уже России признать Донбасс своей территорией
    assa67
    1. rocket757 Сегодня, 14:37
      "Партнёры" пальчиком грозят! И опять возвращаемся к вопросу о железных фабержэ! У кого они есть?
      rocket757
      1. assa67 Сегодня, 14:40
        да сколько можно на "пальчики"смотреть?........
        assa67
        1. rocket757 Сегодня, 14:58
          О-о-о, эт прям магический пальчик!
          Пальчик может на магическую кнопосюлю нажать и полетят бабосики некоторых наших заглавных сограждан в ... короче в даль, далёкую, матрас-но-полосатую!
          rocket757
  3. rpuropuu Сегодня, 14:32
    Противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки, (с) Порошенко
    Этот не соврет yes laughing
    rpuropuu
    1. rocket757 Сегодня, 14:41
      ДА, да, да где то такое о ком то я уже слышал?
      Опять же, будем посмотреть???
      rocket757
  4. HAM Сегодня, 14:33
    ",,В результате кропотливой работы нашей команды.."

    Наверное,лбы об пол разбили и штаны на коленях протёрли...
    HAM
    1. rocket757 Сегодня, 14:40
      Прыгуны наверняка скажут, что те лбы, языки, колени им не жалко! Главное результат!
      А вот за результат будем посмотреть!!!
      rocket757
  5. Rusland Сегодня, 14:33
    Надоели, скорей бы поставили. С другой стороны тоже заждались.
    Rusland
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:41
    А что, Javelin - то меч-кладенец, обеспечивающий победу над любым противником? Как то слабовато. И по количеству, и по качеству.
    Горный стрелок
  7. Runoway Сегодня, 14:41
    Цитата: assa67
    ...пора уже России признать Донбасс своей территорией

    На данный момент это может перегнуть палку и ЕС вместе США в ответ заморозят счета и имущество наших чинуш и попрут их детишек из университетов. А ещё Миилеру нужно хоть куда-нибудь трубу засунуть,вдруг немцы обидятся и откажутся от СП-2. Наши на такое не решатся
    Мир перестал быть однополярным?? Да ну на...... Янки творят чё хотят на другом конце шарика,а нам у своих границ приходится оправдывать свои действия минском,международными правилами и тп. "....... ЛИ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?"
    Runoway
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:44
    Нужно в графе "получатель товара", указать Коломенское КБ! lol Люди сразу же и "противоядие " против джавелинов создадут! good
    Геркулесыч
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 14:45
    Носятся с ПТРК , как с рваной торбой . Напоминает повальный онанизм на фоне помрачения рассудка. Придёт время поставить киевский режим в известную позу - обойдутся и без танковых армад
    КВУ-НСвД
  10. Masya Masya Сегодня, 14:48
    Байки из склепа... wassat
    Masya Masya
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:01
    Гарна "дивчина" Ляшко "отработает"! wassat
    Сибирский цирюльник
  12. Govorun Сегодня, 15:12
    Порошенко: «Джавелины» будут поставлены за счет США
    Ну все Петр Алексеич,пора объявлять народные гулянья по поводу Дня Халявы...
    Govorun
  13. К-50 Сегодня, 15:37
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США оплатят поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины

    Такой большой, толстый и глупонаивный пИнгвин. Когда это мерикосы за свой счёт поставляли современное вооружение? Ржавый металлолом, пожалуйста, а современное только за деньги или большие деньги, к примеру F-35.
    Ничего личного, только бизнес. request
    К-50
  14. Karayakupovo Сегодня, 16:10
    Сразу говорю-шутка. А если за каждым танком ДНР/ЛНР пойдёт комплексы "Солнцепёк" и "Искандер". то куда "поскачет" пускатель "Джавелинов"?
    Karayakupovo
  15. Лелёк Сегодня, 16:43
    "В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки" - сказал Порошенко.

    Это значит, что стоимость "дротиков" приравнивается к стоимости украинского человеческого мяса. Продешевила Руина, а вот штаты купили это мясо за ништяк. yes
    Лелёк
  16. alstr Сегодня, 16:56
    У меня глупый вопрос:
    Если верить Порошенко, то у ВСУ только 4 ПТРК и 54 ракеты к ним?
    Или я что-то не понимаю?

    Это я про :"Могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза".
    alstr
  17. gukoyan Сегодня, 18:01
    Понты не более, чует его зад что его надерут, вот и делает такие вбросы.
    gukoyan
  18. Высота Сегодня, 19:42
    А если наблюдатель передал координаты носителей "джавелинов" подразделению "солцепеков", то где мы будем искать этих носителей? Вопрос экспертам!
    Высота
  19. APASUS Сегодня, 19:46
    Помниться была история со Стингерами,где американцы сперва поставили их в Афганистан,а потом судорожно выкупали . Опять история с граблями ?
    APASUS
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