Порошенко: «Джавелины» будут поставлены за счет США
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США оплатят поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, передает РБК.
Президент отметил также, что в гособоронзаказе «втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства».
Ранее правительственные источники телеканала ABC News рассказали, что пакет вооружений на сумму $47 млн будет включать в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок Javelin.
Москва высказала мнение, что поставки комплексов на Украину могут привести к провокациям против жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в украинском МИД заявили, что американское оружие будет использоваться только в целях обороны.
В свою очередь, полпред ДНР Денис Пушилин 17 января отметил, что использование украинскими военнослужащими ракетных комплексов «противоречит минским соглашениям и может повлечь серьезную эскалацию конфликта в Донбассе».
В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки,сказал Порошенко.
Могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза,добавил он.
Президент отметил также, что в гособоронзаказе «втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства».
Ранее правительственные источники телеканала ABC News рассказали, что пакет вооружений на сумму $47 млн будет включать в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок Javelin.
Москва высказала мнение, что поставки комплексов на Украину могут привести к провокациям против жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в украинском МИД заявили, что американское оружие будет использоваться только в целях обороны.
В свою очередь, полпред ДНР Денис Пушилин 17 января отметил, что использование украинскими военнослужащими ракетных комплексов «противоречит минским соглашениям и может повлечь серьезную эскалацию конфликта в Донбассе».
Использованы фотографии: https://ukraina.ru
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