20:21 18 января

ЕС увеличил финансирование рабочей группы по борьбе с "пропагандой РФ"

Евросоюз увеличил финансирование оперативной рабочей группы, которая занимается борьбой против дезинформации, в частности, "российской пропаганды". Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

ЕС увеличил финансирование рабочей группы по борьбе с "пропагандой РФ"


В переговорах по бюджету ЕС за 2018 год впервые было выделено финансирование для стратегических коммуникаций, которое будет использовано для приоритетов. В контексте этого финансирования будет усилена работа (рабочей группы). Работа будет усилена, подготовка уже началась
- сказала Косьянчич.


Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов, которая должна "противодействовать искажению информации о политике Евросоюза" в русскоязычном медийном пространстве. В первую очередь целевой аудиторией этой структуры должны были стать страны "Восточного партнерства" ЕС - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

В ноябре 2016 года ЕП принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", подготовленную польским депутатом Анной Фотигой. По ее утверждению, Москва "активно использует широкий спектр средств и инструментов, включая специальные фонды, многоязычные телевизионные каналы, информационные агентства, социальные медиа и интернет-троллей, для нападок на западные ценности и разъединения Европы". В резолюции отдельно упоминались телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд "Русский мир" и Россотрудничество, передает ТАСС.




Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 15:52
    Боятся - значит уважают!
    oldseaman1957
    1. Logall Сегодня, 16:00
      Господина Чикатило тоже боялись! Но уважали ли?
      Просто все делают под диктовку США! С уважением или со страхом это никак не связано! А вот для США это бизнес!
      Logall
    2. dsk Сегодня, 16:11
      Цитата: oldseaman1957
      значит уважают!


      Иисус Христос: "Аз есм с вами и никтоже на вы."

      Поздравляю православных участников ВО с Крещением Господнем!
      dsk
      1. Masya Masya Сегодня, 16:18
        Для, Вас, для Всех!!!! love
        love
        Masya Masya
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:55
    Опять пройдутся по ушам слабаков, Казахстан забыли - уже раскорячился в ожидании.
    ul_vitalii
    1. Лелёк Сегодня, 17:26
      Цитата: ul_vitalii
      Казахстан забыли - уже раскорячился в ожидании.

      hi
      Казахстан не только раскорячился, но и покрылся чужеродными метастазами.
      Лелёк
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:00
    Сумму хотя бы назвали, а то стыдно будет узнать, что богатая Европа на борьбу с нами смогла наскрести копейки, ибо и у них есть свой Ведмедев, сказавший европоидам "мани наин, но ффы ттэржыыдтээсь"""! crying lol
    Геркулесыч
  4. NF68 Сегодня, 16:04
    Лучше бы в ЕС эти деньги потратили на покупку нормальных человеческих мозгов способных реально воспринимать всё то что происходит вокруг.
    NF68
  5. Rusland Сегодня, 16:04
    Живой пример с Украиной , так нет ещё готовы слушать и на ус наматывать западную лабуду.
    Rusland
  6. rocket757 Сегодня, 16:04
    Прикольно даж!
    Им в гейропе больше заняться нечем ... мужиченки будут с Россией бороться, виртуально, а их баб будут мигранты ла-ла-ла ... впрочем, от тех гейропейских как бы мужиков наверно и толка с гулькин ... нос. вот бабы и бесятся!!!
    rocket757
    1. Лелёк Сегодня, 17:36
      Цитата: rocket757
      Им в гейропе больше заняться нечем ... мужиченки будут с Россией бороться, виртуально

      hi
      А в "европах" по-разному. Многие их члены за разумный диалог с Россией, при этом за частичное снятие санкций при полной отмене контрсанкций, введённых Россией. Этакие хитрованы одерского разлива. Не мы санкционную войнушку начинали, но мы будем последними, кто её завершит. А поговорить - почему бы "нет".
      Лелёк
  7. Masya Masya Сегодня, 16:06
    Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов

    Что- то долго телятся, на дворе 18-й
    Эту песню не задушишь, не убьёшь!
    Не убьёшь! Не убьёшь! wink
    Masya Masya
    1. dsk Сегодня, 16:20
      Здравствуйте Марина Витальевна!
      Цитата: Masya Masya
      Эту песню не задушишь, не убьёшь!

      dsk
      1. Masya Masya Сегодня, 16:27
        love в иордань? Я да!
        Masya Masya
  8. rpuropuu Сегодня, 16:20
    Евросоюз увеличил финансирование оперативной рабочей группы, которая занимается борьбой против дезинформации, в частности, "российской пропаганды".
    Параноики fool Далеко ходить не надо, сегодня Фейсбук признал что Российского следа в "Брексите" не нашло what Так его заставили провести еще более тщательное расследование laughing Все что нужно знать о свободе, правде, независимости СМИ и Соц. Сетей в ЕС fool
    rpuropuu
  9. Сергей-8848 Сегодня, 16:35
    Вот ведь халявная работа - выковыривай из носа всё что угодно и называй это - "кознями" России. Древние греки придумали слово "синекура" для работы в стиле "не бей лежачего". Думал, что хлеще "работы", чем у того парня, который за деньги пузо черепахам на необитаемом острове чешет, не бывает. Ошибся - вот ещё круче!
    Сергей-8848
  10. Machete Сегодня, 18:47
    В ЕС же нет вообще никаких больше проблем... Одна бесконечная идиллия.
    Только российская пропаганда.
    Machete
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