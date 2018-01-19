В США отложили запуск РН Atlas V с военным спутником GEO-4

В США приняли решение отложить запуск тяжёлой ракеты-носителя Atlas V с полезной нагрузкой в виде спутника военного назначения. Речь идёт о спутнике GEO-4, который предназначен для раннего информирования о применении ракет различных классов. Решение о переносе запуска было принято компанией United Launch Alliance (ULA), которая отвечает за технологический процесс.Если изначально сообщалось о том, что причиной переноса старта стали плохие погодные условия, то теперь пресс-служба компании заявляет о выявленных перед запуском неполадках. В их числе – проблемы в системе подачи жидкого кислорода.Для справки: американский спутник GEO-4 рассчитан на срок службы 12 лет. Масса космического аппарата составляет 4500 кг. Спутник принадлежит ВВС США. Он должен стать частью SBIRS. Это система космического базирования с инфракрасными датчиками, способная вести мониторинг ракетных пусков в разных точках Земли. Спутник, как и серия предыдущих, ему подобных, произведён компанией Lockheed Martin.На данный момент система SBIRS состоит из 10 спутников. США планируют расширить её как минимум до 12-ти.Ракета ATLAS V готовилась к старту с космодрома на мысе Канаверал.