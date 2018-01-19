Минэнерго Польши: АЭС в стране - быть!

Строительство АЭС очень важно для нашей страны. Это очень ответственная миссия. Мы не можем себе позволить начать строительство и не довести его до конца. Пусть в дальнейшем процесс не будет вестись при моём участии (в качестве министра, - прим. «ВО»), но АЭС в Польше – быть! Надеюсь, что строительство первого энергоблока начнётся ещё во время моего пребывания в Минэнерго.

В Польше заявили о том, что в стране намерены построить атомную электростанцию. Если АЭС будет построена, то она станет первой для Польши. О планах по возведению АЭС рассказал журналистами министр энергетики Польского государства Кшиштоф Тхужевский.Тхужевский:При этом Тхужевский не сообщил, какой именно проект АЭС собираются реализовать поляки.Если обратиться к истории польской энергетики, то можно вспомнить о проекте АЭС Жарновец (примерно в 50 км от Гданьска). План начали реализовывать в 1983 году советские специалисты, однако авария на Чернобыльской АЭС тогда внесла свои коррективы: строительство замедлилось. Изначально планировалось построить АЭС с 4-мя энергоблоками мощностью 1860 МВт на основе атомных реакторов типа ВВЭР-440. В 1990 году строительство было полностью остановлено.Сегодня в польском правительстве считают именно эту площадку (Жарновец) подходящей для строительства "новой" атомной электростанции.