08:34 19 января

Минэнерго Польши: АЭС в стране - быть!

В Польше заявили о том, что в стране намерены построить атомную электростанцию. Если АЭС будет построена, то она станет первой для Польши. О планах по возведению АЭС рассказал журналистами министр энергетики Польского государства Кшиштоф Тхужевский.
Тхужевский:
Строительство АЭС очень важно для нашей страны. Это очень ответственная миссия. Мы не можем себе позволить начать строительство и не довести его до конца. Пусть в дальнейшем процесс не будет вестись при моём участии (в качестве министра, - прим. «ВО»), но АЭС в Польше – быть! Надеюсь, что строительство первого энергоблока начнётся ещё во время моего пребывания в Минэнерго.


При этом Тхужевский не сообщил, какой именно проект АЭС собираются реализовать поляки.


Если обратиться к истории польской энергетики, то можно вспомнить о проекте АЭС Жарновец (примерно в 50 км от Гданьска). План начали реализовывать в 1983 году советские специалисты, однако авария на Чернобыльской АЭС тогда внесла свои коррективы: строительство замедлилось. Изначально планировалось построить АЭС с 4-мя энергоблоками мощностью 1860 МВт на основе атомных реакторов типа ВВЭР-440. В 1990 году строительство было полностью остановлено.

Минэнерго Польши: АЭС в стране - быть!


Сегодня в польском правительстве считают именно эту площадку (Жарновец) подходящей для строительства "новой" атомной электростанции.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:14
    А строить то умеют , это им не конструктор собрать тут нужен опыт .
    Spartanez300
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:19
      Ага, и уран вручную обогощают , и стержни для реактора пообещали вырезать из дуба, так ее сами дубы тотально у власти в Польше! fool
      Геркулесыч
    2. katalonec2014 Сегодня, 06:20
      Цитата: Spartanez300
      А строить то умеют

      Самим им никто не разрешит,тот же совет Европы,МАГАТЭ опять же,наймут кого.Если возьмётся Россия,что мало вероятно...замордуют экспертизами,а вот к примеру амерам зелёный свет дадут.
      katalonec2014
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:26
        Минэнерго Польши: АЭС в стране - быть!
        немцы скажут:" ша...!!!" и поляки "забудут " про АЭС.
        андрей юрьевич
      2. KCA Сегодня, 07:42
        Да какая Россия, хозяева им "фукусиму" построят новую
        KCA
        1. Вежливый Лось Сегодня, 08:20
          Цитата: KCA
          Да какая Россия, хозяева им "фукусиму" построят новую

          И будет в Европе свой Пшернобыль.
          Вежливый Лось
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:18
    Быть и будет-- две большие разницы !
    ФЕОДОР
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:19
    Да неужели "Росатом" будет строить? wassat
    Вот это будет камуфлет! Чудны дела твои, господи!
    Горный стрелок
    1. katalonec2014 Сегодня, 06:23
      Цитата: Горный стрелок
      Да неужели "Росатом" будет строить?

      А как же энергозависимость от России,сборки то тоже у нас брать надо.
      katalonec2014
      1. Сергей39 Сегодня, 07:10
        Да лучше уж тогда в Калининграде достроить, пусть покупают
        Сергей39
      2. LSA57 Сегодня, 07:53
        Цитата: katalonec2014
        ,сборки то тоже у нас брать надо.

        полсатые подсуетятся как в уркаине
        LSA57
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Тут два варианта -или поляки просят нас построить АЭС, или идут к сша на поклон! belay Ибо больше в мире им никто станцию атомную нормально не построит!
    Геркулесыч
    1. Jumbo Сегодня, 06:29
      французы могут, 60% электроэнергии в этой стране вырабатывается на АЭС
      Jumbo
    2. katalonec2014 Сегодня, 06:30
      Цитата: Геркулесыч
      или идут к сша на поклон!

      Польша намерена увеличить численность американских войск на своей территории...понятно что вероятнее к ним,но стоимость строительства и дальнейшая эксплуатация существенно возрастёт.
      katalonec2014
      1. LSA57 Сегодня, 07:55
        Цитата: katalonec2014
        но стоимость строительства и дальнейшая эксплуатация существенно возрастёт.

        и, что? у немцев и французов деньги требовать будут
        LSA57
    3. LSA57 Сегодня, 07:54
      Цитата: Геркулесыч
      Тут два варианта -или поляки просят нас построить АЭС, или идут к сша на поклон!

      угадай с двух раз laughing сами как думаете, куда пойдут?
      LSA57
    4. Vard Сегодня, 08:03
      Китай, Франция, Россия, США... И если без политики по соотношению цена, качество Россия вне конкуренции...
      Vard
  5. Izotovp Сегодня, 06:46
    Да тут особо и не надо быть супераналитиком чтобы понять что будут строить американцы.
    Кстати,у них количество АЭС превышает наше в несколько раз !!
    Izotovp
    1. LSA57 Сегодня, 07:57
      Цитата: Izotovp
      Кстати,у них количество АЭС превышает наше в несколько раз !!

      а сколько у них ГЭС? да и вроде мы энергетический голод не испытываем
      LSA57
  6. рюрикович Сегодня, 06:52
    Польшу щедро накачивали деньгами как США,так и ЕС. В итоге все ставят Польшу в пример положительного перехода от социализма к капитализму. В итоге сейчас грядёт сокращение халявного финансирования и пшеки стали вертеться,аки уж на сковородке. Провокационные политические заявления,откровенный шантаж Берлина. Теперь вот на фоне уменьшения пайки заговорили об атоме на фоне зелёных взглядов Евросоюза. Интересно, что запоёт Литва,которая рьяно против строительства АЭС в Островце?
    Польша сейчас похожа на расфуфыренную деваху со своими бзиками,которая сначала гнёт пальцы, а потом думает(если есть чем) request
    рюрикович
  7. inkass_98 Сегодня, 07:12
    Строить будут или французы или американцы или японцы по американскому проекту. Точнее, командовать будут они, а строить турецкие компании руками молдаван или нерабов. И вот тут-то самое время задуматься о последствиях такой стройки. Не обратить ли внимание на опыт ирано-израильских ядерных отношений 80-х годов? Задавить в зародыше, пока не рвануло.
    inkass_98
  8. Не либероид Русский Сегодня, 07:22
    болтология.... интересно кто им денег то даст ? в самой польше их точно нет, ЕС дотации сокращает, пойдут по миру кредиты просить ?)))) пшеки, такие пшеки fool
    Не либероид Русский
  9. bistrov. Сегодня, 07:33
    На "экологию" Литвы не окажет влияния ,хе-хе ? Или демократический демократизатор из-за океана цикнет и все сразу заткнутся?
    bistrov.
  10. лысова Сегодня, 08:19
    Конечно АЭС нужна, только денег то хватит ? Топливо тоже стоит не мало и на дороги не валяется. Ну и отработку нужно куда то пристроить, если хоронить, к примеру на Украине, то это тоже стоит не дёшево, но экологии в этом случае - пушистый зверёк, с их отношением. В Россию вести - так вы её предали давно. Франция, США - денег точно не хватит.
    лысова
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