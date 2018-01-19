21:05 19 января

Германские СМИ сообщили о новом «адском оружии» России

В России в скором времени появится модификация одного из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, пишет немецкий журнал Stern.

Германские СМИ сообщили о новом «адском оружии» России


«В России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована на платформе "Армата", также предусмотрена и установка системы на колесном танке для повышения мобильности, предположительно, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг", причем первый прототип уже находится в производстве», – приводит статью РИА Новости.


По данным журнала, у огнемета нет аналогов за рубежом, за исключением Сирии и Ирака, где систему ТОС-1 используют правительственные войска.

«Особенности огнемета заключаются в том, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками, которые при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект "аэрозольной бомбы" с колоссальной взрывной волной, причем после первой волны образуется вакуум», пишет издание.

В статье отмечается, что от эффекта «аэрозольной бомбы» невозможно спастись «даже в подземных укреплениях: блиндажах и бункерах». Кроме того «адское оружие» можно использовать для расчистки минного поля.

По данным журнала, новая система будет поставляться в войска уже в 2018-2025 годах.

Использованы фотографии: РИА Новости / Артем Житенев
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Комментарии 59

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  1. nik-karata Сегодня, 11:45
    Очень хорошее оружие!!! Сам видел как "Буратино" бабахает!!! (на срочке) Впечатляет!
    Вот и пусть боятся! Правильно и делают! Живее будут! wassat
    nik-karata
    1. volodya Сегодня, 11:52
      Боятся - значит уважают!!!
      volodya
      1. Logall Сегодня, 11:59
        Если боятся, тогда опять начнут козни строить. По всем направлениям! Уважением Здесь даже не пахнет! Зависть, если только...
        Logall
        1. роман66 Сегодня, 12:11
          приветствую hi хрен бы с их уважением, пусть лучше боятся
          роман66
          1. LSA57 Сегодня, 13:02
            Цитата: роман66
            хрен бы с их уважением, пусть лучше боятся

            до потери пульса
            LSA57
            1. роман66 Сегодня, 13:02
              до потери сознательности
              роман66
              1. Служу_отечеству Сегодня, 14:08
                ну или до мокрых и пахнущих штанишек))))
                Служу_отечеству
            2. Shurik70 Сегодня, 13:16
              Ну и кого вы слушаете?
              ТОЗ-2 может быть в проекте, а может и не быть. Но то, что германский журнал высосал свои фантазии из пальца - это точно.
              Ну а обновления вооружений идут, конечно. Но иностранным журналистам об этом не сообщаем.
              Shurik70
              1. Shurik70 Сегодня, 13:43
                То есть ТОС-2, а не ТОЗ. Очепятался. Вот хорошая ссылка по "Буратино"
                http://btvt.narod.ru/3/tos1.htm
                Shurik70
      2. dorz Сегодня, 12:34
        Германские СМИ сообщили о новом «адском оружии»

        Странно это слышать от страны, развязавшей в 20 веке две мировые войны.
        dorz
        1. LSA57 Сегодня, 13:02
          Цитата: dorz
          Странно это слышать от страны, развязавшей в 20 веке две мировые войны.

          они "исправились"
          LSA57
    2. сибиралт Сегодня, 11:54
      У немцев наши "Катюши" глубоко засели в генетической памяти. Тут уж ничего не поделаешь.lol
      А тем временем, ФСБ шмонает дом мэра Махачкалы. У каждого свои задачи.
      сибиралт
      1. midivan Сегодня, 12:15
        Цитата: сибиралт
        А тем временем, ФСБ шмонает дом мэра Махачкалы. У каждого свои задачи.

        Васильев В.А осваивается.
        midivan
    3. Владыка Ситх Сегодня, 11:56
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Fast_mutant Сегодня, 14:14
        Опять "вакуумная бомба"... А ничего, что в воздухе "выгораемого" кислорода всего 21%? А не выгораемого азота аж 78%! ))))
        По давлению получается просто "скачечек" с уровня земли на примерно 3000 метров и только! )))
        Fast_mutant
        1. Вкд Двк Сегодня, 21:00
          Цитата: Fast_mutant
          Опять "вакуумная бомба"... А ничего, что в воздухе "выгораемого" кислорода всего 21%? А не выгораемого азота аж 78%! ))))
          По давлению получается просто "скачечек" с уровня земли на примерно 3000 метров и только! )))

          А ничего, что во время взрыва температура достигает несколько сот градусов и в большом объёме? Пересчитайте расширение газа (любого) на 1/273 часть при нагреве на 1 градус Цельсия, например, 600*1/273=2,2 раза, и сжимается при остывания до окружающей температуры. Если бы взрывчатое вещество снарядов сжигало только кислород воздуха, то мощность была бы копеечная. Кислород содержится в самом ВВ.
          Если учесть, что объём нагретого и остывающего газа -это тысячи кубометров, то ударная волна сделает не только с танком, но и с заглубленным сооружением котлеты. Термобарические воздействия вам что-либо говорят? Я очень скромно взял температуру в 600 градусов. На самом деле, скорее всего, там за 1000 градусов.
          Вкд Двк
    4. LSA57 Сегодня, 13:01
      Цитата: nik-karata
      Вот и пусть боятся! Правильно и делают! Живее будут!

      а пока, штаны чище laughing
      LSA57
    5. RASKAT Сегодня, 13:38
      Ну не знаю, как на базе Бумеранга рахместить РСЗО Если только десантное отделение убрать полностью. Каждый снаряд ТОС весит 300 кг если двадцать снарядов то это 6 тонн. Потянет ли подвеска бумеранга? И как изменится развесовка машины, не опрокинется ли на поворотах, если пусковую с верху установить?
      RASKAT
    6. Маз Сегодня, 14:15
      Автор не в теме Тос-1А солнцепек имеет 24 трубы. Именно он используется в Сирии, Ираке, Алжире, вс РФ . Это российский огнемет, а тос-1, это советский огнемет буратино. Использовался в Афганистане, у него как раз 30 труб. За счет уменьшения до 24 стволов Солнцепек подвижнее, защищеннее, и легче. В остальном венегрет

      Рособоронэкспорт получил разрешение на продажу этого вида вооружений за рубеж. Первым покупателем стало министерство обороны республики Казахстан (3 шт. ТОС-1А). Затем «Солнцепеками» заинтересовался Азербайджан, в 2013 году эта страна приобрела шесть единиц, и столько же планируется к закупке. Ирак – еще одно государство, с которым поддерживает традиционное военное сотрудничество Россия. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» будет поставляться для нужд вооруженных сил страны, испытывающей большие трудности в борьбе с радикальными группировками, что косвенно подтверждает репутацию этой техники, потеснившей американских производителей, рассчитывавших на определенные привилегии в регионе. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/162545/solntsepek---tyajelay
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      16
      Маз
  2. Alexanast Сегодня, 11:47
    Кроме того «адское оружие» можно использовать для расчистки минного поля.


    Не дороговато для минных полей - то...
    Alexanast
    1. К0щей Сегодня, 11:57
      Цитата: Alexanast
      Не дороговато для минных полей - то...

      ну если сразу за полем "друзья" - можно и прилегающий к ним край поля разминировать... вместе с ними))
      К0щей
    2. БАРХАН Сегодня, 13:22
      Цитата: Alexanast
      Не дороговато для минных полей - то...

      Это скорей побочный и полезный эффект применения.Если минные поля окажутся (а так обычно и бывает) непосредственно рядом с противником...
      БАРХАН
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:47
    Что стррра-шно словить подачу ? laughing
    КВУ-НСвД
  4. новичок Сегодня, 11:49
    не понял, что значит “при попадании а одну и ту же цель“? штерновцы писаки...
    новичок
    1. роман66 Сегодня, 12:14
      а это как в анекдоте
      А2 - убил!
      А2 - убил..
      А2- ты что садист?
      Гарик, привет! hi
      роман66
      1. новичок Сегодня, 12:21
        приветствую, Роман. вообще не понимаю что удивляет штерновцев. разве что лишний раз написать про нас и взять денешку за колонку. ТОС как и “Терминатор“ изначально планировалось ставить на базу “Армата“ после принятия оной.
        новичок
        1. роман66 Сегодня, 12:27
          там новизной и не пахнет, какая хрен разница, какая там платформа - сама пулялка та же
          роман66
          1. новичок Сегодня, 12:32
            ну так я ж о том же.
            новичок
          2. Алексей 2016 Сегодня, 12:35
            Ракеты вроде как планируют новые ввести, для повышения дальности стрельбы. И уменьшения разброса оных), так называемый КВО.
            Алексей 2016
            1. роман66 Сегодня, 12:37
              когда будут новые - будут новых бояться, а сейчас старые
              роман66
              1. новичок Сегодня, 12:53
                про планы о новых КВО известно, появятся_ порадуемся. но ведь у штерновцем об этом ни слова. лёгкое описание ТОС на предполагаемых новых шасси.
                новичок
                1. роман66 Сегодня, 13:00
                  придумали себе пугалку - прям дети малые
                  роман66
          3. LSA57 Сегодня, 13:10
            Цитата: роман66
            там новизной и не пахнет, какая хрен разница, какая там платформа - сама пулялка та же

            может старая до берлина доехать не могла, а новая запросто? laughing
            поэтому и "медвежья болезнь"? laughing
            Привет hi
            LSA57
            1. роман66 Сегодня, 13:12
              здрассти! hi на поезде куда надо подъедут, а там уж развернутся
              роман66
    2. LSA57 Сегодня, 13:08
      Цитата: новичок
      не понял, что значит “при попадании а одну и ту же цель“

      контрольный, наверняка laughing
      LSA57
      1. новичок Сегодня, 13:13
        точно сказали!
        новичок
  5. rocket757 Сегодня, 11:50
    Германца лучше помнить всегда, шо у нас ест главное адское оружие!!! Генерал Мороз!!!
    Еще никто не сумел его победить ... и не сумеет впредь!!!!
    А мы? Мы с ним дружим, он же наш, РОДНОЙ!!!
    rocket757
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:54
      Цитата: rocket757
      у нас ест главное адское оружие!!! Генерал Мороз!!!
      только он,куда то на север переселился...
      андрей юрьевич
      1. rocket757 Сегодня, 12:24
        Нас немного пощипывает, немного так, ласково. Для бошей и прочей шушеры гейропейской это было б ... короче одними памперсами отмороженными не обошлось бы!!! Ещё и ветерок бодрящий такой у-у-ух!!! А мы с утра в прорубь!!! И вот это как раз АХ-Х-Х!!!!
        rocket757
      2. LSA57 Сегодня, 13:12
        Цитата: андрей юрьевич
        только он,куда то на север переселился...

        он в резерве. силы на всякий случай копит laughing
        LSA57
    2. Теренин Сегодня, 12:13
      Точно, как говорят он (русский мороз) в этом году самостоятельно напал на америкосов
      Теренин
      1. rocket757 Сегодня, 12:26
        Так он же НАШ ГЕНЕРАЛ!!!
        Ворогу стоит регулярно напоминать, шо для них у нас не катит!!! Разве что бубенчиками отмороженными позвенеть!!! Эт пжлуйста!!!
        rocket757
    3. БАРХАН Сегодня, 13:23
      Цитата: rocket757
      Германца лучше помнить всегда, шо у нас ест главное адское оружие!!! Генерал Мороз!!!

      Говорят он уже превентивно на США напал...
      БАРХАН
      1. rocket757 Сегодня, 13:28
        Вот именно, ПРЕВЕНТИВНО!!! Шоб доктрины дурные не строили ... а то как клинто мама заявляля -Пришли, увидели, победили!!! - как то так.
        У нас их ждёт только одно - Пришли, увидели, в глаз получили, уползли и больше ничего видеть не можем и не хотим!!! как то так будет!!!!!
        rocket757
  6. Egorovich Сегодня, 11:52
    laughing Трепещите супостаты!!! ТОС-2 вас везде найдет!!! laughing
    Egorovich
  7. Дормидонт Сегодня, 12:00
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Дормидонт
    1. МойВрач Сегодня, 13:34
      Цитата: Дормидонт
      Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко

      Даже себя? Понятно, что за ценой не постоим. Цену вопроса знаете?
      МойВрач
  8. anjey Сегодня, 12:03
    А в чистом поле система ТОС ,за нами Путин ,держись П.......дос ...
    anjey
    1. anjey Сегодня, 12:05
      Пин ..- вроде и не ругательство ,а отцензили...
      anjey
      1. LSA57 Сегодня, 13:13
        Цитата: anjey
        Пин ..- вроде и не ругательство ,а отцензили...

        вообще то в переводе, пингвин laughing
        LSA57
  9. Горный стрелок Сегодня, 12:12
    Насколько понимаю, дальность увеличили вдвое. И кучность. Жуть, одним словом...
    Горный стрелок
  10. R.L. Сегодня, 12:19
    Автор статьи! Конкретизуйте источник Вашей инспирации. Прочитаю и для вас переведу, и опубликую.
    Интересно, кого за глупых держите, редакторов "Stern" или читателей Вашей статьи? Выдержки из "Stern", вырванные Вами из контекста и перекручивающие смысл статьи, могут вызвать определённые эмоции среди определённого круга российских читателей. Вы провокатор? Как на это смотрит УК РФ? И из какого пальца Вы высосали название Вашей статьи?
    R.L.
    1. ГТО Сегодня, 12:28
      https://ria.ru/defense_safety/20180119/1512902282
      .html
      Он просто скопипастил и всё.
      ГТО
    2. Piramidon Сегодня, 12:59
      Вот заголовок той статьи в "Штерне"
      Tod durch "Sonnenglut" - Putin baut neue Generation der Höllenkanone


      Что можно перевести как: "Смерть от «солнечного света» - Путин строит новое поколение адской пушки"

      Вот ссылка на саму статью: https://www.stern.de/digital/technik/tod-durch--s
      onnenglut----putin-baut-neue-generation-der-hoell

      enkanone-tos-1-7825836
      Piramidon
  11. ГТО Сегодня, 12:24
    Немцев запугивают.)) Кому-то это выгодно... По договору с Вашингтоном, СМИ ФРГ находятся под контролем Вашингтона до 2099 года.
    ГТО
  12. Shuttle Сегодня, 13:21
    - Сдайся, враг!
    Замри и ляг!
    Shuttle
  13. Не либероид Русский Сегодня, 13:34
    да немцев до сих пор от катюш трясет... а уж от буратоса сразу ноги в туалет несут
    Не либероид Русский
  14. Маз Сегодня, 14:22
    Цитата: nik-karata
    Очень хорошее оружие!!! Сам видел как "Буратино" бабахает!!! (на срочке) Впечатляет!
    Вот и пусть боятся! Правильно и делают! Живее будут! wassat

    Если сравнивать две системы залповых огнеметов, то различие видно сразу. Трубообразные стволы, из которых стреляет «Буратино», расположены в четыре ряда, три по восемь и еще один короче, для шести снарядов. Проще выглядит русский «Солнцепек» (фото). Оружие построено по формуле 3 х 8. Итак, снарядов 24, а не 30, что избавило от избыточной огневой мощи, а заодно и излишнего веса, улучшило мобильность и дало возможность осуществить усиленное противопульное бронирование ствольной системы. Все-таки, «работать» ей предстояло в прифронтовых условиях, в непосредственной близости от расположения частей противника, и кто знает, какая диверсионная группа сможет прорваться, чтобы ее уничтожить. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/162545/solntsepek---tyajelay
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    16
    Маз
  15. Беларусь это Россия Сегодня, 20:08
    По данным журнала, у огнемета нет аналогов за рубежом, за исключением Сирии и Ирака, где систему ТОС-1 используют правительственные войска.
    «Особенности огнемета заключаются в том, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками, которые при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект "аэрозольной бомбы" с колоссальной взрывной волной, причем после первой волны образуется вакуум», пишет издание.
    В статье отмечается, что от эффекта «аэрозольной бомбы» невозможно спастись «даже в подземных укреплениях: блиндажах и бункерах». Кроме того «адское оружие» можно использовать для расчистки минного поля.
    По данным журнала, новая система будет поставляться в войска уже в 2018-2025 годах.

    Хорошие и приятные новости.Ждём быстрейшего пополнения в армии России Русской православной христианской.
    Беларусь это Россия
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