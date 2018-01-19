Германские СМИ сообщили о новом «адском оружии» России
В России в скором времени появится модификация одного из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, пишет немецкий журнал Stern.
«В России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована на платформе "Армата", также предусмотрена и установка системы на колесном танке для повышения мобильности, предположительно, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг", причем первый прототип уже находится в производстве», – приводит статью РИА Новости.
По данным журнала, у огнемета нет аналогов за рубежом, за исключением Сирии и Ирака, где систему ТОС-1 используют правительственные войска.
«Особенности огнемета заключаются в том, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками, которые при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект "аэрозольной бомбы" с колоссальной взрывной волной, причем после первой волны образуется вакуум», пишет издание.
В статье отмечается, что от эффекта «аэрозольной бомбы» невозможно спастись «даже в подземных укреплениях: блиндажах и бункерах». Кроме того «адское оружие» можно использовать для расчистки минного поля.
По данным журнала, новая система будет поставляться в войска уже в 2018-2025 годах.
«В России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована на платформе "Армата", также предусмотрена и установка системы на колесном танке для повышения мобильности, предположительно, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг", причем первый прототип уже находится в производстве», – приводит статью РИА Новости.
По данным журнала, у огнемета нет аналогов за рубежом, за исключением Сирии и Ирака, где систему ТОС-1 используют правительственные войска.
«Особенности огнемета заключаются в том, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками, которые при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект "аэрозольной бомбы" с колоссальной взрывной волной, причем после первой волны образуется вакуум», пишет издание.
В статье отмечается, что от эффекта «аэрозольной бомбы» невозможно спастись «даже в подземных укреплениях: блиндажах и бункерах». Кроме того «адское оружие» можно использовать для расчистки минного поля.
По данным журнала, новая система будет поставляться в войска уже в 2018-2025 годах.
Использованы фотографии: РИА Новости / Артем Житенев
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