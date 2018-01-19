20:59 19 января

Комитет Думы одобрил соглашение о порядке вхождения подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в четверг рекомендовал ратифицировать соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав Вооруженных сил РФ. Вопрос предложено вынести на пленарное заседание нижней палаты 26 февраля.

Комитет Думы одобрил соглашение о порядке вхождения подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ


Документ был подписан в Москве 31 марта 2017 года. Им устанавливается порядок приема граждан Южной Осетии, имеющих гражданство РФ, постоянно проживающих на территории республики и состоящих на воинском учете в ее военных комиссариатах, на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ. При этом оговаривается направление контрактников из Южной Осетии на российскую военную базу, дислоцированную на территории республики, в добровольном порядке.


Согласно соглашению, югоосетинская сторона уменьшает численность своих ВС с учетом комплектования российской военной базы гражданами, поступившими на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Одновременно регулируются вопросы постановки на воинский учет в ВС РФ, порядок приема, медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, проверки уровня физической подготовленности, а также вопросы признания воинских званий граждан, проходивших службу в Южной Осетии.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подписание соглашения и его вступление в силу "положительно повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году", передает ТАСС

Использованы фотографии: © Sputnik / Руслан Тадтаев
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Комментарии 10

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  1. Teberii Сегодня, 12:36
    Нужное дело,чем сильней интеграция тем лучше.
    Teberii
    1. Shurik70 Сегодня, 12:47
      Долго думали. Сейчас не поздно, но лучше бы пораньше.
      Shurik70
    2. zhekazs Сегодня, 12:49
      Тут плюс еще в том, что и ВВТ будет на современном уровне и обучение л/с. Да и общее руководство в одних руках на случай чего позволит оперативно решать задачи. А тот момент, что это будут военнослужащие РФ - уже самим фактом отобъет у некоторых желание проявить агрессию, пусть помнят 080808.
      zhekazs
    3. Rusland Сегодня, 12:59
      Побольше бы такой информации, с последующим освещением RT и Sputnik.
      Rusland
    4. РУСС Сегодня, 13:08
      Цитата: Teberii
      Нужное дело,чем сильней интеграция тем лучше.

      А кто то считает Южную Осетию независимой страной?[b][/b]
      РУСС
      1. Teberii Сегодня, 13:11
        А кто то считает Японию независимой страной и дальше что?
        Teberii
      2. APASUS Сегодня, 18:30
        Цитата: РУСС
        А кто то считает Южную Осетию независимой страной?[b][/b]

        В мире 248 стран ,из них независимых можно по пальцам пересчитать
        APASUS
  2. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:45
    Про В/Ч 66431 Цхинвал – 4-ая военная база здесь:
    http://voinskajachast.ru/sukhoputnye-voyska/motos
    trelkovye-voyska/vch-66431-ckhinval-4-aya-voennay
    a-baza/
    iaroslav.mudryi
    1. To be or not to be Сегодня, 13:14
      4-я гвардейская Вапнярско-Берлинская Краснознамённая орденов Суворова II степени и Кутузова II степени военная база.
      To be or not to be
  3. Беларусь это Россия Сегодня, 20:06
    А когда сама Южная Осетия войдёт в состав России Русской православной христианской,к Русским православным христианам,станет Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной??? Ждём не дождёмся.
    Беларусь это Россия
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