СБУ: МО Украины "убивало" танковые двигатели в сговоре с российскими спецслужбами
В Службе безопасности Украины заподозрили представителей министерства обороны страны в работе на российские спецслужбы, что может говорить о накручивании шпиономании и антироссийской истерии в «незалежной». Как отмечает издание «Экономические известия», в СБУ подозревает представителей МО Украины в закупке контрафактного моторного масла для бронетехники ВСУ.
В материале говорится о возбуждении уголовных дел в отношении ряда должностных лиц военного ведомства со следующей аргументацией: «деятельность по предварительному сговору с представителями спецслужб РФ и субъектами хозяйствования».
Заявлено, что «сговор» якобы имел место в 2016 году, и нанёс «ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и госбезопасности Украины».
Утверждается, что некачественное моторное масло для танков закупалось у компании, связанной с нардепом Александром Пономарёвым, входящим в группу «Воля народа». Заявлено, что предприятие якобы изменило рецептуру создания моторного масла, не проведя в соответствие с требованиями законодательства Украины испытания полученного продукта.
По некоторым данным, был заключен договор на поставку 350 тонн моторного масла для бронетехники. "Контрафактное" масло приводит к образованию золы и нагара во время эксплуатации двигателя. В итоге двигатель выходит из строя. Так, из строя (по состоянию на начало октября 2017 года) вышли более 20 танковых двигателей.
В СБУ заявили о выявлении коррупционной схемы по заключению контракта и сокрытию нарушений. К коррупционной схеме, как утверждают сотрудники украинской спецслужбы, причастны высокие чины МО Украины.
В материале говорится о возбуждении уголовных дел в отношении ряда должностных лиц военного ведомства со следующей аргументацией: «деятельность по предварительному сговору с представителями спецслужб РФ и субъектами хозяйствования».
Заявлено, что «сговор» якобы имел место в 2016 году, и нанёс «ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и госбезопасности Украины».
Утверждается, что некачественное моторное масло для танков закупалось у компании, связанной с нардепом Александром Пономарёвым, входящим в группу «Воля народа». Заявлено, что предприятие якобы изменило рецептуру создания моторного масла, не проведя в соответствие с требованиями законодательства Украины испытания полученного продукта.
По некоторым данным, был заключен договор на поставку 350 тонн моторного масла для бронетехники. "Контрафактное" масло приводит к образованию золы и нагара во время эксплуатации двигателя. В итоге двигатель выходит из строя. Так, из строя (по состоянию на начало октября 2017 года) вышли более 20 танковых двигателей.
В СБУ заявили о выявлении коррупционной схемы по заключению контракта и сокрытию нарушений. К коррупционной схеме, как утверждают сотрудники украинской спецслужбы, причастны высокие чины МО Украины.
Использованы фотографии: Фейсбук
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