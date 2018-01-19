21:04 19 января

СБУ: МО Украины "убивало" танковые двигатели в сговоре с российскими спецслужбами

В Службе безопасности Украины заподозрили представителей министерства обороны страны в работе на российские спецслужбы, что может говорить о накручивании шпиономании и антироссийской истерии в «незалежной». Как отмечает издание «Экономические известия», в СБУ подозревает представителей МО Украины в закупке контрафактного моторного масла для бронетехники ВСУ.

В материале говорится о возбуждении уголовных дел в отношении ряда должностных лиц военного ведомства со следующей аргументацией: «деятельность по предварительному сговору с представителями спецслужб РФ и субъектами хозяйствования».

Заявлено, что «сговор» якобы имел место в 2016 году, и нанёс «ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и госбезопасности Украины».


Утверждается, что некачественное моторное масло для танков закупалось у компании, связанной с нардепом Александром Пономарёвым, входящим в группу «Воля народа». Заявлено, что предприятие якобы изменило рецептуру создания моторного масла, не проведя в соответствие с требованиями законодательства Украины испытания полученного продукта.

По некоторым данным, был заключен договор на поставку 350 тонн моторного масла для бронетехники. "Контрафактное" масло приводит к образованию золы и нагара во время эксплуатации двигателя. В итоге двигатель выходит из строя. Так, из строя (по состоянию на начало октября 2017 года) вышли более 20 танковых двигателей.

СБУ: МО Украины "убивало" танковые двигатели в сговоре с российскими спецслужбами


В СБУ заявили о выявлении коррупционной схемы по заключению контракта и сокрытию нарушений. К коррупционной схеме, как утверждают сотрудники украинской спецслужбы, причастны высокие чины МО Украины.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 41

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  1. Rusland Сегодня, 13:16
    Отработку видно вдоль гаражей собирали.
    Rusland
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:17
      Есть на кого свалить. Помните старый анекдот?!...
      - Чистит адъютант облеванный генеральский китель. Генерал (с похмелья), чтобы как-то оправдаться говорит: - Шел я вчера возле казармы, и какой-то салага из окна облевал. Так я его на 5 суток под арест. Адъютант чистит и говорит: - Мало вы ему дали, он Вам еще в штаны наложил.
      Аристарх Людвигович
      1. maxim947 Сегодня, 13:20
        Они не дают соскучиться по всякой бредятине, штампуют регулярно)))
        maxim947
        1. Кроу Сегодня, 13:22
          Почему бредятина? Вполне нормальная диверсионная практика! Почему бы и нет? Почему бы ни защитить Донбасс таким образом? Наоборот плохо, если наши спецслужбы этим не занимаются.
          Кроу
          1. Сергей Медведев Сегодня, 13:48
            Цитата: Кроу
            Почему бредятина? Вполне нормальная диверсионная практика!

            Скорее воровская схема, а не диверсионная. Вместо качественного и дорогого масла залили дешёвую шнягу. Разницу на карман. А теперь этим ворам ещё и шпионство пришьют.
            Сергей Медведев
          2. svp67 Сегодня, 14:15
            Цитата: Кроу
            Почему бы и нет?

            Да потому, что не стоит "светится" там, где и без тебя жадные куркули все сделают...
            svp67
      2. Teberii Сегодня, 13:23
        А они его вообще меняли?
        Teberii
        1. andre Сегодня, 13:38
          Ну вот на картинке же видно,что тогда уже татаро монголы под флагом укропов ходили)) Ну или цвета жовто блокитные любили?
          andre
      3. Strashila Сегодня, 15:14
        ... и в сапоги написал.
        Strashila
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:18
      Масло влили контрафакт - это Путин виноват lol
      КВУ-НСвД
      1. avt Сегодня, 13:28
        Цитата: КВУ-НСвД
        Масло влили контрафакт - это Путин виноват

        Да ! Выводили двигатели , ставили к стенке и расстреливал лично ВВП wassat
        avt
    3. RASKAT Сегодня, 13:26
      Это же танковый двигатель. Там такие насосы стоят и каналы такого диаметра, плюс фильтра в том числе и центробежные, там на любом моторном масле можно ездить. Это очередная утка для оленей которые вообще в технике не разбираются.
      RASKAT
      1. Orionvit Сегодня, 13:42
        Цитата: RASKAT
        Это очередная утка для оленей которые вообще в технике не разбираются.

        Понятно, что танк убить сложно, но дурное дело не хитрое. Особенно, когда на кону бабло. И дело здесь не в технике, а в воровстве, которое в очередной раз, пытаются повесить на "происки Кремля".
        Orionvit
      2. Герман 4223 Сегодня, 14:01
        Двухтактные движки масло хорошо кушают,но если там нагар образовался ,движкам явно был кирдык даже без плохого масла.Этож в каком объёме оно в камеру сгорания попадало,что там аж зола лежала?Да и куда механики смотрели,там дым чернющий должен был идти.
        Герман 4223
      3. Piramidon Сегодня, 14:15
        Цитата: RASKAT
        там на любом моторном масле можно ездить

        Это если МАСЛО заливали, а не поросячью мочу.
        Piramidon
      4. svp67 Сегодня, 14:46
        Цитата: RASKAT
        Это же танковый двигатель

        Вы сначала узнайте КАКОЙ это танковый двигатель.
        А это двигателя серии ТД, двухтактные, высокооборотистые...
        Так, ради сравнения:
        Двигаель В-84 (потомок В-2), устанавливаемый на российских танках и иной бронетехнике, имеет следующие частоты вращения коленчатого вала, (об/мин):
        - минимальную - 800-900
        - эксплуатационную - 1600-1900
        Двигатель 5ТДФ, устанавливаемый на украинских танках имеет следующие частоты вращения коленчатого вала, (об/мин):
        - минимальную - 800
        - эксплуатационную - 2200-2800
        svp67
      5. алексеев Сегодня, 18:26
        Цитата: RASKAT
        Это же танковый двигатель. Там такие насосы стоят

        Цитата: Orionvit
        Понятно, что танк убить сложно, но дурное дело не хитрое.

        Это, к вашему сведению, вовсе не так уж сложно, даже вовсе просто. wink
        В особенности, если касается высокофорсированного двухтактного дизеля 5ТДФ и его модификаций.
        Для него надоть М16ихп3, на крайний случай - МТ-16п, ан его и нетути... request
        Если же залить, например, камазовское или его аналог для дизельных двигателей грузовиков, то кирдык случиться быстрее, чем вы думаете.
        Вообще вывести из строя двигатель танка, особенно вышеупомянутый (танк Т-64 и модификации) дело не хитрое: перегрев, а то и пожар, пылевой износ при не правильной эксплуатации дело от десятков км до сотни пробега.
        алексеев
    4. сибиралт Сегодня, 13:31
      Если эти пидозриня подтвердятся, то ДНР может предъявить к Украине иск на некачественные танки переданные им ВСУ по "дебальцевской сделке". laughing
      сибиралт
    5. словак Сегодня, 20:09
      Нет, ну это уже просто смешно! Укровояки отмывают бабки, закупая дешевый фальсификат, а виноваты российские спецслужбы! Тупость уже за гранью....
      словак
  2. Владыка Ситх Сегодня, 13:18
    Изображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети

    Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившееся изображение новых российских рублей с видами Киева – на трехтысячной купюре виды Киево-Печерской Лавры, монумент Богдану Хмельницкому и памятник основателям Матери городов русских.

    «Мне нравится… Святые места, Богдан, основатели: Кий, Щек и Хорив, а также их сестра прекрасная Лыбедь… в мае в оборот идет», — с иронией комментирует журналист телекомпании НТВ Олег Крючков.

    Ранее в соцсетях также появилось изображение 300-рублевой купюры с видами Спасо-Преображенского кафедрального собора и памятника «Слава шахтёрскому труду» в Донецке.


    Владыка Ситх
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:23
      Набиуллина уже нам показала, во что с 2014 года превратились 100 руб. и 1000 руб.
      Аристарх Людвигович
      1. сибиралт Сегодня, 14:04
        Даёшь России больше фантиков цветных и разных! fellow
        сибиралт
    2. алексеев Сегодня, 18:32
      Цитата: Владыка Ситх
      Пользователи социальных сетей активно обсуждают

      Спасибо Ситх, развеселил! laughing
      Но, нотка грусти есть. Конечно, если человек , то это надолго, но именно в оных превратились многие обитатели незалежной, что весьма способствует продолжению террористической операции и прочего кровавого цирка.
      алексеев
    3. LeonidL Сегодня, 20:33
      Фотошоп для рукодельцев еще и ни то покажет, а вы и поверите?
      LeonidL
  3. МВГ Сегодня, 13:18
    Аллес! Вывих мозга прогрессирует )))
    МВГ
    1. BerBer Сегодня, 13:24
      Самое интересное - пипл хавает! Несмотря на бред.
      BerBer
  4. слава1974 Сегодня, 13:19
    что может говорить о накручивании шпиономании и антироссийской истерии в «незалежной».

    Не удивлюсь, если в результате расследования выяснится, что танки произведенные в СССР, ломаются сами, отказываясь ехать в зону АТО.
    В Древнем Риме император своего коня в сенаторы выдвинул. " Потомки шумеров" пусть танк в тюрьму посадят. laughing
    слава1974
  5. Valter1364 Сегодня, 13:36
    Куда мы идём, "Военное обозрение"?
    Вместо серьёзной аналитики в военном деле к пожелтевшей прессе, или нет?
    Valter1364
    1. Captain Nemo Сегодня, 13:54
      Они'с не слышат'с. Серьезная аналитика не провоцирует столько комментов, сколько укротематика. А активность пользователей монетизируется
      Captain Nemo
  6. Hariton Laptev Сегодня, 13:37
    Хочешь услышать новый анекдот почитай новости из незалежной.
    Hariton Laptev
  7. Mestny Сегодня, 14:50
    Новость про бывшую Украину, но тролли в комментариях отстрелялись ожидаемо дружно. Как и положено, про то, как у нас в России очередной провал.
    Mestny
  8. cariperpaint Сегодня, 14:54
    шапито блин)))
    cariperpaint
  9. gukoyan Сегодня, 15:13
    Что-то я даже не удивлён что за своим косяков российский след нашли)
    gukoyan
  10. Alex-a832 Сегодня, 15:44
    Простая логика: купил за откаты контрафакт, который причинил вред военной технике, значит пособник Путина и изменник Руины. Интересно, по какой статье сожать будут - за хищение или за диверсию?
    Alex-a832
    1. ved_med12 Сегодня, 16:45
      ...измена руине 404...
      ved_med12
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 16:53
    Прочитал очередной бред из палаты для нездоровых разумом. Такая чуйка, что вместо масла туда поставляли и заливали гудрон и на этом и спалились. Танковый движок поди убей некачественным маслом - замучаешься.
    КОТ БАЮН
    1. LeonidL Сегодня, 20:32
      Запросто! Уже убивали ...
      LeonidL
  12. Strategia Сегодня, 19:51
    Утверждается, что некачественное моторное масло для танков закупалось у компании, связанной с нардепом Александром Пономарёвым, входящим в группу «Воля народа».

    Да у них такие же воры, как и у нас. Им всё равно с кем "пилить дельту" - что с "нардепами" российскими, что с польскими, что с американскими. Лишь бы навар был.
    Strategia
  13. Strategia Сегодня, 19:52
    Цитата: КОТ БАЮН
    Танковый движок поди убей некачественным маслом - замучаешься.

    Как два пальца об асфальт! Тем более - 5ТДФ...
    Strategia
    1. казак 471 Сегодня, 20:30
      Насчёт танкового дизеля не знаю а вот на ЗРК С-75 солдат угробил 1Д6 просто долив масло " не той системы" . если память не изменяет МС-20 и МТ-16П и они вспенились
      казак 471
  14. LeonidL Сегодня, 20:31
    Только бизнес, пановэ, только бизнес по украински, ничего нового!!!!
    LeonidL
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