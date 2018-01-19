Народная инициатива: Представить пермскую учительницу Наталью Шагулину к госнаграде

Учитель 4 «Б» класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: «Как дети?» Её состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!

В социальных сетях и средствах массовой информации нашей страны обсуждается мужественный поступок пермской учительницы Натальи Шагулиной. Это та самая учительница, которая спасала учащихся начальной школы от ножей подростков, шагнувших в сторону совершения тяжкого преступления. Супруг Натальи Шагулиной сообщает о том, что она получила 17 ножевых ранений, при этом продолжая закрывать собой от ножевых ударов малолетних детей.В Перми приняли решение поддержать героического учителя и пострадавших детей школы №127 материально. Сообщается о выделении из регионального бюджета почти 3 млн рублей.Медики отмечают, что у госпитализированного педагога, получившего множественные колото-резаные раны, наблюдается позитивная динамика. На утро сегодняшнего дня Наталья находилась в состоянии средней тяжести. Придя в себя, она первым делом поинтересовалась о состоянии здоровья детей.В социальных сетях предлагают представить пермскую учительницу к государственной награде. Ведь если бы не её действия, то пострадавших было бы гораздо больше и ранения большинства детей 4-го класса могли бы оказаться куда более серьёзными.Из заявления уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова (цитата Ридус ):Коллектив «Военного обозрения» со своей стороны поддерживает народную инициативу по представлению учительницы Натальи Шагулиной к государственной награде за проявленные мужество и героизм в противостоянии преступникам, посягнувшим на жизнь и здоровье малолетних детей.