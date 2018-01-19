21:05 19 января

Народная инициатива: Представить пермскую учительницу Наталью Шагулину к госнаграде

В социальных сетях и средствах массовой информации нашей страны обсуждается мужественный поступок пермской учительницы Натальи Шагулиной. Это та самая учительница, которая спасала учащихся начальной школы от ножей подростков, шагнувших в сторону совершения тяжкого преступления. Супруг Натальи Шагулиной сообщает о том, что она получила 17 ножевых ранений, при этом продолжая закрывать собой от ножевых ударов малолетних детей.

Народная инициатива: Представить пермскую учительницу Наталью Шагулину к госнаграде


В Перми приняли решение поддержать героического учителя и пострадавших детей школы №127 материально. Сообщается о выделении из регионального бюджета почти 3 млн рублей.


Медики отмечают, что у госпитализированного педагога, получившего множественные колото-резаные раны, наблюдается позитивная динамика. На утро сегодняшнего дня Наталья находилась в состоянии средней тяжести. Придя в себя, она первым делом поинтересовалась о состоянии здоровья детей.

В социальных сетях предлагают представить пермскую учительницу к государственной награде. Ведь если бы не её действия, то пострадавших было бы гораздо больше и ранения большинства детей 4-го класса могли бы оказаться куда более серьёзными.

Из заявления уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова (цитата Ридус):
Учитель 4 «Б» класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: «Как дети?» Её состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!


Коллектив «Военного обозрения» со своей стороны поддерживает народную инициативу по представлению учительницы Натальи Шагулиной к государственной награде за проявленные мужество и героизм в противостоянии преступникам, посягнувшим на жизнь и здоровье малолетних детей.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 40

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  1. Варяг_0711 Сегодня, 14:24
    ВО скажите куда перечислить деньги, я перечислю. Главное чтобы они попали к адресату.
    Дай Бог здоровья мужественному педагогу!
    Варяг_0711
    1. Чёрный Сегодня, 14:25
      она получила 17 ножевых ранений, при этом продолжая закрывать собой от ножевых ударов малолетних детей.
      Если это так, то действительно герой!... На нож пойдёт далеко не каждый.Скорейшего выздоровления!
      ВО скажите куда перечислить деньги
      Хорошая инициатива.
      Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 14:29
      Из-за отдельного случая гибели пешехода Госдума принимает экстренные законы о повышении штрафов с водителей. Прокуроры с судьями получают значительную надбавку за "боюсь, боюсь", хотя они как неуловимый Джо. Станет ли это случай с мужественной учительницей основанием для повышения зарплаты учителям за риск быть зарезанными на работе в результате либероидной политики нашего правительства? winked
      сибиралт
      1. Bulrumeb Сегодня, 14:38
        Станет ли это случай с мужественной учительницей основанием для повышения зарплаты учителям за риск быть зарезанными на работе в результате либероидной политики нашего правительства?

        еще чего, по мнению властей это входит в прайс
        Bulrumeb
        1. сибиралт Сегодня, 14:39
          А по мнению Медведева это их призвание. hi Учить детей это вам не китайскими шмотками на базаре спекулировать. Там коммерция, там головой думать надо. belay
          сибиралт
          1. Scoun Сегодня, 15:23
            Цитата: сибиралт
            по мнению Медведева

            Он если что поделил, школа это призвание, а за деньгами...идите в бизнес.


            Scoun
            1. nemec55 Сегодня, 16:02
              Я когда был молодым преподавателем
              Когда ты дима был преподавателем думаю был СССР и если ты в это время думал как заработать то думаю ты был самый что ни наесть спикулянт ( получил бесплатно образование а свои никчемные знания продаешь )
              И этот чел у нас примьер
              Блин рейтинг ВВП был бы действительно высок убери он этого плюшевого сразу после отсидки в кресле презика
              nemec55
              1. мордвин 3 Сегодня, 16:17
                Цитата: nemec55
                то думаю ты был самый что ни наесть спикулянт

                Этот, штоль?
                мордвин 3
        2. Mestny Сегодня, 14:42
          Нет, это не входит в прайс.
          А вот в качества настоящего человека действительно входит. Далеко не каждый на такое способен.
          Надо помочь и не просто словами. Уважаемая редакция ВО. Опубликуйте номер счёта куда перевести деньги.
          Mestny
      2. Piramidon Сегодня, 17:26
        Цитата: сибиралт
        Из-за отдельного случая гибели пешехода Госдума принимает экстренные законы о повышении штрафов с водителей

        Опять одно ваше балабольство. Факты в студию, господин всепропальщик.
        Станет ли это случай с мужественной учительницей основанием для повышения зарплаты учителям за риск быть зарезанными на работе в результате либероидной политики нашего правительства?

        Продолжаешь мутить воду, навальненок? Во всех постах уже отметился. Тактика тобой выбрана правильная, либераст должен всех обозвать либероидами.
        Piramidon
      3. ПростоЯ Сегодня, 17:46
        Я не знаю как сказать и складно сложить слова в кучку Но эта учительница не думая о том сколько она зарабатывает защитила детей Она ОЧЕНЬ хороший человек И при чём тут зарплаты и политика
        ПростоЯ
      4. Kisso4kin Сегодня, 17:55
        Зачем? Отвлекут нас от этого. Все скоро само собой утихнет...зло берет
        Kisso4kin
    3. Андрей К Сегодня, 14:30
      Наталья Шагулина - просто молодец. Детишек спасла, тем самым сделав самый бесценный дар их родителям.
      Действительно достойный поступок, который просто обязан быть оценен всеми нам.
      Дай Бог ей здоровья soldier
      Андрей К
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:35
        "Да, есть ещё ЖЕНЩИНЫ в русских селениях!"
        СРЦ П-15
    4. gm9019 Сегодня, 15:24
      Сегодня утром три у... шлёпка с топором и коктейлем Молотова покалечили детей и учительницу, которая пыталась их защитить.В поселке Сосновый Бор (Улан-Удэ).
      http://www.aif.ru/incidents/rubit_toporom_detey_u
      chitelnica_spasala_uchenikov_pri_napadenii_v_bury
      atii
      gm9019
      1. Ниточкин Сегодня, 16:18
        Такое ощущение, что какая-то зараза, типа синего кита, вылезла.
        Ниточкин
  2. volodimer Сегодня, 14:26
    Наградить надо! Орденом Мужества, как минимум (по статуту полное соответствие).
    volodimer
  3. Rusland Сегодня, 14:30
    Конечно поощрить необходимо, а главное оказать ей достойное медицинское обслуживание, с последующей реабилитацией. Все лучшии санатории для неё.
    Rusland
  4. anjey Сегодня, 14:30
    Да случаи дикие,сейчас еще и в Бурятии,что то необходимо менять как в школе ,так и в обществе,закон и порядок должен быть для всех одинаково применен,как для толстосумов так и простых работяг и так же детей тех и других...,да и энергию тинейджеровскую куда то применять в хорошие дела нужно,это должна быть забота государства по воспитанию достойных своих граждан , а оно, все как то списало на семью и школу...
    anjey
  5. Million Сегодня, 14:45
    Помимо награды надо еще хорошее денежное вознаграждение выплатить!И выплатить должно ГОСУДАРСТВО, а не частные пожертвования
    Million
    1. Чёрный Сегодня, 14:54
      Цитата: Million
      И выплатить должно ГОСУДАРСТВО,

      Ага щщщаз максимум китайский термос подарят или кофемолку sad
      Чёрный
      1. Million Сегодня, 15:05
        Эти могут....
        Million
  6. svp67 Сегодня, 14:52
    Коллектив «Военного обозрения» со своей стороны поддерживает народную инициативу по представлению учительницы Натальи Шагулиной к государственной награде за проявленные мужество и героизм в противостоянии преступникам, посягнувшим на жизнь и здоровье малолетних детей.
    Стоит видимо добавить: "и за честное выполнение своего профессионального и гражданского долга".
    Осталось узнать ГДЕ поставить свою подпись. На мою, точно можно рассчитывать - эта женщина, своим трудом и подвигом заслужила это.
    svp67
  7. Гардамир Сегодня, 14:55
    Награда это наверно хорошо. Только в наше время вылечили бы её бесплатно. Да господа Путин, Медведев, Мединский, кто там ещё у нас по образованию проходит скинулись по 5 млн. каждый для неё. Ибо все выше перечисленные ответственны за обстановку в стране. Или опять кошка виновата. Только подозреваю, что в канун выборов отделаются орденком.
    Гардамир
  8. Hariton Laptev Сегодня, 15:01
    Вот о ком репортажи надо делать а не о тех ках что кинулись с ножами. Так нет о ней в лучшем случае пару раз скажут а про них все каналы оборвут
    Голосую ЗА представление к награде.
    Hariton Laptev
  9. 76СССР Сегодня, 15:10
    Человечище! Герои порой вот так вот живут неприметно и без показухи - ходят на работу, заняты бытом, семьей... но когда настает момент истины - они без колебания совершат подвиг...потому что такие они люди - герои.
    76СССР
  10. gm9019 Сегодня, 15:16
    Настоящий Учитель!
    gm9019
  11. 1536 Сегодня, 15:18
    Необходимо обеспечить охрану школ, колледжей и вузов бойцами Российской Гвардии и вневедомственной охраны - государственных структур, отвечающих перед законом и имеющих законные полномочия применять оружие, осуществлять задержания, досмотры личного имущества и т.п. Это быстро собьет напряжение в школах и дисциплинирует учеников, учителей и директоров школ.
    На секунду представить, что на моих детей могли вот напасть, так учительнице этой надо Орден Андрея Первозванного давать, не меньше!
    1536
    1. midivan Сегодня, 17:16
      Цитата: 1536
      Необходимо обеспечить охрану школ, колледжей и вузов бойцами Российской Гвардии

      Необходимо на площади выпороть да так чтобы шкура горела и слазила с задницы, а потом на малолетку и далее на зону и все это транслировать по ТВ вместо малахова и таких же.
      midivan
  12. gm9019 Сегодня, 15:18
    Люди! Что творится, Господи?!
    Это уже сегодня:
    Утром ученик 9-класса средней школы № 5 поселка Сосновый Бор (Улан-Удэ) кинул в кабинет русского языка и литературы «коктейль Молотова», после чего устроил хаотичную бойню, рубя топором детей-семиклассников. Урок в этот момент вела 41-летняя Ирина Раменская, учительница русского языка и литературы. Она тут же попыталась вывести детей из класса, чтобы защитить их — и пострадала одной из первых.
    По разным данным, нападение осуществляли от одного до трех человек. Ирина Леонидовна рассказала, что видела девятиклассника (задержанного сейчас полицией) с топором в руках, когда выводила детей из класса. А кто кидал бутылку с зажигательной смесью, не видела. Всего пострадали семь человек, у нескольких тяжёлые травмы, у одной девочки оказался отрублен палец.
    После нападения Ирина Раменская в состоянии средней тяжести доставлена в Больницу скорой медицинской помощи Улан-Удэ. У нее диагностирована «рубленая рана теменно-затылочной области слева».


    http://www.aif.ru/incidents/rubit_toporom_detey_u
    chitelnica_spasala_uchenikov_pri_napadenii_v_bury
    atii
    gm9019
  13. mik0588 Сегодня, 15:19
    Этого УЧИТЕЛЯ безусловно нужно наградить! Только подобных происшествий меньше не станет, т.к "школа предоставляет только образовательные услуги и воспитанием заниматься НЕ обязана"-я дословно привожу слова директора школы к которой не первый год обращаются родители с жалобами на "ученика"периодически ведущего себя неадекватно(реальные события).
    mik0588
  14. Million Сегодня, 15:22
    Человек советской закалки!
    Million
  15. Витас Сегодня, 15:22
    Скорейшей поправки героине нашего времени. Вот и думай теперь, а может прав был герой этого фильма:
    Витас
  16. KVashentcev Сегодня, 15:24
    Если речь о гос награде, то это медаль "За Отвагу".
    Орден "За заслуги перед Отечеством" тоже подходит, но не отметит личного мужества. Орден Почета - не предлагать!
    Учитывая историю медали и народное уважение к ней, "За Отвагу" - лучший вариант, а от властей я жду лечение в Москве и новое жилье!
    KVashentcev
    1. 76СССР Сегодня, 15:50
      Орден Мужества
      76СССР
  17. Hariton Laptev Сегодня, 15:28
    Цитата: 1536
    Необходимо обеспечить охрану школ, колледжей и вузов бойцами Российской Гвардии и вневедомственной охраны - государственных структур, отвечающих перед законом и имеющих законные полномочия применять оружие, осуществлять задержания, досмотры личного имущества и т.п. Это быстро собъет напряжение в школах и дисциплинирует учеников, учителей и директоров школ.


    Вопрос как вы себе представляете досмотр всех учеников??? стоит наряд и с металлоискателем каждого досматривает? или как в аэропорту при входе снял ремень ботинки выложил все из карманов а сумку на просветку??
    А может родители и какая то структура должны более внимательно отслеживать чем живут подростки, о чем в соц сетях говорят, какие от ношения в школе и на улице? Для чего психолог в школе? Наверно именно для того что бы на ранней стадии выявлять конфликтные ситуации, находить и помогать подросткам которые попали в сложные ситуации, которых гнобят в школе и которые потом начитавшись и насмотревшись в инете всякой дряни идут в ту же школу и самоутверждаются или мстят.
    Дети порой очень жестоки и почему о дедовщине в армии мы кричали на каждом углу, боролись с ней а о том что порой еще более жестокая дедовщина процветает в школе все молчат.
    Hariton Laptev
  18. Теренин Сегодня, 16:25
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе, где двое подростков устроили поножовщину. Об этом сообщила министр образования Ольга Васильева..., что это за премьерский контроль после которого идиота-убийцу с ножом заменил другой -убийца с топором? Так дела не делаются в благоустроенном государстве. Однозначно - отставка (не только директора школы и завхоза) премьера и министра!
    Теренин
  19. мичман Сегодня, 17:27
    Я тоже поддерживаю инициативу о награде этой учительницы. Какая отважная женщина. Честь имею.
    мичман
  20. Ниточкин Сегодня, 18:01
    Так еще и в Москве случай аналогичный. Хорошо успели пресечь.
    https://redirct.drom.ru/?go=fast&link=https%3
    A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fsociety%2F18%2F01%2F2018%2F5a
    6086e49a794776d7f5d2b1
    Ниточкин
  21. Fitter65 Сегодня, 19:12
    Цитата: Варяг_0711
    ВО скажите куда перечислить деньги, я перечислю. Главное чтобы они попали к адресату.

    Я поддерживаю!Ну и про то что
    Представить пермскую учительницу Наталью Шагулину к госнаграде

    только ЗА.У самого первая внучка пошла 1 сентября в 1 класс, а в этом году пойдёт вторая, а ещё третья и четвёртая подрастают...
    Fitter65
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