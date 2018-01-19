20:59 19 января

В Сирии на позициях проасадовских формирований замечены 152-мм пушки-гаубицы Д-20

Союзные сирийской армии добровольческие формирования в ходе продолжающихся боев активно используют мощные 152-мм пушки-гаубицы Д-20, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии на позициях проасадовских формирований замечены 152-мм пушки-гаубицы Д-20


«Необходимо отметить, что применяемая в продолжающихся боевых операциях Д-20 достаточно редко встречается в Сирии. Так уж получилось, что эти пушки-гаубицы практически не получили распространения в частях регулярных войск. Их можно увидеть, в основном, в подразделениях шиитских добровольцев из Ирака, Афганистана и Пакистана, – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.


По мнению эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, эти пушки могли быть поставлены в Сирию Ираном.

Практически все случаи применения данных орудий в Сирии связаны с районами, где действуют формирования, находящиеся под иранским командованием или непосредственно снабжаемые Ираном. В данном случае на видео как раз показаны бои на юге провинции Алеппо, там ведут наступление отряды сирийского ополчения из состава Сил местной обороны (Local Defence Forces). Они получают финансирование непосредственно от Ирана, откуда, по всей видимости, и были переброшены эти орудия,
пояснил эксперт.



Масса 152-мм пушка-гаубица Д-20 составляет 5650 кг, максимальная дальность стрельбы – 17 410 м обычным снарядом и 24 000 м активно-реактивным. Начальная скорость снаряда – 655 м/с. Вес боеприпаса – около 44 кг. Расчет – 8 человек.

Использованы фотографии: muraselon.com
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. san4es Сегодня, 16:08
    Начальная скорость снаряда – 655 м/с. Вес боеприпаса – около 44 кг

    Выхлоп из дульного тормоза снёс оператора
    san4es
    1. pilot8878 Сегодня, 17:17
      Цитата: san4es
      Начальная скорость снаряда – 655 м/с. Вес боеприпаса – около 44 кг

      Выхлоп из дульного тормоза снёс оператора

      Хорошее ружьё!
      pilot8878
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 17:59
        Цитата: pilot8878

        0
        pilot8878 Сегодня, 17:17 ↑ Новый
        Цитата: san4es
        Начальная скорость снаряда – 655 м/с. Вес боеприпаса – около 44 кг

        Выхлоп из дульного тормоза снёс оператора

        Хорошее ружьё!

        Какая-то бестолковая компания у орудия... Не пойми кто... Похоже на первое знакомство с гаубицей..
        Капитан Пушкин
      2. PValery53 Сегодня, 18:44
        Армейские шуточки над "пиджаками".
        PValery53
  3. Лексус Сегодня, 16:28
    "Старушка" ещё послужит.
    Лексус
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:01
      Цитата: Лексус
      Лексус Сегодня, 16:28 Новый
      "Старушка" ещё послужит.

      На мой взгляд, самое полезное орудие, из буксируемых, для войны в Сирии.
      Капитан Пушкин
  4. Маз Сегодня, 16:42
    Вот деды понаделали, аж доси народ восхищается. Только адская молотилка чего стоит
    Маз
  5. Piramidon Сегодня, 17:13
    «Необходимо отметить, что применяемая в продолжающихся боевых операциях Д-20 достаточно редко встречается в Сирии

    Но, видимо, достаточно часто на базах хранения в России. Не даром в Сирию и Ан-22 зачастили. Да и С-200 вдруг там размножаться стали.
    Piramidon
Картина дня