В Сирии на позициях проасадовских формирований замечены 152-мм пушки-гаубицы Д-20

Практически все случаи применения данных орудий в Сирии связаны с районами, где действуют формирования, находящиеся под иранским командованием или непосредственно снабжаемые Ираном. В данном случае на видео как раз показаны бои на юге провинции Алеппо, там ведут наступление отряды сирийского ополчения из состава Сил местной обороны (Local Defence Forces). Они получают финансирование непосредственно от Ирана, откуда, по всей видимости, и были переброшены эти орудия,

Союзные сирийской армии добровольческие формирования в ходе продолжающихся боев активно используют мощные 152-мм пушки-гаубицы Д-20, сообщает Вестник Мордовии «Необходимо отметить, что применяемая в продолжающихся боевых операциях Д-20 достаточно редко встречается в Сирии. Так уж получилось, что эти пушки-гаубицы практически не получили распространения в частях регулярных войск. Их можно увидеть, в основном, в подразделениях шиитских добровольцев из Ирака, Афганистана и Пакистана, – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.По мнению эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, эти пушки могли быть поставлены в Сирию Ираном.пояснил эксперт.Масса 152-мм пушка-гаубица Д-20 составляет 5650 кг, максимальная дальность стрельбы – 17 410 м обычным снарядом и 24 000 м активно-реактивным. Начальная скорость снаряда – 655 м/с. Вес боеприпаса – около 44 кг. Расчет – 8 человек.