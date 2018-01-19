«Stern»: У Германии больше золотых запасов, чем у России. Но они в США...
Немецкий журнал «Штерн» выходит с материалом, в котором говорится об актуальности владения золотым запасом. При этом в немецком издании сравнивают золотой запас Германии и Российской Федерации.
В материале говорится о том, что в хранилище Центробанка находится около 1,8 тыс. тонн золота в виде слитков. По последним данным, это составляет около 17% от общемировых запасов в хранилищах (данные «Штерн»). Журналисты «Stern» отмечают, что ещё около 10 лет назад России владела лишь 3% общемировых запасов в хранилище ЦБ. Отмечается, что столь существенный прирост золотого запаса России позволит нашей стране даже во время самого сурового экономического кризиса обеспечивать национальную валюту.
При этом отмечается, что немецкий золотой запас больше, чем запас России. По этому показателю ФРГ де-юре находится на втором месте в мире после США. Заявлено, что у Германии около 3,38 тыс. тонн золота. Но «Stern» указывает на немаловажный нюанс: более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн.
Напомним, что Берлин уже неоднократно призывал США передать немецкий золотой запас на хранение в саму Германию. Однако в США всякий раз находили причину оставить золото Германии у себя. Это даёт повод подозревать США в том, что никакого немецкого золота в американских хранилищах давно нет. А у Германии нет реальной возможности проверить сохранность своего золотого запаса за океаном.
В материале говорится о том, что в хранилище Центробанка находится около 1,8 тыс. тонн золота в виде слитков. По последним данным, это составляет около 17% от общемировых запасов в хранилищах (данные «Штерн»). Журналисты «Stern» отмечают, что ещё около 10 лет назад России владела лишь 3% общемировых запасов в хранилище ЦБ. Отмечается, что столь существенный прирост золотого запаса России позволит нашей стране даже во время самого сурового экономического кризиса обеспечивать национальную валюту.
При этом отмечается, что немецкий золотой запас больше, чем запас России. По этому показателю ФРГ де-юре находится на втором месте в мире после США. Заявлено, что у Германии около 3,38 тыс. тонн золота. Но «Stern» указывает на немаловажный нюанс: более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн.
Напомним, что Берлин уже неоднократно призывал США передать немецкий золотой запас на хранение в саму Германию. Однако в США всякий раз находили причину оставить золото Германии у себя. Это даёт повод подозревать США в том, что никакого немецкого золота в американских хранилищах давно нет. А у Германии нет реальной возможности проверить сохранность своего золотого запаса за океаном.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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