20:56 19 января

«Stern»: У Германии больше золотых запасов, чем у России. Но они в США...

Немецкий журнал «Штерн» выходит с материалом, в котором говорится об актуальности владения золотым запасом. При этом в немецком издании сравнивают золотой запас Германии и Российской Федерации.

В материале говорится о том, что в хранилище Центробанка находится около 1,8 тыс. тонн золота в виде слитков. По последним данным, это составляет около 17% от общемировых запасов в хранилищах (данные «Штерн»). Журналисты «Stern» отмечают, что ещё около 10 лет назад России владела лишь 3% общемировых запасов в хранилище ЦБ. Отмечается, что столь существенный прирост золотого запаса России позволит нашей стране даже во время самого сурового экономического кризиса обеспечивать национальную валюту.

«Stern»: У Германии больше золотых запасов, чем у России. Но они в США...



При этом отмечается, что немецкий золотой запас больше, чем запас России. По этому показателю ФРГ де-юре находится на втором месте в мире после США. Заявлено, что у Германии около 3,38 тыс. тонн золота. Но «Stern» указывает на немаловажный нюанс: более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн.

Напомним, что Берлин уже неоднократно призывал США передать немецкий золотой запас на хранение в саму Германию. Однако в США всякий раз находили причину оставить золото Германии у себя. Это даёт повод подозревать США в том, что никакого немецкого золота в американских хранилищах давно нет. А у Германии нет реальной возможности проверить сохранность своего золотого запаса за океаном.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:42
    более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн. Простите и забудте.
    ВЕРЕСК
    1. сибиралт Сегодня, 14:46
      У нас тоже большие золотые запасы и они тоже в США. И что? lol
      сибиралт
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:50
        Цитата: сибиралт
        У нас тоже большие золотые запасы и они тоже в США. И что?

        Кто это Вам сказал? Всё физическое золото хранится в России!
        СРЦ П-15
        1. сибиралт Сегодня, 14:54
          Не угадали. Четверть в США, часть в их филиале - ЦБ РФ, остальное по заначкам. Теперь у американцев вполне советский брэнд, который успешно перенимается наши "друзьями" laughing
          сибиралт
          1. просто экспл Сегодня, 14:56
            ой вей вей , это вам в вашем кибуце рассказали ?
            золото хранится ТОЛЬКО в России .
            просто экспл
            1. сибиралт Сегодня, 15:03
              Тогда объясните, почему при значительной золотодобычи в России в запас уходит незначительная её часть, да и то за американские доллары, которые мы у них покупаем на наше же золото? Да и царское золото нам никто возвращать не собирается.
              сибиралт
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:11
                Цитата: сибиралт
                Тогда объясните, почему при значительной золотодобычи в России в запас уходит незначительная её часть,

                Вы же не всю свою зарплату откладываете в заначку? Так и в России не всё добытое золото идёт в хранилище! На часть действительно покупается валюта, в чём здесь проблема?
                СРЦ П-15
                1. хрыч Сегодня, 16:03
                  Цитата: СРЦ П-15
                  На часть действительно покупается валюта, в чём здесь проблема?

                  Гигантское количество золота потребляет промышленность. Все контакты батарей телефонов покрыты золотом, а это ширпотреб ... Кроме ювелирки, также идет в нумизматику и пр. 11% золота мира вообще на индийских бабах wassat А что до Германии, то их золото не в США, его там уже нет, а только позолоченные вольфрамовые слитки в Форт-Ноксе у них wassat Его спер Голдфингер (или облучил) wassat
                  хрыч
                  1. Андрей К Сегодня, 16:12
                    Цитата: хрыч
                    ...А что до Германии, то их золото не в США, его там уже нет...

                    Андрей К
                2. bk316 Сегодня, 18:04
                  На часть действительно покупается валюта, в чём здесь проблема?

                  Вы не правы основную причину указал хрыч.
                  bk316
                3. сибиралт Сегодня, 19:47
                  Я из своей "заначки", рано или поздно, оплачу грабительские государственные акцизы, НДС и инфляцию. Так что это и не моя заначка вовсе. laughing
                  сибиралт
              2. просто экспл Сегодня, 15:33
                у меня даже слов нет , у меня очень много аналогий с дефектами в Вашем мышлении , но боюсь что меня за них забанят навечно , ибо это настолько нецензурно.
                Вы вообще знаете разницу между золотым запасом и золотодобычей ?
                Может Вы еще стратегические запасы нефти и топлива увяжете с добычей нефти и переработкой в топливо ? мол если мы добываем скажем 100млн тонн нефти . но и запас у нас должен увеличиваться на 100млн тонн нефти ?
                кстати . у меня нескромный вопрос - Вы женаты ? и если да , то колечко из какого металла у Вашей жены на пальчике ? и откуда взялся этот металл если Вы утверждаете что он целиком идет в запас ?
                просто экспл
              3. 76СССР Сегодня, 16:09
                Чтобы хотя бы заикнуться о возврате царского золота надо достоверно знать конечного бенефициара и иметь юридически значимые документы-основания истребования этого золота
                76СССР
            2. Saburov Сегодня, 19:29
              Цитата: просто экспл
              золото хранится ТОЛЬКО в России


              Уважаемый! Ознакомтесь с постановлением правительства РФ.

              В соответствии со статьями 96.11 и 96.12 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: Правительство Российской Федерации установило следующие требования к указанным финансовым активам:
              1. средства Резервного фонда могут размещаться в долговые обязательства в виде ценных бумаг иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков следующих стран:
              Австрия; Бельгия; Великобритания; Германия; Дания; Канада; Люксембург; Нидерланды; США;
              Финляндия; Франция; Швеция.
              3. к международным финансовым организациям, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Резервного фонда, относятся:
              - Азиатский банк развития (Asian Development Bank, ABD);
              - Банк развития при Совете Европы (Council of Europe Development Bank, СЕВ);
              - Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD);
              - Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB);
              - Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank, IADB);
              - Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC);
              - Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD);
              - Международный валютный фонд (International Monetary Fund, IMF);
              - Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB).
              5. Министерство финансов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к долговым обязательствам и депозитам в иностранных банках и кредитных организациях в пределах требований, установленных Правительством Российской Федерации.
              В соответствии с предоставленными Правительством Российской Федерации полномочиями Министерство финансов Российской Федерации утвердило:
              1. нормативную валютную структуру средств Резервного фонда в следующем составе
              доллар США - 45 %;
              евро - 45 %;
              фунт стерлингов - 10 %.
              3. перечень иностранных государственных агентств, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Резервного фонда (по согласованию с Центральным банком Российской Федерации):
              - Австрийский экспортно-импортный банк (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, OKB);
              - Агентство государственного кредитования, Испания (Instituto de Credito Oficial, ICO);
              - Агентство финансирования автомагистралей и автострад, Австрия (Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs- Aktiengesellschaft, ASFINAG);
              - Группа банков реконструкции и развития, Германия (Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bankengruppe);
              - Канадское агентство развития экспорта (Export Development Canada, EDC);
              - Коммунальный банк Нидерландов (Bank Nederlandse Gemeenten, BNG);
              - Общество среднесрочного финансирования сети железных дорог, Великобритания (Network Rail MTN Finance CLG (Plc));
              - Сельскохозяйственный рентный банк, Германия (Landwirtschaftliche Rentenbank);
              - Федеральная корпорация по ипотечному кредитованию жилищного строительства, США (Federal Home Loan Mortgage Corporation, Freddie Mac);
              - Федеральная национальная ипотечная ассоциация, США (Federal National Mortgage Assosiation, Fannie Mae);
              - Федеральные банки кредитования жилищного строительства, США (Federal Home Loan Banks, FHLBanks);
              - Федеральные банки фермерского кредита, США (Federal Farm Credit Banks, FFCB);
              - Фонд муниципального кредитования, Франция (Dexia Group);
              - Фонд обслуживания долгов системы социального обеспечения, Франция (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale, CADES);
              - Французский фонд ипотечного кредитования (Credit Foncier de France, CFF);

              И к тому же в России лежит только две трети ЗР и кстати сколько у нас лежит тонн не сообщается. Это даже в википедии написано.
              Если Роснефть и Газпром регулярно уводят деньги в офшоры...на какой ЗР можно надеяться? Забудьте навсегда.

              P.S. Верим в Хитрый План!
              Saburov
          2. Muvka Сегодня, 15:01
            Вообще-то все золото у нас хранится. Вы где такой бред вычитали?
            Muvka
            1. PSih2097 Сегодня, 18:40
              Цитата: Muvka
              Вообще-то все золото у нас хранится. Вы где такой бред вычитали?

              А у немцев в Антарктиде, еще при Гитлере перевезли -- National Geographic с Discovery не дадут соврать...
              PSih2097
          3. cariperpaint Сегодня, 15:03
            зачем пургу то нести? на улице Правды в столице находится центральное хранилище диких размеров в котором хранится более 60 процентов его. остальное по других и тоже в стране. это не скрывалось никем и более того регулярно там сьемки проводят и эти хранилища показывают
            cariperpaint
            1. Muvka Сегодня, 15:24
              Насколько я знаю второе хранилище в Екатеринбурге.
              Muvka
              1. zadorin1974 Сегодня, 16:06
                Еще Казань.
                zadorin1974
          4. Вольный Казак Сегодня, 15:03
            Извиняюсь, но Вы озвучили глупость, и по поводу хранения золотого запаса РФ в США, и по поводу ЦБ РФ. Если Вы обратитесь к официальному ресурсу СПАРК-Интерфакс, Вы узнаете, что ЦБ РФ полностью принадлежит правительству РФ и подчиняется ему же.
            Вольный Казак
            1. user Сегодня, 15:31
              Если Вы обратитесь к официальному ресурсу СПАРК-Интерфакс, Вы узнаете, что ЦБ РФ полностью принадлежит правительству РФ и подчиняется ему же.


              Я не знаю что там у СПАРК-Интерфакс, но согласно Конституции "ЦБ не выполнят, а во взаимодействии с РФ разрабатывают единую денежную политику."

              И не более того.
              user
              1. Scoun Сегодня, 16:02
                Цитата: user
                но согласно Конституции "ЦБ не выполнят, а во взаимодействии с РФ разрабатывают единую денежную политику."

                Но после Мюнхенской речи, наш гарант начал отжимать ЦБ и случилось 2008.08.08 к Олимпиаде 2014, появились первые монеты с надписью Российская Федерация, в замен банка России а потом случилась Украина и с 2014 все банкноты и монеты с Гербом России.... обыски ФСБ в ЦБ и так далее при этом Наи.. уже фамилию не помню как правильно.. Набибулина, остаётся у Руля и убирают Улюкаева из минэконма и деньги теперь раскидывпет ведомство Мантурова, появляется вдруг Орешкин.... много чего вы пропустили в нашем Государстве. hi
                Scoun
            2. PSih2097 Сегодня, 18:42
              Цитата: Вольный Казак
              ЦБ РФ полностью принадлежит правительству РФ и подчиняется ему же.

              где вы эту чушь вычитали? вчитайтесь в закон о ЦБ...
              PSih2097
          5. Комментарий был удален.
          6. Комментарий был удален.
          7. turbris Сегодня, 19:44
            сибиралт - а я вот вам не верю, вы дезу гоните! Откуда данные, опять из желтой прессы или ссылку на самый "надежный" сайт предложите? По моим данным 60% от объема всего золотого запаса хранится в Центральном хранилище ЦБ РФ, кроме того в филиалах в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и далее имеется более 600 хранилищ по всей стране. А более точные данные конечно закрыты и поэтому вы ничего конкретно знать не можете, так просто волну гоните, рассчитывая на простаков.
            turbris
          8. Ныробский Сегодня, 20:43
            Цитата: сибиралт
            Не угадали. Четверть в США, часть в их филиале - ЦБ РФ, остальное по заначкам.

            Москва, Питер и Казань, являются вместилищем всей нашей жёлтой нержавейки, объём которой по последним данным достиг 1840 тонн.
            Цитата: сибиралт
            Теперь у американцев вполне советский брэнд, который успешно перенимается наши "друзьями"

            Нет у американцев советского бренда, впрочем как и заявленных объёмов золота. Матрасы попали в щекотливую ситуацию когда расплатились с Китаем золотыми слитками. Китайцы не особо доверяя "исключительным" провели проверку слитков и вскрыли позолоту, обнаружив под ней вольфрам, который по плотности близок к золоту, а посему имеет аналогичный размер и вес, как монолитный золотой слиток. После этого немцы и ещё ряд стран захотели заполучить своё золото из хранилищ США, но были посланы вдаль со словами "Молитесь и верьте" Как видно из статьи - верят! Наивные...
            Ныробский
        2. мордвин 3 Сегодня, 15:20
          А вон, на фото, что в статье, на слитках, СССР выдавлено. laughing Или немцы у нас золото уперли? Наше, значит. negative
          мордвин 3
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
        1800 тонн.В России.Где они в США?
        ВЕРЕСК
      3. bk316 Сегодня, 14:51
        У нас тоже большие золотые запасы

        Мы храним золото в США?
        Ссылочку пожалуйста.....
        bk316
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:54
          Напомним, что Берлин уже неоднократно призывал США передать немецкий золотой запас на хранение в саму Германию. Однако в США всякий раз находили причину оставить золото Германии у себя.

          Причина проста: у США не хватает такого количества вольфрама для изготовления фальшивых слитков золота! yes
          СРЦ П-15
        2. ser65 Сегодня, 14:59
          от нового года товарищь еще не отошел....
          ser65
        3. Стропорез Сегодня, 15:01
          Цитата: bk316
          Мы храним золото в США?
          Ссылочку пожалуйста.....

          Стропорез
          1. Не либероид Русский Сегодня, 15:40
            и что это ? ноунейм блоггер снял диалог другого ноунейма... аля алешка навальный
            Не либероид Русский
          2. zyzx Сегодня, 15:59
            Катасонов редкий балабол и авторитет среди церковных.
            zyzx
        4. Svarog Сегодня, 15:01
          Цитата: bk316
          У нас тоже большие золотые запасы

          Мы храним золото в США?
          Ссылочку пожалуйста.....

          Сколько золота можно купить на 100 млрд. $? Мы храним 100 млрд. $ в США и какая разница золото это или наличные?
          Svarog
          1. Стропорез Сегодня, 15:06
            Цитата: Svarog
            Мы храним 100 млрд. $ в США и какая разница золото это или наличные?

            Точнее 105 млр.700 млн. наибулина вывезла в сасш.
            Стропорез
            1. Muvka Сегодня, 15:36
              А сколько в 2010 году было вывезено в США? Дадите данные? Ну для сравнения.
              Muvka
              1. Стропорез Сегодня, 15:55
                Цитата: Muvka
                А сколько в 2010 году было вывезено в США? Дадите данные? Ну для сравнения.

                А вам это поможет? what
                за весь 2010 год было куплено бумаг на 26,8 млрд долларов, за 2007 - на 24,2 млрд, за 2011 - на 10,2 млрд.

                Банк России в августе 2017 продолжил активные закупки гособлигаций США. За месяц объем вложений ЦБ в американский долг вырос на 7,8 млрд долларов - до 89,9 млрд долларов, следует из опубликованных данных Казначейства США.
                А за последний квартал 2017 ещё на 15,8 млрд.
                Стропорез
                1. Muvka Сегодня, 16:01
                  А общий объем? На сколько сейчас бумаг больше куплено, чем в 2010 году? Так и напишите - сейчас бумаг куплено больше на ...
                  Muvka
                  1. Стропорез Сегодня, 16:56
                    Цитата: Muvka
                    Так и напишите - сейчас бумаг куплено больше на

                    По 17-ому году данные разнятся.
                    Больше от 3 до 7 млрд.енотов и это в кризис!!!
                    Стропорез
                    1. Muvka Сегодня, 17:18
                      Странно? А я вижу, что в октябре 10го было 176,3 млрд, а в октябре 17 - 105 млрд.
                      Muvka
          2. bk316 Сегодня, 17:56
            Мы храним 100 млрд. $ в США и какая разница золото это или наличные?

            Замечательно просто перл. Я так понимаю, что вам объяснять что такое залотовалютные резервы и ПОЧЕМУ ОНИ ДИВЕРСИФИЦИРУЮТСЯ всеми странами смысла нет. Ровно как что такое портфель акций и почему ТАМ РАЗНЫЕ АКЦИИ.
            Люди типа вас безграмотные и упертые в своей безграмотности называются в моей отрасли ламерами. Можно я буду вас так называть?

            А для затравочки так что бы искра мысли возникла вам пока вопрос
            если нет разницы между золотом и наличными, то почему бы не хранить в рублях? belay
            Подсказка: загуглите 2 слова (ликвидность доходность ) и одну фразу (Активы управление рисками)
            bk316
            1. Svarog Сегодня, 18:11
              Цитата: bk316
              если нет разницы между золотом и наличными, то почему бы не хранить в рублях

              Грамотный вы наш.. Рубли не пользуются спросом, а на доллар спрос на рынке выше чем на золото... А знаете почему рубли спросом не пользуются? ))Так что, если сравнивать доллар и золото, то побеждает однозначно доллар, а золото является гарантом устойчивости курса валюты.Но эти гарантии, нужны только для стран, которые ничего не производят..
              Svarog
      4. Svarog Сегодня, 14:58
        Цитата: сибиралт
        У нас тоже большие золотые запасы и они тоже в США. И что? lol

        Да тоже можно забыть...
        Svarog
        1. Piramidon Сегодня, 19:16
          Цитата: Svarog
          Да тоже можно забыть...

          Интересно, про что забыть? Про то, чего не было? Вопрос: ты еще один "сибералт" или все тот же, просто ник сменил и сам себя поддерживаешь?
          Piramidon
      5. РУСС Сегодня, 15:17
        Цитата: сибиралт
        У нас тоже большие золотые запасы и они тоже в США. И что? lol

        Мкртчян вы гоните!
        РУСС
      6. Piramidon Сегодня, 17:00
        Цитата: сибиралт
        У нас тоже большие золотые запасы и они тоже в США. И что? lol


        А можно, господин всепропальщик, более подробно и обоснованно, без ссылок на надписи на заборах ответить на вопрос - СКОЛЬКО РОССИЙСКОГО ЗОЛОТА ХРАНИТСЯ В США? Еще напиши, сколько золота лично Путин в чемоданах отвез за океан.
        P.S. Смешно? Еще и "хихикалку" прилепил, блин. Ненавижу таких балаболов-навальнят. Подозреваю, что ты сейчас напишешь, - "вы меня не так поняли", "это такой мой юмор (сарказм)"... Все вы одинаковы и предсказуемы.
        Piramidon
      7. bk316 Сегодня, 18:05
        У нас тоже большие золотые запасы и они тоже в США. И что

        Да вы тролль. Ляпнули чушь полную и свалили.
        bk316
      8. LSA57 Сегодня, 19:37
        Цитата: сибиралт
        У нас тоже большие золотые запасы и они тоже в США. И что?

        агенство ОБС сказало, или лень статью прочитать?
        В материале говорится о том, что в хранилище Центробанка находится около 1,8 тыс. тонн золота в виде слитков.
        LSA57
    2. Чёрный Сегодня, 14:46
      Понять, простить, забыть laughing laughing
      Чёрный
    3. Muvka Сегодня, 15:02
      Ждем к концу года 2 000 тонн золота. Может и Китай обгоним :)
      Muvka
      1. Стропорез Сегодня, 15:08
        Цитата: Muvka
        Ждем к концу года 2 000 тонн золота. Может и Китай обгоним :)

        При путине, нам бы от гандураса не отстать. belay
        Стропорез
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:18
          Цитата: Стропорез
          При путине, нам бы от гандураса не отстать.

          Не переживайте, при Грудинине вы будете впереди Гондураса! yes
          СРЦ П-15
          1. Комментарий был удален.
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:36
              Цитата: Стропорез
              Посмотрите ролик,

              Мне Ваши агитационные ролики уже поперёк горла стоят! Давайте коллега поговорим об этом после выборов. Тогда, так и быть, я выскажу Вам своё сожаление.
              СРЦ П-15
              1. Стропорез Сегодня, 15:40
                Цитата: СРЦ П-15
                Мне Ваши агитационные ролики уже поперёк горла стоят!

                Как угодно,смотрите помёт-тв.
                Цитата: СРЦ П-15
                Давайте коллега поговорим об этом после выборов. Тогда, так и быть, я выскажу Вам сожаление.

                Если у власти останется путин, то через год-два сожаления вы будете высказывать самому себе. hi
                Стропорез
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:45
                  Цитата: Стропорез
                  Если у власти останется путин, то через год-два сожаления вы будете высказывать самому себе.

                  Да, если у власти останется Путин, то через год-два, я буду высказывать сожаление, что у Путина это последние 6 лет президентства! tongue
                  СРЦ П-15
                2. bk316 Сегодня, 17:59
                  Если у власти останется путин

                  У вас сомнения? К психиатору!
                  bk316
            2. Не либероид Русский Сегодня, 15:44
              вам бы грамотность поднять, а потом за грудинина топить
              Не либероид Русский
            3. Sigizbarn Сегодня, 16:42
              Простите конечно уважаемый, но меня как человека чуть чуть разберающегося в экономике ДИКО смешат индивидумы обещаущие повушение зарплат ВСЕМ.
              Обосную...
              Я предлагаю всем в России поднять зарплаты на 20%. какой я молодец.
              Подняв зарплату ВСЕМ, сразу АВТОМАТИЧЕСКИ поднимаются цены на ВСЕ в стране. Почему?
              Потому что только что я поднял зарплату всем в цепочке. тем самым буханка хлеба теперь стоит на 30-40% больше чем вчера. Ведь рабочим в поле, водителям, комбайнерам, агрономам, мукомолам, кладовщикам, продавцам и еще сотням людей в цепочке я вчера поднял зартплату на 20%.
              И завтра, на вашу зарплату, на которую могли купить 500-600 буханок, после повышения на 20% можно приобрести 400-500 буханок.
              Базис экономики.
              Это называется инфляция.
              А когда кандидат кричит с трибун о повышении зарплат ВСЕМ- то он или , или наглый лжец, играющий с умами недалеких сограждан.
              Sigizbarn
              1. Вас Влад Сегодня, 17:25
                Цитата: Sigizbarn
                он или , или наглый лжец,

                Он не или yes Такому индивиду только бабушек с дедушками очаровывать на них и расчёт в речах hiОн чистый засланный казачок, ещё раз нас прокатить хочет с ветерком, как многие любят what Вот саночки потом везти не кто не захочет...
                Вас Влад
              2. Стропорез Сегодня, 17:43
                Цитата: Sigizbarn
                Потому что только что я поднял зарплату всем в цепочке. тем самым буханка хлеба теперь стоит на 30-40% больше чем вчера.

                Совершенно не факт! В себестоимости конечного продукта ,кроме з/п много составляющих, в т.ч. кредит, аренда энергия и т.д.
                Простой пример кВт.ч на выходе со станции 40 коп, а у производителя 6 руб.
                Сколько тут процентов? Так же и солярке, и в топочном мазуте и т.д. Выбросьте из себестоимости коррупционную составляющую,"прокладки",уменьшите налоги и вуаля.
                Тема долгая, это я вам ,как производственник говорю.
                Стропорез
            4. Svarog Сегодня, 18:21
              Классные ролики! Прямо в точку.
              Цитата: Стропорез
              Цитата: СРЦ П-15
              Не переживайте, при Грудинине вы будете впереди Гондураса!

              Коллега , Вы видимо , чего то недопонимаете или делаете вид.Ваша ошибка в том, что вы не хотите смотреть правле в глаза и скорее всего не обладаете нужными знаниями, в т.ч. о команде путина и о нём самом.
              Посмотрите ролик, уделите 7 мин.своего времени.

              Svarog
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:53
                Цитата: Svarog
                Классные ролики! Прямо в точку.

                Представляю, как вы будете наслаждаться этими роликами после победы Путина. lol
                СРЦ П-15
        2. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
        4. Svarog Сегодня, 18:52
          Цитата: Стропорез
          Цитата: Muvka
          Ждем к концу года 2 000 тонн золота. Может и Китай обгоним :)

          При путине, нам бы от гандураса не отстать. belay

          Ну вообще мы по уровню дохода на душу населения от Гондураса отстаем. В Гондурасе выше, следом мы.. 86 место.. Гондурас 85..
          Svarog
    4. Skay Сегодня, 15:14
      у Германии нет реальной возможности проверить сохранность своего золотого запаса за океаном

      Проблемы колоний метрополию не волнуют. К сожалению, это и нас касается.
      Skay
    5. svp67 Сегодня, 15:15
      Цитата: ВЕРЕСК
      Простите и забудте.
      Нет, это не по англосакски, по ихнему : "Кайтесь и платите...., платите и кайтесь"
      svp67
    6. fan_ Сегодня, 15:19
      wink Присмотрелись Немцы.... Глянули повнимательней .... а Золото то Никакого и НЕТ!
      fan_
    7. Alexkorzun Сегодня, 15:27
      У Германии больше золотых запасов, чем у России. Но они в США...

      Они давно уже не в США.... Согласен с коллегой: Простите и забудьте.

      (помните, они Китаю подсунули позолоченный вольфрам ? А нетолерантные китайцы начали сверлить (какая наглость) слитки и подняли шум)
      Alexkorzun
    8. sgazeev Сегодня, 15:46
      Цитата: ВЕРЕСК
      более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн. Простите и забудте.

      Награбили в России.А полосатый пахан присвоил себе.
      sgazeev
  2. pvv113 Сегодня, 14:44
    ФРГ де-юре находится на втором месте

    Пусть и дальше тешат себя иллюзиями
    pvv113
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:57
      Но «Stern» указывает на немаловажный нюанс: более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн.
      Смело минусуйте winked Даже если поверить в его физическое существование - то как говорится : что упало (в карман США ) то пропало request lol
      КВУ-НСвД
      1. To be or not to be Сегодня, 15:08
        "" В 2013 году финансовый регулятор объявил, что к 2020 году половина немецкого золота, хранившегося за границей - в Нью-Йорке, Париже и Лондоне - вернется в хранилища во Франкфурте-на-Майне. Другая половина останется в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке и в Банке Англии в Лондоне. Бундесбанк не перевозит все золото в Германию, чтобы при необходимости иметь возможность обмена золотых резервов на иностранную валюту. Поскольку Банк Франции относится к еврозоне, как и Германия, он больше не будет использоваться для хранения золота.

        Германия обладает вторыми в мире по величине золотыми резервами — после США. В распоряжении Бундесбанка находятся почти 3400 тонн золота, которые в конце 2016 года оценивались в 119,3 млрд евро. На 31 декабря 2016 года 1600 тонн золота (47,9%) находились уже во Франкфурте-на-Майне, 1200 тонн (36,6%) были и останутся в Нью-Йорке, 432 тонны (12,8%) будут и дальше храниться в Лондоне. Оставшуюся 91 тонну золота (2,7% общих запасов) Бундесбанк вывезет из Банка Франции в Париже в течение 2017 года. На этом процесс перераспределения золотых резервов будет завершен.""
        https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Themen/201
        7/2017_02_09_goldverlagerung_new_york_abgeschloss
        en.html?startpageId=Startseite-DE&startpageAr
        eaId=Teaserbereich&startpageLinkName=2017_02_
        09_goldverlagerung_new_york_abgeschlossen+391430
        статья Frankfurt am Main | 09.02.2017
        Bundesbank schließt Goldverlagerungen aus New York ab
        To be or not to be
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:12
          Бундесбанк не перевозит все золото в Германию, чтобы при необходимости иметь возможность обмена золотых резервов на иностранную валюту.
          Надо же делать хорошую мину при плохой игре
          КВУ-НСвД
      2. pvv113 Сегодня, 15:12
        Это как мед у Винни-Пуха: вроде бы есть, но его сразу нет lol
        pvv113
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:15
          Нормальный медведь мёд другому не доверит laughing
          КВУ-НСвД
    2. казак 471 Сегодня, 14:58
      Боюсь . что дальнейшим шагом нашего правительства может быть попытка выпустить золотой рубль .Такие идеи уже высказывались .Как только мы это сделаем . так сразу потеряем золотой запас .Мы сейчас "чёрное золото "- нефть меняем на ширпотреб . который легко могли бы производить сами (кроме того что у нас в принципе не растёт . например бананы ) иностранцы радостно заберут наши золотые рубли и поминай как звали .Так что золото должно просто лежать и выполнять две основные функции : поддерживать курс национальной денежной единицы и тешить наше самолюбие .
      казак 471
      1. pvv113 Сегодня, 15:15
        Мне тоже кажется, что золотой запас во-первых должен быть, а во-вторых - должен быть в своей стране
        pvv113
        1. Irokez Сегодня, 15:36
          Цитата: pvv113
          Мне тоже кажется, что золотой запас во-первых должен быть, а во-вторых - должен быть в своей стране

          Это Вам не кажется - это логика и здравый смысл Вам подсказывает.
          Irokez
          1. pvv113 Сегодня, 15:41
            Спасибо за комплимент hi
            pvv113
  3. просто экспл Сегодня, 14:59
    кто то еще верит что если они доверили свое золото наглосаксам то это золото у них еще есть ?
    Венесуэла получала свое золото в английском банке , оно начало ржаветь ,хотя когда оно было в Венесуэле оно там никогда не ржавело .
    Китай получил вольфрамовые слитки вместо золотых , немцы и бельгийцы не смогли даже увидеть свое золото , им отказали в посещении своих запасов .
    а так то слухи что форт нокс вообще пустой ходят уж очень давно .
    просто экспл
    1. pvv113 Сегодня, 15:28
      Цитата: просто экспл
      Китай получил вольфрамовые слитки вместо золотых

      Я читал, что это выявили случайно при распиле золотого слитка
      pvv113
      1. просто экспл Сегодня, 15:36
        да , но не совсем случайно , они проверяли на возможность фальшивки и они эту фальшивку выявили .
        а брали они его с источника в котором фальшивок быть не должно . это форт нокс , золотохранилище США . и если уж там фальшивые слитки , то что уж говорить про другие шараги .
        просто экспл
        1. pvv113 Сегодня, 15:43
          Именно об этом и речь. И слиток для распила был выбран произвольно
          pvv113
  4. Livonetc Сегодня, 15:02
    Странный подсчет.
    "Более половины".
    По проведенным цифрам можно сделать вывод что либо около одной трети в Германии либо две трети в США.
    Livonetc
  5. Лесс Сегодня, 15:03
    Заявлено, что у Германии около 3,38 тыс. тонн золота. Но «Stern» указывает на немаловажный нюанс: более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн.

    Какая-то странная математика no
    Лесс
  6. Ингвар 72 Сегодня, 15:09
    По последним данным, это составляет около 17% от общемировых запасов в хранилищах (данные «Штерн»)
    Что то журналисты считать разучились. От запасов США может быть? laughing
    Ингвар 72
  7. KVashentcev Сегодня, 15:18
    1.236 0 не более, а менее половины от 3,38
    KVashentcev
  8. Anyone Сегодня, 15:29
    Цитата: казак 471
    Так что золото должно просто лежать и выполнять две основные функции : поддерживать курс национальной денежной единицы и тешить наше самолюбие

    Золото не только резерв. Прежде всего, это стратегический металл, востребованный в оборонной (и не только) промышленности.
    Anyone
  9. bogart047 Сегодня, 15:32
    горе побежденным
    bogart047
  10. Лексус Сегодня, 16:22
    Как в анекдоте про Вовочку
    ...Получается, виртуально мы - миллионеры. А реально - имеем двух "девиц лёгкого поведения" и одного "гомосексуалиста"

    Хотелось бы верить, что с нашим золотом не так.
    Лексус
    1. МИХАН Сегодня, 17:30
      Цитата: Лексус
      Хотелось бы верить, что с нашим золотом не так.

      Да вроде копим потихоньку и хранить есть где и запасы природные большие..А немцы лоханулись конкретно и не только они..
      МИХАН
  11. Навигатор 1 Сегодня, 16:28
    Их уже давным давно нету laughing
    Навигатор 1
  12. _Ugene_ Сегодня, 16:39
    у Германии около 3,38 тыс. тонн золота... более половины объёмов золотого запаса Германии хранится в Соединённых Штатах. Речь о 1,236 тыс.тонн.
    как то с арифметикой не очень у автора
    _Ugene_
  13. Маз Сегодня, 16:46
    1236+1236 =2472. А остальное золото тевтонов, почти тысяча тонн - у бриттов и франков?
    Маз
  14. APASUS Сегодня, 17:21
    Германия очень много чего может ,если освободиться от оккупации США , а пока...................вы свое золото забрать не в состоянии,какой смысл говорить о его цене?
    APASUS
  15. МИХАН Сегодня, 17:25
    Берлин уже неоднократно призывал США передать немецкий золотой запас на хранение в саму Германию.

    Наивные немцы , в США банкиры в основном евреи..Забудьте об этом золоте! bully Они с вами "биткоинами" расплатятся )))
    МИХАН
  16. Дормидонт Сегодня, 17:30
    Иными словами - видит око, да зуб неймёт
    Дормидонт
  17. Кент0001 Сегодня, 18:04
    Вассалам-вассальная рабская участь оккупированной страны. Теперь не только амерами но и беженцами. А немецкого золота в амеровских хранилищах нет, причем давно. И это всем ясно. Тока немцы на что-то надеются-наивные.
    Кент0001
  18. Des10 Сегодня, 18:23
    "А у Германии нет реальной возможности проверить сохранность своего золотого запаса за океаном."
    А вот это --- как? laughing
    Des10
  19. Волька Сегодня, 19:14
    о чем базарить, коли гипотетически золото есть, а на деле золотишка и нет...
    Волька
  20. arhPavel Сегодня, 20:05
    Смешные.. :)
    Как назвать страну на территории которой находятся иностранные войска, а также золотовалютный резерв которой находится не то что, не в своей стране. А в той чьи войска находится на территории Германии. Да ещё и не подчиняются властям Германии.
    .. немцам пора бы посмотреть на свою страну.
    arhPavel
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