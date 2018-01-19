20:56 19 января

СМИ: На "Бумеранг" установят комплекс активной защиты

Перспективная колесная боевая машина пехоты К-17, известная также как ВПК-7829 семейства "Бумеранг", станет первой в мире, на которую серийно будут устанавливать комплекс активной защиты (КАЗ). Нигде ранее установка таких систем сразу же на этапе проектирования не предусматривалась, пишет "Российская газета"

На участвующих в парадах на Красной площади бронемашинах среднего унифицированного семейства КАЗ пока не смонтированы. Не было таких систем и на демонстрировавшемся летом минувшего года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" "Бумеранге" с боевым модулем Б05Я01 "Бережок".

СМИ: На "Бумеранг" установят комплекс активной защиты



Однако годом ранее там же, в подмосковном Алабино, на стенде Главного автобронетанкового управления МО РФ можно было увидеть подробно выполненную модель К-17 с комплексом "Афганит". Благодаря такой активной защите новейшая российская БМП станет неуязвимой для реактивных гранат, противотанковых управляемых и авиационных ракет.

Сообщалось, что данный КАЗ также способен перехватывать осколочно-фугасные, кумулятивные, а также бронебойно-подкалиберные снаряды, выпущенные из пушек основных боевых танков.

Такой защиты в настоящее время не имеет ни одна боевая машина подобного класса. За рубежом проводились работы по установке КАЗ на колесную технику, но везде для исследований использовали бронетраспортеры, которые длительное время выпускаются или производство которых уже прекратилось.

Повышенная защищенность БМП одним "Афганитом" не ограничится. На К-17 также смонтирована аппаратура оптико-электронного подавления (КОЭП). Благодаря наличию специальных датчиков машина получит возможность фиксировать случаи облучения ее лазерными прицелами-дальномерами, системами наведения высокоточного оружия. В автоматическом или ручном режиме в направлении противника будут выпущены специальные аэрозольные боеприпасы, которые создадут непроницаемую для врага дымовую завесу.

Военные эксперты считают, что наличие надежной брони, мощной противоминной защиты, КАЗ и КОЭП сделают российский "Бумеранг" наиболее защищенной колесной бронемашиной в мире - техника из Арзамаса обязательно станет примером подражания для конструкторов других стран.

Использованы фотографии: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Комментарии 17

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:05
    Всё это действительно круто когда в войсках и в заметном кол-ве , а так ....поле рассуждений для диванных стратегов (себя отношу к этой славной когорте feel smile )
    КВУ-НСвД
    1. Лексус Сегодня, 16:15
      Тема КАЗ для "Бумеранга" не нова. Просто в прошлый раз деньги, увы, до разработчика не дошли, "по карманам затерялись". request
      Лексус
  2. капрал Сегодня, 15:11
    КАЗ. КОЭП -задумки неплохие, только вангую, что откажутся, потому как цена получится на уровне ударного вертолета как минимум.
    капрал
    1. Герман 4223 Сегодня, 15:21
      Не откажутся,но скорость производства будет как капля в море, в масштабах нашей армии.Хотя может (надеюсь)что я тоже ошибаюсь.
      Герман 4223
    2. Nikolaevich I Сегодня, 16:05
      Цитата: капрал
      потому как цена получится на уровне ударного вертолета как минимум.

      С чего это ? Чем особенным этот "КОЭП" отличается от "Шторы"? По сути,это модернизированная "Штора...ну,убрали импульсный ИК-прожектор...наверное, добавили к лазерным датчикам ММ-радиодатчики.По идее, "изюминкой" этого КОЭП должны стать аэрозольные гранаты...Для современных требований(ТТЗ) этого маловато будет..Правда,я забыл учесть,что эта "нью-штора" может (должна!)работать в паре с КАЗом.. Современному комплексу электронного подавления (КЭП) нужон и ММ-радар (Ка-диапазон); и ИК/УФ-датчики,и быстрый микрокомпьютер,и лазерный прожектор бы пригодился,лазерные датчики.пусковые установки аэрозольных гранат.Хорошо,когда имеется КАЗ...тогда некоторые функции можно объединить.
      Nikolaevich I
  3. профессор Сегодня, 15:27
    Перспективная колесная боевая машина пехоты К-17, известная также как ВПК-7829 семейства "Бумеранг", станет первой в мире, на которую серийно будут устанавливать комплекс активной защиты (КАЗ).

    Не просто перваявмире, но инеимеющаяаналоговвмире. wassat Надо вам срочно спешить так как нa подходе первая в мире перспективная колесная боевая машина пехоты, на которую серийно будут устанавливать комплекс активной защиты (КАЗ). wink

    https://oleggranovsky.livejournal.com/8344.html
    профессор
    1. Vlad.by Сегодня, 16:26
      Ну, ясно, что эта копия Бумеранга, да еще существующая в одном экземпляре, да еще планирующая выпускаться в США куда как круче какой то там российской "консервной банки"...
      Зачет, профессор!
      laughing
      Vlad.by
      1. профессор Сегодня, 16:28
        "круче" это не ко мне. Я такими описаниями по отношению к технике не пользуюсь. Тем не менее Эйтан готовится к производству со штатным КАЗом.
        профессор
        1. Vlad.by Сегодня, 16:30
          Бумеранг не просто готовится,уже и выпускается laughing Предсерийными партиями
          Vlad.by
          1. профессор Сегодня, 16:32
            Цитата: Vlad.by
            Бумеранг не просто готовится,уже и выпускается laughing Предсерийными партиями

            ... и уже со штатным КАЗом? wink
            профессор
    2. brr1 Сегодня, 16:53
      КАЗ "Иудит"?
      brr1
  4. svp67 Сегодня, 15:49
    техника из Арзамаса обязательно станет примером подражания для конструкторов других стран.
    Конечно, а как же.... Вот только, что то мне кажется, что пока это ЧУДО появиться в нашей армии серийно, в недалеком Китае, похожая машина уже будет не только размножена во множестве, но и поставлена за рубеж...
    svp67
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:20
      Экий Вы песси..хорошо информированный оптимист однако hi smile
      КВУ-НСвД
      1. svp67 Сегодня, 16:27
        Цитата: КВУ-НСвД
        Экий Вы песси..хорошо информированный оптимист однако
        Не я такой, жизнь такая.....
        svp67
  5. Alexey-74 Сегодня, 16:40
    Конечно все это может вызвать эйфорию. Но "Афганит" еще не прошел боевое крещение в реальных боевых действиях....может он и хорош не спорю, но как говорится время покажет. А так новость конечно отличная!!!
    Alexey-74
    1. Вадим237 Сегодня, 20:11
      Насчёт перехвата БОПС - ребята гонят.
      Вадим237
  6. Кент0001 Сегодня, 17:59
    А где сам-то Бумеранг? Он вообще-то есть?
    Кент0001
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