В ОБСЕ зафиксировали рост числа нарушений перемирия в Донбассе за неделю
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали за прошедшую неделю рост на 70% числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
Наблюдатели СММ на прошлой неделе заметили 46 единиц вооружения, расположенных в местах, не соответствующих договоренностям об отводе техники.
На прошлой неделе ситуация на востоке Украины вновь деградировала. За неделю наблюдатели СММ зафиксировали почти 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня — почти 70-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей— сказал Хуг.
Наблюдатели СММ на прошлой неделе заметили 46 единиц вооружения, расположенных в местах, не соответствующих договоренностям об отводе техники.
Мы также видели мины во множестве зон, включая окрестности Счастья (населенный пункт на территории Луганской области Украины — ред.)— сказал Хуг.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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