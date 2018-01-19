20:59 19 января

В ОБСЕ зафиксировали рост числа нарушений перемирия в Донбассе за неделю

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали за прошедшую неделю рост на 70% числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

В ОБСЕ зафиксировали рост числа нарушений перемирия в Донбассе за неделю


На прошлой неделе ситуация на востоке Украины вновь деградировала. За неделю наблюдатели СММ зафиксировали почти 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня — почти 70-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей
— сказал Хуг.


Наблюдатели СММ на прошлой неделе заметили 46 единиц вооружения, расположенных в местах, не соответствующих договоренностям об отводе техники.

Мы также видели мины во множестве зон, включая окрестности Счастья (населенный пункт на территории Луганской области Украины — ред.)
— сказал Хуг.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 13

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  1. gukoyan Сегодня, 15:34
    Ничего удивительного, а они что-то новое увидали?)
    gukoyan
    1. сибиралт Сегодня, 15:43
      В Зоне АТО плевать хотели на бесполезную ОБСЕ с обеих сторон. lol Контора пишет басни на заказ своих хозяев.
      сибиралт
    2. svp67 Сегодня, 15:59
      Цитата: gukoyan
      а они что-то новое увидали?)

      А интересно почитать...
      Так, вечером 16 и в ночь на 17 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 снаряд с востока на запад, 19 взрывов неопределенного происхождения, 2 снаряда с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения и 1 снаряд с запада на восток, а затем 11 взрывов неопределенного происхождения и 53 снаряда (32 с запада на восток и 21 с востока на запад) — все в 0,5–1,5 км к югу.

      Днем 17 января, осуществляя мониторинг на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) в течение более 5 часов, наблюдатели слышали 31 взрыв неопределенного происхождения и не менее 40 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 2–6 км в южном направлении.

      Ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном «ДНР» г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении более 4 часов, члены патруля Миссии слышали 12 взрывов неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия — все в 2–8 км в западном направлении.

      Вечером 16 и в ночь на 17 января, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали около 25 взрывов неопределенного происхождения, 1 взрыв, оцененный как выстрел из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) и как минимум 1 100 выстрелов и очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–5 км в секторе от востока до юга. Днем 17 января, пребывая там же, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–5 км к юго-востоку.

      Вечером 16 и рано утром 17 января камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала 97 снарядов с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 5–8 км к северу. Ближе к вечеру 17 января эта камера зафиксировала 2 снаряда с востока на запад в 5–8 км к северу.

      В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности приблизительно 75 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 25 взрывов.

      Со своей позиции вблизи подконтрольного «ЛНР» пгт Успенка (23 км к юго-западу от Луганска наблюдатели слышали 75 взрывов неопределенного происхождения в 5–7 км к юго-юго-западу, которые, по их оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой.

      Миссия уточняла сообщения о гибели гражданского лица. В подконтрольном правительству г. Покровск (55 км к северо-западу от Донецка) медперсонал морга сообщил членам патруля СММ, что рано утром 16 января от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва ручной гранаты скончался 50-летний мужчина. Взрыв произошел в его квартире на улице Шевченко в подконтрольном правительству пгт Шевченко (55 км к северо-западу от Донецка). В Шевченко 72-летняя женщина сообщила наблюдателям, что 16 января от взрыва ручной гранаты погиб ее родственник (50-летний мужчина). Полиция Покровска сообщила Миссии, что данный инцидент классифицирован как несчастный случай и ведется расследование его обстоятельств.
      svp67
  2. Rusland Сегодня, 15:41
    Украина вышла из переговорного процесса, а до этих ушлёпков это никак не дойдёт.
    Rusland
  3. лысова Сегодня, 15:53
    Можно сидеть в кабинетах и не выходя публиковать об этом. Где конкретика ?! Время, кто начал, из каково вида оружия, в каком месте произошло и последствия обстрела ---вот это и должна быть работа ОБСЕ. -----«Я спросил у ОБСЕ, почему факты обстрелов со стороны ВСУ замалчивают. Они ответили, что кто платит, тот и заказывает нужную ему картинку. Это мне так сказали представители мониторинговой миссии, которые тут постоянно ездят», — рассказал местный житель.
    «Мы страдаем, мой ребенок вынужден прятаться. Но ОБСЕ все равно, они зарабатывают деньги», — добавил он.
    лысова
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:12
    Сегодня вна укроине под обстрелом погиб один сотрудник ОБСЕ! !!Они после гибели своего коллеги глаза то хоть разуют? ????
    Геркулесыч
    1. МИХАН Сегодня, 16:26
      Цитата: Геркулесыч
      Сегодня вна укроине под обстрелом погиб один сотрудник ОБСЕ! !!Они после гибели своего коллеги глаза то хоть разуют? ????

      Нового просто пришлют...Все уже в мире понимают эти схемы разжигания кровавых разборок и ОБСЕ играет на стороне ВСУ, как разведка ! Выгнать бы их к чертям собачьим , но нельзя ..
      Главное, Донбасс ответку давать не боится ,а там видно будет ..
      МИХАН
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:42
        Виталий, сколько их нужно "упаковать " , чтобы они или ушли из Донбасса вообще, или реально начали видеть, и говорить только правду? Всё ОБСЕ, не иначе? ??
        Геркулесыч
        1. МИХАН Сегодня, 17:01
          Цитата: Геркулесыч
          Виталий, сколько их нужно "упаковать " , чтобы они или ушли из Донбасса вообще, или реально начали видеть, и говорить только правду? Всё ОБСЕ, не иначе? ??

          Витальевич, пока Пентагон работает ,так все в мире и будет ...
          Я тут уже давно картинки выкладывал laughing . Россия и Китай пока сосредотачиваются , надеюсь без войны обойдется (есть рычаги эффективные ).. hi
          МИХАН
  5. Лексус Сегодня, 16:42
    В ОБСЕ зафиксировали рост числа нарушений перемирия в Донбассе за неделю

    Эти

    что-то увидели?
    Лексус
  6. Лелёк Сегодня, 16:43
    (Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали за прошедшую неделю рост на 70% числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.)

    Ёжкин кот, неужто проснулись и опохмелились? bully
    Лелёк
  7. словак Сегодня, 19:56
    Кто нарушал режим, чья техника, кто в кого стрелял? Какой смысл в ОБСЕ, если конкретики нет никогда никакой?
    словак
  8. Радио-няня Сегодня, 20:32
    Видели, фиксировали..... И что дальше? Евнухи ОБСЕ ......
    Радио-няня
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