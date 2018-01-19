В ОБСЕ зафиксировали рост числа нарушений перемирия в Донбассе за неделю

На прошлой неделе ситуация на востоке Украины вновь деградировала. За неделю наблюдатели СММ зафиксировали почти 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня — почти 70-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей

Мы также видели мины во множестве зон, включая окрестности Счастья (населенный пункт на территории Луганской области Украины — ред.)

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали за прошедшую неделю рост на 70% числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.— сказал Хуг.Наблюдатели СММ на прошлой неделе заметили 46 единиц вооружения, расположенных в местах, не соответствующих договоренностям об отводе техники.— сказал Хуг.